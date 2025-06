LG Display toont 12"-scherm dat is uit te rekken tot 14"

LG Display heeft een scherm getoond met een diagonaal van 12 inch, maar dat scherm is rekbaar en zo uit te rekken tot een 14"-scherm. Dit scherm is het resultaat van een r&d-project en zal niet direct leiden tot een product dat in de verkoop gaat.

De stretchable display is volgens LG Display de eerste in zijn soort met een rekbaarheid van 20 procent, wat gecombineerd wordt met een resolutie van 100ppi en een volledige rgb-kleurenruimte. Volgens de fabrikant is er sprake van een rubberachtige flexibiliteit die de vergroting tot 14 inch mogelijk maakt. Het scherm gaat volgens LG Display door de 'vormloze' eigenschap voorbij aan de huidige, bestaande buigbare en oprolbare schermtechnologieën.

De stretchable display is gebaseerd op een zeer sterk substraat dat uit een specifiek soort silicium bestaat dat ook in contactlenzen zou worden gebruikt. Er wordt gebruikgemaakt van een microledlichtbron met een pixelpitch van minder dan 40μm. Dit betekent volgens de fabrikant een hoge mate van duurzaamheid om de levensduur te verbeteren en een goede resolutie die intact blijft tijdens buigingen. Intern zijn de circuits ook aangepast; in plaats van lineaire bedrading is gekozen voor s-vormen om het buigen en vouwen te kunnen weerstaan.

Volgens de fabrikant maken de hoge flexibiliteit en duurzaamheid dat het scherm veel potentie heeft voor commercialisatie, ook omdat het dun en licht is. LG Display ziet voor zich dat het scherm gemakkelijk kan worden bevestigd aan gebogen oppervlakken en denkt dat het daarmee inzetbaar is in allerlei sectoren, uiteenlopend van mode en meubels tot vliegtuigbouw, de autosector en gaming.

De stretchable display is het resultaat van een in 2020 gestart Koreaans onderzoeksproject. Het doel was het 'voortstuwen' van de volgende generatie displays voor Zuid-Korea. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het scherm of een doorontwikkelde variant op korte of middellange termijn commercieel beschikbaar komt.