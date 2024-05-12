Inleiding

Samengevat De Motorola Edge 50 Pro is een prachtig toestel om naar te kijken, ligt heerlijk in de hand en ruikt ook nog eens lekker. Motorola is al een een aantal jaar bezig te focussen op het uiterlijk van de telefoon en werkt daarvoor samen met verschillende fabrikanten, waaronder Pantone voor de kleurrijke behuizing, Firmenich voor de geur van de verpakking en verschillende onafhankelijke ontwerpers voor de parelmoeren buitenkant van het exemplaar dat wij hebben getest. Als je gevoelig bent voor zulke dingen, heb je aan de Edge 50 Pro een goede. Als wij er met een typisch Tweakers-oog naar kijken, valt ons op dat de hoofdcamera en selfiecamera uitzonderlijk goed zijn en het toestel is daarnaast waterdicht (IP68). De Qualcomm Snapdragon 7 gen 3 soc is een stap terug, maar alsnog snel genoeg om zelfs de zwaarste games op de hoogste instellingen te kunnen spelen. Het scherm is niet zo helder, maar zeker niet slecht en goed af te lezen in de volle zon. Ook de software zit goed in elkaar. Het is alleen erg jammer dat je nog meer bloatware krijgt meegeleverd op het toestel en dat de softwareondersteuning in vergelijking met andere smartphones achterblijft. Tot 2028 wordt de smartphone bijgewerkt. Verder is dit een van de weinige telefoons die maar één fysieke simkaart kan gebruiken. Pluspunten Goede, strakke software

Goede, strakke software Goede hoofd- en frontcamera

Goede hoofd- en frontcamera Stevige bouwkwaliteit, mooi ontwerp

Stevige bouwkwaliteit, mooi ontwerp Accu zeer snel opgeladen Minpunten Tragere soc, vooral op 3D-vlak

Tragere soc, vooral op 3D-vlak Nog meer bloatware dan voorheen Getest Motorola Edge 50 Pro, 12GB ram, 512GB opslag Zwart Prijs bij publicatie: € 656,- Vergelijk prijzen Vanaf € 355,- Bekijk alle uitvoeringen (4) Motorola hanteert al een aantal jaren een andere strategie op smartphonegebied, door niet alleen nadruk te leggen op technische specificaties, maar ook extra aandacht te besteden aan het uiterlijk van toestellen. Dit is ook duidelijk te zien bij de Motorola Edge 50-serie. De fabrikant werkt samen met bedrijven als Pantone, Firmenich en verschillende onafhankelijke ontwerpers, om smartphones uit te brengen met een unieke behuizing en bijzondere kleuren. Motorola gaat daarin zelfs zo ver dat het toestellen die al eerder zijn uitgebracht, opnieuw lanceert in ‘de kleur van het jaar’ volgens Pantone, en ook nieuwe smartphones in deze kleur op de markt brengt. Daarnaast wordt de verpakking van bijna alle smartphones voorzien van een geur die Motorola samen met parfumproducent Firmenich heeft ontwikkeld. Met deze strategie wil het bedrijf een nieuwe doelgroep aanspreken: mensen die zich bezighouden met kunst, mode en creatie, naast millennials, gen Z’ers en ‘statementmakers’. Motorola zegt daarover dat een goede camera belangrijker is dan ooit en dat het daarvoor met Pantone heeft samengewerkt om huidtinten zo kleurecht mogelijk te laten overkomen. Daarnaast moet de weergave van deze beelden zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Daarom heeft Motorola ook op dat vlak samengewerkt met Pantone. De fabrikant liet verder weten zich minder te focussen op tech en meer op emotie, trends en mode. Dit klinkt allemaal leuk en aardig, maar wij kijken natuurlijk vooral naar de achterliggende techniek. Hoe zit het met de rest van de hard- en software? Ook daar heeft Motorola het een en ander over losgelaten. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden al aangekondigd dat het aan een nieuwe gebruikersinterface en nieuwe functies zou gaan werken, en die zijn nu te vinden in de toestellen in de Edge 50-serie. Deze smartphones komen niet allemaal tegelijk op de markt, maar wij konden alvast met de Edge 50 Pro aan de slag. Dit toestel positioneert zich tussen de Edge 50 Neo en Edge 50 Ultra, heeft semihigh-end specificaties en kost 656 euro. Motorola heeft binnen deze prijsklasse met geduchte concurrentie te maken. Zo kun je voor ongeveer dezelfde prijs ook een Google Pixel 8 kopen, en voor iets minder geld de OnePlus 12R of Xiaomi 13T Pro. Deze apparaten hebben weliswaar niet dezelfde hippe uiterlijke kenmerken als de Edge 50 Pro, maar zijn op het gebied van specificaties gelijkwaardig of zelfs beter. Of de combinatie van specificaties, een lekkere geur en een hip uiterlijk genoeg is om voor de Edge 50 Pro te gaan, lees je in deze review.

