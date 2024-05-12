Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 12-05-2024 06:01 73

Een lekker geurtje en een hip uiterlijk

Motorola Edge 50 Pro Review

12-05-2024 • 06:01

73

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Inleiding

Samengevat

De Motorola Edge 50 Pro is een prachtig toestel om naar te kijken, ligt heerlijk in de hand en ruikt ook nog eens lekker. Motorola is al een een aantal jaar bezig te focussen op het uiterlijk van de telefoon en werkt daarvoor samen met verschillende fabrikanten, waaronder Pantone voor de kleurrijke behuizing, Firmenich voor de geur van de verpakking en verschillende onafhankelijke ontwerpers voor de parelmoeren buitenkant van het exemplaar dat wij hebben getest. Als je gevoelig bent voor zulke dingen, heb je aan de Edge 50 Pro een goede. Als wij er met een typisch Tweakers-oog naar kijken, valt ons op dat de hoofdcamera en selfiecamera uitzonderlijk goed zijn en het toestel is daarnaast waterdicht (IP68). De Qualcomm Snapdragon 7 gen 3 soc is een stap terug, maar alsnog snel genoeg om zelfs de zwaarste games op de hoogste instellingen te kunnen spelen. Het scherm is niet zo helder, maar zeker niet slecht en goed af te lezen in de volle zon. Ook de software zit goed in elkaar. Het is alleen erg jammer dat je nog meer bloatware krijgt meegeleverd op het toestel en dat de softwareondersteuning in vergelijking met andere smartphones achterblijft. Tot 2028 wordt de smartphone bijgewerkt. Verder is dit een van de weinige telefoons die maar één fysieke simkaart kan gebruiken.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola Edge 50 Pro, 12GB ram, 512GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 656,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 355,-

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Motorola hanteert al een aantal jaren een andere strategie op smartphonegebied, door niet alleen nadruk te leggen op technische specificaties, maar ook extra aandacht te besteden aan het uiterlijk van toestellen. Dit is ook duidelijk te zien bij de Motorola Edge 50-serie. De fabrikant werkt samen met bedrijven als Pantone, Firmenich en verschillende onafhankelijke ontwerpers, om smartphones uit te brengen met een unieke behuizing en bijzondere kleuren. Motorola gaat daarin zelfs zo ver dat het toestellen die al eerder zijn uitgebracht, opnieuw lanceert in ‘de kleur van het jaar’ volgens Pantone, en ook nieuwe smartphones in deze kleur op de markt brengt. Daarnaast wordt de verpakking van bijna alle smartphones voorzien van een geur die Motorola samen met parfumproducent Firmenich heeft ontwikkeld.

Met deze strategie wil het bedrijf een nieuwe doelgroep aanspreken: mensen die zich bezighouden met kunst, mode en creatie, naast millennials, gen Z’ers en ‘statementmakers’. Motorola zegt daarover dat een goede camera belangrijker is dan ooit en dat het daarvoor met Pantone heeft samengewerkt om huidtinten zo kleurecht mogelijk te laten overkomen. Daarnaast moet de weergave van deze beelden zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Daarom heeft Motorola ook op dat vlak samengewerkt met Pantone. De fabrikant liet verder weten zich minder te focussen op tech en meer op emotie, trends en mode.

Dit klinkt allemaal leuk en aardig, maar wij kijken natuurlijk vooral naar de achterliggende techniek. Hoe zit het met de rest van de hard- en software? Ook daar heeft Motorola het een en ander over losgelaten. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden al aangekondigd dat het aan een nieuwe gebruikersinterface en nieuwe functies zou gaan werken, en die zijn nu te vinden in de toestellen in de Edge 50-serie. Deze smartphones komen niet allemaal tegelijk op de markt, maar wij konden alvast met de Edge 50 Pro aan de slag. Dit toestel positioneert zich tussen de Edge 50 Neo en Edge 50 Ultra, heeft semihigh-end specificaties en kost 656 euro.

Motorola Edge 50 ProMotorola Edge 50 Pro

Motorola heeft binnen deze prijsklasse met geduchte concurrentie te maken. Zo kun je voor ongeveer dezelfde prijs ook een Google Pixel 8 kopen, en voor iets minder geld de OnePlus 12R of Xiaomi 13T Pro. Deze apparaten hebben weliswaar niet dezelfde hippe uiterlijke kenmerken als de Edge 50 Pro, maar zijn op het gebied van specificaties gelijkwaardig of zelfs beter. Of de combinatie van specificaties, een lekkere geur en een hip uiterlijk genoeg is om voor de Edge 50 Pro te gaan, lees je in deze review.

Behuizing en scherm: twee pareltjes

Wanneer je het doosje van de Motorola Edge 50 Pro opent, komt je een frisse geur tegemoet die is ontwikkeld in samenwerking met parfumproducent Firmenich. Het toestel heeft dezelfde frisse geur, al heeft Motorola ons verteld dat de geurstof niet op de telefoon is aangebracht. Daarnaast heeft Motorola voor de behuizing van de verschillende modellen samengewerkt met onafhankelijke ontwerpers. Het model dat we in dit artikel onder de loep nemen, heeft een kunststof achterkant waarvan het materiaal op parelmoer lijkt en handbewerkt is. Hierdoor ziet elk toestel er net iets anders uit. Hoewel de achterzijde een zacht matte afwerking heeft, voelt de smartphone stevig aan. Daarnaast is de achterzijde ongevoelig voor vingerafdrukken. De Edge 50 Pro is ook verkrijgbaar met een nepleren zwarte behuizing en in een paarse kunststof uitvoering.

Motorola Edge 50 Pro

Het frame is gemaakt van gezandstraald aluminium en heeft daardoor een matte afwerking. Het loopt bol rondom de smartphone. De telefoon ligt lekker in de hand en heeft dankzij de licht matte afwerking niet de neiging uit je hand te glijden. Daarnaast voelt het toestel stevig aan en laat het zich niet torderen. Het camera-eiland steekt minder ver uit dan bij andere moderne smartphones. Daardoor wiebelt de telefoon niet zo erg als hij plat op tafel ligt. De knoppen hebben dezelfde afwerking als het frame. Aan de bovenkant zit een microfoongaatje, terwijl onderaan de USB-C-poort en een van de twee stereoluidsprekers zitten. De tweede luidspreker zit aan de voorzijde, net boven het scherm. Verder bevinden zich aan de onderzijde een microfoongaatje en de simkaarttray. Hoewel op verschillende plekken is te lezen dat het toestel twee simkaarten ondersteunt, heeft ons exemplaar slechts ruimte voor één simkaart. Plek voor een microSD-kaart is er niet. Wel heeft het toestel ondersteuning voor e-sim. Hoewel steeds meer providers e-sim ondersteunen, vind ik het jammer dat er geen plaats meer is voor een tweede fysieke simkaart. Er zijn nog veel situaties denkbaar waarin je beter uit bent met een fysieke sim. Bovendien is het aanvragen of overzetten van een e-sim niet altijd gratis.

Motorola Edge 50 Pro ProductshotsMotorola Edge 50 Pro ProductshotsMotorola Edge 50 Pro Productshots

Net als het model van vorig jaar is de Edge 50 Pro volledig stof- en waterdicht. De smartphone kan tot een half uur op maximaal 1,50 meter diepte in zoet water verblijven, en heeft een IP68-certificaat. Ik vind dit een goede beslissing, zeker omdat het in deze prijscategorie tegenwoordig vanzelfsprekend is.

Scherm: hoe helder?

Motorola heeft ons vol trots laten weten dat het niet alleen met Pantone heeft samengewerkt om de behuizingen van kleuren te voorzien, maar dat ook het scherm Pantone-validatie heeft. De fabrikant zegt dat het scherm Pantone-gevalideerde kleuren en huidtinten kan weergeven en het volledige bereik van Pantone-kleuren kan simuleren. Helaas wordt op basis van de informatie die Pantone op zijn site zet niet duidelijk wat de precieze criteria zijn waaraan het scherm moet voldoen om dit logo te krijgen, en hoe ver een scherm bijvoorbeeld maximaal mag afwijken. Bovendien zijn Pantone-kleuren slechts een selectie van alle kleuren die het scherm kan weergeven. Zelfs als die criteria strikt zouden worden gevolgd bij de gemeten kleuren, zouden we nog niet zeker weten hoe kleurnauwkeurig het scherm is bij bijvoorbeeld het afspelen van hdr-video's. Voorafgaand aan deze review was ik daarom benieuwd naar onze schermmetingen.

Het toestel is uitgerust met een oledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels. Dit scherm is nauwelijks groter dan dat van de voorganger, de Edge 40 Pro, maar door de hogere resolutie heeft het wel een hogere pixeldichtheid, namelijk 446ppi tegenover 394ppi. De schermrand is ook een stukje dunner, en het is gekromd aan de randen. Het leek er vorig jaar op dat fabrikanten afscheid begonnen te nemen van dergelijke gekromde schermen, maar dit jaar zien we toch weer wat meer toestellen die ermee zijn uitgerust. Of je daar blij mee moet zijn, is een kwestie van smaak. Het stoort mij niet erg, zeker niet als er geen onbedoelde aanrakingen worden geregistreerd. Motorola heeft dat altijd goed voor elkaar gekregen. Persoonlijk heb ik echter liever een vlak scherm.

Motorola Edge 50 Pro Productshots

De resolutie mag dan wel hoger zijn dan bij het toestel van vorig jaar, de verversingssnelheid is dat niet. Het scherm van de Edge 40 Pro had een refreshrate van maximaal 165Hz, terwijl de Edge 50 Pro maximaal 144Hz haalt. Dat is nog steeds boven de 120Hz die wij vaak tegenkomen bij (semi)high-end toestellen. Het is mogelijk te wisselen tussen 60, 120 en 144Hz, maar het toestel kan ook op de automatische stand worden gezet zodat het scherm zelf tussen de verschillende modi schakelt om energie te besparen. Always-onmogelijkheden zijn er niet, omdat dit geen ltpo-scherm betreft.

Het scherm kan verder een miljard kleuren weergeven en is compatibel met HDR10+. Dolby Vision wordt niet ondersteund. De Edge 40 had deze ondersteuning nog wel. Het bedrijf zegt verder dat het scherm een maximale helderheid van 2000cd/m2 kan halen en dat het scherm is voorzien van Gorilla Glass 5. Hoewel andere fabrikanten dit jaar beloven ver boven de 2000cd/m2 te komen, lijkt Motorola niet mee te doen in deze race en het bescheiden te houden.

Wij hebben onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware erbij gepakt om te kijken of de claims van Motorola een beetje overeenkomen met de werkelijkheid en of de ‘Pantone standaard’ zo kleurecht is als beide bedrijven beweren.

