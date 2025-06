Op monitorgebied begon 2024 met een knal. Op de CES-beurs in Las Vegas werden meer dan dertig nieuwe oledschermen aangekondigd , die met eigenschappen als een perfect contrast, supersnelle responstijden en uitstekende kijkhoeken direct in de belangstelling stonden. LG Display en Samsung Display, leveranciers van de oledpanelen voor monitors, presenteerden voorafgaand aan de CES nieuwe paneelopties, waarmee de aangekondigde schermen andere eigenschappen hadden dan je tot toen kon vinden in een oledmonitor. Zo kwam LG met nieuwe 39"- en 34"-woledpanelen, en Samsung met 27"-QD-oledschermen. Beide fabrikanten presenteerden bovendien een 32"-paneel met een 4k-resolutie (3840x2160 pixels) en 240Hz-refreshrate. De woledschermen konden zelfs schakelen naar 480Hz, maar wel bij full-hd-resolutie

Van echt vuurwerk op de tv-markt kunnen we dit jaar niet spreken, maar er waren toch zeker een paar interessante verrassingen en ontwikkelingen. Zo konden we halverwege 2024 spelen met de eerste consumententelevisie van 115”. Vroeg in het jaar werden we al verrast door Samsung, dat voor het eerst zijn nieuwe oledtelevisie met mat paneel toonde.

Samsung versus LG

De introductie van de matte Samsung S95D-oledtelevisie was een verrassende, maar ook wel begrijpelijke zet van Samsung. De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant voert op tv-gebied al jaren een stevige concurrentiestrijd met landgenoot LG. Sinds 2022 is die strijd ook in de oledhoek flink opgelaaid, toen Samsung zijn QD-oledtechnologie introduceerde als tegenhanger voor LG’s woledtechniek. Ondanks de verschillende manieren om beeld op hun televisies te toveren, waren de prestatieverschillen tussen de oledtopmodellen van LG en Samsung minimaal. Door de matte S95D tegenover de glossy G4 van LG te zetten, gaf Samsung shoppers weer echt iets om uit te kiezen. Op zo’n mat scherm zijn reflecties van bijvoorbeeld lampen of ramen veel minder zichtbaar, maar kan het contrast wat achterblijven. Heeft die stap van Samsung ook invloed gehad op de populariteitsrace onder het publiek op Tweakers, waarin LG nu toch al een behoorlijk aantal jaar de koppositie inneemt?

Samsung voorzag zijn QD-oledtopmodel S95D van een mat paneel.

Om die vraag te beantwoorden en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar inzichtelijk te maken, kunnen we gelukkig putten uit de vele data van onze Pricewatch. Zo kunnen we op basis van het aantal click-outs op individuele producten zinnige conclusies trekken over hun populariteit, in elk geval onder het Tweakers-publiek. Om de impact van de release van de mat afgewerkte Samsung S95D in beeld te brengen, hebben we gekeken hoe vaak hier in 2024 op is uitgeklikt in de Pricewatch ten opzichte van het totale aantal click-outs voor televisies. Het resulterende percentage vergelijken we met de click-outs van zijn voorgangers in hun releasejaar: de Samsung S95B in 2022 en de Samsung S95C in 2023. Daarbij zetten we die tv’s tegenover de concurrerende LG-topmodellen uit dezelfde jaren: de LG G2 in 2022, de LG G3 in 2023 en de LG G4 in 2024. Dat levert onderstaande grafiek op.

We zien dat de Samsung S95D in 2024 iets populairder was dan de S95C het jaar ervoor, maar een tikkeltje minder gewild dan de S95B in 2022. LG’s G-serie blijkt echter in alle jaren populairder. Bovendien zien we een duidelijke trend dat deze G-modellen met het jaar verder uitlopen op de S95x-serie van Samsung. Bedroeg de voorsprong van de G2 in 2022 nog maar een half procentpunt, in 2023 bleek de G3 nipt dubbel zo populair als de S95C. En dit jaar heeft de LG G4 ruim tweemaal zoveel click-outs gehad als de Samsung S95D. Dus hoewel we Samsungs matte oledexperiment zelf behoorlijk goed geslaagd vonden, heeft de televisie nog geen eind kunnen maken aan de jaarlijks stijgende populariteit van LG’s topmodel. En dat terwijl de 65”-versies van beide tv’s een vergelijkbare prijsontwikkeling hebben doorgemaakt.

Ook als we kijken welke individuele tv het afgelopen jaar de meeste aandacht kreeg in de Pricewatch, gaat LG er met de winst vandoor. De 65”-uitvoering van de LG G4 was in zijn eentje goed voor 3,8 procent van alle click-outs op televisies. Daarmee bleef hij de LG C3 (55”-model) en de LG G3 (65”) nipt voor. Deze top drie lijkt erg op die van 2023, toen de 65” G3 op één stond, gevolgd door de 55” C3. Toen stond er echter ook nog een Samsung op de derde plek, de S95B van 55”.

