Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 17-09-2023 06:00 72

Lenovo Yoga Book 9 Review

Twee schermen in één laptop: verrassend praktisch

17-09-2023 • 06:00

72

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Twee 13,3"-schermen

Samengevat

Lenovo's Yoga Book 9 is een laptop met een tweede scherm op de plek waar je een toetsenbord verwacht. In combinatie met de bijgeleverde steun werkt dat verrassend goed, op voorwaarde dat je een externe muis aansluit. Het bijgeleverde toetsenbordje werkt niet helemaal bugvrij, maar tikt stukken prettiger dan wanneer je je helemaal op het touchscreen verlaat. De twee oledschermen geven mooi beeld, maar slurpen de accu wel wat sneller leeg dan een laptop met een enkel scherm en de extra warmteontwikkeling zorgt ervoor dat de ventilator bij licht gebruik al wel hoorbaar is.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Innovation

Getest

Lenovo Yoga Book 9 13IRU8 (82YQ0031MH)

Prijs bij publicatie: € 2.400,-

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Ergens in 2010 bouwde Acer een laptop met twee schermen. Op de plek waar je normaal gesproken het toetsenbord verwacht, zat dat tweede scherm. Ik kan me herinneren dat dat ding in de computerwinkel lag... en dat het geen succes werd. Het was voor zover ik weet de eerste en meteen ook de laatste keer dat Acer een dergelijke laptop bouwde. En dat het geen succes werd, was geen wonder, want virtuele knoppen zonder feedback werken een stuk minder fijn dan een gewoon toetsenbord.

Ondertussen zijn we dertien jaar verder en brengt Lenovo net als Acer destijds een laptop met twee 13,3"-schermen uit. Ook bij de Yoga Book 9 tref je op de plek waar je het toetsenbord verwacht een tweede touchscreen aan, maar er is al een verschilletje met de Acer van weleer, want bij deze laptop krijg je er een los bluetoothtoetsenbordje en een soort hoes bij. Is dat genoeg om het wel een succes te laten worden?

Lenovo Yoga Book 9

Twee schermen in de praktijk

Ik heb geen idee of Lenovo bij de ontwikkeling naar de eerdergenoemde Acer-laptop heeft gekeken, maar het grootste nadeel van die laptop was het ontbreken van een fysiek toetsenbord. Je vingers kunnen zich door het gebrek aan feedback op het touchscreen nauwelijks oriënteren en dus voelt typen op een dergelijke laptop alsof je op een smartphone tikt, maar dan niet priegelig, maar met je vingers wijd uit elkaar en je moet continu kijken waar je je vingers neerzet.

Zo kun je de Yoga Book 9 gebruiken en dan kun je ook gebruikmaken van de virtuele touchpad onder het virtuele toetsenbord. Ook dat werkt minder fijn dan een gewoon touchpad, want je voelt niet tot waar de randen van de touchpad lopen en je kunt er niet op drukken om een klik te geven. Bovendien verschilt het gladde glas van een touchscreen van het glas met een lichte textuur erin, waar de meeste high-end touchpads van gemaakt zijn. Die laatste geeft je vinger een duidelijker gevoel van precisie. Als je hem zou gebruiken als gewone laptop waarbij het toetsenbord vervangen is door een groot touchscreen, komt de Yoga Book 9 niet goed uit de verf.

Lenovo Yoga Book 9Lenovo Yoga Book 9Lenovo Yoga Book 9Lenovo Yoga Book 9

Gelukkig levert Lenovo een toetsenbord en een stoffen steuntje mee en als je de Yoga Book 9 daarin zet, verandert het apparaat ineens in iets dat veel bruikbaarder is. Het bovenste scherm komt hoger te zitten dan gebruikelijk en dat geeft een prettigere werkhouding dan bij een gewone laptop, waar je toch altijd een beetje omlaag zit te turen tijdens het werken. Het tweede virtuele toetsenbord kan ophoepelen en het onderste scherm kun je gewoon als een tweede scherm gebruiken. Windows heeft daar prima ondersteuning voor, ook al staan de schermen onder elkaar en worden ze gescheiden door de taakbalk. Lenovo heeft bovendien een stukje software toegevoegd waardoor je zelfs met je vingers een venster van het ene naar het andere scherm kan slepen. Maar hoe leuk touchscreens ook zijn, in deze opstelling is een losse muis eigenlijk wel een must-have. Lenovo levert een stylus mee en dat is leuk voor de creatieve gebruiker, maar het is geen vervanging voor een muis.

Maar als je dan een muis aansluit, dan blijkt hoe praktisch de twee schermen zijn. Je productiviteit verdubbelt niet ineens, maar hij gaat wel omhoog, omdat het praktischer is om een extra scherm te hebben bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Je kunt bijvoorbeeld op het ene scherm een meeting hebben en op het andere scherm notities maken. Je kunt op het grote scherm je Photoshop-afbeelding bekijken, terwijl al je tools op het onderste scherm staan. Of je kunt een review tikken op het bovenste scherm, terwijl je je mail en favoriete chatsoftware op het onderste scherm in de gaten houdt. Gebruikers die al twee schermen gebruiken, vertel ik niets nieuws. Nieuw is dat je die schermen in een 1,34kg wegend pakketje onder je arm kunt meenemen.

Lenovo Yoga Book 9Lenovo Yoga Book 9

Dat meenemen geschiedt in twee delen. Je kunt de Book 9 dichtklappen als een gewone laptop. Dan houd je het stoffen steuntje over, dat magnetisch om het toetsenbord heen klapt, zodat je dat ook mee kunt nemen. Een elastieken lusje biedt ruimte voor de stylus.

Je kunt de Book 9 ook op andere manieren gebruiken. Je kunt hem bijvoorbeeld in 'tent'-modus zetten, eventueel in een opstelling waarbij twee mensen tegenover elkaar zitten met de Book 9 tussen hen in en naar hetzelfde beeld kijken. Je kunt hem als een soort boek vasthouden en ook zo neerzetten, zodat je twee verticale schermen hebt. Dat werkt net wat minder goed dan de horizontale schermen boven elkaar, omdat de stoffen hoes wel magnetisch aan de lange kant van de laptop blijft plakken, maar niet aan de korte kanten als je hem in de boekmodus zet. Ik heb alle andere 'standen' wel uitgeprobeerd, maar vond ze vooral 'gimmicky' en, in tegenstelling tot de plaatsing met twee schermen boven elkaar, weinig toevoegen.

