LG komt met vouwbaar 17"-oledscherm voor laptops en tablets

LG heeft een vouwbaar scherm voor laptops en tablets gepresenteerd, door LG 'Foldable OLED' genoemd. Het heeft twee lagen van oleds over elkaar voor een langere levensduur. LG noemt die techniek 'Tandem OLED'.

Doordat er twee lagen over elkaar worden geplaatst, kan het scherm feller als dat nodig is, maar verdeelt het apparaat de stroom bij normaal gebruik over de twee lagen, waardoor beide lagen langer mee moeten gaan. LG gebruikt die technologie sinds een paar jaar in schermen voor auto's, meldt de fabrikant.

Het nadeel is uiteraard dat de productie van Tandem OLED duurder zal zijn, omdat LG dan in feite twee displays in een scherm stopt. Het vouwbare oledscherm heeft een diagonaal van 17" en een resolutie van 2520x1920 pixels. Dat is een 4:3-verhouding en is dezelfde resolutie als eerdere vouwbare oledschermen voor laptops en tablets. Onder meer de ASUS Zenbook 17 Fold had al zo'n scherm met dezelfde resolutie. Het scherm met Tandem OLED is nu in massaproductie, maar LG zegt niet in welke producten het al zit of zal komen.

LG Tandem OLEDLG 17" Foldable OLED met Tandem OLED

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 11:46 33

25-09-2023 • 11:46

33

Lees meer

LG Display demonstreert 12"-scherm dat uit te rekken is tot 18"
LG Display demonstreert 12"-scherm dat uit te rekken is tot 18" Nieuws van 11 november 2024
ASUS deelt teaser van Zenbook-laptop met twee volledige oledschermen
ASUS deelt teaser van Zenbook-laptop met twee volledige oledschermen Nieuws van 3 januari 2024
LG toont DukeBox-audiosysteem met buizenversterker en transparant oledscherm
LG toont DukeBox-audiosysteem met buizenversterker en transparant oledscherm Nieuws van 2 januari 2024
LG toont monitor die kan wisselen tussen 4k met 240Hz en 1080p met 480Hz
LG toont monitor die kan wisselen tussen 4k met 240Hz en 1080p met 480Hz Nieuws van 21 december 2023
Gerucht: Samsung en LG werken aan vouwbaar 20,25"-scherm voor Apple-product
Gerucht: Samsung en LG werken aan vouwbaar 20,25"-scherm voor Apple-product Nieuws van 11 december 2023
TrendForce: aantal geleverde oledmonitors neemt in 2023 met ruim 300 procent toe
TrendForce: aantal geleverde oledmonitors neemt in 2023 met ruim 300 procent toe Nieuws van 13 oktober 2023
'Samsung brengt binnenkort eerste oled-tv's met LG-panelen uit in Duitsland'
'Samsung brengt binnenkort eerste oled-tv's met LG-panelen uit in Duitsland' Nieuws van 5 september 2023
'LG Display gaat oledpanelen leveren aan Samsung'
'LG Display gaat oledpanelen leveren aan Samsung' Nieuws van 16 mei 2023
Joled stopt productie geprinte oledpanelen en vraagt uitstel van betaling aan
Joled stopt productie geprinte oledpanelen en vraagt uitstel van betaling aan Nieuws van 28 maart 2023
Meer producten en artikelen
Monitors LG Oled

Reacties (33)

-Moderatie-faq
33
32
15
0
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ironic6925 25 september 2023 11:50
Ik denk direct aan Samsung Dex. Daar lijkt me dit scherm ideaal voor.
Beat The Best @ironic692525 september 2023 11:59
Vouwbare schermen zijn over het algemeen enorm kwetsbaar, omdat het vouwbare deel(of het hele scherm) van plastic is en niet van glas. Nagels en zand geven voldoende krassen.

