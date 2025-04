Motorola kondigt drie Edge 50-smartphones aan

Motorola kondigt dinsdag nieuwe smartphones in het premiumsegment aan. Behalve de eerder aangekondigde Edge 50 Pro, die vandaag uitkomt, brengt het Lenovo-merk in mei de Edge 50 Ultra en Edge 50 Fusion uit.

De Motorola Edge 50 Pro werd begin april al aangekondigd in India, maar is nu ook beschikbaar in Nederland. De telefoon krijgt een 6,7"-oledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De Edge 50 Pro is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-processor en is te verkrijgen met 512GB opslag en 12GB geheugen.

Aan de achterzijde bevinden zich een hoofdcamera van 50 megapixel met laserautofocus, een telecamera van 10 megapixel en een ultragroothoekcamera van 13 megapixel. Aan de voorkant zit een camera van 50 megapixel. De telefoon kan video’s schieten in 4k met 30fps of in 1080p met 240fps. De Edge 50 krijgt een accu van 4500mAh die bedraad opgeladen kan worden met maximaal 125W. Draadloos opladen kan tot 50W. De telefoon heeft in Nederland een adviesprijs van 700 euro en is per direct te koop.

Motorola Edge 50 Ultra met snellere soc, betere camera's

De Motorola Edge 50 Ultra wordt een hoger gepositioneerd model. Hij krijgt een snellere Snapdragon 8s Gen 3-soc van Qualcomm en kan geleverd worden met maximaal 16GB geheugen en 1TB opslag. Het toestel krijgt daarnaast een 6,7"-oledscherm, eveneens van 2712x1220 pixels. Ook biedt de telefoon volgens de fabrikant ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Head Tracking. Die laatste functie is enkel beschikbaar als de telefoon gekoppeld is aan de Moto Buds+ en kalibreert geluid opnieuw als een gebruiker met zijn of haar hoofd beweegt. De Moto Buds+ zijn de nieuwe oordoppen van Motorola. Ze zijn sinds vandaag te koop voor 150 euro.

Aan de achterkant van deze telefoon bevindt zich een hoofdcamera van 50 megapixel. De telefoon krijgt daarnaast een 64-megapixeltelecamera met 3x optische zoom en een ultragroothoekcamera van 50 megapixel. De selfiecamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Deze telefoon krijgt een accu van 4500mAh en kan net als de Edge 50 Pro met maximaal 125W geladen worden. De telefoon kan ook draadloos laden met 50W. De Edge 50 Ultra met 16GB ram en 1TB opslag kost in Nederland 1000 euro en is vanaf mei beschikbaar.

Motorola Edge 50 Fusion komt beschikbaar vanaf 350 euro

De derde telefoon die Motorola aankondigt, is de Edge 50 Fusion. Deze telefoon krijgt een full-hd-oledscherm van 6,7" met een maximale refreshrate van 144Hz. De Edge 50 Fusion krijgt een Snapdragon 7s Gen 2 met maximaal 12GB ram en 512GB opslag. Er zijn ook varianten met 8GB ram, en 128 en 256GB opslag.

De telefoon heeft aan de achterkant een hoofdcamera van 50 megapixel en een ultragroothoekcamera van 13 megapixel. Aan de voorkant bevindt zich een 32-megapixelcamera. De Edge 50 Fusion krijgt een accu van 5000mAh die met maximaal 68W laadt. Volgens Motorola komt de telefoon medio mei op de markt. De uitvoering met 8GB ram en 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs van 350 euro. Voor 12GB geheugen en 256GB opslag is de adviesprijs 400 euro. De versie met 12GB ram en 512GB opslagruimte kost 450 euro.