Er is nog een opstelling die wat aandacht verdient en dat is wanneer je het bijgeleverde toetsenbordje op het onderste scherm legt. Dan verschijnt er een virtuele touchpad onder het toetsenbord en kom je het dichtst in de buurt van wat een 'gewone' laptop is. Bij een situatie waarin je onderweg bent en niet de ruimte hebt om je stellage op te bouwen, is dat nog wel handig. Als je dat toetsenbordje op het onderste deel van de behuizing legt, zou het scherm onder het toetsenbord zichzelf moeten uitschakelen, maar dat werkt niet altijd vlekkeloos. Ook wilde het toetsenbord tijdens de testperiode af en toe blijven hangen en geen inputs meer verwerken, terwijl de lampjes van de microfoon (F4) en capslock knipperden en de accu vol genoeg was. Over dat toetsenbord gesproken, dat tikt uiteraard fijner dan een schermtoetsenbord, maar in zijn soort is het niet geweldig. Het is een compact toetsenbordje en dat betekent dat de platte toetsjes weinig travel hebben.

Lenovo Yoga Book 9Lenovo Yoga Book 9

Je kunt uiteraard ook een ander toetsenbord aansluiten. Dat kan draadloos, maar je kunt ook een van de drie Thunderbolt 4-aansluitingen voor je randapparatuur gebruiken. Voor een hoofdtelefoon zul je dan wel weer naar bluetooth moeten grijpen, want een jackaansluiting heeft Lenovo weggelaten. Een goede 5-megapixelcamera zit er gelukkig wel in en die kun je ook gebruiken om in te loggen met behulp van gezichtsherkenning. Met een schuifje op de zijkant kun je de camera hardwarematig uitschakelen.

Benchmarks

Je kunt de Yoga Book 9 in een configuratie bestellen en die heeft de onderstaande specificaties. Lenovo bouwt ook een uitvoering met 512GB opslag, maar die is op dit moment niet verkrijgbaar. Opvallend is dat er geen Belgische uitvoering is, waardoor liefhebbers van de azerty-toetsenbordlay-out naar Frankrijk moeten uitwijken.

Lenovo Yoga Book 9 13IRU8 (82YQ003JMH)
Processor Intel Core i7-1355U
Cores/threads 10/12 (2 P-cores, 8 E-cores)
Max. kloksnelheid 5GHz (P-cores), 3,7GHz (E-cores)
Gpu Intel Iris Xe 96eu
Werkgeheugen 16GB Lpddr5-6400, quadchannel
Ssd SK hynix hfs001tej4x112n, 1TB
Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Scherm 2x 13,3", 2880x1800 pixels, oled, touch, glanzend
Schermpaneel 2x Samsung ATNA33AA02-0
Accu 80Wh
Besturingssysteem Windows 11

Normaal gesproken schroeven we de laptops die we testen open, maar dat is lastig bij de Yoga Book 9. Lenovo heeft een onderhoudshandleiding (pdf) op hun website staan, waarin uitgelegd wordt dat delen van de behuizing met tape of lijm aan elkaar zitten. We wilden het systeem niet beschadigd aan Lenovo retourneren, maar het is jammer dat de fabrikant het repareren van de laptop zo lastig maakt. Als je je toegang tot de binnenkant van het systeem kunt verschaffen, tref je daar een 42mm lange 1TB-ssd aan, die je eventueel kunt upgraden. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd.

Benchmarks

De Core i7-1355U in de Yoga Book 9 is geen onbekende processor. Het is een Core i7-chip van Intels dertiende generatie, met twee snelle P-cores en acht langzame, maar efficiënte E-cores. De maximale kloksnelheid van de twee snelle cores is 5GHz.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P
14.140
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
13.039
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
10.223
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
9.860
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
9.858
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P
9.588
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
9.035
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
8.748
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U
8.631
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
8.081
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U
7.895
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U
7.878
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
7.773
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
7.650
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
6.673
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P
1.893
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
1.862
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U
1.831
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
1.727
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
1.681
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P
1.666
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
1.636
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
1.598
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U
1.590
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
1.556
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
1.554
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
1.496
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U
1.480
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
1.462
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
1.461

We draaien om te beginnen Cinebench en daarbij vallen de prestaties niet tegen. De Zenbook S13 en de HP Spectre x360 hebben dezelfde processor en eveneens een compacte behuizing, maar presteren duidelijk minder goed dan de Yoga Book 9.

  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Night Raid - CPU
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
28.025
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
23.499
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
23.274
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
20.506
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
18.148
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
18.114
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
18.113
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
17.769
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
17.071
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
16.945
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
16.936
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
14.478
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
14.258
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
14.249
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
11.394
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
33.570
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
29.167
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
28.209
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
23.076
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
22.367
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
22.127
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
21.378
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
20.992
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
20.904
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
20.644
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
19.429
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
16.849
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
16.340
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
15.516
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
13.743
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
14.476
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
12.574
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
12.076
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
10.852
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
10.312
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
9.827
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
9.742
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
9.082
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
8.934
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
8.773
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
8.619
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
8.282
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
8.085
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
8.056
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
5.789

Ook in 3DMark is de i7-1355U in de Yoga Book 9 sneller dan dezelfde processor in andere laptops. Blijkbaar heeft Lenovo de cpu en de koeling zo geoptimaliseerd dat de prestaties lekker hoog zijn. De koeling is wel hoorbaar tijdens het draaien van deze benchmarks en dat zal ook blijken uit de metingen van de geluidsproductie.

  • Geekbench 6.1.0 - Multi
  • Geekbench 6.1.0 - Single
Geekbench 6 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
11.244
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
9.324
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
9.148
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
8.940
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
8.634
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
7.996
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
7.996
Geekbench 6 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
2.541
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
2.448
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
2.378
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
2.212
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
2.072
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
2.046
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
1.967

Geekbench 6 is nog niet zo lang uit, dus vandaar ziet het bovenstaande lijstje er wat korter uit dan dat van eerdere benchmarks. Ook hier presteert de processor van de Yoga Book 9 boven verwachting en een stuk sneller dan dezelfde chip in de Zenbook S.

In Blender renderen we herhaaldelijk dezelfde afbeelding en dan wordt duidelijk dat de laptop de hoge prestaties in Cinebench en 3DMark niet continu kan volhouden. De drie laptops in de bovenstaande grafiek hebben dezelfde processor en het is duidelijk dat de Yoga Book 9 in de pakweg eerste twee minuten de snelste is, maar als de belasting aanhoudt, is de HP Spectre sneller. Je kunt erover discussiëren of dat per se een nadeel is. In de meeste gevallen belast je je hardware niet continu voluit. Sterker nog, veel taken vergen korte pieken van de processor, wat de Yoga Book 9 goed doet. Maar stel, je draait zwaardere software, of je speelt een lichte game, dan zal er uiteindelijk dus wel throttling optreden.