  • Piekhelderheid 15%
  • Piekhelderheid (33%)
  • Piekhelderheid (100%)
  • Minimale helderheid
  • Kleurtemperatuur
  • Gem. grijsafwijking
  • Gem. kleurafwijking
  • DCI-P3-kleurdekking
  • Colorchecker
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
2.543
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
2.501
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
2.022
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
1.638
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
1.549
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1.503
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
1.485
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
1.483
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
1.283
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
1.279
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
1.260
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
1.240
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
1.164
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
1.028
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1.012
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
979
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
921
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
2.189
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
2.158
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
1.757
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
1.597
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1.485
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
1.460
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
1.427
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
1.389
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
1.231
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
1.225
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
1.191
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
1.186
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
1.175
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1.006
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
949
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
925
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
851
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
1.433
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
1.332
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
1.303
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
1.203
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
1.194
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
1.130
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
1.124
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1.096
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
1.089
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
1.033
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1.012
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
1.009
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
1.006
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
967
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
896
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
802
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
757
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
0,94
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
1,27
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
1,86
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
1,87
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1,87
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
1,87
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
1,88
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
1,88
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
1,89
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1,93
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
1,94
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
1,99
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
2,01
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
2,02
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
2,35
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
2,65
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
3,18
Kleurtemperatuur wit
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter)
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
6.232
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
6.239
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
6.337
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
6.355
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
6.358
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
6.450
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
6.456
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
6.459
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
6.507
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
6.537
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
6.584
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
6.662
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
6.684
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
6.703
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
6.796
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
6.816
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
6.843
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
0,61
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
0,89
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
0,98
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
1,04
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
1,16
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
1,18
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
1,34
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
1,61
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1,77
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
2,09
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
2,27
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
2,28
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
2,48
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
3,04
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
3,68
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
4,10
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
5,88
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
0,69
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
0,78
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
0,83
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
0,89
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
0,93
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
1,06
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
1,12
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
1,29
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
1,41
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1,50
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
1,80
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
2,12
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
2,20
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
2,38
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
2,61
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
2,86
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
3,49
Maximale gamut coverage - percentage DCI-P3
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde bereik in % (hoger is beter)
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 6,7"
100,0
OnePlus 12R 2780x1264 6,78"
100,0
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 6,4"
100,0
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
100,0
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 6,9"
100,0
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 6,67"
100,0
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 6,73"
100,0
Apple iPhone 15 2556x1179 6,1"
99,1
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 6,67"
98,7
ASUS Zenfone 10 2400x1080 5,9"
98,7
OnePlus Open 2440x2268 7,82"
97,8
OnePlus 12 3168x1440 6,82"
96,3
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
93,1
Honor Magic5 Pro 2848x1312 6,81"
88,0
Samsung Galaxy S24 2340x1080 6,2"
87,8
Google Pixel 8 2400x1080 6,2"
86,9
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 6,7"
85,4
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Apple iPhone 15 2556x1179 OLED
0,61
OnePlus 12R 2780x1264 OLED
0,62
Samsung Galaxy S24 2340x1080 OLED
0,72
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 OLED
0,80
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 OLED
0,90
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 OLED
1,03
OnePlus 12 3168x1440 OLED
1,07
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 OLED
1,40
Samsung Galaxy S23 2340x1080 OLED
1,42
Google Pixel 8 2400x1080 OLED
1,53
Nothing Phone (2a) 2412x1080 OLED
1,54
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 OLED
2,01
OnePlus Open 2440x2268 OLED
2,07
Honor Magic5 Pro 2848x1312 OLED
2,59
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 OLED
2,79
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 OLED
3,20
ASUS Zenfone 10 2400x1080 OLED
4,12

Zoals te zien in de bovenstaande grafiek komt het scherm van de Edge 50 Pro niet in de buurt van de beloofde 2000cd/m2. Zelfs bij de meting waarbij 15 procent van het scherm wit is, komt de smartphone niet hoger dan 1260cd/m2, en bij een volledig wit scherm haalt de smartphone met 1006cd/m2 slechts de helft van wat de fabrikant belooft. Dat de belofte niet wordt waargemaakt is jammer, want dit zijn zeker geen slechte waarden. Het scherm kan makkelijk worden afgelezen in de volle zon; het is echter niet de beloofde 2000cd/m2. Ik heb liever dat een bedrijf meteen met wat realistischere waardes pronkt die overeenkomen met de praktijk, dan dat er gouden bergen worden beloofd die niet worden waargemaakt. Noem het een stukje verwachtingsmanagement. We houden hier overigens wel een slag om de arm, want het zou kunnen dat het toestel de helderheid wel haalt - of er dichter bij in de buurt komt - als een nog kleiner deel dan 15 procent van het scherm wit is. Ook is het mogelijk dat het scherm in hdr nog feller kan; wij meten de helderheid op sdr-testpatronen. Het toestel scoort wel goed als het gaat om de minimale helderheid. Met slechts 1,27cd/m2 op de laagste stand is de smartphone prima af te lezen in een donkere omgeving, zonder dat je met je ogen hoeft te knijpen.

Op het gebied van kleurweergave scoort de Edge 50 Pro goed. De ideale waarde is 6500k en het toestel zit daar met 6584k erg dichtbij. Ook de gemiddelde grijs- en kleurafwijking zijn met 2,27ΔE en 1,41ΔE erg goed. Alle afwijkingen lager dan 3ΔE zijn namelijk niet zichtbaar voor het menselijk oog.

Motorola Edge 50 Pro - SchermmetingenMotorola Edge 50 Pro - SchermmetingenMotorola Edge 50 Pro - SchermmetingenMotorola Edge 50 Pro - Schermmetingen

Camera: helder en fel

De Motorola Edge 50 Pro heeft vier camera’s aan boord: eentje aan de voorkant en drie aan de achterkant. Net als bij andere onderdelen heeft Motorola ook hierbij bezuinigd, als je de configuratie vergelijkt met die van de voorganger. De telecamera is een 10-megapixelexemplaar met iets kleinere pixels dan bij de 12-megapixelcamera van de Edge 40 Pro. De ultragroothoekcamera mag dan wel een veel lagere resolutie hebben dan die van de Edge 40 Pro (50 versus 13 megapixel), maar de pixels zijn een stuk groter. Daarnaast heeft deze camera een grotere beeldhoek. Net als bij de voorganger heeft hij autofocus, waardoor hij ook kan worden gebruikt voor het schieten van macrofoto’s. Ook als het om filmen gaat, heeft de Edge 50 Pro wat ingeleverd. Waar de Edge 40 Pro op maximaal 8k en 30 fps kan filmen, doet de Edge 50 Pro dat op maximaal 4k en 30 fps. De hoofdcamera is net als bij de Edge 40 Pro een 50-megapixelcamera, maar nu met een diafragma van f/1.4. Hierdoor laat hij meer licht door, wat zorgt voor heldere foto’s. Vooral bij weinig licht moet dat voor mooie plaatjes zorgen. De frontcamera is een 50-megapixelcamera met autofocus. Dat zien we niet vaak, en het zijn goede specificaties. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de kwaliteit van de selfies die ermee worden gemaakt.

Motorola Edge 50 Pro Primair Ultragroothoek Tele (3x) Front
Resolutie 50 megapixel 13 megapixel 10 megapixel 50 megapixel
Sensorgrootte 1/1,55" 1/3,0" 1/3,94" 1/2,76"
Pixelgrootte 1μm 1,12μm 1μm 0,64
Bayerlay-out 4x4 1x1 1x1 4x4
Autofocus Pdaf, laser af Pdaf Pdaf Pdaf
Ois Ja - Ja -
Brandpunt in 35mm-equivalent 25mm 16mm 67mm 21mm
Diafragma f/1.4 f/2.2 f/2.0 f/1.9
Video 4k @ 30fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps

Motorola heeft verder in samenwerking met Pantone de camera aangepast zodat hij het volledige bereik van zowel Pantone-kleuren als de kleuren in de echte wereld kan vastleggen. Wat dat precies betekent en hoe dat tot uiting komt, zie je in onze praktijktest. Motorola heeft in elk geval de handen flink ineengeslagen met de kleurgigant. Naast de samenwerking met Pantone heeft Motorola ook met Google rond de tafel gezeten. De Edge 50 Pro krijgt AI-functies waarmee je foto’s op een slimme manier kunt bewerken, zoals we ook steeds vaker bij andere telefoons zien. Denk daarbij aan de magische gum, de Photo Unblur-functie en het verplaatsen van mensen en/of objecten, waarbij de lege ruimtes met behulp van kunstmatige intelligentie worden opgevuld. Wij hebben deze functies niet kunnen testen, omdat ze pas beschikbaar kwamen op 8 mei.

Praktijktest

We hebben de Edge 50 Pro onderworpen aan een praktijktest van de camera, en de foto’s die ermee worden gemaakt vergeleken met die van de even dure Pixel 8.

Motorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera

Het valt direct op dat de foto’s die de Edge 50 Pro schiet iets fellere kleuren hebben. Daarnaast is de Pixel 8 wat conservatiever als het gaat om het naar voren halen van donkere elementen of schaduwrijke delen. De Motorola doet dit veel meer, waardoor het bij schaduwrijke delen soms zelfs lijkt alsof er geen schaduw is. Dit kan je mooi vinden, of juist storend als je waarde hecht aan schaduwen. De uitgelichte delen bevatten ook wat meer ruis. Dit valt vooral op bij de twee boompjes voor de ruïne. Voor de rest gaan de twee toestellen behoorlijk gelijk op, al lijkt de Pixel 8 bij elementen als gras of grind toch net iets meer detail vast te leggen.

Motorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, telecamera

Als we gaan zoomen, zien we dat de Motorola meer detail vastlegt dan de Pixel. Dat is niet zo heel gek. De Pixel 8 heeft namelijk geen telecamera en maakt gebruik van digitale zoom. De verschillen lijken redelijk klein, maar vooral op de foto van de reiger en de basisschool is het duidelijk te zien. De Pixel 8 laat zelfs wat steken vallen, waardoor de tekst op de school hier en daar een kleine vertekening heeft.

Motorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, ultragroothoekcamera

Ook de ultragroothoekcamera schiet mooie foto’s, maar het is stuivertje wisselen met de Pixel 8 als het om het vastleggen van kleine details gaat. Op de foto van het meertje in het park wint de Edge 50 Pro, waarbij je net iets meer onderscheid ziet in het pluizige riet aan de overkant van de plas, terwijl bij de ruïne de Pixel 8 net wat meer detail en structuur van de stenen vastlegt. Schaduwrijke delen haalt de Edge 50 Pro iets beter naar voren, terwijl lichtere delen juist wat feller overkomen, ten koste van detail. Bij de Pixel 8 Pro is het precies andersom.

Motorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nachtMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, hoofdcamera nacht

Als we ’s nachts met de smartphones op stap gaan, zien we dat de verschillen wat groter worden. Net als bij de dagfoto’s zijn de kleuren die de Edge 50 Pro schiet een stukje feller. Als er genoeg licht van straatlantaarns aanwezig is, weet de Edge 50 Pro een wat betere verhouding te vinden tussen de lichte en donkere delen. De Pixel 8 weet daarentegen de donkere delen wel beter naar voren te halen, waardoor er meer doortekening zichtbaar is in schaduwrijke delen. Lichtbronnen fikken bij de Pixel wel wat meer uit, waardoor de Motorola met iets gebalanceerdere foto’s lijkt te komen. Of je het belangrijker vindt dat donkere delen naar voren worden gehaald of dat lichte elementen minder worden uitgefikt, is uiteraard een kwestie van smaak. Persoonlijk heb ik liever het laatste, omdat de donkere delen makkelijker met fotobewerking naar voren worden gehaald, terwijl de uitgefikte lichte onderdelen niet zodanig kunnen worden gedempt dat je de verloren details terugkrijgt. Als er weinig licht van lantaarns voorhanden is, doet de Edge 50 het ook wat beter dan de Pixel 7, al zijn de kleuren een stuk feller. Dit is goed te zien op de foto van de slecht verlichte steeg. De foto van de Pixel 8 lijkt wat gebalanceerder en natuurgetrouwer, terwijl de Motorola het gelige licht dat van de lantaarns in de buurt afkomt, een stuk meer aandikt. De doortekening bij schaduwrijke delen is bij de Motorola beter, al gaat dat in sommige gevallen wel gepaard met iets meer ruis.

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De voorsprong die de Edge 50 Pro heeft bij de hoofdcamera valt weg als de telecamera wordt gebruikt. De foto’s zijn een stuk donkerder en er wordt minder detail vastgelegd. Het toestel heeft daarnaast wat meer moeite om scherp te stellen, waardoor je meer foto’s moet maken om een mooi plaatje te krijgen. Als er weinig licht van lantaarns in de buurt is, legt de camera van de Edge 50 Pro het al helemaal af tegen de zoomfunctie van de Pixel 8. De foto in de steeg is een stuk donkerder en bevat minder detail. Sommige elementen lijken een beetje te zijn uitgesmeerd. Dit is bijzonder, aangezien de Pixel 8 geen telecamera aan boord heeft, maar digitaal zoomt.

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Hetzelfde geldt voor de ultragroothoekcamera. De Edge 50 legt minder detail vast en de foto’s zijn donkerder en in sommige gevallen ook waziger, vooral als er minder straatverlichting voorhanden is. De Pixel heeft dan ook wat meer moeite om veel detail vast te leggen, maar je kunt een stuk beter zien wat er is gefotografeerd.

Motorola Edge 50 Pro camera praktijktest, macrofoto'sMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, macrofoto'sMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, macrofoto'sMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, macrofoto's

Macrofoto’s schieten kunnen beide toestellen goed, maar de foto’s die zijn gemaakt met de Pixel 8 zijn toch wat scherper en bevatten meer detail. De Edge 50 Pro legt minder detail vast, maar ook in dit geval zijn de verschillen niet zo heel groot.

Motorola Edge 50 Pro camera praktijktest, frontcameraMotorola Edge 50 Pro camera praktijktest, frontcamera

Als we de telefoons omdraaien en met de frontcamera aan de slag gaan, weet het toestel van Motorola ons positief te verrassen. De selfiecamera schiet scherpe, gedetailleerde foto’s en kan dankzij de ultragroothoeklens aardig wat mensen vastleggen. Het komt niet zo vaak voor dat ik zulke strakke selfies zie. De Pixel 8 heeft wat meer moeite om een scherp plaatje vast te leggen als ik het toestel op dezelfde afstand houd als de Motorola. Het missen van een variabele focus zorgt ervoor dat het resultaat niet zo scherp is als bij de Edge 50 Pro.

Hardware: Snapdragon 7 Gen 3

De Motorola Edge 50 Pro is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Qualcomm heeft deze soc in de markt gezet als een chip voor het hoogste midrange segment, terwijl de Snapdragon 8-serie is bedoeld voor high-end vlaggenschepen. In het geval van Motorola moesten we ons even achter de oren krabben, omdat de voorloper, de Edge 40 Pro dus, een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord had. De 7 Gen 3 telt acht Cortex-cores: een A715-core met een kloksnelheid van maximaal 2,63GHz, vier A715-cores die draaien op 2,4GHz en drie A510-cores die geklokt zijn op 1,8GHz. Daarmee wordt op papier een stapje teruggezet ten opzichte van de 8 Gen 2 van vorig jaar. Of de Edge 50 Pro daardoor in de praktijk trager is dan de Edge 40 Pro is moeilijk te zeggen, maar als wij er wat synthetische benchmarks op loslaten, lijken de verschillen in eerste oogopslag klein, met hier en daar een uitschieter in het voordeel van de 7 Gen 3. De Pixel 8 heeft het in deze benchmarks duidelijk wat moeilijker.

Toestel Motorola Edge 50 Pro
Schermdiagonaal 6,7"
Resolutie 2712x1220
Refreshrate 144Hz
Pixeldichtheid 444ppi
Relatieve schermgrootte 92,8%
Cpu/soc Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Aantal cores 8
Processorsnelheid 2,63GHz
Geïntegreerde gpu Adreno 620
Werkgeheugen 12GB
Opslagcapaciteit 512GB
Cameratypen Groothoek, tele, ultragroothoek
Cameraresolutie 50 megapixel
Diafragma f/1,4
Sensorformaat 1/1.55"
Cameraresolutie (voor) 50 megapixel
Opmerkingen camera's Camera's achter: 50 megapixel, f/1.4, (wide), 1,0µm, multi-directional pdaf, laser-AF, ois 10 megapixel, f/2.0, 73mm (telephoto), 1,0µm, pdaf, ois, 3x optical zoom 13 megapixel, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1,12µm, AF-camera voor: 50 megapixel, f/1.9, (wide), 0,64µm
Camera-autofocus Ja
Gsm-flitsertype Enkele led
Ondersteunde videoresolutie 3840x2160 (4k)
Stabilisatie Digitale stabilisatie
5G-netwerk Ja
Mobiel netwerk 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a, 5G
Wifi Ja
Wifiband 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz
Verbinding (wlan) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Met bluetooth Ja
Bluetooth Bluetooth 5.4
Overige draadloze verbindingen Near Field Communication (NFC)
Gps Ja
Locatiebepaling BeiDou, Galileo, Glonass, gps
Gsm-connector USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C
Luidsprekers Stereo
Accucapaciteit (mAh) 4500mAh
Accutype Li-Polymer
Maximaal vermogen snelladen bedraad 125W
Maximaal vermogen snelladen draadloos 50W
IP-classificatie IP68 stof (volledig) en waterdicht
Invloeden van buitenaf Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht

We noemen al een aantal jaar geen synthetische performancebenchmarks meer in onze reviews van smartphones en tablets. Verschillende fabrikanten hebben namelijk geprobeerd daarin extra goed naar voren te komen door de apps te herkennen en de kloksnelheid aan te passen. Bovendien zeggen synthetische benchmarks weinig over de prestaties in de praktijk. Mobiele chips draaien niet vaak voor langere tijd op maximale kloksnelheden, en als ze dat wel doen, ligt thermal throttling op de loer.

PCMark for Android

We zijn dus niet geïnteresseerd in synthetische tests, maar omdat we hier met een nieuwe socgeneratie van Qualcomm hebben te maken, willen we weten hoe snel deze smartphones zijn bij het uitvoeren van alledaagse taken. Daarom kijken we ook naar de Work-test uit PCMark for Android. Deze test simuleert allerlei normale gebruikscenario’s, zoals tekstschrijven, foto’s bewerken, video’s bewerken en webbrowsen. Het sterke aan deze test is dat louter wordt gewerkt met standaard Android-api’s. Dat zijn dus dezelfde api’s als die andere apps gebruiken. Meer details over hoe de tests zijn opgebouwd en welke api’s worden aangesproken, vind je hier.

  • PCMark Android - Work 3.0 (perf)
  • PCMark Android - Web Browsing 3.0
  • PCMark Android - Video Editing 3.0
  • PCMark Android - Writing 3.0
  • PCMark Android - Photo Editing 3.0
  • PCMark Android - Data Manipulation 3.0
PCMark Android - Work 3.0 (perf)
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
18.193
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
17.863
ASUS Zenfone 10 Snapdragon 8 Gen 2
17.685
Motorola Edge 40 Pro Snapdragon 8 Gen 2
16.583
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
14.825
Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3
14.598
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
14.417
Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200+
14.387
Motorola Razr 40 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
14.314
Xiaomi 13 Pro Snapdragon 8 Gen 2
13.580
Samsung Galaxy S23 FE Exynos 2200
13.437
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
12.047
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
11.757
Google Pixel 8 Tensor G3
11.202
OnePlus Open Snapdragon 8 Gen 2
10.277
Honor Magic5 Pro Snapdragon 8 Gen 2
10.145
PCMark Android - Web Browsing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
17.216
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
16.370
Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200+
16.093
Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3
14.003
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
11.847
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
11.281
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
11.062
Samsung Galaxy S23 FE Exynos 2200
10.770
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
10.304
Google Pixel 8 Tensor G3
8.190
Honor Magic5 Pro Snapdragon 8 Gen 2
7.324
OnePlus Open Snapdragon 8 Gen 2
7.229
PCMark Android - Video Editing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
8.080
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
8.037
Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3
7.981
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
7.831
Samsung Galaxy S23 FE Exynos 2200
7.390
Google Pixel 8 Tensor G3
7.112
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
6.747
Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200+
5.976
OnePlus Open Snapdragon 8 Gen 2
5.662
Honor Magic5 Pro Snapdragon 8 Gen 2
5.548
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
5.508
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
5.276
PCMark Android - Writing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
23.184
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
21.739
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
20.352
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
19.708
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
18.113
Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200+
17.886
Samsung Galaxy S23 FE Exynos 2200
16.325
Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3
16.280
Google Pixel 8 Tensor G3
14.428
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
12.635
Honor Magic5 Pro Snapdragon 8 Gen 2
11.925
OnePlus Open Snapdragon 8 Gen 2
11.815
PCMark Android - Photo Editing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
36.864
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
35.635
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
32.904
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
31.939
Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200+
27.954
Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3
27.505
Samsung Galaxy S23 FE Exynos 2200
26.466
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
24.691
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
19.803
OnePlus Open Snapdragon 8 Gen 2
18.342
Honor Magic5 Pro Snapdragon 8 Gen 2
17.999
Google Pixel 8 Tensor G3
17.246
PCMark Android - Data Manipulation 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
17.343
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
17.249
OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2
14.451
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
14.232
Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3
13.249
Honor Magic5 Pro Snapdragon 8 Gen 2
13.001
OnePlus Open Snapdragon 8 Gen 2
12.922
Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200+
12.818
Samsung Galaxy S23 FE Exynos 2200
12.740
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
12.342
Google Pixel 8 Tensor G3
12.168
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
9.075

De Motorola scoort opvallend goed in de Storage-test van PCMark, zeker gezien het feit dat de opslagchip de tragere UFS 2.2-variant betreft. De Edge 40 Pro had de snellere UFS 4.0-variant, die zelfs sneller was dan de UFS 3.1-chip in de Google Pixel 8. In Geekbench 6.2 is echter te zien dat de Motorola het met zijn 7 Gen 3 moet afleggen tegen toestellen met een 8 Gen. De OnePlus 12R scoort bijvoorbeeld een stuk beter en is ook nog eens goedkoper.

