LG toont op de CES zijn nieuwe oled-tv’s voor 2024. Het opvallendste model is de nieuwe Signature OLED T, een transparante oledtelevisie die later dit jaar op de markt moet komen. Daarnaast liet LG zijn nieuwe M4, G4 en C4 zien, die allemaal directe opvolgers zijn van modellen uit 2023. Veranderingen bij deze modellen zijn voornamelijk evolutionair, met verbeteringen op het vlak van processing, gamefuncties en het webOS-smart-tv-systeem.

De eyecatcher onder LG’s oledtelevisies is zonder twijfel de nieuwe Signature OLED T. Na eerder concepten van transparante oledtelevisies getoond te hebben, belooft LG deze transparante televisie later dit jaar daadwerkelijk op de markt te brengen. De OLED T zal alleen beschikbaar komen in 77”-formaat en krijgt een 120Hz-paneel zonder mla. Over de maximale helderheid doet LG geen uitspraken, maar duidelijk is dat deze tv niet de helderheid behaalt van de topmodellen. Het demomodel dat LG achter gesloten deuren aan Tweakers toonde, heeft een minimalistisch design, waarbij de tv bijna naadloos overloopt in een open vitrinekast onder en naast het scherm. LG liet ons weten dat het uiteindelijke design nog niet vast staat, mogelijk gaat de tv er dus nog anders uitzien. Wel belooft LG de tv uit te rusten met de Wireless Connection Box die vorig jaar bij de OLED M-serie werd geïntroduceerd. Deze box stuurt audio- en videosignalen draadloos naar het scherm, zodat de tv alleen op het lichtnet aangesloten hoeft te worden.

De OLED T kan behalve in transparante modus ook als een normale tv dienstdoen. De tv gebruikt hiervoor een rol zwarte film die achter het scherm omhooggerold kan worden, waardoor het scherm net als andere oleds gewoon ondoorzichtig zwart wordt.

LG toonde de T-serie met een bètaversie van een vereenvoudigde smart-tv-interface die speciaal bedoeld is voor transparante schermen. Onderliggend maakt de tv echter gebruik van webOS 24, de nieuwste versie van LG’s smart-tv-systeem, dat ook op de andere oledtelevisie van dit jaar gebruikt wordt. Wanneer de T-serie op de markt moet komen, is nog onduidelijk, al zal het sowieso pas in de tweede helft van dit jaar zijn. Over de prijs kon LG ook nog geen uitspraken doen.

LG OLED M4

Vorig jaar bracht LG voor het eerst een ‘draadloze’ televisie op de markt, de OLED M3. Deze tv krijgt nu een opvolger in de vorm van de M4. Net als zijn voorganger is het scherm hierbij losgekoppeld van alle aansluitingen, die ondergebracht zijn in een vierkante Wireless Connection Box. De nieuwe box heeft hetzelfde formaat als zijn voorganger en stuurt (ongecomprimeerde) beeldsignalen met een maximale resolutie van 4k144 naar het scherm.

Ten opzichte van de M3 van vorig jaar heeft het nieuwe model een aantal verbeteringen. Zo krijgt de M4 nu ook een extra helder MLA+ paneel, vorig jaar werden mla-panelen alleen in de G-serie van LG gebruikt. Daarnaast krijgt de tv LG’s nieuwste Alpha 11-processor en biedt de Wireless Connection Box nu de mogelijkheid om ongecomprimeerde audio draadloos naar een aantal LG-soundbars te sturen, waaronder het nieuwe SG10Y-topmodel. De LG M4 komt beschikbaar in 65”-, 77”- en 83”-beeldmaten.

LG OLED G4

Het reguliere topmodel voor 2024 wordt de OLED G4. Technisch is deze tv vrijwel gelijk aan de M4, maar dan dus zonder de draadloze beeldverbinding en met alle aansluitingen gewoon achter op het scherm. De G4 komt beschikbaar in 55”-, 65”-, 77”-, 83”- en 97”-formaat. Die laatste beeldmaat is nieuw voor dit jaar. De verbeteringen ten opzichte van de G3 uit 2023 lijken beperkt. Voor zover wij begrijpen, maken de tv’s gebruik van de tweede generatie MLA+ panelen van LG Display die een hogere helderheid tot 3000 nits bieden, maar LG Electronics repte tijdens de presentatie van zijn tv's met geen woord over eventuele verbeteringen op het gebied van (piek)helderheid. Onduidelijk is dus in hoeverre de G4 helderder is dan de G3. De tweede technische verbetering lijkt de ondersteuning van 144Hz-(vrr-)signalen, terwijl de modellen van vorig jaar tot 120Hz gingen. De G4 is zowel AMD FreeSync als Nvidia G-SYNC gecertificeerd. De 97”-versie van de G4 moet het zonder mla stellen en is ook beperkt tot 120Hz.

Een andere verbetering ten opzichte van de G3 van vorig jaar is de nieuwe Alpha 11-beeldprocessor. Deze krachtigere processor biedt volgens LG ‘viermaal zoveel neurale rekenkracht’, wat de tv in staat moet stellen om objecten in beeld beter te identificeren en aan de hand hiervan beeldoptimalisaties uit te voeren. Deze functionaliteit is beschikbaar bij gebruik van de AI-beeldpreset. Bij de televisies van vorig jaar waren wij geen fan van het beeld dat de apparaten in die modus leverden, maar volgens LG moet de beeldverwerking bij de G4 dus sterk verbeterd zijn. Tijdens de korte demos die ik gezien heb, valt daar weinig zinnigs over te zeggen: ik bewaar mijn oordeel hierover dus totdat we de nieuwe tv in ons testlab hebben kunnen testen.