Behuizing en scherm: twee pareltjes

Wanneer je het doosje van de Motorola Edge 50 Pro opent, komt je een frisse geur tegemoet die is ontwikkeld in samenwerking met parfumproducent Firmenich. Het toestel heeft dezelfde frisse geur, al heeft Motorola ons verteld dat de geurstof niet op de telefoon is aangebracht. Daarnaast heeft Motorola voor de behuizing van de verschillende modellen samengewerkt met onafhankelijke ontwerpers. Het model dat we in dit artikel onder de loep nemen, heeft een kunststof achterkant waarvan het materiaal op parelmoer lijkt en handbewerkt is. Hierdoor ziet elk toestel er net iets anders uit. Hoewel de achterzijde een zacht matte afwerking heeft, voelt de smartphone stevig aan. Daarnaast is de achterzijde ongevoelig voor vingerafdrukken. De Edge 50 Pro is ook verkrijgbaar met een nepleren zwarte behuizing en in een paarse kunststof uitvoering. Het frame is gemaakt van gezandstraald aluminium en heeft daardoor een matte afwerking. Het loopt bol rondom de smartphone. De telefoon ligt lekker in de hand en heeft dankzij de licht matte afwerking niet de neiging uit je hand te glijden. Daarnaast voelt het toestel stevig aan en laat het zich niet torderen. Het camera-eiland steekt minder ver uit dan bij andere moderne smartphones. Daardoor wiebelt de telefoon niet zo erg als hij plat op tafel ligt. De knoppen hebben dezelfde afwerking als het frame. Aan de bovenkant zit een microfoongaatje, terwijl onderaan de USB-C-poort en een van de twee stereoluidsprekers zitten. De tweede luidspreker zit aan de voorzijde, net boven het scherm. Verder bevinden zich aan de onderzijde een microfoongaatje en de simkaarttray. Hoewel op verschillende plekken is te lezen dat het toestel twee simkaarten ondersteunt, heeft ons exemplaar slechts ruimte voor één simkaart. Plek voor een microSD-kaart is er niet. Wel heeft het toestel ondersteuning voor e-sim. Hoewel steeds meer providers e-sim ondersteunen, vind ik het jammer dat er geen plaats meer is voor een tweede fysieke simkaart. Er zijn nog veel situaties denkbaar waarin je beter uit bent met een fysieke sim. Bovendien is het aanvragen of overzetten van een e-sim niet altijd gratis. Net als het model van vorig jaar is de Edge 50 Pro volledig stof- en waterdicht. De smartphone kan tot een half uur op maximaal 1,50 meter diepte in zoet water verblijven, en heeft een IP68-certificaat. Ik vind dit een goede beslissing, zeker omdat het in deze prijscategorie tegenwoordig vanzelfsprekend is. Scherm: hoe helder? Motorola heeft ons vol trots laten weten dat het niet alleen met Pantone heeft samengewerkt om de behuizingen van kleuren te voorzien, maar dat ook het scherm Pantone-validatie heeft. De fabrikant zegt dat het scherm Pantone-gevalideerde kleuren en huidtinten kan weergeven en het volledige bereik van Pantone-kleuren kan simuleren. Helaas wordt op basis van de informatie die Pantone op zijn site zet niet duidelijk wat de precieze criteria zijn waaraan het scherm moet voldoen om dit logo te krijgen, en hoe ver een scherm bijvoorbeeld maximaal mag afwijken. Bovendien zijn Pantone-kleuren slechts een selectie van alle kleuren die het scherm kan weergeven. Zelfs als die criteria strikt zouden worden gevolgd bij de gemeten kleuren, zouden we nog niet zeker weten hoe kleurnauwkeurig het scherm is bij bijvoorbeeld het afspelen van hdr-video's. Voorafgaand aan deze review was ik daarom benieuwd naar onze schermmetingen. Het toestel is uitgerust met een oledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels. Dit scherm is nauwelijks groter dan dat van de voorganger, de Edge 40 Pro, maar door de hogere resolutie heeft het wel een hogere pixeldichtheid, namelijk 446ppi tegenover 394ppi. De schermrand is ook een stukje dunner, en het is gekromd aan de randen. Het leek er vorig jaar op dat fabrikanten afscheid begonnen te nemen van dergelijke gekromde schermen, maar dit jaar zien we toch weer wat meer toestellen die ermee zijn uitgerust. Of je daar blij mee moet zijn, is een kwestie van smaak. Het stoort mij niet erg, zeker niet als er geen onbedoelde aanrakingen worden geregistreerd. Motorola heeft dat altijd goed voor elkaar gekregen. Persoonlijk heb ik echter liever een vlak scherm. De resolutie mag dan wel hoger zijn dan bij het toestel van vorig jaar, de verversingssnelheid is dat niet. Het scherm van de Edge 40 Pro had een refreshrate van maximaal 165Hz, terwijl de Edge 50 Pro maximaal 144Hz haalt. Dat is nog steeds boven de 120Hz die wij vaak tegenkomen bij (semi)high-end toestellen. Het is mogelijk te wisselen tussen 60, 120 en 144Hz, maar het toestel kan ook op de automatische stand worden gezet zodat het scherm zelf tussen de verschillende modi schakelt om energie te besparen. Always-onmogelijkheden zijn er niet, omdat dit geen ltpo-scherm betreft. Het scherm kan verder een miljard kleuren weergeven en is compatibel met HDR10+. Dolby Vision wordt niet ondersteund. De Edge 40 had deze ondersteuning nog wel. Het bedrijf zegt verder dat het scherm een maximale helderheid van 2000cd/m2 kan halen en dat het scherm is voorzien van Gorilla Glass 5. Hoewel andere fabrikanten dit jaar beloven ver boven de 2000cd/m2 te komen, lijkt Motorola niet mee te doen in deze race en het bescheiden te houden. Wij hebben onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware erbij gepakt om te kijken of de claims van Motorola een beetje overeenkomen met de werkelijkheid en of de ‘Pantone standaard’ zo kleurecht is als beide bedrijven beweren. Zoals te zien in de bovenstaande grafiek komt het scherm van de Edge 50 Pro niet in de buurt van de beloofde 2000cd/m2. Zelfs bij de meting waarbij 15 procent van het scherm wit is, komt de smartphone niet hoger dan 1260cd/m2, en bij een volledig wit scherm haalt de smartphone met 1006cd/m2 slechts de helft van wat de fabrikant belooft. Dat de belofte niet wordt waargemaakt is jammer, want dit zijn zeker geen slechte waarden. Het scherm kan makkelijk worden afgelezen in de volle zon; het is echter niet de beloofde 2000cd/m2. Ik heb liever dat een bedrijf meteen met wat realistischere waardes pronkt die overeenkomen met de praktijk, dan dat er gouden bergen worden beloofd die niet worden waargemaakt. Noem het een stukje verwachtingsmanagement. We houden hier overigens wel een slag om de arm, want het zou kunnen dat het toestel de helderheid wel haalt - of er dichter bij in de buurt komt - als een nog kleiner deel dan 15 procent van het scherm wit is. Ook is het mogelijk dat het scherm in hdr nog feller kan; wij meten de helderheid op sdr-testpatronen. Het toestel scoort wel goed als het gaat om de minimale helderheid. Met slechts 1,27cd/m2 op de laagste stand is de smartphone prima af te lezen in een donkere omgeving, zonder dat je met je ogen hoeft te knijpen. Op het gebied van kleurweergave scoort de Edge 50 Pro goed. De ideale waarde is 6500k en het toestel zit daar met 6584k erg dichtbij. Ook de gemiddelde grijs- en kleurafwijking zijn met 2,27ΔE en 1,41ΔE erg goed. Alle afwijkingen lager dan 3ΔE zijn namelijk niet zichtbaar voor het menselijk oog.