  • PCMark 10 Extended
  • PCMark 10 Essentials
  • PCMark 10 Productivity
  • PCMark 10 Digital Content Creation
  • PCMark 10 Gaming
PCMark 10 Extended
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
6.522
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
5.871
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
5.809
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
5.799
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
5.417
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
5.403
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
5.364
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
5.296
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
5.171
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
5.169
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
5.084
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
4.761
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
4.759
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
4.678
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
4.273
PCMark 10 Essentials
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
11.614
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
11.230
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
11.196
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
10.988
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
10.644
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
10.640
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
10.624
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
10.555
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
10.524
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
10.368
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
10.367
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
10.080
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
10.004
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
10.000
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
9.994
PCMark 10 Productivity
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
9.335
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
8.983
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
8.548
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
8.520
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
8.343
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
7.867
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
7.626
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
7.513
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
7.414
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
7.327
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
7.289
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
7.124
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
6.996
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
6.985
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
6.618
PCMark 10 Digital Content Creation
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
8.419
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
7.457
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
7.416
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
7.168
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
6.617
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
6.591
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
6.491
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
6.266
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
6.127
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
6.124
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
6.075
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
5.815
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
5.229
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
5.207
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
4.644
PCMark 10 Gaming
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
5.848
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
5.105
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U Rad. 680M
5.069
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
4.655
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
4.469
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
4.405
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
4.317
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U Iris Xe G7 80EUs
4.149
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
4.078
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U Rad. 660M
3.461
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U Rad. 660M
3.384
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
3.362
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
3.348
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U Iris Xe G7 96EUs
3.308
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U Iris Xe G7 80EUs
2.677

In tegenstelling tot 3DMark en Cinebench maakt PCMark gebruik van 'echte' software om workloads te simuleren en in dagelijkse taken zal het verschil tussen de drie laptops met de i7-processor niet zo groot zijn als wanneer je aan het renderen slaat, zoals bij Cinebench het geval is.

Beeldkwaliteit

De belangrijkste eigenschap van de Yoga Book 9i zijn de twee schermen die erop zitten en die hebben we met behulp van een colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration-software doorgemeten. De twee oledschermen hebben een resolutie van 2880x1800 pixels, wat op 13,3 inch heel scherp beeld oplevert. Normaal gesproken kijken we in dit deel van de review naar de kwaliteit van een laptopscherm ten opzichte van een standaard, zoals sRGB of P3, maar in dit geval is de kalibratie naar zo'n standaard niet het belangrijkste. Het gaat er in dit geval vooral om dat de beide schermen dezelfde helderheid en dezelfde kleuren weergeven. Een kleine afwijking is namelijk niet snel te spotten, tenzij het afwijkt van het scherm dat er letterlijk naast zit gemonteerd.

Om het verschil te minimaliseren, heeft Lenovo software voorgeïnstalleerd die de helderheid van de schermen tegelijk aanpast. Pas je in Windows of met de toets op het toetsenbord de helderheid aan, dan geldt dat voor beide schermen, tenzij je die functie uitschakelt.

  • Helderheid wit
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
  • DCI-P3-dekking
Helderheid wit
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Dell XPS 13 9315 1920x1200 IPS
502
MSI Summit E14 Flip Evo 2880x1800 IPS
489
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 2560x1600 IPS
454
Microsoft Surface Pro 9 2880x1920
451
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 3840x2400 Oled
390
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 3000x2000 Oled
381
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 3840x2400 Oled
375
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 Oled
370
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 IPS
366
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 Oled
363
ASUS Zenbook S 13 OLED 2880x1800 Oled
360
Samsung Galaxy Book3 360 1920x1080 Oled
360
Lenovo Yoga Book 9 (onderscherm) 2880x1800 Oled
356
HP Envy x360 13-bf0390nd 2880x1800 Oled
351
ASUS ZenBook 13 OLED 2880x1800 Oled
337
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 2560x1920 Oled
300
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 Oled
1,28
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 3840x2400 Oled
2,05
ASUS Zenbook S 13 OLED 2880x1800 Oled
2,34
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 3840x2400 Oled
2,46
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 2560x1600 IPS
2,65
Dell XPS 13 9315 1920x1200 IPS
2,66
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 Oled
2,79
Lenovo Yoga Book 9 (onderscherm) 2880x1800 Oled
2,81
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 3000x2000 Oled
2,97
MSI Summit E14 Flip Evo 2880x1800 IPS
4,18
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 IPS
4,26
DCI-P3-dekking
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Lenovo Yoga Book 9 (onderscherm) 2880x1800 Oled
100,0
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 Oled
100,0
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 3840x2400 Oled
100,0
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 3840x2400 Oled
100,0
ASUS Zenbook S 13 OLED 2880x1800 Oled
100,0
ASUS ZenBook 13 OLED 2880x1800 Oled
100,0
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 3000x2000 Oled
100,0
HP Envy x360 13-bf0390nd 2880x1800 Oled
100,0
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 2560x1920 Oled
99,7
MSI Summit E14 Flip Evo 2880x1800 IPS
99,3
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 Oled
98,6
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 2560x1600 IPS
84,0
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 IPS
79,4
Dell XPS 13 9315 1920x1200 IPS
77,3
Samsung Galaxy Book3 360 1920x1080 Oled
75,8
Microsoft Surface Pro 9 2880x1920
71,8

Gelukkig is de helderheid van beide schermen even hoog; het verschil van 7cd/m² zie je niet bij deze helderheid. In absolute zin is een helderheid van meer dan 350cd/m² netjes. De meeste oledschermen die we in laptops tegenkomen, halen niet meer dan 400cd/m² op een checkerboardpatroon.