PCMark Android - Storage (2.0)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Zenfone 10 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
52.905
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
51.782
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 Dimensity 9200+
48.200
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
48.153
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
40.180
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
38.309
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 Snapdragon 7 Gen 3
37.689
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro
36.885
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 Exynos 2200
33.490
OnePlus 12 3168x1440 Snapdragon 8 Gen 3
32.424
OnePlus 12R 2780x1264 Snapdragon 8 Gen 2
27.157
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 Exynos 2400
27.120
Honor Magic5 Pro 2848x1312 Snapdragon 8 Gen 2
26.841
OnePlus Open 2440x2268 Snapdragon 8 Gen 2
26.682
Google Pixel 8 2400x1080 Tensor G3
22.970
Samsung Galaxy S24 2340x1080 Exynos 2400
20.096

Throttling, hitteproductie en praktijk

Behalve naar deze praktijkprestaties kijken we hoe consistent de prestaties gedurende langere tijd zijn. Omdat mobiele apparaten normaal gesproken passief worden gekoeld, warmen ze bij langdurige belasting op. Daardoor zal een soc op een gegeven moment zijn maximaal toegestane temperatuur aantikken en terugklokken, wat throttling wordt genoemd. Met behulp van de 3DMark Wild Life Unlimited-stresstest, die in de benchmark hieronder twintig keer achter elkaar wordt uitgevoerd en van iedere sessie de score noteert, bekijken we of de prestaties op de langere termijn op peil blijven.

  • Wild Life Stress Test - Stabiliteit
  • Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro
99,5
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 Dimensity 9200+
99,1
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
97,6
OnePlus Open 2440x2268 Snapdragon 8 Gen 2
81,5
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 Exynos 2200
80,7
ASUS Zenfone 10 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
68,6
OnePlus 12R 2780x1264 Snapdragon 8 Gen 2
67,3
Google Pixel 8 2400x1080 Tensor G3
67,2
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
66,1
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
65,7
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
64,5
Apple iPhone 15 2556x1179 A16 Bionic
64,2
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 Exynos 2400
59,6
Samsung Galaxy S24 2340x1080 Exynos 2400
58,4
OnePlus 12 3168x1440 Snapdragon 8 Gen 3
56,9
Honor Magic5 Pro 2848x1312 Snapdragon 8 Gen 2
44,6
3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
99,9
Motorola Edge 50 Pro 2712x1220 Snapdragon 7 Gen 3
99,7
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro
99,2
OnePlus 12R 2780x1264 Snapdragon 8 Gen 2
97,4
Xiaomi 13T Pro 2712x1220 Dimensity 9200+
94,6
OnePlus Open 2440x2268 Snapdragon 8 Gen 2
87,2
Motorola Edge 40 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
80,5
Samsung Galaxy S23 FE 2340x1080 Exynos 2200
76,8
ASUS Zenfone 10 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
74,9
Samsung Galaxy S24+ 3088x1440 Exynos 2400
74,4
Google Pixel 8 2400x1080 Tensor G3
71,7
Apple iPhone 15 2556x1179 A16 Bionic
70,9
Samsung Galaxy S24 2340x1080 Exynos 2400
63,8
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
63,5
OnePlus 12 3168x1440 Snapdragon 8 Gen 3
54,4
Motorola Razr 40 Ultra 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
50,7
Honor Magic5 Pro 2848x1312 Snapdragon 8 Gen 2
45,0

Motorola scoort hier punten mee. De telefoon presteert in de 3DMark Wildlife-test uitzonderlijk goed. Met 99,7 procent stabiliteit moet dit toestel alleen de Xiaomi 13 Pro voor zich dulden. De energie-efficiëntie van de Snapdragon 7 Gen 3 zorgt er in combinatie met de koeloplossingen van Motorola voor dat deze telefoon bijna altijd maximale prestaties levert. Omdat ons vaker is opgevallen dat de scores in 3DMark hoger uitvallen dan in andere tests, hebben we voor de zekerheid ook een andere throtteltestapp gedraaid, met de originele naam CPU Throttle Test, om te kijken hoe snel de prestaties daarin teruglopen. In die test zien we dat de prestaties worden teruggeschaald tot 83 procent. Dit gebeurde na ongeveer dertien minuten; dat is een nette score.

Het spelen van zware games als Genshin Impact is ook geen enkel probleem. De game kan op de hoogste instellingen worden gespeeld zonder haperingen of framedrops. De Gamehub-app laat zware games en apps snel werken en kan onder andere automatisch oproepen en notificaties uitschakelen.

Haptiek en geluid

De Motorola Edge 50 Pro heeft een optische vingerafdrukscanner onder het scherm. Het toestel is hierdoor makkelijk en snel te ontgrendelen. We hadden geen last van valspositieven, maar in vergelijking met veel andere toestellen zit de scanner nogal laag. Dat is vooral een kwestie van wennen en niet echt iets dat mij stoort, maar wel een punt om rekening mee te houden als je dat belangrijk vindt.

De trilmotor van de Edge 50 Pro werkt goed. Het trillen is hard en duidelijk. Het is alleen geen exemplaar dat naast het trillen ook tikjes kan geven. Dat is iets dat wij in deze prijscategorie eigenlijk wel verwachten, maar het is wat mij betreft geen dealbreaker. Het trillen is in elk geval goed voelbaar als de telefoon in je broekzak zit.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft Motorola aardig wat te melden. Het bedrijf zegt dat het bij de fabricage van deze smartphone minder energie gebruikt dan andere smartphonefabrikanten, al geeft de fabrikant er geen concrete cijfers bij. Daarnaast maakt Motorola zijn toestellen tegenwoordig deels van gerecycled plastic. Ook hier wordt verder niet aangegeven om welke specifieke onderdelen het gaat en hoeveel procent van het plastic is gerecycled. De doos van de Edge 50 Pro is gemaakt van gerecycled papier, en er is soja-inkt gebruikt voor de bedrukking.

Software: Hello UI

De Motorola Edge 50 Pro draait op Android 14, met daar bovenop de nieuwe gebruikersinterface van de fabrikant, genaamd Hello UI. Deze interface heeft onder andere een eigen lettertype dat van Motorola de naam Rookery heeft gekregen. Verder zou de nieuwe interface volgens Motorola nieuwe iconen krijgen, in combinatie met een nieuw thema. Toen het bedrijf enkele jaren geleden deze aankondiging deed, zag ik mensen online klagen dat zij hier niet blij mee waren. Motorola stond juist bekend als een van de weinige fabrikanten die Android zoveel mogelijk ‘stock’ of ‘vanilla’ laat, zonder eigen elementen of thema’s. Na die aankondiging bleef het lang stil, maar inmiddels is de nieuwe interface op dit toestel te vinden. Als jij een van die mensen bent die zich hier zorgen over maakten, kun je rustig ademhalen. Er lijkt namelijk niet zoveel te zijn veranderd. Het nieuwe lettertype lijkt veel op het standaard lettertype van Android, en de iconen wijken amper af van wat je gewend bent van Android. Het pulldownmenu lijkt nog steeds op dat van de Google Pixel-smartphones en hetzelfde geldt voor het instellingenmenu. De nieuwe elementen zijn vooral zichtbaar als je het toestel (opnieuw) opstart of met Motorola’s eigen apps aan de slag gaat.

Motorola Edge 50 Pro Hello UIMotorola Edge 50 Pro Hello UIMotorola Edge 50 Pro Hello UIMotorola Edge 50 Pro Hello UIMotorola Edge 50 Pro Hello UIMotorola Edge 50 Pro menu

Naast deze uiterlijke wijzigingen zijn er ook een paar functies toegevoegd. Zo is er een mogelijkheid om een wallpaper te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Nu is zoiets tegenwoordig ook op veel andere smartphones te vinden, maar Motorola heeft er een eigen draai aan gegeven die goed past bij de focus op mode en stijl. Zo is het de bedoeling dat je een foto maakt van je kleding of van een object waar je veel mee doet of dat je gewoon mooi vindt. De kunstmatige intelligentie genereert dan een achtergrond die precies past bij wat je hebt gefotografeerd. Het is een grappige functie, al had ik niet altijd het idee dat de AI daadwerkelijk iets deed met wat ik fotografeerde, en vooral met wat kleuren kwam die vaag overeenkwamen met het object dat ik op de gevoelige plaat had vastgelegd ... maar misschien heb ik wel gewoon een saaie kledingstijl.

Motorola Edge 50 Pro AI wallpaper StyleMotorola Edge 50 Pro AI wallpaper StyleMotorola Edge 50 Pro AI wallpaper StyleMotorola Edge 50 Pro AI wallpaper StyleMotorola Edge 50 Pro AI wallpaper StyleMotorola Edge 50 Pro AI wallpaper Style

Een ander element dat is veranderd en waar ik minder blij mee ben, is de hoeveelheid bloatware. Motorola heeft lang bekendgestaan als fabrikant die zijn smartphones met geen of heel weinig apps van derden levert. Vorig jaar leek de fabrikant daar wat van af te wijken en een grotere hoeveelheid extra apps mee te leveren. Dit was blijkbaar een lucratieve deal, want nu worden er meer apps meegeleverd dan ooit. Facebook staat al standaard op het toestel, en LinkedIn wordt samen met Adobe Scan tegelijkertijd met verschillende Google-apps gedownload. Er is geen mogelijkheid om deze apps uit te vinken; ze worden geïnstalleerd, of je het nu wilt of niet. Nadat ze zijn geïnstalleerd, word je verderop in het configuratieproces weer verrast door een scherm dat je ‘je nieuwe favoriete apps’ laat ontdekken. Of je daarbij op ‘ga verder’ drukt om de boel uit te vinken of direct op ‘nee, bedankt’ drukt, maakt niet zoveel uit. Standaard zijn apps aangevinkt die je niet uit kunt vinken en die dus op de achtergrond worden geïnstalleerd. Dit zijn vooral spelletjes: Happy Color, Stack Ball, Candy Crush, Hit Master 3D en Who is. Hoewel al deze apps zonder al te veel moeite kunnen worden verwijderd, is het jammer dat je na het configureren van je nieuwe toestel alles meteen moet opschonen. Het is extra zuur omdat Motorola hiermee duidelijk afscheid heeft genomen van een van zijn unique selling points.

Motorola Edge 50 BloatwareMotorola Edge 50 BloatwareMotorola Edge 50 BloatwareMotorola Edge 50 Bloatware

Aan de softwareondersteuning heeft Motorola niets veranderd. De Edge 50 Pro wordt net als veel andere Motorola-smartphones voorzien van drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat de telefoon tot 2028 wordt onderhouden door de fabrikant. Motorola staat er daarnaast om bekend dat het niet moeilijk doet over het ontgrendelen van de bootloader en het toestaan van custom roms. Het is dan ook geen verrassing dat de eerste rom van derden al in het wild is gespot, zodat je na het verlopen van de ondersteuning toch nog met de nieuwste versie van Android aan de slag kan. Op dit punt gaat het toestel gelijk op met de OnePlus 12R en Xiaomi 13T Pro, maar voor hetzelfde geld koop je ook een Pixel 8 of Samsung Galaxy S23 FE, toestellen die vijf tot zeven jaar lang worden voorzien van updates en bovendien net zo makkelijk kunnen worden voorzien van custom roms.

