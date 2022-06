Het heeft even geduurd, maar een paar maanden na de introductie op de CES in januari verschijnen de eerste Ultrabooks met AMD's nieuwste Ryzen 6000U-processors. Dat is hoog tijd ook, want Intel lijkt helemaal terug met zijn twaalfde generatie Alder Lake-laptopprocessors. AMD had in de afgelopen jaren de overhand op Intel als het op processorkracht aankwam. Het pleit werd vooral beslecht op het aantal rekenkernen, waarbij AMD-processors voor Ultrabooks er maximaal acht hadden en die van Intel slechts vier. Met Alder Lake zet Intel juist in op veel extra cores, tot maximaal veertien in het topmodel Core i7.

Intel heeft dus een inhaalslag gemaakt als het gaat om de prestaties van zijn processors. AMD lijkt zich daar bij deze generatie juist niet zo mee bezig te houden, maar wel met de performance-per-watt. Ryzen 6000U moet daardoor nog dunnere en lichtere laptopontwerpen mogelijk maken. De nieuwe Zen 3+-rekenkernen, gebakken op een kleiner 6nm-procedé, bieden verschillende efficiëntieverbeteringen boven Zen 3 in de voorgaande generatie. In ons eerdere achtergrondartikel over de nieuwe processorgeneratie lees je daar meer over.

AMD stuurde ons een zeer compact laptopje, zodat we Ryzen 6000U in de praktijk konden ervaren: de ASUS Zenbook 13 S OLED. Het 1,1kg zware machientje is opgebouwd rondom de Ryzen 7 6800U. Het topmodel van AMD's Ryzen 6000-line-up in de Ultrabook-categorie - dat wil zeggen, processors met een stroomverbruik tussen 15 en 28W - is opnieuw opgebouwd uit acht rekenkernen die aan zestien threads kunnen werken. AMD's processor heeft geen mix van trage kleine en snelle grote cores, zoals de Alder Lake-chips van Intel, maar alleen grote kernen.

De Zenbook 13 S OLED bevat verder, zoals de naam al zegt, een oledtouchscreen met een hoge resolutie en penondersteuning, plus moderne aansluitingen, de nieuwste Wi-Fi 6E en een relatief grote 67Wh-accu. De laptop moet hier in juni op de markt komen voor een bedrag van 1299 euro. De configuratie die wij hebben ontvangen, lijkt identiek aan wat hier in de winkels komt te liggen, behalve het scherm: dat is geen touchscreen.

Behuizing en aansluitingen

Volgens ASUS weegt de Zenbook S 13 OLED maar een kilogram, wat hem een echte 'ultralight' maakt zoals de LG Gram 14 of Samsung Galaxy Book2 Pro. Ons testmodel is echter geconfigureerd met een aanraakscherm met glasplaat ervoor, wat het gewicht op 1,1kg brengt. Dat is alsnog erg licht. Door de relatief zware schermklep is de laptop wel wat topzwaar, wat je merkt als je die klep probeert te openen. Het van elkaar halen van behuizing en schermklep gaat niet zo gemakkelijk, ook doordat het scharnier wat stroef opent, en bij het verder openen van het scharnier komt de basis een stukje mee. Eenaal geopend had het scharnier juist wat stroever mogen zijn. Bij het verstellen van het scherm of verplaatsen van de laptop wappert het scherm steeds een beetje heen en weer.

ASUS past bij de Zenbook S 13 OLED hetzelfde trucje toe als bij veel van zijn andere laptops, waarbij de achterkant van de schermklep de behuizing bij het openen een stukje van de tafel tilt, om meer koellucht te kunnen aanzuigen. De laptop rust aan de achterkant dan op twee piepkleine nokjes aan het uiteinde van de klep, die gelukkig niet te ver uit elkaar zijn geplaatst voor als je hem op een smal tafeltje zou willen gebruiken. Toch kan de laptop zo wat meer heen en weer glijden over een onstabiel oppervlak.

Het scharnier kan dus nog beter bij een volgende versie, al waarderen we dat het scherm tot 180 graden kan worden geopend. In andere opzichten vinden we de laptopbehuizing van de Zenbook S 13 OLED in elk geval geslaagd. Net als andere superlichte laptops is hij gemaakt van een combinatie van aluminium en magnesium, en door ASUS van een donkerblauwe verflaag voorzien. Kleine beschadigingen zijn daardoor goed zichtbaar. De buitenkant voelt een beetje meer 'plasticachtig' aan dan het blanke aluminium van sommige andere luxe laptops. De zijranden van het 15mm dunne apparaat zijn netjes afgerond en snijden daardoor niet in de hand.