Camera: helder en fel

De Motorola Edge 50 Pro heeft vier camera’s aan boord: eentje aan de voorkant en drie aan de achterkant. Net als bij andere onderdelen heeft Motorola ook hierbij bezuinigd, als je de configuratie vergelijkt met die van de voorganger. De telecamera is een 10-megapixelexemplaar met iets kleinere pixels dan bij de 12-megapixelcamera van de Edge 40 Pro. De ultragroothoekcamera mag dan wel een veel lagere resolutie hebben dan die van de Edge 40 Pro (50 versus 13 megapixel), maar de pixels zijn een stuk groter. Daarnaast heeft deze camera een grotere beeldhoek. Net als bij de voorganger heeft hij autofocus, waardoor hij ook kan worden gebruikt voor het schieten van macrofoto’s. Ook als het om filmen gaat, heeft de Edge 50 Pro wat ingeleverd. Waar de Edge 40 Pro op maximaal 8k en 30 fps kan filmen, doet de Edge 50 Pro dat op maximaal 4k en 30 fps. De hoofdcamera is net als bij de Edge 40 Pro een 50-megapixelcamera, maar nu met een diafragma van f/1.4. Hierdoor laat hij meer licht door, wat zorgt voor heldere foto’s. Vooral bij weinig licht moet dat voor mooie plaatjes zorgen. De frontcamera is een 50-megapixelcamera met autofocus. Dat zien we niet vaak, en het zijn goede specificaties. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de kwaliteit van de selfies die ermee worden gemaakt. Motorola Edge 50 Pro Primair Ultragroothoek Tele (3x) Front Resolutie 50 megapixel 13 megapixel 10 megapixel 50 megapixel Sensorgrootte 1/1,55" 1/3,0" 1/3,94" 1/2,76" Pixelgrootte 1μm 1,12μm 1μm 0,64 Bayerlay-out 4x4 1x1 1x1 4x4 Autofocus Pdaf, laser af Pdaf Pdaf Pdaf Ois Ja - Ja - Brandpunt in 35mm-equivalent 25mm 16mm 67mm 21mm Diafragma f/1.4 f/2.2 f/2.0 f/1.9 Video 4k @ 30fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps Motorola heeft verder in samenwerking met Pantone de camera aangepast zodat hij het volledige bereik van zowel Pantone-kleuren als de kleuren in de echte wereld kan vastleggen. Wat dat precies betekent en hoe dat tot uiting komt, zie je in onze praktijktest. Motorola heeft in elk geval de handen flink ineengeslagen met de kleurgigant. Naast de samenwerking met Pantone heeft Motorola ook met Google rond de tafel gezeten. De Edge 50 Pro krijgt AI-functies waarmee je foto’s op een slimme manier kunt bewerken, zoals we ook steeds vaker bij andere telefoons zien. Denk daarbij aan de ‘magische gum’, de Photo Unblur-functie en het verplaatsen van mensen en/of objecten, waarbij de lege ruimtes met behulp van kunstmatige intelligentie worden opgevuld. Wij hebben deze functies niet kunnen testen, omdat ze pas beschikbaar kwamen op 8 mei. Praktijktest We hebben de Edge 50 Pro onderworpen aan een praktijktest van de camera, en de foto’s die ermee worden gemaakt vergeleken met die van de even dure Pixel 8. Het valt direct op dat de foto’s die de Edge 50 Pro schiet iets fellere kleuren hebben. Daarnaast is de Pixel 8 wat conservatiever als het gaat om het naar voren halen van donkere elementen of schaduwrijke delen. De Motorola doet dit veel meer, waardoor het bij schaduwrijke delen soms zelfs lijkt alsof er geen schaduw is. Dit kan je mooi vinden, of juist storend als je waarde hecht aan schaduwen. De uitgelichte delen bevatten ook wat meer ruis. Dit valt vooral op bij de twee boompjes voor de ruïne. Voor de rest gaan de twee toestellen behoorlijk gelijk op, al lijkt de Pixel 8 bij elementen als gras of grind toch net iets meer detail vast te leggen. Als we gaan zoomen, zien we dat de Motorola meer detail vastlegt dan de Pixel. Dat is niet zo heel gek. De Pixel 8 heeft namelijk geen telecamera en maakt gebruik van digitale zoom. De verschillen lijken redelijk klein, maar vooral op de foto van de reiger en de basisschool is het duidelijk te zien. De Pixel 8 laat zelfs wat steken vallen, waardoor de tekst op de school hier en daar een kleine vertekening