Lenovo Yoga Book 9 bovenschermLenovo Yoga Book 9 bovenschermLenovo Yoga Book 9 onderschermLenovo Yoga Book 9 onderscherm
  • Gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Gemiddelde grijsafwijking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
HP Envy x360 13-bf0390nd 2880x1800 13,3"
1,20
ASUS Zenbook S 13 OLED 2880x1800 13,3"
1,48
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 3840x2400 16"
1,55
Microsoft Surface Pro 9 2880x1920 13"
2,00
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 3840x2400 16"
2,49
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 2560x1600 13,3"
2,49
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 13,3"
2,74
Lenovo Yoga Book 9 (onderscherm) 2880x1800 13,3"
2,75
ASUS ZenBook 13 OLED 2880x1800 13,3"
3,30
Samsung Galaxy Book3 360 1920x1080 15,6"
3,30
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 2560x1920 17,3"
3,30
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 14"
3,39
Dell XPS 13 9315 1920x1200 13,3"
3,53
MSI Summit E14 Flip Evo 2880x1800 14"
5,47
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 14,5"
6,36
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 14"
1,28
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 3840x2400 16"
2,05
ASUS Zenbook S 13 OLED 2880x1800 13,3"
2,34
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 3840x2400 16"
2,46
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 2560x1600 13,3"
2,65
Dell XPS 13 9315 1920x1200 13,3"
2,66
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 13,3"
2,79
Lenovo Yoga Book 9 (onderscherm) 2880x1800 13,3"
2,81
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 3000x2000 13,5"
2,97
MSI Summit E14 Flip Evo 2880x1800 14"
4,18
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 14,5"
4,26

Als je vervolgens kijkt naar de afwijking van de beide schermen, dan blijkt dat Lenovo ze netjes op elkaar gekalibreerd heeft. Zeker bij de colorcheckertest, de rechter afbeelding in beide situaties, zie je dat de afwijkingen precies op dezelfde plekken zitten. De schermen zijn bovendien ook goed gekalibreerd, als je het vergelijkt met de ΔE2000-norm. De afwijking is lager dan 3 en zo zien we het graag.

Geluidsproductie en accuduur

We meten de geluidsproductie van de ventilator in de Yoga Book 9 met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 12dB(A). Als we een veilige marge nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50cm afstand, onder een hoek van 45 graden. Het testen doen we in drie scenario's: WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U
12,9
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U
13,7
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
14,0
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
14,2
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P
14,5
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P
14,9
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
15,0
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
15,1
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
15,4
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
16,2
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
16,3
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
16,3
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
17,6
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
18,2
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U
24,0
PCMark 10 Express - LAeq
Tablet Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
14,7
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U
19,8
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
23,9
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
24,9
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
26,1
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P
26,8
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
27,0
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U
27,9
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U
28,3
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P
28,6
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
28,8
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
29,9
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
29,9
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
31,6
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
31,7
Blender - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd Ci7-1355U
30,3
HP Envy x360 13-bf0390nd Ci7-1250U
31,6
MSI Summit E14 Flip Evo Ci7-1360P
31,9
Samsung Galaxy Book3 360 Ci7-1360P
33,8
HP Pavilion Aero 13-be2075nd Ryzen 5 7535U
34,2
Microsoft Surface Pro 9 Ci5-1235U
35,4
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
36,1
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 Ryzen 7 6800U
36,6
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE Ryzen 5 6600U
37,0
ASUS Zenbook 17 Fold OLED Ci7-1250U
37,4
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
38,0
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
38,5
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
41,1
ASUS Zenbook S 13 OLED Ci7-1355U
41,6
Dell XPS 13 9315 Ci5-1230U
41,7

Eerder in deze review merkte ik al op dat de ventilator bij het draaien van benchmarks hoorbaar was en dat is hij dus ook tijdens het webbrowsen. Dat er een scherm dat zelf ook warmte genereert boven op het moederbord ligt, draagt daar waarschijnlijk ook niet aan bij. In de wat zwaardere scenario's van PCMark en Blender ligt de geluidsproductie op een vrij gemiddeld niveau.

Accutest

Lenovo heeft een accu van liefst 80Wh in de kleine laptop weten te proppen. Een grote accu is ook wel nodig, want zeker bij een lage belasting, zoals webbrowsen, is het scherm de grootste stroomverbruiker. We hebben de browsetest tweemaal uitgevoerd. Eenmaal met beide schermen ingeschakeld en eenmaal door het bluetoothtoetsenbord op het onderste scherm te leggen. Dan zou het scherm zichzelf deels moeten uitschakelen, maar dat bleek niet vlekkeloos te werken, waardoor het scherm na verloop van tijd alsnog aan ging. De accuduur komt uiteindelijk uit op een uur of tien als je het rustig aan doet. Dat is geen topprestatie, maar omdat er twee schermen gevoed moeten worden, heel respectabel. Ook bij een zwaardere belasting weet de dikke accu goed te compenseren voor het verbruik van twee schermen en komt de laptop op een hele gemiddelde vijf uur uit.

  • Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
MSI Summit E14 Flip Evo 72Wh Ci7-1360P
14u31m
Dell XPS 13 9315 51Wh Ci5-1230U
13u15m
Samsung Galaxy Book3 360 68Wh Ci7-1360P
12u39m
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh Ryzen 7 7735HS
12u33m
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
12u7m
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 43Wh Ryzen 5 7535U
11u59m
ASUS Zenbook S 13 OLED 63Wh Ci7-1355U
11u4m
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh Ci7-1360P
11u4m
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 66Wh Ci7-1355U
10u46m
HP Envy x360 13-bf0390nd 66Wh Ci7-1250U
10u24m
Lenovo Yoga Book 9 80Wh Ci7-1355U
10u14m
Lenovo Yoga Book 9 (2 schermen) 80Wh Ci7-1355U
10u2m
Microsoft Surface Pro 9 47,7Wh Ci5-1235U
9u52m
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 54Wh Ryzen 5 6600U
7u22m
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 54Wh Ryzen 7 6800U
7u20m
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 75Wh Ci7-1250U
7u1m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
6u59m
Samsung Galaxy Book3 360 68Wh Ci7-1360P
5u39m
MSI Summit E14 Flip Evo 72Wh Ci7-1360P
5u30m
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 75Wh Ci7-1250U
5u28m
ASUS Zenbook S 13 OLED 63Wh Ci7-1355U
5u20m
Dell XPS 13 9315 51Wh Ci5-1230U
5u9m
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh Ryzen 7 7735HS
4u56m
Lenovo Yoga Book 9 80Wh Ci7-1355U
4u52m
Microsoft Surface Pro 9 47,7Wh Ci5-1235U
4u49m
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh Ci7-1360P
4u27m
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 43Wh Ryzen 5 7535U
4u26m
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 66Wh Ci7-1355U
4u25m
HP Envy x360 13-bf0390nd 66Wh Ci7-1250U
4u2m
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 54Wh Ryzen 5 6600U
3u49m
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 54Wh Ryzen 7 6800U
3u28m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 54Wh Ryzen 7 6800U
5.586
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh Ryzen 7 7735HS
5.211
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 66Wh Ci7-1355U
5.034
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 43Wh Ryzen 5 7535U
4.920
Lenovo Yoga Book 9 80Wh Ci7-1355U
4.756
MSI Summit E14 Flip Evo 72Wh Ci7-1360P
4.516
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 54Wh Ryzen 5 6600U
4.202
HP Envy x360 13-bf0390nd 66Wh Ci7-1250U
4.069
Samsung Galaxy Book3 360 68Wh Ci7-1360P
4.039
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh Ci7-1360P
4.003
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
3.707
ASUS Zenbook S 13 OLED 63Wh Ci7-1355U
3.706
Dell XPS 13 9315 51Wh Ci5-1230U
3.361
Microsoft Surface Pro 9 47,7Wh Ci5-1235U
3.112
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 75Wh Ci7-1250U
2.381
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 66Wh Ci7-1355U
9.268
HP Envy x360 13-bf0390nd 66Wh Ci7-1250U
8.982
Lenovo Yoga Book 9 80Wh Ci7-1355U
8.637
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 43Wh Ryzen 5 7535U
8.562
MSI Summit E14 Flip Evo 72Wh Ci7-1360P
7.341
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 54Wh Ryzen 7 6800U
7.193
Dell XPS 13 9315 51Wh Ci5-1230U
6.860
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh Ryzen 7 7735HS
6.726
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh Ci7-1360P
6.367
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 54Wh Ryzen 5 6600U
6.235
Samsung Galaxy Book3 360 68Wh Ci7-1360P
6.205
ASUS Zenbook S 13 OLED 63Wh Ci7-1355U
6.143
Microsoft Surface Pro 9 47,7Wh Ci5-1235U
5.638
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
5.235
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 75Wh Ci7-1250U
5.187
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP Pavilion Aero 13-be2075nd 43Wh Ryzen 5 7535U
6.747
Acer Swift Edge SFA16-41-R1X1 54Wh Ryzen 7 6800U
5.978
HP Envy x360 13-bf0390nd 66Wh Ci7-1250U
5.785
HP Spectre x360 2-in-1 14-ef2150nd 66Wh Ci7-1355U
5.610
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh Ryzen 7 7735HS
5.423
Lenovo Yoga Book 9 80Wh Ci7-1355U
5.320
Acer Swift Edge SFA16-41-R5KE 54Wh Ryzen 5 6600U
4.951
Dell XPS 13 9315 51Wh Ci5-1230U
4.725
MSI Summit E14 Flip Evo 72Wh Ci7-1360P
4.640
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh Ci7-1360P
4.142
ASUS Zenbook S 13 OLED 63Wh Ci7-1355U
4.089
Samsung Galaxy Book3 360 68Wh Ci7-1360P
3.986
ASUS Zenbook 17 Fold OLED 75Wh Ci7-1250U
3.365
Microsoft Surface Pro 9 47,7Wh Ci5-1235U
3.274
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
2.944

Conclusie

Eigenlijk was ik ervan overtuigd dat er aan het concept van een laptop niet veel meer te veranderen valt. Er zijn talloze voorbeelden van laptops, of convertibles, die het 'anders' doen, dan de gewone laptop. Er zijn omklapbare en openschuifbare laptops geweest. Laptops met een gek scharnier, zoals de Microsoft Surface Laptop Studio, maar ook laptops die vermomd zijn als tablet. Al die laptops, tablets en convertibles, hebben hun eigen gebruikersniche gecreëerd, maar ze hebben er niet voor gezorgd dat het standaard laptopconcept is verdwenen.

Geen zorgen: de Yoga Book 9 gaat dat ook niet doen, maar in tegenstelling tot al die andere convertibles die ik in de afgelopen jaren heb gereviewd, kon ik indrukwekkend snel aan dit nieuwe concept wennen. Je kunt geforceerd zoveel mogelijk met de bijgeleverde pen doen of het apparaat als een soort boek gebruiken. Maar het mooie van de Yoga Book 9 vind ik dat ik hem zonder nadenken kan inzetten op dezelfde manier waarop ik mijn dagelijkse laptop gebruik. Door de laptop in de bijgeleverde steun te zetten en een externe muis te gebruiken, had ik een bovenste scherm voor de primaire taken, dat om te beginnen op een fijnere hoogte zit dan een normaal laptopscherm, en een tweede scherm, waarop ik als vanuit een automatisme meteen wat andere vensters stationeerde. De touchscreens heb ik nauwelijks gebruikt en het werken met het schermtoetsenbord is een crime, maar dat hoef je allemaal niet te gebruiken. Het feit dat je twee volledig bruikbare schermen in een laptop hebt zitten, is de belangrijkste eigenschap van de Yoga Book 9.

Of we vanaf nu meer laptops met dubbele schermen gaan zien, is maar de vraag. Om te beginnen is de integratie van twee oledschermen een kostbare zaak, want de Yoga Book 9 kost op het moment van schrijven 2400 euro. Daarnaast leveren de twee schermen wat voorspelbare nadelen op. De extra warmteontwikkeling zorgt ervoor dat de ventilator harder moet werken en de accu sneller leeg is. Op beide punten doet de Book 9 het niet slecht, maar is hij ook geen uitblinker. Ook het bijgeleverde toetsenbordje blinkt niet uit in tikcomfort en de aanschaf van een externe muis is een aanrader, want een touchscreen voelt niet hetzelfde aan als een touchpad. We zullen met z'n allen nog wel een tijdje gebruik blijven maken van conventionele laptops met een enkel scherm, maar wie het handig lijkt en het geld ervoor over heeft, kan vanaf nu een laptop met dubbel zoveel bruikbare schermruimte kopen.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Innovation

Getest

Lenovo Yoga Book 9 13IRU8 (82YQ0031MH)

Prijs bij publicatie: € 2.400,-

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Lenovo Yoga Book 9 13IRU8 (82YQ0031MH)

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
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Reacties (72)

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Ettepet 17 september 2023 19:13
Heb mijn exemplaar nu 3 maanden. De uitgebreidste versie (Windows 11 Pro + 1TB ssd) kostte mij toen 2600 euro. Niet helemaal duidelijk waar die 2400 euro hier in de review vandaan komt, want ze testten niet de basis-configuratie.

Ook mis ik in deze review een vermelding dat de kleuren standaard over-verzadigd zijn. In mijn gebruikersreview hier op de site geef ik aan hoe je dit kunt verhelpen.