Motorola heeft ten slotte nog verder gesleuteld aan de Ready For-functionaliteit. Deze functie is opgesplitst in twee delen: Ready For en Moto Connect. Moto Connect is nu wat voorheen Ready For was, namelijk een desktopmodus voor het verbinden van het toestel aan USB-hubs en schermen, voor het wisselen naar een desktopmodus, consolemodus, mediacenter-/tv-modus of videogespreksmodus. De nieuwe Ready For is een functie waarmee je de telefoon (draadloos) kunt verbinden met Windows of losse schermen. Voor Windows heb je hier een applicatie voor nodig. Het is mooi dat Motorola deze functie zo breed ondersteunt, ook op goedkopere apparaten. Het is een functie die je niet vaak tegenkomt. De Pixel 8 en OnePlus 12R hebben hem niet, en Samsung bewaart de desktopmodus alleen voor zijn duurste toestellen.

Motorola Edge 50 Ready ForMotorola Edge 50 Ready ForMotorola Edge 50 Ready ForMotorola Edge 50 Ready ForMotorola Edge 50 Ready ForMotorola Edge 50 Ready For

Een andere nieuwe functie is de Family Space. Deze app laat je verschillende ‘ruimtes’ inrichten waarin alleen geselecteerde apps kunnen worden gebruikt, al dan niet voor een bepaalde tijd. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld een speciale omgeving in te richten voor je kinderen.

Motorola Edge 50 Pro Family SpaceMotorola Edge 50 Pro Family Space

Al met al is de nieuwe weg die Motorola met de software is ingeslagen een goede. De splitsing van Ready For en het toevoegen van Family Space zijn mooie upgrades. Alleen de toevoeging van extra bloatware is jammer.

Accuduur en opladen

De Motorola Edge 50 Pro heeft een iets kleinere accu dan de Edge 40 Pro. De toestellen zijn uitgerust met respectievelijk een 4500mAh-accu en een 4600mAh-accu. In deze prijscategorie is dit opvallend. De meeste smartphones hebben een accu met een capaciteit van 5000mAh aan boord, en soms zelfs een nog wat grotere.

  • Browsetest wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ (1080p) 4.900mAh
23u52m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
21u14m
OnePlus 12 5.400mAh
20u14m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
18u6m
OnePlus 12R 5.500mAh
18u
Apple iPhone 15 3.349mAh
16u28m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh
14u52m
ASUS Zenfone 10 4.300mAh
14u46m
OnePlus Open 4.805mAh
13u55m
Honor Magic5 Pro 5.100mAh
13u19m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh
13u19m
Samsung Galaxy S23 FE 4.500mAh
13u7m
Xiaomi 13 Pro 4.820mAh
12u57m
Xiaomi 13T Pro 5.000mAh
12u47m
Motorola Edge 50 Pro 4.500mAh
12u42m
Google Pixel 8 4.575mAh
12u35m
Motorola Edge 40 Pro 4.600mAh
12u30m
Motorola Razr 40 Ultra 3.800mAh
12u17m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 15 3.349mAh
15u45m
OnePlus 12 5.400mAh
15u14m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
15u13m
OnePlus 12R 5.500mAh
14u46m
ASUS Zenfone 10 4.300mAh
13u57m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh
13u47m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh
12u54m
Motorola Edge 50 Pro 4.500mAh
12u22m
Xiaomi 13T Pro 5.000mAh
12u16m
OnePlus Open 4.805mAh
11u56m
Honor Magic5 Pro 5.100mAh
11u51m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
11u28m
Motorola Edge 40 Pro 4.600mAh
11u17m
Motorola Razr 40 Ultra 3.800mAh
11u3m
Xiaomi 13 Pro 4.820mAh
11u
Samsung Galaxy S23 FE 4.500mAh
10u49m
Google Pixel 8 4.575mAh
9u52m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1d8u40m
OnePlus 12 5.400mAh
1d6u41m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
1d4u50m
Motorola Edge 50 Pro 4.500mAh
1d2u6m
Apple iPhone 15 3.349mAh
1d1u43m
OnePlus 12R 5.500mAh
1d1u33m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh
1d1u10m
Google Pixel 8 4.575mAh
1d56m
Motorola Razr 40 Ultra 3.800mAh
23u47m
Xiaomi 13 Pro 4.820mAh
22u36m
Motorola Edge 40 Pro 4.600mAh
22u35m
Samsung Galaxy S23 FE 4.500mAh
22u22m
ASUS Zenfone 10 4.300mAh
22u18m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh
20u7m
Honor Magic5 Pro 5.100mAh
17u4m
OnePlus Open 4.805mAh
16u10m
Xiaomi 13T Pro 5.000mAh
15u38m

We draaien standaard drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina’s scrollen die op onze lokale server staan. Alle toestellen zijn ingesteld op een vaste schermhelderheid, met het scherm in de modus voor de maximale refreshrate en de maximale resolutie. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones bij dezelfde helderheid in de vliegtuigmodus en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met een oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm worden uitgezet.

De Edge 50 Pro houdt het in onze browsetest bijna dertien uur vol op één acculading. Dat is op zich een goede score, maar tegenwoordig zijn er smartphones die het een stuk langer volhouden, waardoor de Motorola behoorlijk laag in onze grafiek eindigt. Hierbij moet wel worden gezegd dat die andere toestellen een grotere accu aan boord hebben, al scheelt het niet heel veel. De Samsung Galaxy S24+ heeft bijvoorbeeld een 4900mAh-accu en houdt het ruim tien uur langer vol in de wifibrowsetest. De iPhone 15 Pro Max heeft zelfs een kleinere accu aan boord en er kan vijf uur langer mee worden gebrowsd in deze test. Opvallend is verder dat de Edge 50 Pro het in deze test een stuk beter doet dan de Pixel 8, die een ongeveer even grote accu aan boord heeft.

Opladen

Op dit gebied is Motorola heer en meester. De snelle 125W-lader, die je overigens standaard bij het toestel krijgt, kan het toestel in minder dan 25 minuten volledig voorzien van energie. Hierdoor weet de telefoon de Xiaomi 13 Pro van de troon te stoten en bovenin de grafiek te eindigen. Het is mooi om te zien dat we in een tijd leven waarin zelfs goedkopere telefoons minder dan een half uur aan de lader hoeven te hangen om volledig te zijn voorzien van energie. De snellaadtechnologie van Motorola is overigens niet verbeterd. Dat is op dit moment echter ook niet nodig, aangezien de 125W Turbocharge-technologie een van de snelste is die wij kennen. Daarnaast kan de smartphone draadloos met een vermogen van 50W worden voorzien van energie, en kan hij andere apparaten met 10W opladen. Op dit vlak weet Motorola zich te onderscheiden van andere fabrikanten, waarvan de toestellen draadloos meestal een stuk trager laden. In deze prijsklasse is het bovendien niet altijd vanzelfsprekend dat snelladen überhaupt mogelijk is. Motorola doet het wat snelladen betreft net zo goed als andere Chinese fabrikanten, met als enige verschil dat het gebruikmaakt van de PD- en QC-standaarden, en dus met een groot scala aan laders kan werken. Dit is iets dat bij Chinese fabrikanten lang niet altijd het geval is.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Motorola Edge 50 Pro 4.500mAh
100
Motorola Edge 40 Pro 4.600mAh
100
Xiaomi 13 Pro 4.820mAh
100
OnePlus 12 5.400mAh
98
OnePlus 12R 5.500mAh
98
Xiaomi 13T Pro 5.000mAh
85
OnePlus Open 4.805mAh
76
Nothing Phone (2a) 5.000mAh
68
Honor Magic5 Pro 5.100mAh
66
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
59
Motorola Razr 40 Ultra 3.800mAh
58
Samsung Galaxy S23 FE 4.500mAh
56
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
55
Apple iPhone 15 3.349mAh
54
Samsung Galaxy S23 3.900mAh
52
Google Pixel 8 4.575mAh
51
ASUS Zenfone 10 4.300mAh
48
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Motorola Edge 50 Pro 4.500mAh
24m
Motorola Edge 40 Pro 4.600mAh
28m
Xiaomi 13 Pro 4.820mAh
29m
OnePlus 12 5.400mAh
33m
OnePlus 12R 5.500mAh
33m
Xiaomi 13T Pro 5.000mAh
38m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh
59m
OnePlus Open 4.805mAh
1u6m
Motorola Razr 40 Ultra 3.800mAh
1u10m
Honor Magic5 Pro 5.100mAh
1u15m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1u24m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh
1u25m
Samsung Galaxy S23 FE 4.500mAh
1u27m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
1u34m
ASUS Zenfone 10 4.300mAh
1u34m
Google Pixel 8 4.575mAh
1u41m
Apple iPhone 15 3.349mAh
1u43m

Conclusie

De Motorola Edge 50 Pro ziet er prachtig uit, ruikt lekker en heeft prima ogende software. Zo bekeken heeft Motorola een mooi toestel op de markt gebracht. De smartphone mag op sommige punten weliswaar wat inleveren ten opzichte van zijn voorganger, maar dat betekent niet dat het een minderwaardig toestel is geworden, integendeel. Op sommige punten kan de smartphone zich meten met duurdere vlaggenschiptoestellen. Zo heeft de Edge 50 Pro een IP68-certificaat en is hij dus waterdicht. De hoofd- en selfiecamera zijn erg goed en streven op sommige punten zelfs de cameratechniek in de Google Pixel 8 voorbij. De Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 is misschien niet de chip die je verwacht in de Edge 50 Pro, aangezien de voorloper een 8 Gen 2 aan boord heeft, maar de soc is snel genoeg om alledaagse taken snel en vloeiend uit te voeren, en het spelen van de zwaarste games op de hoogste instelling is geen enkel probleem. En dat terwijl in onze synthetische benchmarks is te zien dat de 3d-prestaties een stuk minder zijn. Bovendien is er van throttling nauwelijks sprake, waardoor je kunt blijven spelen zonder dat de prestaties veel inzakken.

Desondanks zijn er ook wat punten waarbij ik meer had verwacht van de telefoon. Het scherm is bijvoorbeeld niet zo fel als de fabrikant beweert, en zeker ook minder fel dan wat je bij andere telefoons in deze prijsklasse tegenkomt. Daarnaast had Motorola een betere ultragroothoekcamera kunnen inbouwen.

