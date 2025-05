LG Display demonstreert 12"-scherm dat uit te rekken is tot 18"

LG Display heeft een 12"-microledscherm getoond dat is uit te rekken tot 18". Eerder toonde het bedrijf al een rekbaar scherm, maar dat 12"-scherm kon slechts tot 14"-scherm worden vergroot. Het is niet bekend wanneer het scherm in massaproductie moet gaan.

Het scherm kan met maximaal 50 procent worden uitgerekt, waarmee er van een 12"-scherm een 18"-scherm gemaakt kan worden, meldt LG Display. Daarmee is de rekbaarheid ruim verdubbeld; het exemplaar uit 2022 had een elongation rate van maximaal 20 procent. Net als dat vorige scherm heeft het microledscherm een pixeldichtheid van 100ppi, kan het rgb-kleuren weergeven en zijn de microleds maximaal 40µm groot.

LG Display zegt de rekbaarheid te hebben vergroot door een 'speciaal siliciumsubstraat' te gebruiken. Daarnaast zegt het bedrijf de bedrading te hebben aangepast. Het scherm kan ruim tienduizend keer uitgerekt worden, stelt LG Display, en zou ook tegen hoge en lage temperaturen kunnen.

Het bedrijf verwacht dat de schermen uiteindelijk op verschillende manieren gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in kleding en in auto's. Voor auto's denkt het bedrijf bijvoorbeeld aan een paneel met een bolvormige knop, waarbij die knop omhoog komt als het paneel wordt geactiveerd. Het hele paneel, inclusief de knop die omhoog komt, is dan gemaakt van het rekbare scherm. LG Display spreekt ook over een draagbaar scherm dat gedragen kan worden door brandweerlieden en informatie bevat over de brand.

Het rekbare scherm is onderdeel van een Zuid-Koreaans onderzoeksproject dat in 2020 begon. LG Display werkt hiervoor samen met 19 Zuid-Koreaanse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het bedrijf zegt dat het project succesvol is afgerond en dat er nieuwe technologieën zijn ontdekt en dat de benodigde materialen, onderdelen en apparatuur zijn gevonden. Het is niet duidelijk of LG Display het onderzoek vervolgt of het scherm nu zelf in productie wil brengen.