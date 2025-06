Nvidia test vernieuwd Control Panel met GeForce Experience, login niet vereist

Nvidia heeft de bètaversie van het Control Panel uitgebracht, waarbij de desktopapp gecombineerd is met bestaande en nieuwe GeForce- en RTX Experience-functionaliteiten. Gebruikers hoeven voor de vernieuwde Nvidia-app niet meer verplicht in te loggen.

Het vernieuwde controlepaneel combineert veel van de losse functies die eerder via de Control Panel- en GeForce Experience-app beschikbaar waren. Hieronder vallen de instellingen voor het optimaliseren van gameprestaties, informatie over gpu-drivers en toegang tot promotiebundels. In dat laatste geval moeten gebruikers nog wel inloggen met een account, maar voor de meeste functies is dat niet meer nodig.

Ook de in-game overlay van de GeForce Experience krijgt een vernieuwd design. Via deze tool kunnen gebruikers bijvoorbeeld prestatiegegevens over de huidige game inzien en opnames via Shadowplay maken. De UI van dit scherm is net als bij de basisapp volledig vernieuwd.

Tot slot voegt Nvidia de Freestyle-functie aan de vernieuwde app toe, waarmee gamers verschillende postprocessingfilters kunnen inschakelen. Op het moment van schrijven worden 1200 games ondersteund. Er is ook een RTX Dynamic Vibrance-preset waarbij de 'visuele duidelijkheid' van een game volgens Nvidia door middel van AI opgevoerd wordt. De nieuwe RTX-hdr-functie doet hetzelfde met kleuren voor games die eigenlijk geen high dynamic range ondersteunen. In principe zouden onder meer games op basis van DirectX 12, 11 en 9 deze technologie moeten ondersteunen. Voor al deze functies worden de Tensor Cores van RTX-videokaarten gebruikt.