We zien fabrikanten van dit soort ultralichte laptops soms besparen op de dikte van het materiaal om de laptop maar zo licht mogelijk te maken, wat gevolgen heeft voor de stijfheid. De Zenbook S 13 OLED maakt voor een ultralight een zeer stevige indruk. Als geheel laat de behuizing zich nauwelijks verdraaien als je die met twee handen beetpakt, en ook het inveren van het deel rondom het toetsenbord valt mee. De onderplaat is traditioneel een zwakker gedeelte en ook bij de Zenbook S 13 OLED voelt die wat slapper aan, vooral bij de ventilatieroosters onder aan de achterkant van de behuizing. De schermklep van ons testmodel is als geheel vrij stijf doordat daar een glasplaat voor zit, maar de achterkant met ASUS' nieuwe logo had nog iets steviger kunnen zijn.

Het toetsenbord van de Zenbook S 13 OLED heeft prettig grote keycaps met een heel licht kuiltje voor je vingers. Voor zo'n dunne laptop is er relatief veel travel aanwezig. De aanslag is prettig duidelijk, maar niet heel stevig. De toetsverlichting is wat ongelijkmatig en door het smalle font dat ASUS gebruikt, zie je de ledjes meer om de toets heen schijnen dan dat de letters worden verlicht. Handig zijn de aparte knoppen voor webcam, microfoon en printscreen. De powerknop is onderdeel van het toetsenbord, maar heeft een afwijkende hoogte en een ander design om hem visueel en op de tast duidelijk te kunnen onderscheiden van de rest. In de knop is ook een vingerafdrukscanner ingebouwd om snel te kunnen inloggen.

Gezichtsherkenning heeft de Zenbook 13 S OLED niet, in tegenstelling tot de Zenbook 13 OLED uit 2020, die we eerder bekeken voor onze Best Buy Guide. Wellicht is de benodigde infraroodcamera geslachtofferd om de hoge screen-to-body ratio mogelijk te maken. Het moet gezegd dat de randen rondom het scherm van de nieuwe Zenbook zeer smal zijn, ook die aan de bovenkant. Dat laat enkel ruimte voor een piepklein cameraatje met de gebruikelijke 720p-resolutie. De beeldkwaliteit daarvan is ook nogal doorsnee.

De touchpad van de Zenbook 13 S OLED is geen gewoon exemplaar, maar een NumberPad 2.0, waarbij je met een druk op een virtuele knop rechtsboven in het aanraakgevoelige oppervlak een numeriek toetsenblokje te zien krijgt. De virtuele knop linksboven dient als sneltoets voor de rekenmachine. Het oppervlak van de touchpad is afgewerkt met een laagje glas en zo groot als het redelijkerwijs kan zijn, gelet op de ruimte die er is tussen het toetsenbord en de voorkant van de laptop. Dankzij het grote formaat kun je makkelijk multitouchbewegingen met vier vingers maken.

Zaten op de Zenbook 13 OLED uit de BBG nog USB-A-poorten, de Zenbook 13 S OLED heeft ze niet meer. Er zitten toch al niet zoveel aansluitingen op de behuizing, niet alleen vanwege de geringe dikte van de behuizing, maar ook omdat een groot deel van de linkerkant wordt ingenomen door ventilatieopeningen. De oude Zenbook blies hete lucht weg in de ruimte tussen behuizing en scharnier. Bij het nieuwe model is links één USB-C-poort te vinden en aan de andere kant nog twee, vergezeld van een 3,5mm-koptelefoonpoort. Die laatste had de Zenbook 13 OLED dan weer niet. De USB-C-poorten kunnen worden gebruikt voor het opladen van de laptop en zijn 'USB4 Ready', waarmee ze feitelijk dezelfde features ondersteunen als de Thunderbolt 4-poorten op Intel-laptops. Dat betekent een maximale theoretische bandbreedte van 40Gbit/s, DisplayPort 1.4 Alternate Mode voor het aansluiten van beeldschermen met resoluties tot 8k, en ondersteuning voor externe gpu's. Om al die features te activeren, is wel een biosupdate nodig, die in de loop van juni moet volgen.