Dit jaar vult LG niet alleen de top drie van populairste televisies op Tweakers, maar ook die van populairste tv-modelseries. Hier eindigt overigens niet de G4 op één, maar de C3 van vorig jaar. De G3-serie maakt het rijtje compleet.

LG en Samsung voeren al jaren de populariteitslijst op Tweakers aan als het om tv-merken gaat, en dat is na 2024 niet anders, zoals onderstaande taartdiagram laat zien. Philips maakt de top drie compleet, net als in de jaren ervoor. Binnen die top drie zijn de verschillen best flink. LG en Samsung zijn samen goed voor 70 procent van de click-outs, waarbij LG dit jaar precies de helft populairder blijkt dan Samsung. Philips is ondertussen nog niet half zo populair als de nummer twee.

De Chinezen groeien en de tv’s ook

In de grafiek hieronder, die de ontwikkeling van tv-merkpopulariteit over de afgelopen vijf jaar laat zien, valt bovendien op dat van de vroegere top vijf alleen LG het afgelopen jaar niet aan populariteit heeft ingeboet. Samsung, Philips, Sony en Panasonic leverden allemaal procentpunten in. Panasonic viel vorig jaar al uit die traditionele top vijf, nadat het voorbij was gestreefd door twee relatieve nieuwkomers van Chinese bodem, TCL en Hisense. In 2024 is Sony in de Pricewatch voor het eerst gepasseerd door TCL, dat de vierde plek inneemt. Waar we de Japanse fabrikanten en Samsung jaar na jaar zien dalen in populariteit, zijn de Chinezen juist bezig aan een flinke opmars. Als Sony’s populariteit op deze voet blijft tanen en die van Hisense blijft groeien, zou die laatste in 2025 zomaar de vijfde plek in de Pricewatch kunnen afpakken.

De kersverse nummer vier, TCL, groeit overigens niet alleen in populariteit. Ook de beelddiagonalen van zijn consumententelevisies nemen in rap tempo toe. Zo maakten we in 2024 kennis met de grootste lcd-tv voor thuisgebruik tot dusver, de TCL 115X955 Max. Dit gevaarte is met zijn 115 inch gigantisch groot, maar ook behoorlijk zwaar; volgens TCL kun je maar beter vijf vrienden optrommelen, mocht je hem thuis willen ophangen.

Of er veel thuisgebruikers zijn die zo’n 24.000 euro overhebben voor die kolos van 115”, valt te bezien. Maar dat neemt niet weg dat de gemiddelde beelddiagonaal van verkochte televisies blijft toenemen. Deze trend is al jaren bezig en zette ook in 2024 weer door. Er waren dit jaar meer click-outs dan ooit op tv’s met een diagonaal boven de 60”, terwijl kleinere tv’s steeds minder interessant blijken. Toch was ook dit jaar de categorie van 40” tot 60” nog steeds het grootst.

Oled is lcd voorbij ... of toch niet?

Lcd-televisies zijn de afgelopen jaren steevast goed voor bijna de helft van alle tv-click-outs in de Pricewatch. Gooien we oled- en QD-oledtelevisies op één hoop, dan zijn deze beeldtechnieken gezamenlijk al sinds 2022 populairder dan lcd. Maar doen we dat niet, dan was lcd tot 2023 steevast de grootste. Was, want dit jaar zijn televisies met LG Displays woledtechnologie voor het eerst populairder dan lcd onder de bezoekers van Tweakers, zonder daarbij hulp nodig te hebben van QD-oleds. Ook QD-oleds hebben weer iets aan populariteit gewonnen, maar de sprong die de weergavetechnologie vorig jaar maakte, werd dit jaar bij lange na niet geëvenaard.

Je zou dus kunnen zeggen dat woled nu voor het eerst echt groter is dan lcd als het gaat om de koopinteresse van onze bezoekers, maar die vlieger gaat niet op als we kijken naar het aanbod van alle nieuwe tv’s die in 2024 werden toegevoegd aan de Pricewatch. Onder de 1251 nieuwe televisies in 2024 telden we maar liefst 1031 lcd-modellen, goed voor 82 procent van de totale tv-aanwas. Daarmee is het aandeel van lcd-modellen in nieuwe tv’s gekrompen ten opzichte van de 87 procent in 2023, maar bestaat het aanbod van nieuwe televisies alsnog voornamelijk uit lcd-modellen. Logisch uiteraard, want woled is alleen in de hogere prijsklassen beschikbaar Dus is woled de grootste? Op het verlanglijstje van de meeste Tweakers misschien wel, maar nog niet in het aanbod van de virtuele schappen. Maar wie weet ... in 2025 misschien?