heeft. Ook de ultragroothoekcamera schiet mooie foto’s, maar het is stuivertje wisselen met de Pixel 8 als het om het vastleggen van kleine details gaat. Op de foto van het meertje in het park wint de Edge 50 Pro, waarbij je net iets meer onderscheid ziet in het pluizige riet aan de overkant van de plas, terwijl bij de ruïne de Pixel 8 net wat meer detail en structuur van de stenen vastlegt. Schaduwrijke delen haalt de Edge 50 Pro iets beter naar voren, terwijl lichtere delen juist wat feller overkomen, ten koste van detail. Bij de Pixel 8 Pro is het precies andersom. Als we ’s nachts met de smartphones op stap gaan, zien we dat de verschillen wat groter worden. Net als bij de dagfoto’s zijn de kleuren die de Edge 50 Pro schiet een stukje feller. Als er genoeg licht van straatlantaarns aanwezig is, weet de Edge 50 Pro een wat betere verhouding te vinden tussen de lichte en donkere delen. De Pixel 8 weet daarentegen de donkere delen wel beter naar voren te halen, waardoor er meer doortekening zichtbaar is in schaduwrijke delen. Lichtbronnen fikken bij de Pixel wel wat meer uit, waardoor de Motorola met iets gebalanceerdere foto’s lijkt te komen. Of je het belangrijker vindt dat donkere delen naar voren worden gehaald of dat lichte elementen minder worden uitgefikt, is uiteraard een kwestie van smaak. Persoonlijk heb ik liever het laatste, omdat de donkere delen makkelijker met fotobewerking naar voren worden gehaald, terwijl de uitgefikte lichte onderdelen niet zodanig kunnen worden gedempt dat je de verloren details terugkrijgt. Als er weinig licht van lantaarns voorhanden is, doet de Edge 50 het ook wat beter dan de Pixel 7, al zijn de kleuren een stuk feller. Dit is goed te zien op de foto van de slecht verlichte steeg. De foto van de Pixel 8 lijkt wat gebalanceerder en natuurgetrouwer, terwijl de Motorola het gelige licht dat van de lantaarns in de buurt afkomt, een stuk meer aandikt. De doortekening bij schaduwrijke delen is bij de Motorola beter, al gaat dat in sommige gevallen wel gepaard met iets meer ruis. De voorsprong die de Edge 50 Pro heeft bij de hoofdcamera valt weg als de telecamera wordt gebruikt. De foto’s zijn een stuk donkerder en er wordt minder detail vastgelegd. Het toestel heeft daarnaast wat meer moeite om scherp te stellen, waardoor je meer foto’s moet maken om een mooi plaatje te krijgen. Als er weinig licht van lantaarns in de buurt is, legt de camera van de Edge 50 Pro het al helemaal af tegen de zoomfunctie van de Pixel 8. De foto in de steeg is een stuk donkerder en bevat minder detail. Sommige elementen lijken een beetje te zijn uitgesmeerd. Dit is bijzonder, aangezien de Pixel 8 geen telecamera aan boord heeft, maar digitaal zoomt. Hetzelfde geldt voor de ultragroothoekcamera. De Edge 50 legt minder detail vast en de foto’s zijn donkerder en in sommige gevallen ook waziger, vooral als er minder straatverlichting voorhanden is. De Pixel heeft dan ook wat meer moeite om veel detail vast te leggen, maar je kunt een stuk beter zien wat er is gefotografeerd. Macrofoto’s schieten kunnen beide toestellen goed, maar de foto’s die zijn gemaakt met de Pixel 8 zijn toch wat scherper en bevatten meer detail. De Edge 50 Pro legt minder detail vast, maar ook in dit geval zijn de verschillen niet zo heel groot. Als we de telefoons omdraaien en met de frontcamera aan de slag gaan, weet het toestel van Motorola ons positief te verrassen. De selfiecamera schiet scherpe, gedetailleerde foto’s en kan dankzij de ultragroothoeklens aardig wat mensen vastleggen. Het komt niet zo vaak voor dat ik zulke strakke selfies zie. De Pixel 8 heeft wat meer moeite om een scherp plaatje vast te leggen als ik het toestel op dezelfde afstand houd als de Motorola. Het missen van een variabele focus zorgt ervoor dat het resultaat niet zo scherp is als bij de Edge 50 Pro.