En dan zijn er ook nog een paar echte tegenvallers. Zo heeft het toestel plek voor slechts één simkaart. In een tijd waarin zelfs de goedkoopste smartphones plaats hebben voor twee kaartjes, is dat een gemis, al kan je dit afvangen door een e-sim als tweede optie in te zetten. Daarnaast is de softwareondersteuning met drie OS-upgrades en vier jaar lang beveiligingsupdates (tot 2028) tegenwoordig aan de magere kant, zeker nu je voor hetzelfde geld toestellen kunt kopen die bijna twee keer zo lang worden ondersteund. De grootste tegenvaller is echter de bloatware. Motorola stond altijd bekend om het leveren van een schone Android-omgeving, maar jaar na jaar worden de smartphones met steeds meer apps van derden geleverd, en bij de Edge 50 Pro is het nog een stuk erger geworden. Hiermee lijkt Motorola een van zijn unique selling points te grabbel te hebben gegooid. In een tijd waarin er fabrikanten zijn die toestellen zonder bloatware uitbrengen en een langere softwareondersteuning bieden, is dat lastig te verkopen. Motorola’s nieuwe gebruikersinterface, Hello UI, is overigens wel nog steeds schoon, en daarnaast snel en nog net een stukje veelzijdiger dan zijn voorganger. Een schrale troost bij dit alles is dat alle meegeleverde bloatware makkelijk kan worden verwijderd en dat de smartphone eenvoudig is te voorzien van custom roms.

Een punt waar de Edge 50 Pro wel heel goed op scoort, is het laden, dankzij de 125W Turbocharge-functie van het toestel. Verder is de behuizing stevig en voelt hij luxe aan. Motorola’s nadruk op het uiterlijk van de telefoon en de focus op fashion en kunst kunnen worden beschouwd als een pluspunt voor mensen die daarom geven. De handgemaakte parelmoerachtige behuizing van het model dat wij hebben getest, de ‘vegan leather’ afwerking met de Pantone-kleur van het jaar van andere modellen, en het frisse hippe geurtje van de doos, zouden ervoor kunnen zorgen dat Motorola een nieuwe markt aanboort. Of mensen die daar gevoelig voor zijn daadwerkelijk voor deze telefoon gaan, weet ik niet. Voor 649 euro kan je bijvoorbeeld ook een Pixel 8 kopen, die langer wordt ondersteund en wel ruimte heeft voor twee simkaarten. Aan de andere kant is de Ready For-omgeving een fijne functie om te hebben als je je toestel ook eens als desktopvervanger wilt inzetten.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola Edge 50 Pro, 12GB ram, 512GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 656,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 355,-

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Laagste prijzen voor: Motorola Edge 50 Pro, 12GB ram, 512GB opslag Zwart
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Motorola Edge 50 Pro

vanaf € 339,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

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Motorola Edge 50 Pro, 12GB ram, 512GB opslag Zwart Review Productreview door andremobiel 3
0 5 van 5 sterren
Smartphones Motorola

Reacties (73)

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wildhagen 12 mei 2024 06:08
De Edge 50 Pro wordt net als veel andere Motorola-smartphones voorzien van drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.
Dit vind ik best een afknapper tegenwoordig, dit is echt heel beperkt en qua duurzaamheid vind ik het ook slecht dat deze support zo kort is. Zeker voor een flagship model.

Kijk bijvoorbeeld naar Samsung, die bieden maar liefst 7 jaar support, dat is zowat het dubbele. Ook Google (Pixel) en Apple hebben veel langere support.

Dit, in combinatie met de vele bloatware die al genoemd word in het artikel, maakt dat ik dit toestel persoonlijk nooit zou aanraden aan mensen.

Jammer, want qua uiterlijk en specificaties is het verder een redelijk toestel. Maar ik hecht zelf zodanig veel belang aan lange en goede support en duurzaamheid dat dit voor mij toch een dealbreaker is.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:06]

kx22 @wildhagen12 mei 2024 07:07
Ik heb niet de specs vergeleken, maar een Samsung topmodel kost al gauw boven de 1.000 euro
iPhones pro's zijn ook allemaal vanaf 1.100 euro.
Dan krijg je daar wel misschien 7 jaar support + updates, maar je betaald ook zowat 2x meer.

Ben zelf een trouwe Apple gebruiker (puur omdat ik te lui ben om over te stappen). Elk 3 jaar koop ik een nieuwe omdat ik de oude nog goed kan verkopen en zo ook weer een goede nieuwe batterij heb.
Ruw ER @kx2212 mei 2024 08:52
S23FE kost je nog geen 500 euro. S24 is 200 euro meer. Vind ik wel meevallen vergeleken met deze motorola hoor.

Al zal deze ook vast nog wat in prijs dalen. Je moet gewoon niet een hebberig door reclame geïndoctrineerd mens zijn, dan wacht je 4 maandjes langer dan de rest, betaal je een hoop minder.
watercoolertje
@Ruw ER12 mei 2024 10:25
Of je koopt hem voordat ie uit komt (preorder) de preorderprijs met alle voordelen was lager dan de huidige prijs van de s24+, mijn s22+ was na een jaar nog steeds niet goedkoper dan een preorder...

Ik heb minder voor de s24+ betaald dan de s24 nu (4 maanden later) op z'n goedkoopst te vinden is.
Ruw ER @watercoolertje12 mei 2024 10:46
Hebben ze zulke goede acties ja? Dat wist ik niet. Of heb je het over verkoop van extra's zoals een koptelefoon die er bij komt oid?

Denk een s25 te gaan halen, heb nu een s21, dan ga ik pre orders ook in de gaten houden.
Zebby @Ruw ER13 mei 2024 00:34
Ik heb mijn s20+ om dezelfde reden ingeruild voor een s23 ultra. De aangekondigde prijs was iets van 1500 euro. Ik heb iets van 900 betaald, minus 225 door de bijgeleverde horloge te verkopen en een 100 euro cashback. Mijn eigen telefoon ging ook voor 150 door. Blijft er een midrange prijs over wat mijn werkgever betaald. En dat is het dikste model met alle storage etc, dus goed voor de meerwaarde.
Als het kan, kijk ook zeker zakelijk! Kan ook zo schelen.
sapphire @kx2212 mei 2024 07:55
Misschien kun je dus concluderen dat support geld kost ;)

Al is deze Motorola imho niet écht te vergelijken met de toptoestelen van Samsung en Apple. Het scherm is gemiddeld, geen top SoC, matige accuduur, bloatware en het updatebeleid.
DieMitchell @sapphire12 mei 2024 09:56
samsung komt ook met bloatware.
Khalid. @DieMitchell12 mei 2024 12:38
1. Die kun je verwijderen
2. Galaxy store enzo is geen bloatware anders is safari en Apple Maps etc.. ook bloatware..
3. Het is geen 2012 dus koop een Samsung smartphone en zie het verschil... Dus niet in de Mediamarkt effe eraan zitten.
DieMitchell @Khalid.12 mei 2024 14:13
Ik heb zelf n s20
Hoezo ga je ervanuit dat ik voorkeur heb voor apple?(haal ik uit je punt 2)
Ik heb gewoon niet genoeg ervaring met n iphone om daar wat over te zeggen naast dat t voor mij persoonlijk gewoon een te gesloten OS is

[Reactie gewijzigd door DieMitchell op 22 juli 2024 14:06]

DigitalExorcist @Khalid.13 mei 2024 09:13
Koop een Samsung in Europa en wordt afgescheept met een goedkope, inferieure Exynos SOC tov. de Snapdragon..... voor hetzelfde geld.
Brummetje @DigitalExorcist13 mei 2024 16:01
Dat is met de S24 helemaal niet aan de orde ;)
akooijman @Khalid.26 mei 2024 08:54
Om de ongewenste meegeleverde apps re verwijderen moet je dingen doen die de standaard gebruiker veel te ingewikkeld vindt. Adb enzo.

Dan moet je ook nog eens heel zorgvuldig vinkjes uitzetten of stappen overslaan (niet op OK) duwen anders worden bij elke upgrade weer een paar 'gratis leuke spellen' geïnstalleerd.

Ja Samsung levert naast de 'android systeem apps' die veelal ook gewoon bloatware zijn, zelf nog de nodige onnodige rommel mee.

Waarom moeten er twee foto-apps, browsers, kalenders, app-winkels enzovoorts meegeleverd worden die niet gewoon verwijderd kunnen worden? Dat valt bij gewone stervelingen toch echt onder bloatware.
pe0mot @kx2212 mei 2024 08:50
iPhone vanaf 529
RepareerDroid @pe0mot12 mei 2024 13:03
Voor die prijs heb je een oudere iPhone met ongeveer even lange ondersteuning als deze Motorola Edge 50 Pro.
Voor minder dan 700 euro heb je de volgende toestellen met meer dan 5 jaar ondersteuning:
Fairphone 5 (650-690 euro. Nog meer dan 7 jaar zekere ondersteuning en als doel nog 9+ jaar)
Pixel 8 (570 euro, nog zo'n 6,5 jaar)
Pixel 8a (komt volgende week officieel uit voor 550 euro met 7 jaar ondersteuning)
pe0mot @RepareerDroid13 mei 2024 18:53
SE is het laatste model, niks oud.
En de ondersteuning is heel veel jaren door een bedrijf die dan nog wel bestaat.
RepareerDroid @pe0mot19 mei 2024 13:41
Die SE is het 2022 model waardoor er van de ondersteuning nog minder dan 5 jaar over is. Als je 5 jaar ondersteuning genoeg vindt dan is er genoeg keuze. Voor zo'n 150 euro is er bijvoorbeeld al de Samsung Galaxy A15 met 5 jaar ondersteuning. Als de nieuwe SE verschijnt zal Apple weer een model hebben met meer dan 5 jaar ondersteuning voor minder dan 700 euro (al maakt Apple officieel geen beloftes over de ondersteuning).
Marve79 @kx2212 mei 2024 08:16
De S24 kost rond de 700 euro voor een los toestel.
mac1987 @kx2212 mei 2024 15:36
Een Samsung topmodel komt ook niet met een midrange SoC. Je hoeft ook geen topmodel te kopen bij Samsung voor langere support. Voor de prijs die Motorola vraagt voor de Edge 50 Pro heb je genoeg Samsung, Apple of enkele Pixel modellen die langere support bieden. Een A35 krijgt ook al een jaar langer support en heeft een adviesprijs van €379. Natuurlijk is dat geen volledig vergelijkbare telefoon, maar het punt is dat de lage midrange bij andere merken langer ondersteund wordt dan het topmodel bij Motorola.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 14:06]

watabstract @kx2212 mei 2024 13:48
Je koopt een S23 nieuw voor ruim 500 euro. Krijg je nog 6 jaar volledige support.
Kiswum
@watabstract12 mei 2024 16:46
Helaas klopt dat niet. Ik denk dat je in de war bent met de langere ondersteuning van de S24 serie.

De S23 krijgt tot februari 2027 software ondersteuning. Dat is nog 3 jaar (het kan zijn dat erna nog patches komen, maar dat zullen ze niet beloven).
https://www.samsung.com/nl/smartphones/galaxy-s23/specs/
fuzzyIon @kx2212 mei 2024 17:35
Google pixel 8a heeft OS updates t/m Android 21 en kost vanaf €549. Dat lijkt mij een betere keuze dan deze of welke Motorola dan ook.
nst6ldr @fuzzyIon12 mei 2024 21:13
Deze Motorola komt in ieder geval niet met een Tensor èn je bent als klant geen beta tester van Android op je daily driver. Van alle toestellen die ik gehad heb, Blackberry tot iPhone, Samsung (Nexus & Galaxy) tot Pixel, heb ik nog nooit zo'n nukkige telefoon gehad als laatstgenoemde.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 14:06]

JDx @wildhagen12 mei 2024 06:16
Voor mij is dit erg belangrijk omdat ik niet zo veel geef om mijn telefoon en 2e hands koop als het even, loop nu nog met een iPhone 8, geen idee hoe oud die is trouwens.

