Video toont zwevende functie voor Google-zoekbalk in Android

Er is een video verschenen van een functie voor een zwevend zoekvenster in de Google Pixel-launcher voor Android. De functie zit vermoedelijk in de volgende upgrade, die in december komt.

De video van Android Authority toont dat de zoekbalk klein onder in beeld zichtbaar blijft in de appdrawer, waar dat nu niet zo is. Ook zit de zoekbalk vlak boven het toetsenbord bij het typen, in plaats van boven in beeld. Dat maakt het herstellen van typfouten makkelijker. De zoekbalk kan lokaal op de telefoon zoeken of via zoekmachine Google. De flag om de functie te activeren, zit in de nieuwste bèta van Android 14 QPR1. Die is voor de feature drop van december, de eerstvolgende upgrade voor Pixel-telefoons.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 10:48 23

25-09-2023 • 10:48

23

Lees meer

Android lijkt pop-upmenu te krijgen om van bluetoothapparaat te wisselen
Android lijkt pop-upmenu te krijgen om van bluetoothapparaat te wisselen Nieuws van 12 december 2023
Google brengt Android 14 uit voor Pixel-smartphones
Google brengt Android 14 uit voor Pixel-smartphones Nieuws van 4 oktober 2023
Google brengt deelbare digitale autosleutels en leesmodus naar Android
Google brengt deelbare digitale autosleutels en leesmodus naar Android Nieuws van 2 december 2022
Incognitovenster Google Chrome nu ook op Android af te schermen met vingerafdruk
Incognitovenster Google Chrome nu ook op Android af te schermen met vingerafdruk Nieuws van 16 september 2022
Google Maps iOS-app krijgt donkere modus en widgets
Google Maps iOS-app krijgt donkere modus en widgets Nieuws van 3 augustus 2021
Meer producten en artikelen
Smartphones Google Android

Reacties (23)

-Moderatie-faq
23
23
16
1
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
FalconerHG 25 september 2023 11:33
Ik heb liever dat ze er aan werken dat ie gewoon standaard helemaal weg kan. Moet daar nu een externe launcher voor installeren op de P7.
jaapzb @FalconerHG25 september 2023 13:19
Zie je Google al de mogelijkheid toevoegen om Google uit te zetten?
FalconerHG @jaapzb25 september 2023 13:25
Nee, precies. En dit leidt tot de belachelijke situatie dat de Microsoft Launcher mijn ervaring met de Pixel 7 red.

Mijn vrouw kocht een Zenphone op hetzelfde moment, en zo'n beetje alles wat ik niet fijn vind aan de Android versie op de P7 heeft Asus gewoon gefixed.

Voor het meeste heb ik een oplossing gevonden. Nu nog en manier om de quick settings uit te zetten op het lockscreen.

Prima telefoon verder, maar ik denk niet dat mijn volgende telefoon weer een Pixel is.
StewieDog @FalconerHG25 september 2023 14:34
Voor het meeste heb ik een oplossing gevonden. Nu nog en manier om de quick settings uit te zetten op het lockscreen.
Gewoon, door het lockscreen aan te passen. Bv. Longpress op lockscreen, dan customize lockscreen en dan de quick settings niet toewijzen aan een app.
FalconerHG @StewieDog25 september 2023 14:50
Heb je het over de Pixel 7 of over andere Android launchers?

Die optie is er niet voor de Pixel 7. Longpress doet niets, en er is niets in de Android settings waar je de quick settings in kan veranderen. Ik heb zo'n beetje alles wat er op lijkt al uitgezet.
StewieDog @FalconerHG25 september 2023 14:54
Als je de 2 settings onderaan je scherm bedoeld werkt bovenstaande gewoon hoor. Pixel 6 pro. Bij instelling onder wallpaper & style, ook te benaderen met longpress op je home screen eventueel, meerdere wegen :)
FalconerHG @StewieDog25 september 2023 22:26
Bij de 7 werkt het niet. Er zijn meer klagers.
Milanobrotchen @FalconerHG25 september 2023 17:16
Op de Nothing phone kun je hem gewoon verwijderen met een instelling. of via widgets. lang geleden gedaan dus weet niet helemaal meer precies hoe :)
FalconerHG @Milanobrotchen25 september 2023 22:27
Yep. Google wil het gewoon niet toestaan. De meeste andere launchers maken het mogelijk. Triest soms, Google.
rc_enzo 25 september 2023 11:01
Als ik de zoekfeature zo direct onder mijn duim heb zitten als ik mijn app drawer open, dan zou ik heel vrolijk worden. Ik zie alleen niet gebeuren dat Samsung zoiets in One UI gaat bouwen.