Hardware: Snapdragon 7 Gen 3

De Motorola Edge 50 Pro is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Qualcomm heeft deze soc in de markt gezet als een chip voor het hoogste midrange segment, terwijl de Snapdragon 8-serie is bedoeld voor high-end vlaggenschepen. In het geval van Motorola moesten we ons even achter de oren krabben, omdat de voorloper, de Edge 40 Pro dus, een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord had. De 7 Gen 3 telt acht Cortex-cores: een A715-core met een kloksnelheid van maximaal 2,63GHz, vier A715-cores die draaien op 2,4GHz en drie A510-cores die geklokt zijn op 1,8GHz. Daarmee wordt op papier een stapje teruggezet ten opzichte van de 8 Gen 2 van vorig jaar. Of de Edge 50 Pro daardoor in de praktijk trager is dan de Edge 40 Pro is moeilijk te zeggen, maar als wij er wat synthetische benchmarks op loslaten, lijken de verschillen in eerste oogopslag klein, met hier en daar een uitschieter in het voordeel van de 7 Gen 3. De Pixel 8 heeft het in deze benchmarks duidelijk wat moeilijker. Toestel Motorola Edge 50 Pro Schermdiagonaal 6,7" Resolutie 2712x1220 Refreshrate 144Hz Pixeldichtheid 444ppi Relatieve schermgrootte 92,8% Cpu/soc Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Aantal cores 8 Processorsnelheid 2,63GHz Geïntegreerde gpu Adreno 620 Werkgeheugen 12GB Opslagcapaciteit 512GB Cameratypen Groothoek, tele, ultragroothoek Cameraresolutie 50 megapixel Diafragma f/1,4 Sensorformaat 1/1.55" Cameraresolutie (voor) 50 megapixel Opmerkingen camera's Camera's achter: 50 megapixel, f/1.4, (wide), 1,0µm, multi-directional pdaf, laser-AF, ois 10 megapixel, f/2.0, 73mm (telephoto), 1,0µm, pdaf, ois, 3x optical zoom 13 megapixel, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1,12µm, AF-camera voor: 50 megapixel, f/1.9, (wide), 0,64µm Camera-autofocus Ja Gsm-flitsertype Enkele led Ondersteunde videoresolutie 3840x2160 (4k) Stabilisatie Digitale stabilisatie 5G-netwerk Ja Mobiel netwerk 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a, 5G Wifi Ja Wifiband 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz Verbinding (wlan) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Met bluetooth Ja Bluetooth Bluetooth 5.4 Overige draadloze verbindingen Near Field Communication (NFC) Gps Ja Locatiebepaling BeiDou, Galileo, Glonass, gps Gsm-connector USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C Luidsprekers Stereo Accucapaciteit (mAh) 4500mAh Accutype Li-Polymer Maximaal vermogen snelladen bedraad 125W Maximaal vermogen snelladen draadloos 50W IP-classificatie IP68 stof (volledig) en waterdicht Invloeden van buitenaf Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht We noemen al een aantal jaar geen synthetische performancebenchmarks meer in onze reviews van smartphones en tablets. Verschillende fabrikanten hebben namelijk geprobeerd daarin extra goed naar voren te komen door de apps te herkennen en de kloksnelheid aan te passen. Bovendien zeggen synthetische benchmarks weinig over de prestaties in de praktijk. Mobiele chips draaien niet vaak voor langere tijd op maximale kloksnelheden, en als ze dat wel doen, ligt thermal throttling op de loer. PCMark for Android We zijn dus niet geïnteresseerd in synthetische tests, maar omdat we hier met een nieuwe socgeneratie van Qualcomm hebben te maken, willen we weten hoe snel deze smartphones zijn bij het uitvoeren van alledaagse taken. Daarom kijken we ook naar de Work-test uit PCMark for Android. Deze test simuleert allerlei normale gebruikscenario’s, zoals tekstschrijven, foto’s bewerken, video’s bewerken en webbrowsen. Het sterke aan deze test is dat louter wordt gewerkt met standaard Android-api’s. Dat zijn dus dezelfde api’s als die andere apps gebruiken. Meer details over hoe de tests zijn opgebouwd en welke api’s worden aangesproken, vind je hier. De Motorola scoort opvallend goed in de Storage-test van PCMark, zeker gezien het feit dat de opslagchip de tragere UFS 2.2-variant betreft. De Edge 40 Pro had de snellere UFS 4.0-variant, die zelfs sneller was dan de UFS 3.1-chip in de Google Pixel 8. In Geekbench 6.2 is echter te zien dat de Motorola het met zijn 7 Gen 3 moet afleggen