Maar als jij zo into flagship telefoons bent, dan doe jij vast niet langer dan 4 jaar met een telefoon of wel?
wildhagen @JDx12 mei 2024 06:21
Maar als jij zo into flagship telefoons bent, dan doe jij vast niet langer dan 4 jaar met een telefoon of wel?
Juist wel. Ik koop juist een flagship omdat die toestellen doorgaans qua specificaties wat zwaarder uitgevoerd zijn en dus wat langer meegaan met de updates. Zo heb ik vele jaren met een Huawei P20 Pro gelopen bijvoorbeeld. Pas begin vorig jaar ben ik overgestapt naar een Samsung S23 Ultra, en die wil ik toch minstens tot 2028 blijven gebruiken (de S23 heeft nog 5 jaar support, vanaf S24 is dit 7 jaar).

Slechts 4 jaar support (en zelfs maar 3 jaar voor OS-upgrades...), zoals bij deze Edge, vind ik voor een midlevel toestel al te beperkt. Voor een entry-level toestel is het wellicht nog acceptabel, maar ook daar op het randje. Voor een flagship vind ik 4 jaar in deze tijd persoonlijk gewoon niet meer acceptabel.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:06]

JDx @wildhagen12 mei 2024 07:07
Het is ook niet mijn telefoon hoor, maar dacht omdat je ook een Smartphones badge hebt, dat je wel met regelmaat een nieuwe koopt en dan maakt die 4 jaar niet uit, maar nee het is niet echt lang.
lenwar
@JDx12 mei 2024 08:03
Ik heb volgens mij ook een smartphones-badge van Tweakers gekregen, maar dat komt omdat ik relatief hoge moderatiescores krijg op onderwerpen over smartphones. Grappige is, is dat ik niet echt interesse heb in smartphones. :)

Ik koop zelf ongeveer eens in de 4 jaar twee modellen terug van Apple (ik heb nu een 11, die kocht ik in de periode dat de 13 uitkwam). De nieuwste gimmicks van de hardware interesseren me echt helemaal niets. Ook de camera is voor mij van ‘Als ie maar een plaatje maakt’.
Ook de laatste gimmicks van de software probeer ik zoveel mogelijk uit te zetten op iOS. Er zijn uiteraard wel dingetjes die ik wel wil gebruiken, maar alle ‘hippe’ dingen voelen voor mij meer als ‘bloat’ (verkeerde term hoor, maar gewoon even ter illustratie).

Anyway :)

Ik ben het helemaal eens met @wildhagen. Ik vind het te ridicuul voor woorden dat telefoons zo kort updates krijgen. Ik snap het uiteraard vanuit een commercieel oogpunt, maar er moet wat mij betreft wetgeving voor komen (net als dat fabrieksgarantie heel erg omhoog moet, maar dat is een heel ander verhaal :) ).
Ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. We leggen veelal 500+ euro neer voor een “communicatie-multimedia-apparaatje”. Dat is goed geld. Dat apparaat gaat het internet op. Dat moet gewoon veilig zijn. Functionele updates zit ik een beetje dubbel in.Van mij mogen fabrikanten best zeggen: “Deze iOS/Android-versie hoort bij deze telefoon en klaar”. Zolang ze maar bugfixes en beveiligingsupdates blijven leveren. Uiteraard is het leuk als er ook OS-updates komen. Die voelen toch vaak net wat ‘frisser’ aan, wat ook de effectieve levensduur van het apparaat vergroot. En het is de facto ook goedkoper (denk ik) om maar een OS te blijven updaten. Onder aan de streep is de hardware natuurlijk ‘voornamelijk’ een driver-ding. (Uiteraard zat uitzonderingen). Maar voor mij hoeft dat niet per se.
Blokker_1999 @wildhagen12 mei 2024 08:22
Aan de andere kant geven de meeste consumenten niets om het update beleid van een telefoon, hoe spijtig dat ook is. En vele telefoons halen ook nooit de leeftijd van 4 jaar, laat staan 7 jaar. Dat betekend niet dat de ondersteuning daarom niet langer mag zijn.

Maar we zien gelukkig vooruitgang. Enkele jaren terug mocht je met Android telefoons al heel blij zijn als er 3 jaar lang updates kwamen, en het is een kwestie van tijd voordat ook de kleinere spelers hieraan mee zullen doen. Al is het spijtig dat de basis van Android het maken van updates niet eenvoudig maakt. Google had heel de user level space moeten lostrokken en in eigen beheer nemen zodat updates centraal georchestreerd kunnen worden.

Het klagen over het feit dat je minder OS updates krijgt vind ik evenwel altijd vreemd. Je koopt een toestel namelijk niet voor de features die er vandaag nog niet inzitten en waarvan je niet eens weet wat er gaat aankomen. Het is gewoon belangrijk dat je toestel veilig blijft en tijdig security updates krijgt. En dat brengt me bij een punt van kritiek dat ik wel wil geven, zeker bij een merk als Motorola.

Waar een Samsung nog elke maand netjes beveiligingsupdates geeft is dat bij Moto slecht om de 3 maanden, en dan zit je alsnog maar op het patchlevel van de vorige maand. Als er dus net een ernstige kwetsbaarheid gevonden is kan het goed zijn dat je bij Moto een zeer lange tijd kwetsbaar bent, ondanks dat er dus wel degelijk nog support op je toestel zit. En dat is van mij het eerste dat men moet aanpakken. Zorgen dat men korter op de bal speelt.
Verwijderd @wildhagen12 mei 2024 08:15
Motorola/Lenovo komt er niet meer in bij mij. Ik had een G72 en na minder dan anderhalf jaar na aankoop was het klaar met android 13.
Dumpert @wildhagen12 mei 2024 08:24
Ja echt bizar en dat terwijl we tegenwoordig zoveel hacks en data-lekken kennen…
Andere merken doen dat op dit vlak veel beter in theorie…

Die gigantische hoeveelheid bloatware en reclame tegenwoordig , zou dit toestel denk ik zeer opknappen van een goedgeschreven custom ROM. Om dit allemaal lekker te omzeilen , helaas zal dit je garantie niet ten goede komen gok ik zo…

Qua uiterlijk vindt ik dit een goede stap in de richting , meer smartphone fabrikanten zouden aan die kleuren moeten werken. In mijn optiek kunnen er nooit teveel kleuren in de selectie zitten.


Ik denk qua duurzaamheid dat het echt meetelt hoe technisch je bent , als je zelf nog wat tweaks aan de OS kan doen dan is er zeker wel toekomst voor dit ding. Maar door de hoeveelheid bloatware ben ik bang als je dat niet bent dit toestel gauw traag word door alle achtergrond processen…
eltweako @wildhagen12 mei 2024 11:04
Nadat familie hier al 4 Motorola telefoons gehad heeft kan ik rustig zeggen dat de software support van Motorola een ramp is.
Updates zijn meer dan alleen beveiliging en os upgrades, maar ook het verhelpen van bugs, en dat is iets wat Motorola niet doet.
We hebben het dan over zaken zoals het vastlopen of niet functioneren van de camera functie, niet verstaanbaar zijn tijdens het bellen, continue crashen van de launcher, het niet willen openen van apps en het niet willen werken van het touchscreen.
Het betreft hier toestellen zoals de Edge 30, Edge 40 en G100 die tijdens de garantie meer dan een keer vervangen zijn.

Tel daar bij op dat bij 2 van de 4 telefoons hier de vingerafdrukscanner niet meer werkt, je ze regelmatig moet rebooten om problemen te verhelpen en de Rabobank app regelmatig met problemen kampt, omdat de camera niet wilt werken om qr codes te scannen en je heb een beetje een beeld van hoe goed ze de software voor elkaar hebben bij Motorola.

Dit zijn de laatste Motorola's hier in huis, daarna kijken we wel naar andere (android) fabrikanten die wel software-updates uitbrengen die werken.
iddbbi @wildhagen12 mei 2024 10:32
De Edge 50 Ultra die eind deze maand uitkomt is het flagship model.
Dit is het mid-range toestel van de Edge 50 reeks.
Kiswum
@wildhagen12 mei 2024 16:54
Ik ben vooral benieuwd wat Asus gaat doen met haar telefoons, want hun support stopt helaas al binnen 2-3 jaar. 4 jaar beveiligingsupdates is denk ik wel redelijk voor een middenmoot toestel / telefoon met deze releaseprijs (ik kan hier geen flagship label aanhangen met bijvoorbeeld deze Snapdragon 7 processor).

Mag de support langer? Ja, dat zou ik van harte toejuichen. Custom-rom toegang zou ik ook het liefst bij alle merken terug willen zien, zodat je telefoon langer mee kan gaan, dan de fabrikant zelf voorschrijft.
batteries4ever @wildhagen12 mei 2024 18:56
Ach... tegen die tijd ruikt hij ook al niet meer zo lekker... :)
Venix1990 @wildhagen12 mei 2024 20:16
Bloatware kun je weghalen?

Persoonlijk is het prima voor mij. Doe vaak niet langer dan 2-3 jaar met een Telefoon.
Maar daarna kun je hem alsnog gebruiken? Dusja
BHD294 @wildhagen15 mei 2024 17:56
De Ultra word het Flagship model.
Dat is dit model niet zit tussen het gewone en de Ultra in de Pro.
En bloatware kan je verwijderen.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 14:06]

Jorah_Newstone 12 mei 2024 12:45
Fabrikanten moeten echt eens stoppen met al die bloatware, helemaal niet nodig en totaal gebruikersontvriendelijk. Al helemaal als apps gewoon niet te verwijderen vallen..
Oon @Jorah_Newstone12 mei 2024 16:46
Het jammere is dat Motorola juist heel sterk was in het leveren van een schone ervaring, ik heb hier nog een G7 Play liggen die ik toevallig gisteren gereset heb en het enige dat je daar extra hebt is de (toentertijd nog unieke) Motorola gesture app.