Ik ben overigens nog steeds super blij met het apparaat, en hij zit dagelijks in mijn tas. Ik heb hem ter vervanging en ontlasting van mij iPad Pro 12.9”, die zo goed als vol zit en nog steeds niet in een oled-versie verschenen is.
brobro 17 september 2023 06:26
2400 is een hoop geld. En dan is het toetsenbord matig en ook nog wat buggy.

Leuk concept, maar wat kost een goede laptop met een (mobiel) extern display? Een ipad en een MacBook Air komen in de buurt. Wil je alleen nog een kekke standaard bij. Zo bezien lijkt dit concept niet zo veel toekomst te hebben denk ik.
JacobsT @brobro17 september 2023 09:13
Dit tov een traditionele setup met extern scherm is echt een pak minder gedoe om mee te nemen.

Echte reviews na langdurig gebruik zijn extreem positief over dit nieuwe type product. Ik heb de mijne net zelf ontvangen en ben echt stevig onder de indruk. Extreem praktisch en draagbaar als mobiele workstation. Ik ben echt zeer grote fan. De keyboard bugs lijk ik tot dusver absoluut niet te ervaren.

Het punt van externe muis is noodzakelijk snap ik niet. Heb werkelijk nog nooit iemand met een extra scherm de trackpad zien gebruiken in dual monitor setup. Letterlijk iedereen heeft toch op zen minst een externe muis in zijn laptoptas zitten?

[Reactie gewijzigd door JacobsT op 22 juli 2024 18:35]

Sissors @JacobsT17 september 2023 09:48
Het punt van externe muis is noodzakelijk snap ik niet. Heb werkelijk nog nooit iemand met een extra scherm de trackpad zien gebruiken in dual monitor setup. Letterlijk iedereen heeft toch op zen minst een externe muis in zijn laptoptas zitten?
Maar ik heb zat mensen die niet een vaste setup hebben en hun laptop meenemen voor licht gebruik het zonder externe muis zien doen. En deze dual monitor laptop is natuurlijk een stuk beperkter dan een volwaardige dual monitor setup. Maar wel een stuk draagbaarder. Dus je zit tussen reguliere laptop, en reguliere laptop met externe monitor in. Lijkt het mij eerlijk te zeggen dat je qua input devices dus gewoon een muis mee moet nemen. Ook eigenlijk als je hem als reguliere laptop met één scherm wil gebruiken.
JacobsT @Sissors17 september 2023 14:02
Single monitor met toetsenbord werkt de trackpad gewoon zoals het hoort. Dus ik vind dat deze perfect als reguliere laptop te gebruiken is.

In dual monitor mode zie ik niet hoe deze beperkter is? Deze is net meer flexibel. Je draait ze fysiek in portrait en hop, automatisch beiden in portrait. Beiden in landscape, instant naar landscape.

En als je echt efficient wil werken heb je gewoon toch altijd een externe muis nodig. Ik kan me geen enkele situatie bedenken waarbij een trackpad efficienter/sneller is dan een gewone muis. (los van situaties waar je ergens op je knietjes aan een serverrack moet zitten maar dan kan je ook hier gewoon de trackpad gebruiken :p)
Sissors @JacobsT17 september 2023 14:13
Nou ja, ik heb hem natuurlijk nietB zelf gebruikt, maar de reviewer vindt dat het toch echt niet zo lekker werkt als normaal trackpad. Even los ook van of het handig is een trackpad achter je Bluetooth toetsenbord te hebben. Ik weet dat wat fabrikanten daarmee geëxperimenteerd hebben in het verleden, maar het is nooit doorgebroken.

En beperkter dan volwaardige dual monitor oplossing primair vanwege minder scherm ruimte.

Waarbij nogmaals, ik zeg niet dat deze laptop slecht is, alleen dat je nadelen hebt tov reguliere laptop die losstaand werkt, en tov reguliere met dual monitor eraan. Hij heeft natuurlijk ook voordelen tov beide.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 18:35]

Jerie @JacobsT17 september 2023 14:07
Iedereen? Ik heb nooit een externe muis bij me. Ik heb er eentje op m'n werk, zo basaal als wat (nog net geen balletje), en die werkt prima. Zonder voldoende ruimte voor een muis vind ik een muis onhandig. Dus wat ik bij me heb op z'n hoogst een externe trackpad, zoals de Apple Magic Trackpad 2 (de 3 is ook prima maar als je de 2 al hebt de upgrade niet waard). Al zit die ook native op een Apple laptop.

Ik ben gewend om mezelf met toetsenbord te kunnen navigeren. Dus met een tiling window manager, voor de console kun je dan denken aan Tmux.

Je hebt kunt trouwens ook bijvoorbeeld AutoHotKey gebruiken als muis. Dan zet je je keyboard met een keybind in mouse mode (modal, zoals Vim) en dan kun je de muis gebruiken.

Als je bijvoorbeeld een Wooting 2 Lekker hebt kun je de mate waarin je de toets indrukt gebruiken om de cursor sneller te verplaatsen. Het is een mooie hack voor iemand die sporadisch een pointer device nodig heeft. Al denk ik dat een trackpoint zoals IBM/Lenovo had als je kijkt naar de ruimte die het inneemt zeer praktisch werkt.

De reviewer is met name te spreken over de twee dubbele schermen. Ik kan mij dat helemaal voorstellen (al vraag ik me af of je ook opties hebt waarbij je een tweede scherm erop klikt) want een 3:2 scherm is praktisch. Ik neem waar dat ik graag met 16:9 ed. mijn taakbalk (of hoe je het ook wilt noemen) aan de linkerkant heb omdat daar veel ruimte beschikbaar is (RIP Windows 11). Met een langer scherm kun je bijvoorbeeld 2 terminals onder elkaar hebben draaien, of een plus een chat. Het is eigenlijk hetzelfde idee. NB: ik vind twee terminals onder elkaar over het algemeen fijner dan twee naast elkaar. Aan de andere kant, gezien veel websites tegenwoordig mobile first zijn kun je die prima gebruiken met een verticale monitor. Als je aan webdesign doet voor touchscreen (portrait mode) dan is dat ook ideaal.
Z100 @JacobsT17 september 2023 21:08
Ik snap het niet. Je verplaats het gedoe voor een meerprijs.

Een traditionele laptop + extern monitor -> dubbelscherm laptop + extern toetsenbord

Mijn Asus ROG Flow X16 + een externe monitor met vergelijkbare eigenschappen kostte me 2k.