tegen toestellen met een 8 Gen. De OnePlus 12R scoort bijvoorbeeld een stuk beter en is ook nog eens goedkoper. PCMark Android - Storage (2.0) Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter) ASUS Zenfone 10 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 52.905 Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 51.782 Xiaomi 13T Pro 2712x1220 Dimensity 9200+ 48.200 Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2 48.153 Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 40.180 Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 38.309 Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 Snapdragon 7 Gen 3 37.689 Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro 36.885 Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 Exynos 2200 33.490 OnePlus 12 3168x1440 Snapdragon 8 Gen 3 32.424 OnePlus 12R 2780x1264 Snapdragon 8 Gen 2 27.157 Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 Exynos 2400 27.120 Honor Magic5 Pro 2848x1312 Snapdragon 8 Gen 2 26.841 OnePlus Open 2440x2268 Snapdragon 8 Gen 2 26.682 Google Pixel 8 2400x1080 Tensor G3 22.970 Samsung Galaxy S24 2340x1080 Exynos 2400 20.096 Throttling, hitteproductie en praktijk Behalve naar deze praktijkprestaties kijken we hoe consistent de prestaties gedurende langere tijd zijn. Omdat mobiele apparaten normaal gesproken passief worden gekoeld, warmen ze bij langdurige belasting op. Daardoor zal een soc op een gegeven moment zijn maximaal toegestane temperatuur aantikken en terugklokken, wat throttling wordt genoemd. Met behulp van de 3DMark Wild Life Unlimited-stresstest, die in de benchmark hieronder twintig keer achter elkaar wordt uitgevoerd en van iedere sessie de score noteert, bekijken we of de prestaties op de langere termijn op peil blijven. Motorola scoort hier punten mee. De telefoon presteert in de 3DMark Wildlife-test uitzonderlijk goed. Met 99,7 procent stabiliteit moet dit toestel alleen de Xiaomi 13 Pro voor zich dulden. De energie-efficiëntie van de Snapdragon 7 Gen 3 zorgt er in combinatie met de koeloplossingen van Motorola voor dat deze telefoon bijna altijd maximale prestaties levert. Omdat ons vaker is opgevallen dat de scores in 3DMark hoger uitvallen dan in andere tests, hebben we voor de zekerheid ook een andere throtteltestapp gedraaid, met de originele naam CPU Throttle Test, om te kijken hoe snel de prestaties daarin teruglopen. In die test zien we dat de prestaties worden teruggeschaald tot 83 procent. Dit gebeurde na ongeveer dertien minuten; dat is een nette score. Het spelen van zware games als Genshin Impact is ook geen enkel probleem. De game kan op de hoogste instellingen worden gespeeld zonder haperingen of framedrops. De Gamehub-app laat zware games en apps snel werken en kan onder andere automatisch oproepen en notificaties uitschakelen. Haptiek en geluid De Motorola Edge 50 Pro heeft een optische vingerafdrukscanner onder het scherm. Het toestel is hierdoor makkelijk en snel te ontgrendelen. We hadden geen last van valspositieven, maar in vergelijking met veel andere toestellen zit de scanner nogal laag. Dat is vooral een kwestie van wennen en niet echt iets dat mij stoort, maar wel een punt om rekening mee te houden als je dat belangrijk vindt. De trilmotor van de Edge 50 Pro werkt goed. Het trillen is hard en duidelijk. Het is alleen geen exemplaar dat naast het trillen ook tikjes kan geven. Dat is iets dat wij in deze prijscategorie eigenlijk wel verwachten, maar het is wat mij betreft geen dealbreaker. Het trillen is in elk geval goed voelbaar als de telefoon in je broekzak zit. Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid heeft Motorola aardig wat te melden. Het bedrijf zegt dat het bij de fabricage van deze smartphone minder energie gebruikt dan andere smartphonefabrikanten, al geeft de fabrikant er geen concrete cijfers bij. Daarnaast maakt Motorola zijn toestellen tegenwoordig deels van gerecycled plastic. Ook hier wordt verder niet aangegeven om welke specifieke onderdelen het gaat en hoeveel procent van het plastic is gerecycled. De doos van de Edge 50 Pro is gemaakt van gerecycled papier, en er is soja-inkt gebruikt voor de bedrukking.

