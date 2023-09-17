Ergens in 2010 bouwde Acer een laptop met twee schermen. Op de plek waar je normaal gesproken het toetsenbord verwacht, zat dat tweede scherm. Ik kan me herinneren dat dat ding in de computerwinkel lag... en dat het geen succes werd. Het was voor zover ik weet de eerste en meteen ook de laatste keer dat Acer een dergelijke laptop bouwde. En dat het geen succes werd, was geen wonder, want virtuele knoppen zonder feedback werken een stuk minder fijn dan een gewoon toetsenbord.

Ondertussen zijn we dertien jaar verder en brengt Lenovo net als Acer destijds een laptop met twee 13,3"-schermen uit. Ook bij de Yoga Book 9 tref je op de plek waar je het toetsenbord verwacht een tweede touchscreen aan, maar er is al een verschilletje met de Acer van weleer, want bij deze laptop krijg je er een los bluetoothtoetsenbordje en een soort hoes bij. Is dat genoeg om het wel een succes te laten worden?

Twee schermen in de praktijk

Ik heb geen idee of Lenovo bij de ontwikkeling naar de eerdergenoemde Acer-laptop heeft gekeken, maar het grootste nadeel van die laptop was het ontbreken van een fysiek toetsenbord. Je vingers kunnen zich door het gebrek aan feedback op het touchscreen nauwelijks oriënteren en dus voelt typen op een dergelijke laptop alsof je op een smartphone tikt, maar dan niet priegelig, maar met je vingers wijd uit elkaar en je moet continu kijken waar je je vingers neerzet.

Zo kun je de Yoga Book 9 gebruiken en dan kun je ook gebruikmaken van de virtuele touchpad onder het virtuele toetsenbord. Ook dat werkt minder fijn dan een gewoon touchpad, want je voelt niet tot waar de randen van de touchpad lopen en je kunt er niet op drukken om een klik te geven. Bovendien verschilt het gladde glas van een touchscreen van het glas met een lichte textuur erin, waar de meeste high-end touchpads van gemaakt zijn. Die laatste geeft je vinger een duidelijker gevoel van precisie. Als je hem zou gebruiken als gewone laptop waarbij het toetsenbord vervangen is door een groot touchscreen, komt de Yoga Book 9 niet goed uit de verf.

Gelukkig levert Lenovo een toetsenbord en een stoffen steuntje mee en als je de Yoga Book 9 daarin zet, verandert het apparaat ineens in iets dat veel bruikbaarder is. Het bovenste scherm komt hoger te zitten dan gebruikelijk en dat geeft een prettigere werkhouding dan bij een gewone laptop, waar je toch altijd een beetje omlaag zit te turen tijdens het werken. Het tweede virtuele toetsenbord kan ophoepelen en het onderste scherm kun je gewoon als een tweede scherm gebruiken. Windows heeft daar prima ondersteuning voor, ook al staan de schermen onder elkaar en worden ze gescheiden door de taakbalk. Lenovo heeft bovendien een stukje software toegevoegd waardoor je zelfs met je vingers een venster van het ene naar het andere scherm kan slepen. Maar hoe leuk touchscreens ook zijn, in deze opstelling is een losse muis eigenlijk wel een must-have. Lenovo levert een stylus mee en dat is leuk voor de creatieve gebruiker, maar het is geen vervanging voor een muis.

Maar als je dan een muis aansluit, dan blijkt hoe praktisch de twee schermen zijn. Je productiviteit verdubbelt niet ineens, maar hij gaat wel omhoog, omdat het praktischer is om een extra scherm te hebben bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Je kunt bijvoorbeeld op het ene scherm een meeting hebben en op het andere scherm notities maken. Je kunt op het grote scherm je Photoshop-afbeelding bekijken, terwijl al je tools op het onderste scherm staan. Of je kunt een review tikken op het bovenste scherm, terwijl je je mail en favoriete chatsoftware op het onderste scherm in de gaten houdt. Gebruikers die al twee schermen gebruiken, vertel ik niets nieuws. Nieuw is dat je die schermen in een 1,34kg wegend pakketje onder je arm kunt meenemen.

Dat meenemen geschiedt in twee delen. Je kunt de Book 9 dichtklappen als een gewone laptop. Dan houd je het stoffen steuntje over, dat magnetisch om het toetsenbord heen klapt, zodat je dat ook mee kunt nemen. Een elastieken lusje biedt ruimte voor de stylus.

Je kunt de Book 9 ook op andere manieren gebruiken. Je kunt hem bijvoorbeeld in 'tent'-modus zetten, eventueel in een opstelling waarbij twee mensen tegenover elkaar zitten met de Book 9 tussen hen in en naar hetzelfde beeld kijken. Je kunt hem als een soort boek vasthouden en ook zo neerzetten, zodat je twee verticale schermen hebt. Dat werkt net wat minder goed dan de horizontale schermen boven elkaar, omdat de stoffen hoes wel magnetisch aan de lange kant van de laptop blijft plakken, maar niet aan de korte kanten als je hem in de boekmodus zet. Ik heb alle andere 'standen' wel uitgeprobeerd, maar vond ze vooral 'gimmicky' en, in tegenstelling tot de plaatsing met twee schermen boven elkaar, weinig toevoegen.

Er is nog een opstelling die wat aandacht verdient en dat is wanneer je het bijgeleverde toetsenbordje op het onderste scherm legt. Dan verschijnt er een virtuele touchpad onder het toetsenbord en kom je het dichtst in de buurt van wat een 'gewone' laptop is. Bij een situatie waarin je onderweg bent en niet de ruimte hebt om je stellage op te bouwen, is dat nog wel handig. Als je dat toetsenbordje op het onderste deel van de behuizing legt, zou het scherm onder het toetsenbord zichzelf moeten uitschakelen, maar dat werkt niet altijd vlekkeloos. Ook wilde het toetsenbord tijdens de testperiode af en toe blijven hangen en geen inputs meer verwerken, terwijl de lampjes van de microfoon (F4) en capslock knipperden en de accu vol genoeg was. Over dat toetsenbord gesproken, dat tikt uiteraard fijner dan een schermtoetsenbord, maar in zijn soort is het niet geweldig. Het is een compact toetsenbordje en dat betekent dat de platte toetsjes weinig travel hebben.

Je kunt uiteraard ook een ander toetsenbord aansluiten. Dat kan draadloos, maar je kunt ook een van de drie Thunderbolt 4-aansluitingen voor je randapparatuur gebruiken. Voor een hoofdtelefoon zul je dan wel weer naar bluetooth moeten grijpen, want een jackaansluiting heeft Lenovo weggelaten. Een goede 5-megapixelcamera zit er gelukkig wel in en die kun je ook gebruiken om in te loggen met behulp van gezichtsherkenning. Met een schuifje op de zijkant kun je de camera hardwarematig uitschakelen.