Die Finder die bij Samsung ingebakken zit ligt niet echt voor de hand om te gebruiken zo bovenaan de app drawer, dus ik heb Sesame onderaan mijn home page staan. Die app is nu alleen ook al meer dan een jaar niet meer onderhouden, dus ik heb er een hard hoofd in dat ik zo kan blijven werken.
jaenster 25 september 2023 10:54
En zeggen ze over iphones dat er nauwlijks innovatie in zit. Is dit nieuws ja? :+
InfiniteSpaze @jaenster25 september 2023 12:14
We zitten nu zo ver in de ontwikkeling van diverse operating systems dat ze nu in een volwassen fase zitten. Dit betekent dat veel updates features meebrengen van wat de ander al heeft ontwikkeld. Alles gaat steeds trager en zo groeien de functies van beiden systemen naar elkaar toe. Dit is eigenlijk hoe het de afgelopen jaren er aan toe gaat.

Over het algemeen ben ik de Android vs Apple strijd een beetje moe. Apple richt zijn producten op een bepaalde groep en is hier heel erg goed in. Daarintegen heeft Android weer verschillende merken die weer een andere ervaring geven (en soms zelfs in niché categorieën) waar hun klanten naar op zoek zijn.

Uiteindelijk is het een tomatoe-tomato verhaal en gaat het er om waar jij zelf genoeg aan hebt.
theduke1989 @jaenster25 september 2023 11:14
er is ook letterlijk misschien 1% innovatie bij iPhone van dit jaar tegen over van vorig jaar.

1. Scherm is het zelfde.
2. SoC is het zelfde voor de cheapest modellen A16, alleen moet je in de buidel tasten voor de duurdere variant A17.
3. Dynamic island is naar verluid het zelfde, allene met nieuwe features.
4. De mute knop is vrijwel gelijk gebleven, alleen is het nu een action button, dus je kan er meer dingen aan toe wijzen (dit heeft Android al jaren btw)
4. De body is gelijk voor de cheapest modellen tov de duurdere die een ''titanium'' buitenkant hebben, het toestel is niet compleet van titanium, en JRE heeft het hier ook over gehad.

nieuws is: het heeft eindelijk USB-C 3.0

Android is ook geen heilige, alleen Samsung komt nog met nieuwe desigsn, flip&fold etc.
De rest volgt.

Maar iPhone is letterlijk vergelijkbaar met 14. Zet ze naast elkaar en je zal geen verschil tot amper merken.

Ik ben ook aan het zoeken naar een vervanger voor mijn PocoF3, maar in smartphone land, is er qua innovatie, design echt niks wat me nog aanspreekt. Je koopt letterlijk elk jaar of 2-3 het zelfde toestel. Maar dan alleen met een andere GUI van de fabrikant.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 14:04]

jaenster @theduke198925 september 2023 11:17
Je hebt helemaal gelijk.

Het valt mij gewoon op dat android gebruikers altijd erg hyped zijn over het feit dat ze het OS helemaal naar de hand kunnen zetten. (wat ik overigens volledig snap, dat is ook zeer prettig). Dit voelt op mij aan als (niet android gebruiker) als iets wat al lang te customizen was?
d3x @jaenster25 september 2023 11:44
het zat vast op de pixel UI, op menig andere android versie beschikbaar was dit niet.

het toont aan dat ze toch een beetje luisteren naar de community wat ook al iets is

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:04]

micnocom @theduke198925 september 2023 11:26
Niet zo happen joh, heeft allemaal geen nut. Jij bent blij met je Android / Samsung en een ander met z’n iPhone. Lekker belangrijk wie er vorig, dit of volgend jaar de meeste of beste functies toevoegt.