Voor een apparaat wat in elke tas gestopt wordt, met zand of zonder zand. Op plekken komt waarbij een fysiek toetsenbord vaak beter behandeld wordt. Zou ik het niet aandurven om z'n scherm(met laptop) aan te schaffen.

Zolang als dat de vouwbare schermen van plastic zijn en niet van gehard glas, zie ik een draagbare implementatie niet zitten. Ook de Galaxy fold, is alleen geschikt als je hem in je zak houdt of op tafel neerlegt.(of je moet een verzekering , een yolo mentaliteit , of uitstekende voorzichtigheid hebben).

Edit: Ik heb zelf een Fold 2 gehad, met een kantoor functie, en ondanks dat ik zuinig ben(niet uitermate voorzichtig) heeft de mijne het maar slecht overleeft. Het scherm was na de 2e dag al beschadigd door een familielid... met een tshirt viezigheid van het scherm afvegen, en de krassen zaten er in.

[Reactie gewijzigd door Beat The Best op 24 juli 2024 17:38]

Xfade @Beat The Best25 september 2023 14:18
Hoe zie je je een vouwbaar scherm met gehard glas voor je ?
Herr_Boogie @Xfade25 september 2023 14:28
Als Glas dun genoeg is, kan je het prima buigen. Uiteraard zal de minimale buigradius nog steeds beperkt zijn in vergelijking met kunststof, maar de oppervlaktehardheid en dus ook de krasvastheid is wel hoger. Bij een laptop heb je in principe meer plaats om een grotere buigradius aan te houden dan bij een foldable smartphone. Het is dus niet ondenkbaar.
Teisu @Herr_Boogie25 september 2023 15:49
Welk soort glas buigt als het dun is? Ik heb gewerkt met glas van een paar nm. maar dat springt als je er verkeerd naar kijkt al kapot.
Herr_Boogie @Teisu25 september 2023 22:39
Corning (die je kent van gorilla glass) is hier druk mee bezig.
https://www.corning.com/w...glass/Foldable-Glass.html
Kingjohn55 @Herr_Boogie26 september 2023 17:37
Druk mee bezig maar is er nog niet
dmantione
@Beat The Best25 september 2023 14:11
Ik heb geen ervaring met vouwbare schermen, maar zeker is dat LCD-schermen in laptops enorm kwetsbaar zijn en vrij makkelijk kunnen barsten als een laptop valt. Een OLED-zal vanwege zijn flexibiliteit niet breken, dus het lijkt mij dat hier kansen liggen voor de duurzaamheid van het apparaat.
Unplayable @Beat The Best25 september 2023 12:06
Complete onzin. Source - heb er zelf ruim een jaar een (Fold 4), ben er niet bepaald zuinig op, 0 krassen op het vouwbare scherm. Je moet echt serieus hard en opzettelijk krassen wil je dat scherm beschadigen. Het plastic in dit soort schermen is veel en veel sterker dan dat men denkt volgens mij. Het scherm is vast en zeker kwetsbaarder dan reguliere schermen maar dat het scherm gaat krassen met wat zand of als je er een keer met je nagel overheen gaat is echt volstrekte onzin.
DonJunior @Unplayable25 september 2023 12:52
maar dat het scherm gaat krassen met wat zand of als je er een keer met je nagel overheen gaat is echt volstrekte onzin..
De toon mag wel wat anders.. dingen classificeren als 'volstrekte onzin' omdat JIJ het niet ervaren hebt is natuurlijk een n=1 antwoord.

Kijk bijvoorbeeld eens naar JerryRigEverything (op youtube) die test meerdere foldables en doet ook elke keer een nageltest. Daarbij zie je echt wel het scherm beschadigen. Ook met zand en gruis.
HandheldGaming @DonJunior25 september 2023 13:44
Dat klopt ook, maar dat is geen normaal gebruik. Nu heb ik zelf ook een Fold 4 en heb ik dezelfde ervaring. Irritanter is dat ik zonder dat ik weet waar die vandaan komt een vrij diepe kras op het buitenscherm. Maar daarmee blijft het N=2.