Software: Hello UI

De Motorola Edge 50 Pro draait op Android 14, met daar bovenop de nieuwe gebruikersinterface van de fabrikant, genaamd Hello UI. Deze interface heeft onder andere een eigen lettertype dat van Motorola de naam Rookery heeft gekregen. Verder zou de nieuwe interface volgens Motorola nieuwe iconen krijgen, in combinatie met een nieuw thema. Toen het bedrijf enkele jaren geleden deze aankondiging deed, zag ik mensen online klagen dat zij hier niet blij mee waren. Motorola stond juist bekend als een van de weinige fabrikanten die Android zoveel mogelijk ‘stock’ of ‘vanilla’ laat, zonder eigen elementen of thema’s. Na die aankondiging bleef het lang stil, maar inmiddels is de nieuwe interface op dit toestel te vinden. Als jij een van die mensen bent die zich hier zorgen over maakten, kun je rustig ademhalen. Er lijkt namelijk niet zoveel te zijn veranderd. Het nieuwe lettertype lijkt veel op het standaard lettertype van Android, en de iconen wijken amper af van wat je gewend bent van Android. Het pulldownmenu lijkt nog steeds op dat van de Google Pixel-smartphones en hetzelfde geldt voor het instellingenmenu. De nieuwe elementen zijn vooral zichtbaar als je het toestel (opnieuw) opstart of met Motorola’s eigen apps aan de slag gaat. Naast deze uiterlijke wijzigingen zijn er ook een paar functies toegevoegd. Zo is er een mogelijkheid om een wallpaper te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Nu is zoiets tegenwoordig ook op veel andere smartphones te vinden, maar Motorola heeft er een eigen draai aan gegeven die goed past bij de focus op mode en stijl. Zo is het de bedoeling dat je een foto maakt van je kleding of van een object waar je veel mee doet of dat je gewoon mooi vindt. De kunstmatige intelligentie genereert dan een achtergrond die precies past bij wat je hebt gefotografeerd. Het is een grappige functie, al had ik niet altijd het idee dat de AI daadwerkelijk iets deed met wat ik fotografeerde, en vooral met wat kleuren kwam die vaag overeenkwamen met het object dat ik op de gevoelige plaat had vastgelegd ... maar misschien heb ik wel gewoon een saaie kledingstijl. Een ander element dat is veranderd en waar ik minder blij mee ben, is de hoeveelheid bloatware. Motorola heeft lang bekendgestaan als fabrikant die zijn smartphones met geen of heel weinig apps van derden levert. Vorig jaar leek de fabrikant daar wat van af te wijken en een grotere hoeveelheid extra apps mee te leveren. Dit was blijkbaar een lucratieve deal, want nu worden er meer apps meegeleverd dan ooit. Facebook staat al standaard op het toestel, en LinkedIn wordt samen met Adobe Scan tegelijkertijd met verschillende Google-apps gedownload. Er is geen mogelijkheid om deze apps uit te vinken; ze worden geïnstalleerd, of je het nu wilt of niet. Nadat ze zijn geïnstalleerd, word je verderop in het configuratieproces weer verrast door een scherm dat je ‘je nieuwe favoriete apps’ laat ontdekken. Of je daarbij op ‘ga verder’ drukt om de boel uit te vinken of direct op ‘nee, bedankt’ drukt, maakt niet zoveel uit. Standaard zijn apps aangevinkt die je niet uit kunt vinken en die dus op de achtergrond worden geïnstalleerd. Dit zijn vooral spelletjes: Happy Color, Stack Ball, Candy Crush, Hit Master 3D en Who is. Hoewel al deze apps zonder al te veel moeite kunnen worden verwijderd, is het jammer dat je na het configureren van je nieuwe toestel alles meteen moet opschonen. Het is extra zuur omdat Motorola hiermee duidelijk afscheid heeft genomen van een van zijn unique selling points. Aan de softwareondersteuning heeft Motorola niets veranderd. De Edge 50 Pro wordt net als veel andere Motorola-smartphones voorzien van drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat de telefoon tot 2028 wordt onderhouden door de fabrikant. Motorola staat er daarnaast om bekend dat het niet moeilijk doet over het ontgrendelen van de bootloader en het toestaan van custom roms. Het is dan ook geen verrassing dat de eerste rom van derden al in het wild is gespot, zodat je na het verlopen van de ondersteuning toch nog met de nieuwste versie van Android aan de slag kan. Op dit punt gaat het toestel gelijk op met de OnePlus 12R en Xiaomi 13T Pro, maar voor hetzelfde geld koop je ook een Pixel 8 of Samsung Galaxy S23 FE, toestellen die vijf tot zeven jaar lang worden voorzien van updates en bovendien net zo makkelijk kunnen worden voorzien van custom roms. Motorola heeft ten slotte nog verder gesleuteld aan de Ready For-functionaliteit. Deze functie is opgesplitst in twee delen: Ready For en Moto Connect. Moto Connect is nu wat voorheen Ready For was, namelijk een desktopmodus voor het verbinden van het toestel aan USB-hubs en schermen, voor het wisselen naar een desktopmodus, consolemodus, mediacenter-/tv-modus of videogespreksmodus. De nieuwe Ready For is een functie waarmee je de telefoon (draadloos) kunt verbinden met Windows of losse schermen. Voor Windows heb je hier een applicatie voor nodig. Het is mooi dat Motorola deze functie zo breed ondersteunt, ook op goedkopere apparaten. Het is een functie die je niet vaak tegenkomt. De Pixel 8 en OnePlus 12R hebben hem niet, en Samsung bewaart de desktopmodus alleen voor zijn duurste toestellen. Een andere nieuwe functie is de Family Space. Deze app laat je verschillende ‘ruimtes’ inrichten waarin alleen geselecteerde apps kunnen worden gebruikt, al dan niet voor een bepaalde tijd. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld een speciale omgeving in te richten voor je kinderen. Al met al is de nieuwe weg die Motorola met de software is ingeslagen een goede. De splitsing van Ready For en het toevoegen van Family Space zijn mooie upgrades. Alleen de toevoeging van extra bloatware is jammer.