Erg jammer om te zien dat na OnePlus nu ook Motorola de kant van Samsung op gaat en steeds meer rotzooi in hun OS stopt ;(
MHDokter 12 mei 2024 09:28
Leuke telefoon, alleen geen optie door het ontbreken van een 3,5mm poort.
Een verwisselbare batterij was ook leuk geweest, maar blijkbaar verkoopt een fancy achterkant en een geurend doosje beter...
pejoar @MHDokter12 mei 2024 12:57
Daar ben ik het helemaal mee eens, plus minder bloatware en het was een topphone
Venix1990 @MHDokter12 mei 2024 20:23
Ontbreken van een 3.5mm zo'n ramp? Ik snap dat nooit. Je kunt ook een verloopstekker halen voor usb-c?
ronnyvl1967 12 mei 2024 11:56
Leuk toestel dat ik nu enkele dagen in gebruik heb. De prijs van 599 euro die ik betaald heb voor 12 gb ram en 512 gb rom is absoluut heel aanvaardbaar want de moto Edge 50 pro voelt ondanks de Snapdragon 7.3 toch heel vloeiend aan. Ook is het design heel mooi en en het scherm is absoluut heel scherp en helder plus super vloeiend. Maar als fervente muziekliefhebber ben ik vooral omvergeblazen door de Dolby Atmos geluidskwaliteit dat in combinatie met de moto buds + onwaarschijnlijk goed klinkt dankzij de implementatie van Bose technologie. Ikzelf heb het lavendel kleurig toestel dat met een hard plastic backcover geleverd wordt en bij het openen van de doos valt inderdaad het fijne speelse uiterlijk op en de geur. Daarnaast is het geweldig fijn dat ze een 125w oplader plus backcover bij leveren. Motorola blijft heel dicht bij de standaard android beleving wat super is en geeft online weer dat het toestel tweemaandelijks updates zal ontvangen in tegenstelling wat door vele gebruikers beweerd wordt . Nu kijk ik verder uit om het toestel beter te leren kennen maar sowieso vindt ik het nu al een plezier om ermee te werken. Ook vermeldenswaard is dat je voor amper 60 euro drie jaar een complete verzekering via motocare accidental service kunt aanschaffen binnen 30 dagen na aankoop.
davidov 12 mei 2024 15:05
Verpakt in een doosje met geur, mijn hemel het moet niet gekker worden.

What's next? Een doosje met ribbels aan de zijkant voor extra sensueel uitpak genot?
Een doosje met een huid verdovende coating voor urenlang uitpak plezier?

Kansloze verspilling. Het zal wel meevallen maar puur het idee dat er ergens in de wereld 24/7 een machine staat te draaien om doosjes te parfumeren is toch best wel stupide.
N8w8 12 mei 2024 15:32
voor hetzelfde geld koop je ook een [...] Samsung Galaxy S23 FE, toestellen die [...] net zo makkelijk kunnen worden voorzien van custom roms.
Het nadeel van Samsung is dat 4G bellen helemaal niet werkt in custom ROMs.
Nu is dat nog geen ramp, maar zodra 2G/3G wordt uitgezet kan je dan helemaal niet meer bellen.
Bij VF is dat mss over n halfjaar, bij KPN mss over 1,5 jaar (Odido planning onbekend).
Bij andere merken is dat niet zo'n probleem, het is vooral Samsung.
CAPSLOCK2000 12 mei 2024 16:18
Maar hoe is het geurtje. Dat is toch wel hét punt van onderscheid. Als dat in zo'n lange review niet meer dan een paar woorden krijgt lijkt het me aardig verspilde moeite.
Een punt waar de Edge 50 Pro wel heel goed op scoort, is het laden, dankzij de 125W Turbocharge-functie van het toestel.
Dat zal wel lekker warm worden. In mijn PC heb ik een kubieke decimeter aluminium koelribben en aantal 120mm ventilatoren nodig om zoveel warmte afgevoerd te krijgen.
Kiswum
@CAPSLOCK200012 mei 2024 16:50
Maar hoe is het geurtje. Dat is toch wel hét punt van onderscheid. Als dat in zo'n lange review niet meer dan een paar woorden krijgt lijkt het me aardig verspilde moeite.
Voor de doelgroep van deze website is het geurtje wellicht geen echte toegevoegde waarde. Dat is eerder interessant voor influencers die betaald worden om daar lang en breed over te praten of sites als de Libelle of Linda :+
AuteurDonny K. @CAPSLOCK200014 mei 2024 10:27
Hmm, wellicht had ik er toch wat extra woorden aan kunnen besteden. Maar je moet denken aan een frisse aftershave-achtige geur.
Theratron 12 mei 2024 20:17
Het verbaast mij echt dat de OnePlus 12 het zo enorm matig doet in die benchmarks.... ＼⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠／

Dat ding heeft nota bene een Snapdragon 8 gen 3 aan boord! Dat zou de snelste (Android) processor van dit moment moeten zijn.
Stond hij in de spaarstand ofzo? Want hij zou de 8 gen 2 en ook de 7 gen 3 toch gewoon alle hoeken van de kamer moeten laten zien??
Lamith @Theratron13 mei 2024 15:30
Schijnt dat ie behoorlijk throttlet. Ook in de tests die GSMArena heeft gedaan, komt de OnePlus 11 soms beter uit de test. Hoe dat precies kan en of daar inmiddels een oplossing voor is, durf ik zo niet te zeggen.
Theratron @Lamith15 mei 2024 08:48
Wow, wat bizar. Tijdens de launch was iedereen zo lyrisch over dat toestel. Raar dat zo'n groot bedrijf (BBK geloof ik toch?) zo'n misser maakt.
Lamith @Theratron15 mei 2024 08:55
Dat een toestel throttlet in de benchmarks, zegt natuurlijk uiteindelijk niet alles over hoe het voelt in het dagelijks gebruik. Maar inderdaad, als 'ie beter uit de test was gekomen, had ik 'm nu al in de handen gehad haha.

En voorheen BBK, nu OPPO. BBK is opgesplitst in OPPO en VIVO
Theratron @Lamith15 mei 2024 08:59
Ah kijk. Maar nog steeds een grote speler. Die OnePlus Open/Oppo Fold hadden ze wel goed voor elkaar bijvoorbeeld (dacht ik).

Maar je hebt gelijk hoor, de echtgenoot van mijn nichtje heeft de OnePlus 12 en is er hartstikke tevreden mee. In de dagelijkse praktijk is het toestel gewoon snel en soepel. En toch mag een toestel met een 8 gen 3 het in benchmarks natuurlijk niet afleggen tegen lager geplaatste soc's en soc's van vorig jaar...
Lamith @Theratron15 mei 2024 09:03
Helemaal eens, mijn laatste OnePlus was de 8 Pro. Ik vond de 9 al zo een vertrek van hun oorspronkelijke idee, dat ik een S22+ heb genomen. Toch blijft er een zwakke plek voor OnePlus, dus toen de 12 weer kwam met ook een wat scherpere prijs, was ik hoopvol. Maar een curved edge scherm, plus deze informatie is dan voor mij niet genoeg om nu weer oneplus te kiezen. Wat het dan wel wordt, ook geen idee haha.
Theratron @Lamith15 mei 2024 09:11
En de 12R? Die is ook niet verkeerd als je de specs leest (en misschien scoort die dus wel beter in de benchmarks, haha).

Ik heb de OnePlus One, de X (dat was helaas een tegenvaller) en de 6T gehad. Die laatste heeft mijn vrouw later overgenomen en die heeft nu de 10T (die echt bizar snel oplaadt maar helaas maar één goede camera heeft).

Ook wij hebben dus wel een zwak voor het merk. Maar die 10T kreeg op een gegeven moment een update en toen zag alles er ineens uit als ColorOS. Dat vond ik echt enorm jammer...
Lamith @Theratron15 mei 2024 10:12
Ook gezien inderdaad, maar daar zit alweer een jaar oudere SoC in. Als ik dan wat nieuws haal, wil ik graag het best beschikbare. Ook al is dat in het huidige smartphonelandschap een miniscuul verschil, 't gaat om het gevoel zullen we maar zeggen :P. Ook de curved schermranden vind ik verschikkelijk. Ik heb behoorlijke klauwen en werk graag met gestures. Dat gaat op die curved schermen eigenlijk altijd kut, zeker met een forse hoes.

Ik wacht nog even dus :)
Theratron @Lamith15 mei 2024 10:49
Ik heb de Galaxy S24 Ultra gehaald, oa omdat die geen curved randen meer heeft (en het scherm reflecteert bijna niet, een enorm onderschatte gamechanger wat mij betreft). Camera is ook top. Die zou ik zeker overwegen. Er komt vast wel ergens een keer een goede deal.

Met Goodlock (een standaard Samsung programma) kan je onwijs veel extra gestures instellen ook. Ik heb een "back" toets rechtsonder op het scherm maar ook aan één zijkant bijvoorbeeld. Klinkt als helemaal jouw ding ; )
Grotbewoner 12 mei 2024 11:47
Net een OnePlus 10T voor €250 gekocht. Deze twee jaar oude telefoon kan met 150W snelladen.

Het snelladen op deze Motorola is ook prima. Maar waarom komen merken als Google en Samsung nog aankakken met <45W, €1000+ flagships?

[Reactie gewijzigd door Grotbewoner op 22 juli 2024 14:06]

Theratron @Grotbewoner12 mei 2024 20:22
Mijn vrouw heeft die 10T al een tijdje. Echt bizar, voordat ze naar werk vertrekt plugt ze hem in met nog 15% over, ze eet een broodje en vertrekt een kwartiertje later met een toestel dat zo goed als helemaal vol zit. Daar ben ik met mijn S24 Ultra dus gewoon jaloers op : P
BHD294 @Theratron15 mei 2024 17:53
Idd erg ideaal is dat, heb hier ook 2 phones met 120 watt snelladen, rond de 20 min zitten ze vol.
Venix1990 @Grotbewoner12 mei 2024 20:25
Waarom moet het sneller? Kun je ook vragen.

Ik ben het met je eens dat Samsung wel minimaal 60-65 watt mag leveren op de plus en ultra. Maar 85+ watt is overdreven en niet goed lijkt me voor de accu
Grotbewoner @Venix199012 mei 2024 21:03
Het geeft je meer vrijheid in je routine. Als je vaak op pad bent is het heel fijn om snel even je telefoon vol te laden. Supersnel laden is een smartphone feature die echt verandert hoe ik met de telefoon omga op een positieve manier. Ik vind de Pixel 8 Pro in theorie leuk, maar die laadsnelheid uit de vorige eeuw vind ik echt not done.

En als een accu die te achteruit is gegaan vervang ik die wel weer. Of nouja, voor €250 koop ik wellicht gewoon weer een nieuwe telefoon.
Venix1990 @Grotbewoner12 mei 2024 21:08
Bij de meeste kun je de accu nier vervangen?
breinonline 12 mei 2024 08:01
Hoewel steeds meer providers e-sim ondersteunen, vind ik het jammer dat er geen plaats meer is voor een tweede fysieke simkaart. Er zijn nog veel situaties denkbaar waarin je beter uit bent met een fysieke sim. Bovendien is het aanvragen of overzetten van een e-sim niet altijd gratis.
Als dat extra ruimte en geld kost per toestel dan is dit toch wellicht de betere keus. De mensen zonder e-sim of diegenen die hem wel gratis kunnen overzetten, zijn nu goedkoper uit.
kars noordhuis @breinonline12 mei 2024 08:52
In een tijd waarin zelfs de goedkoopste smartphones plaats hebben voor twee kaartjes, is dat een gemis
Hetzelfde geld voor een koptelefoon aansluiting. Het kan best, zelfs met waterproofing. Ik krab mij daarom achter mijn oren wat dan nog een andere reden kan zijn. Gewoon niet over na gedacht? Hier hadden ze ook punten kunnen scoren met een sd/sim combi poort namelijk.

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