JerryRig Everything doet geen gebruikers tests he, hij die destructieve tests. Dat is ook erg leerzaam, maar moet niet in dezelfde zin komen met "Zie je wel dat het makkelijk beschadigd". Wat dat gebeurt niet per ongeluk, en niet makkelijk.
BobJung @HandheldGaming25 september 2023 23:17
N=3 fold 5, super machine en scherm is opgevouwen goed beschermt. In houder ook op fiets stuur, gewoon gebruiken, ben niet bang voor enige schade.
Cman8 @Unplayable25 september 2023 12:29
+1, heb een fold3 vanaf release date, niks op mijn beide schermen.
Nas T @Unplayable25 september 2023 13:00
Op welke schaal meet jij je voorzichtigheid en hoe verhoudt zich dat tot de voorzichtigheid van Beat The Best?
Daarnaast gebruikte hij een Fold 2 en ik zou zeggen dat elke nieuwere generatie beter bestand is tegen krassen.
JanJeen @Beat The Best25 september 2023 12:28
Veel laptop schermen zijn toch nu al van plastic? Dit ding gaat niet in je broekzak (mag ik hopen), dus zand enzo zal meevallen tov een vouwbare smartphone
Rengdxng @Beat The Best25 september 2023 12:57
Ik ben al lang erg blij met het scherm van mijn galaxy fold 3.

Goed om te weten is dat deze foldable vanuit de fabriek met een haast onzichtbare screenprotector komt.

Wanneer je je irriteerd aan de krassen (zelf geen last van), even je screen protector laten verwisselen en je bent weer good to go!

Zou me geen zorgen maken over krassen met foldables, en ook niet over gebroken glasplaten!
Beat The Best @Rengdxng25 september 2023 13:00
Dit heb ik voor de fold 2 geprobeert uit te zoeken. Maar samsung zelf levert deze service niet. Niet voor de fold 2, hpe dit zit voor latere generaties weet ik niet.

En een zelf geplaatste aftermarket kit is toch altijd minder mooi dan de door de fabriek toegepaste met een paar krassen.
thetakman @Beat The Best25 september 2023 15:59
Volgens mij kan je die van de FOLD 1 en 2 NIET vervangen. Dit was volgens mij juist het hele nieuws dat die schermen stuk gingen bij reviewers. Dit kwam omdat ze deze er af hadden gehaald.
youridv1 @ironic692525 september 2023 11:53
Gezien dit als nieuwe techniek relatief prijzig zal zijn om in te kopen, denk ik dat je dit vrijwel alleen maar in vrij dure laptops gaat zien :/

Persoonlijk vind ik het wel een mooi concept. Zou tof zijn als er een pootje bij zat waarmee ik hem uitgeklapt in de breedte neer kan zetten.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 17:38]

hjoels @youridv125 september 2023 18:49
Dat gaat prima met een vouwbare Flipcover op mijn Fold-5
Herr_Boogie 25 september 2023 14:19
Hoort het geen 2560*1920 ipv 2520*1920 te zijn voor 4:3?
Dat zou dan twee keer 1920*1280 zijn qua resolutie, twee schermen met 2:3 verhouding.
Mancunian4 @Herr_Boogie25 september 2023 16:47
In andere artikels over dit product lees ik ook 2560 x 1920 dus het gaat misschien om een typo in dit artikel. De Zenbook 17 Fold wat hetzelfde paneel zou moeten gaan gebruiken spreekt ook over een resolutie van 2560 x 1920. Goed opgemerkt dus.
droofx 25 september 2023 14:18
Zou een tandem oled scherm geen ‘dubbel beeld’ geven bij het buigen van het scherm als beide schermen aanstaan?