Daarbovenop kan ik de externe monitor naar mijn volgende laptop meenemen.

Wat ik liever zie is dat iemand durft een externe monitor met 16" 1600p 144Hz touch en pen ondersteuning uit te brengen. Ofwel een monitor met het scherm van de X16, dat het enige scherm is op de markt met deze specificaties.
EAngeli @Z10018 september 2023 08:35
Ik heb zelf een extern scherm voor mijn laptop. En dan ben ik eigenlijk een beetje verplicht om met een extern toetsenbord te werken wanneer ik het tweede scherm gebruik.
Als ik het toetsenbord van de laptop gebruik staat of het toetsenbord te ver van mij af vanwege de opstelling van 2 schermen, óf het laptopscherm staat te kort t.o.v. het tweede scherm omdat ik het toetsenbord voor mij wil hebben.
Beide opstellingen werken dan minder prettig….
Z100 @EAngeli18 september 2023 16:04
Raar. Voor mij is het geen enkel probleem. 70 cm kijk afstand vanaf laptop scherm, 1600p op beide schermen zonder scaling. Kan afstand tot tweede scherm ff niet meten, maar is nooit in me opgekomen dat die te dicht bij staat. Maar dan nog is het aan te passen dat ook bij het externe scherm de kijkafstand 70 cm is.

Of, indien gemist, een gopro tripod standaard om 't scherm boven de laptop te suspenderen.
Inrage @Z10018 september 2023 10:21
Deze laptop met extra scherm is lichter dan enkel al die Asus ROG Flow. Het extra scherm hangt er gewoon altijd aan, ipv extra aansluitingen en stroomnet kabel. Dus die vergelijking gaat echt niet op.

Voor mij blijft het een gimmick omdat het veel te duur ivm performance, maar anderzijds kan ik me wel inbeelden dat het zelfs voor mij een ideale werklaptop zou kunnen zijn. Als ik op hoofdkantoor werk gaan de laptop in het docking station met 2 grote externe monitors. In een meeting kan ik dan beide schermen van de laptop gebruiken (indien nodig) als ik thuis werk, waar ik geen aparte bureau heb (lang leve de keukentafel), dan kan ik de laptop met 2 schermen gebruiken... Dan moet ik niet iedere keer het extern schem bovenhalen en 's avond weer opbergen.
Z100 @Inrage18 september 2023 15:58
Flow heeft ook zwaardere interne hardware. Tis een gaming laptop. Totaal andere klasse.
Praetextatus @JacobsT18 september 2023 12:01
Mag ik vragen waar je de laptop precies voor gebruikt? Moet ik denken aan excel en presentaties of echt coding of cad werk?

Ik heb zelf een extra 15 inch scherm bij me in m'n rug tas. Gezien ik 99% van de tijd met de auto reis is 't geen deal breaker qua gewicht. Maar ben toch benieuwd naar meer ervaringen.
JacobsT @Praetextatus18 september 2023 13:55
Van algemeen administratief werk tot data verwerken tot PIM.

Geen extreem zware toepassingen. Merendeel is hier werk in browser/office toepassingen :)
t2012 @brobro17 september 2023 19:37
Ik begrijp ook niet waarom de toch erg hoge prijs voor edele 2x 13,3 inch touchscreen niet als nadeel wordt genoemd.

[Reactie gewijzigd door t2012 op 22 juli 2024 18:35]

i-chat @brobro17 september 2023 07:07
Naja een ipdad air 650 met een macbook air 15inc 1400 kosten samen kennelijk bijna 400 minder

De formfactor is wel iets anders maar dat lijkt me bij dit meegeleverde toetsenbordje niet echt een issue bovendien zijn die zowel samen als los te gebruiken


update: vraagje, waarom zijn we aan het meningmodden?

Als ik al een behoorlijk prijzige laptop (volgens velen overprised) pak en een van de dikste en duurste tablets (op de ipad pro na) en die zijn samen goedkoper dan dit ding en hebben samen ook een gelijke of betere resolutie, beter-schermkwaliteit etc. hoe is dat dan niet on topic. Ja ik had het wellicht zelfs wel met een surface laptop en een surface tab kunnnen proberen en dan was ik vermoedelijk nog steeds wat goedkoper uit.

en wat @JacobsT zegt klinkt ook al wel lastig. voor zulk geld verweacht je toch gewoon minimaal een toetsenbordje van het kaliber : logitech MX keys toetsenbord + MS 2s muis. en dan nog wel liefst een variant met een keybord cover (voor transport).

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 18:35]

Frankyfreeze @i-chat17 september 2023 11:44
Ik denk dat de "niet relevant" een goede moderatie is voor je post.

Het gaat er namelijk niet om dat je dit met een laptop (of dat nou apple is of niet) en een extern scherm of tablet die hiervoor dienst kan doen, niet hetzelfde kan.

Het gaat erom dat je alles in 1 hebt en mobiel kunt zijn dus:
  • Geen extra tablet in tablet hoes die je elke keer op moet stellen.
  • Extra stand om te zorgen dat je tablet overeinde blijft staan.
  • Extra oplaad kabels.
  • Bijhouden of beide producten wel voldoende geladen zijn.
  • geintegreerde oplossing dus bijv geen gepruts met software die niet altijd goed connect of gedoe met resoluties die niet overeenkomen.
Met andere woorden het is eigenlijk gewoon een oplossing voor mensen die een set-up runnen zoals die jij beschrijft, maar het graag wat simpeler willen en zonder al het gedoe!
.
yvez @i-chat18 september 2023 08:50
Need, het gaat er om dat jij een voorbeeld noemt (een iPad en een laptop) die niet op dezelfde manier te gebruiken is, namelijk als 1 apperaat. Of je dit een nuttig apperaat vindt of niet is een discussie waard (alhoewel ik je huis voorbeeld niet intelligent en bijna kinderachtig vindt), maar dan is dat de discussie. Jij probeerde een punt te maken door een voorbeeld aan te halen die totaal niet te vergelijken is met het doel, of je dat nou wel of niet iets vindt, van dit product. Daar ging het om. Althans, als reactie op je (wederom kinderachtige) vraag over waarom je op een betaalde manier gemod werd. Dat is het antwoord op je vraag, je vergeleek een meloen met 2 appels.
wisselwerking 17 september 2023 08:30
Persoonlijk lijkt het mij niet fijn werken met 2 schermen boven elkaar. Als ze iets vergelijkbaars maken waardoor je 2 schermen (dus wel in landscape mode) naast elkaar hebt, dan zou het voor mij al interessanter worden.
lordawesome @wisselwerking17 september 2023 10:01
Op zich kan dit naast elkaar worden gezet: https://static.fnac-stati...16-Go-RAM-1-To-D-Bleu.jpg
wisselwerking @lordawesome17 september 2023 10:12
Maar dat is in portret mode, niet in landscape mode.
Sissors @wisselwerking17 september 2023 11:09
Ik doe het bij mijn thuis werkplek, vanwege ruimte gebrek. Hoofd scherm boven, laptop eronder. Minder goed dan naast elkaar zeker, maar werkt redelijk. Scheelt wel dat het hoofd scherm dan natuurlijk veel groter is dan een laptop scherm. Alsnog moet je wel opletten dat je niet een heel stuk op laptop scherm doet, want dan zit je weer voorover gebogen.
ochhanz @wisselwerking17 september 2023 21:45
Het voelt iets minder natuurlijk aan dan 2 schermen naast elkaar maar bij 2 schermen boven elkaar is zit het wel meer op ooghoogte, dat is een groot ergonomisch voordeel.
pixeled 17 september 2023 07:26
Heel gaaf concept! Heel tof om te zien dat Lenovo hier zo mee experimenteert :)

