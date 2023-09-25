LG komt met vouwbaar 17"-oledscherm voor laptops en tablets

LG heeft een vouwbaar scherm voor laptops en tablets gepresenteerd, door LG 'Foldable OLED' genoemd. Het heeft twee lagen van oleds over elkaar voor een langere levensduur. LG noemt die techniek 'Tandem OLED'.

Doordat er twee lagen over elkaar worden geplaatst, kan het scherm feller als dat nodig is, maar verdeelt het apparaat de stroom bij normaal gebruik over de twee lagen, waardoor beide lagen langer mee moeten gaan. LG gebruikt die technologie sinds een paar jaar in schermen voor auto's, meldt de fabrikant.

Het nadeel is uiteraard dat de productie van Tandem OLED duurder zal zijn, omdat LG dan in feite twee displays in een scherm stopt. Het vouwbare oledscherm heeft een diagonaal van 17" en een resolutie van 2520x1920 pixels. Dat is een 4:3-verhouding en is dezelfde resolutie als eerdere vouwbare oledschermen voor laptops en tablets. Onder meer de ASUS Zenbook 17 Fold had al zo'n scherm met dezelfde resolutie. Het scherm met Tandem OLED is nu in massaproductie, maar LG zegt niet in welke producten het al zit of zal komen.