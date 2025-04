Lenovo kondigt Motorola Edge 50-telefoon aan

Lenovo heeft de Motorola Edge 50 aangekondigd. Er waren al wel onder meer een Edge 50 Pro en Edge 50 Fusion, maar een reguliere versie was er niet. De telefoon moet zich onderscheiden als de dunste smartphone tot nu toe met een militaire MIL-STD-810H-certificering voor stevigheid.

Motorola kondigde de Edge 50 aan voor release in India, maar vermoedelijk komt hij ook in andere landen uit. De productpagina bij een retailer toont onder meer dat Motorola de telefoon heeft voorzien van een 6,67"-oledscherm met vermoedelijk 2712x1220 pixels. De soc is een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, een al wat oudere soc uit de line-up.

De camera is een Sony Lytia 700C, een 50-megapixelsensor met een optisch formaat van 1/1,56" en een oppervlakte van ongeveer 48 vierkante millimeter. Er is ook een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens. De Android-smartphone krijgt drie jaar OS-upgrades en vier jaar aan beveiligingsupdates, zo belooft de fabrikant. Een prijs is nog niet bekend. Overige details volgen tijdens een presentatie volgende week.