Kan me als software developer ook meteen het praktische gebruikscenario voorstellen van code onder, output (logging, tests, debugging, browser) boven. Vraag me of je dan nog behoefte hebt aan een groot extern scherm erbij. Zou 't wel eens willen proberen :)
South_Styler @pixeled17 september 2023 08:42
Het is eigenlijk bijna letterlijk een 1 op 1 kopie van het concept dat Microsoft een hele tijd geleden liet zien met hun visie op computing, met de Neo en de Duo. Dit is de Neo, waarbij je dus ziet dat het concept wel degelijk zou kunnen werken.

Overigens zou ik de schermen niet onder elkaar willen zetten, maar horizontaal, waardoor ik effectief twee (relatief kleine) schermen naast elkaar kan krijgen.

Ik zie overigens zeer veel toepassingen voor dit concept met behulp van dockingstations, kabel inpluggen waardoor je muis en toetsenbord worden aangesloten en je kunt aan de slag met twee schermen.

Hopelijk gaan ze dan ook door met het concept, ik wil het graag in de praktijk zelf testen.
robindemey 17 september 2023 08:09
Tof concept. Maar uiteindelijk heb je amper meer schermruimte dan een 17" laptop. Daar heb je dan wel een deftig toetsenbord en vaak geen last van de warmte 🤷.

Deze form factor in 17", dat zou nog wat zijn 😀

[Reactie gewijzigd door robindemey op 22 juli 2024 18:35]

DaMook 17 september 2023 08:50
Lijkt me echt een ideaal ding voor dagelijks surf en media dingen.
shicomm 17 september 2023 09:06
Een gaaf concept maar wel heel erg niche..
Wel opmerkelijk dat ze dit nog doen na het uitbrengen van de X1 fold.

Als je mobiel wilt zijn maar kostte wat het kost toch 2 scherm wilt gebruiken dan is dit idee wel leuk maar de bruikbaarheid er van lijkt te zijn vergeten...
Dan is een T series laptop met een los scherm er bij toch flexibeler en goedkoper imho.
Linksquest Moderator Spielerij 17 september 2023 10:33
Zeker een leuke werk laptop, dat mag wel gezegd worden. Maar de prijs is wel stevig en voor wat ik er mee doe valt die voor mij helaas toch af.
Emielio 17 september 2023 11:35
Goed dat hiermee wordt geëxperimenteerd. Ik geloof echt dat dit de weg is naar betere productiviteit onderweg. Ik gebruik al een jaar of 5 een tweede scherm naast mijn laptop, en dit is een enorme productiviteitsverbetering onderweg. Maar de ergonomie is niet optimaal. Ik experimenteer zelf al met zelfgebouwde mobiele Multi monitor opstellingen, in combinatie met losse toetsenborden. Zo is mijn laatste variant, laptop +- 14 inch, tweede monitor +- 14 inch en dan met een verhoogd standaard, daarboven een 17 inch monitor. Dus onder 2 * 14 inch naast elkaar en daarboven een 17 inch. Dit is uiteraard een variant die minder mobiel is, die gebruik ik voor langere "workations". Normaal everyday, gebruik ik gewoon de 14 inch naast 14 inch opstelling.

Als ik een fabrikant zou zijn op dit moment, zou ik po het ontwerp van Lenovo voortborduren door 2 monitoren naast elkaar te plaatsen met een aspect ratio van ergens tussen 4:3 en 1:1, van ongeveer 14 inch, waarbij je deze ietsjes verhoogde kan positioneren zoals hoe een ipad pro tegenwoordig word geplaatst op een magic keyboard, en dan een los toetsenbord, zoals de nuphy air. Dat zou wat mij betreft op dit moment de droomconfiguratie zijn. En belangrijk dat het chassis van de laptop ruimbemeten is voor de TDP van de laptop. Wellicht door hitte producerende onderdelen tussen de twee delen te scheiden. Want ik heb zo'n hekel aan throtteling of luidruchtige hete laptops.
ochhanz @Emielio17 september 2023 21:57
Misschien schermen met een 3:2 ratio, dan kunnen ze dezelfde schermen gebruiken als die van Surface laptops & clones (zou neerkomen op twee 13.5" schermen, lijken me een goede balans tussen mobiliteit en schermruimte, alhoewel ik twee 14-15" schermen ook wel interessant zou vinden).
Emielio @ochhanz18 september 2023 15:49
Ja binnen de huidige praktijk van hoe ze schermen produceren is dat wellicht praktisch omdat het anders vrij duur wordt, maar hopelijk stappen ze snel af van het mixen tussen Film-schermen en Productiviteits-schermen.
RL71 17 september 2023 12:34
Werk er vanaf juni mee en ik ben zeer enthousiast. Tot nu toe geen bugs ervaren, ook niet met het toetsenbord. Gebruiken als laptop met het scherm als toetsenbird is vokr mij prima te doen. Het went echt. Ik vind het een treffer.

Duurde wel lang (3,5 maand) voordat de software (wdgets onderste scherm, Smart reader en wat extra wallpaper kwamen maar voormij is dit een perfect concept en snel genoeg voor dagelijks werken.

Oh ja, de fan hoor ik niet eigenlijk.. Hoop geld maar dan heb je wel wat /naar mijn mening)

Rogier

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