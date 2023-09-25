Video toont zwevende functie voor Google-zoekbalk in Android

Er is een video verschenen van een functie voor een zwevend zoekvenster in de Google Pixel-launcher voor Android. De functie zit vermoedelijk in de volgende upgrade, die in december komt.

De video van Android Authority toont dat de zoekbalk klein onder in beeld zichtbaar blijft in de appdrawer, waar dat nu niet zo is. Ook zit de zoekbalk vlak boven het toetsenbord bij het typen, in plaats van boven in beeld. Dat maakt het herstellen van typfouten makkelijker. De zoekbalk kan lokaal op de telefoon zoeken of via zoekmachine Google. De flag om de functie te activeren, zit in de nieuwste bèta van Android 14 QPR1. Die is voor de feature drop van december, de eerstvolgende upgrade voor Pixel-telefoons.