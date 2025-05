Apple past App Store Connect-platform aan om alternatieve appstores toe te staan

Europese appontwikkelaars kunnen voortaan alternatieve appwinkels aanbieden op iOS. Apple staat dat toe met een update voor App Store Connect. Ook mogen ze alternatieve distributiepackages aanbieden.

Apple heeft dat nieuwe beleid doorgevoerd in App Store Connect, het platform waarop iOS-ontwikkelaars hun apps kunnen aanbieden in de App Store. Apple kondigde het beleid eerder deze maand al aan om te voldoen aan de Europese Digital Markets Act. Die verplicht platformen om alternatieve appwinkels toe te staan.

De regels gelden alleen voor appmakers in de Europese Unie. Met het nieuwe beleid kunnen ze alternatieve marktplaatsen definitief toevoegen. Ook is het mogelijk alternatieve distributiepackages aan te bieden, zoals .ipa-bestanden die via zulke marktplaatsen kunnen worden aangeboden.

Verder kunnen ontwikkelaars notificaties aanmaken voor alternatieve marktplaatsen voor wanneer er een update beschikbaar is voor de apps die ze daar aanbieden. Tot slot kunnen ontwikkelaars die marktplaatsen aanbieden voor 'Notarization', Apples controlesysteem om apps te scannen op malware.