Accuduur en opladen

De Motorola Edge 50 Pro heeft een iets kleinere accu dan de Edge 40 Pro. De toestellen zijn uitgerust met respectievelijk een 4500mAh-accu en een 4600mAh-accu. In deze prijscategorie is dit opvallend. De meeste smartphones hebben een accu met een capaciteit van 5000mAh aan boord, en soms zelfs een nog wat grotere. We draaien standaard drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina’s scrollen die op onze lokale server staan. Alle toestellen zijn ingesteld op een vaste schermhelderheid, met het scherm in de modus voor de maximale refreshrate en de maximale resolutie. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones bij dezelfde helderheid in de vliegtuigmodus en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met een oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm worden uitgezet. De Edge 50 Pro houdt het in onze browsetest bijna dertien uur vol op één acculading. Dat is op zich een goede score, maar tegenwoordig zijn er smartphones die het een stuk langer volhouden, waardoor de Motorola behoorlijk laag in onze grafiek eindigt. Hierbij moet wel worden gezegd dat die andere toestellen een grotere accu aan boord hebben, al scheelt het niet heel veel. De Samsung Galaxy S24+ heeft bijvoorbeeld een 4900mAh-accu en houdt het ruim tien uur langer vol in de wifibrowsetest. De iPhone 15 Pro Max heeft zelfs een kleinere accu aan boord en er kan vijf uur langer mee worden gebrowsd in deze test. Opvallend is verder dat de Edge 50 Pro het in deze test een stuk beter doet dan de Pixel 8, die een ongeveer even grote accu aan boord heeft. Opladen Op dit gebied is Motorola heer en meester. De snelle 125W-lader, die je overigens standaard bij het toestel krijgt, kan het toestel in minder dan 25 minuten volledig voorzien van energie. Hierdoor weet de telefoon de Xiaomi 13 Pro van de troon te stoten en bovenin de grafiek te eindigen. Het is mooi om te zien dat we in een tijd leven waarin zelfs goedkopere telefoons minder dan een half uur aan de lader hoeven te hangen om volledig te zijn voorzien van energie. De snellaadtechnologie van Motorola is overigens niet verbeterd. Dat is op dit moment echter ook niet nodig, aangezien de 125W Turbocharge-technologie een van de snelste is die wij kennen. Daarnaast kan de smartphone draadloos met een vermogen van 50W worden voorzien van energie, en kan hij andere apparaten met 10W opladen. Op dit vlak weet Motorola zich te onderscheiden van andere fabrikanten, waarvan de toestellen draadloos meestal een stuk trager laden. In deze prijsklasse is het bovendien niet altijd vanzelfsprekend dat snelladen überhaupt mogelijk is. Motorola doet het wat snelladen betreft net zo goed als andere Chinese fabrikanten, met als enige verschil dat het gebruikmaakt van de PD- en QC-standaarden, en dus met een groot scala aan laders kan werken. Dit is iets dat bij Chinese fabrikanten lang niet altijd het geval is.

Conclusie