Ik heb eigenlijk altijd een alternatieve launcher op m’n Androids gebruikt o.a. omdat ik die zoekbalk juist niet wilde.
Ieder z’n ding.

Wat ik écht heel gaaf vind bij Android (en nu ook bij Chromebooks) is dat Material ui verhaal met het selecteren van de kleuren enzo.

(Edit) ik ging er al weer helemaal van uit dat @jaenster bewust aan het trollen was en niet oprecht was in z’n vraag. 🫣

[Reactie gewijzigd door micnocom op 22 juli 2024 14:04]

jaenster @micnocom25 september 2023 11:33
Niet erg :) Een reactie met een clowns neus nemen mensen snel minder serieus (wat ik snap). Ik denk dat beide zijn positieve kanten heeft. Persoonlijk ben ik enkel weggegaan bij android omdat ik het niet vertrouw, en te open vind.

Ik was even blij geweest met windows phone als met ios, alleen die worden helaas niet meer gemaakt :) Het word tijd voor een derde speler met daadwerkelijke vernieuwingen.
BrbZrk @theduke198925 september 2023 14:18
Gast, wat doe je veel moeite...

Als iemand zelf al niet ziet dat Samsung beter doet wat betreft vernieuwen en innoveren dan ziet ie t ook niet na een uitleg van een half uur.
Pineka @theduke198925 september 2023 21:07
Waarom zou je je F3 vervangen? Kan qua specs nog prima mee. Accu misschien?
theduke1989 @Pineka26 september 2023 09:25
De backplate van mijn F3 is kapot, gebarsten. En de camerabehuizing ook.
Waardoor fotos maken onmogelijk is.

Ik houdt deze nog voor een tijdje, voor de baustelle waar we ons momenteel in bevinden.
En dan een ander toestel erbij.
nullbyte @jaenster25 september 2023 10:57
Ja, dit is nieuws.
Alxndr 25 september 2023 12:50
Weer een top innovatie van de helderste geesten van Google. Tsjongejongejonge, ze zouden ze er een prijs voor moeten geven.

/S

Nog even geduld en als ik mn nieuwe (fair)phone heb is het bye bye Google, ik niet wachten om weer een homescreen zonder zoekbalk te hebben. Het is volgens mij alweer bijna 10 jaar geleden dat je die gewoon 'uit kon zetten' (=verbergen).

Kan iemand me ook maar één nuttige toevoeging aan Android noemen in de laatste 10 jaar die de gebruikers helpt ipv Google zelf?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 14:04]

phizzie @Alxndr25 september 2023 18:53
Zonder een flamewar te willen voeden, enkele dingen die echt belangrijk waren in Android basis ontwikkelingen:
- Project Treble (2018) waarbij het gehele platform uiteen getrokken is in enkele componenten in een nieuwe architectuur: core, UI, security en features. Zo kunnen OEM's onafhankelijk van Google core updates uitvoeren en zijn de security releases snel beschikbaar.
- Project Volta (2014) waarbij de toestanden in apps flink op de schop gingen en daardoor batterij gebruik een stuk efficiënter werd. Dit werkt nog steeds door in dagelijks gebruik.
De recentere projecten en implementaties heb ik niet meer bijgehouden. Maar vanuit software ontwikkelings perspectief zijn dit soort projecten niet zomaar wat; vaak breekt het legacy systemen en uitrol op verschillende generaties devices.
Wat ik zelf mindere acties vind:
- pushen op locatie gegevens delen
- pushen op voice commands
- pushen op betaalmiddelen en met name Google Pay.
Het lijkt er op wanneer de visionairs de tent uit worden gewerkt, de middle manager die er geld uit moet persen er voor terug komt. En dan begint de verschraling. De kern van geremde innovatie zit in de volwassenheid van de markt en het type manager dat daarbij past; die nemen geen risoco's meer en de koek is 'verdeeld' tussen diverse partijen die nog overeind zijn.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.