[Reactie gewijzigd door droofx op 24 juli 2024 17:38]

roches @droofx25 september 2023 21:23
Met het juiste filter krijg je dan een 3D plaatje...
KKose 25 september 2023 12:35
Ben benieuwd naar de cap van de accu.
uiltje @KKose25 september 2023 13:43
Dat zal natuurlijk afhangen waarin de foldable OLED gebruikt gaat worden. Maar OLED neemt wel veel stroom ja, zeker als je de brighness op vol zet (i.e. met veel licht). Aan de andere kant zweer ik bij AMOLED voor mijn smart phones.
KKose @uiltje25 september 2023 18:06
Thanks
ruftman 25 september 2023 14:14
Elk scherm is in principe met wat doorzettingsvermogen toch vouwbaar? ;)
Horatius 25 september 2023 15:27
Lijkt mij geen geweldig succes dit, aangezien je het met je nagels kan indrukken lijkt mij de ervaring met een pen erg matig. Maar wie weet kunnen ze hiermee juist iets dat het schrijven nog beter aan voelt.
Roel1966 25 september 2023 22:47
Ik blijf toch nog steeds heel sceptisch wat vouwbare schermen betreft vooral dan qua de fysieke levensduur t.o.v. van de conventionele niet vouwbare schermen. Veel hangt af van het aantal keren dat dan een scherm open en dichtgevouwen word en misschien ook de snelheid een rol kan spelen. En ja daarnaast ook nog eens de veel hogere aanschafprijs van apparaten met vouwbaar scherm.

Ook als je dan verder door gaat kijken naar zaken als zelf kunnen repareren, dat zal bij zo'n vouwbaar scherm bijna niet mogelijk zijn. Resultaat dus dat er na verloop van tijd weer een boel e-wast erbij komt doordat apparaten niet meer gerepareerd kunnen worden. Of dat de prijs van een nieuw vouwbaar scherm dusdanig hoog is dat je beter een nieuw toestel kan kopen.
Herr_Boogie @Roel196626 september 2023 08:55
Innovaties zoals dit brengen altijd een bijkomende kost met zich en mee en zijn pragmatisch gezien niet altijd goede keuzes. De adoptie van dergelijke innovaties gaat altijd stapsgewijs en eerst bij de early adopters, die bereid zijn er meer voor te betalen en bepaalde concessies te doen. Maar met elke generatie van toestellen, wordt de prijs lager en neemt de kwaliteit toe. Deze techniek is nog niet goed genoeg om te leiden tot algemene acceptatie, maar de potentiële voordelen zijn wel al zichtbaar. Bij een foldable smartphone/tablet is het misschien wel duidelijker dan bij een laptop, maar het feit dat je een scherm kan hebben dat dubbel zo groot is dan de fysieke footprint, is op zich al een leuk voordeel. In het begin voelt het soms aan als innoveren om te innoveren, maar als er voldoende potentieel is en het wordt snel genoeg aanvaard kan het zich doorzetten in de markt.
Mensen willen nog steeds een groter scherm, maar willen niet dat het toestel meer plaats in neemt. Vouwbare/Rolbare schermen kunnen een oplossing bieden hiervoor.

Naar reparatie toe, hoeft het niet per se moeilijker of duurder te zijn dan huidige oplossingen. Maar hoe dan ook zit deze technologie nog steeds in de early adopters fase, maar mensen raken er wel al aan gewend.
Roel1966 @Herr_Boogie26 september 2023 17:58
maar het feit dat je een scherm kan hebben dat dubbel zo groot is dan de fysieke footprint, is op zich al een leuk voordeel.
Het ligt denk ik vooral ook wel aan de manier waarop en waarvoor men de smartphone gebruikt, maar oke het is natuurlijk wel een punt. Alleen ja goed ik persoonlijk vind dan de hoge meerprijs het niet waard voor een dan kleinere footprint.
Maar hoe dan ook zit deze technologie nog steeds in de early adopters fase, maar mensen raken er wel al aan gewend.
Dat is wat ik vaak wel wil zeggen ondanks dat fabrikanten anders pretenderen maar het is en blijft nog steeds geen afgewerkt en uitgewerkt product.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.