De G4 is net als zijn voorganger vooral bedoeld om vlak tegen de wand opgehangen te worden, maar LG zegt de tv nu ook met een voet uit te leveren. Tot nu toe moest je die voet los kopen. De G4 staat loodrecht omhoog op de nieuwe voet en helt het scherm niet langer achterover, zoals bij de G3 het geval was. De nieuwe voet kan in twee hoogtes ingesteld worden, waarbij het in de hoge stand mogelijk is om een soundbar onder het scherm te plaatsen. Of we in Nederland ook de optie krijgen om de G4 inclusief voet te kopen, is nog niet zeker; LG zegt namelijk dat het per regio verschilt of je als consument de keuze krijgt uit een meegeleverde voet of muurbeugel.

LG OLED C4

De populairste oledtelevisie in onze Pricewatch is al jaren de LG C-serie en de nieuwe C4 zal het komende jaar naar verwachting ook weer de publiekslieveling worden. Maar wie op grote verbeteringen ten opzichte van de C3 van vorig jaar had gehoopt, komt bedrogen uit. Uiterlijk lijkt de tv precies op het model van vorig jaar. De C4 krijgt helaas geen extra helder mla-paneel, maar moet het net als zijn voorganger stellen met een normaal oledscherm.

Voor zover wij begrijpen, is dat hetzelfde paneel als dat van de C3 van vorig jaar, zij het met ondersteuning voor 144Hz-(vrr-)signalen, terwijl de C3 signalen tot 120Hz ondersteunde. De C4 krijgt een verbeterde Alpha 9 Gen 7-processor, die ten opzichte van de Alpha 9 Gen 6 van vorig jaar een vernieuwde database met gegevens voor video-upscaling meekrijgt, maar het moet stellen zonder de verhoogde rekenkracht van de Alpha 11 uit de M4 en G4. Daarmee worden de technische verschillen tussen de C-series en G-series dit jaar groter, want naast het paneel is nu dus ook de processor anders.

webOS24

Alle nieuwe oledtelevisies maken gebruik van webOS 24. LG belooft dat het smart-tv-systeem van alle tv's uit 2024 minimaal vier jaar van upgrades voorzien zal worden en de meeste high-end tv’s uit 2022 en 2023 zullen een upgrade krijgen naar webOS 24.

Ten opzichte van webOS 23 zijn de verschillen op het eerste gezicht klein. De belangrijkste verbetering is wellicht dat LG heeft aangekondigd dat webOS 24 door Google gecertificeerde ChromeCast functionaliteit heeft ingebouwd, zodat je vanuit elke cast-compatible app video naar de tv's kan sturen. Ook heeft LG het homescreen iets anders ingedeeld zodat er nu ook direct content recommendations in beeld passen. Volgens LG is dit gedaan ‘op verzoek van gebruikers’, maar wij hebben daar zo onze twijfels bij. Het lijkt vooral gedaan te zijn om 'Trending now' content van (betalende) partners direct in het zicht van de gebruiker te plaatsen.

Voor minder technische gebruikers heeft LG een aardige nieuwe functie in de vorm van een ‘Accessibility Tab’. Achter deze knop op het homescreen vind je knoppen waarmee je op eenvoudige wijze aanpassingen aan de beeld- en geluidsinstellingen kunt doen, zonder dat je de uitgebreidere menu’s in hoeft te duiken. Als je er alsnog niet uitkomt, is er ook een assistent om je op basis van een probleem, bijvoorbeeld ‘mijn beeld is te donker, te helpen naar de juiste oplossing. Ik heb kort met deze functie kunnen spelen en het lijkt voor technisch minder onderlegde consumenten een goede toevoeging, maar tweakers zullen hem waarschijnlijk links laten liggen.

Tot slot

LG brengt een aantal aardige vernieuwingen met zijn 2024-oledtelevisies, vooral met de nieuwe transparante OLED T, waarvan LG belooft dat deze later op de markt komt. Als we kijken naar de vernieuwingen bij de reguliere G4- en C4-modellen, dan valt het een beetje tegen. Wellicht waren we de afgelopen jaren wat verwend met eerst de introductie van OLED.EX en vervolgens mla, maar het feit dat LG dit jaar alleen de maximale refreshrate verhoogt van 120Hz naar 144Hz en met nieuwe processors komt, voelt als een lichte tegenvaller. Aan de andere kant waren de C3 en G3 van vorig jaar uitstekende televisies en als de C4 en G4 daar net weer even een schepje bovenop doen, is dat niet verkeerd.

Het duurt waarschijnlijk nog enkele maanden voor de nieuwe modellen in de winkel liggen; prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Het goede nieuws is dat als de 2024-oleds eenmaal in de winkel liggen, de al fors gedaalde prijzen van de huidige C3 en G3 nog verder zullen zakken.



Update 17:20: Informatie over MLA+ toegevoegd bij het stuk over de G4