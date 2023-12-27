Door Friso Weijers en Eric van Ballegoie

Feedback • 27-12-2023 06:00 90

Televisies en monitors van 2023 en 2024

Oledontwikkeling, miniled en hogere refreshrates

27-12-2023 • 06:00

90

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Inleiding

In de laatste dagen van 2023 blikken we terug op de televisie- en monitorontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daarin gebeurde best wat, ook al was het op televisiegebied meer een jaar van evolutie dan van revolutie. Terugblikkend geldt dat ook voor monitors, hoewel de prijsontwikkeling dit jaar prettige gevolgen had voor iedereen die een nieuw beeldscherm nodig had. Na jaren van corona en schaarste is er nu weer een ruime selectie aan schermen die zich goed lenen voor thuiswerken en ontspanning.

Televisie en monitor 2023

Net als 2022 stond 2023 in het teken van de voortdurende strijd tussen LG's woledschermen en Samsung's QD-oledpanelen. Nieuw is dat die strijd zich uitbreidde van televisies naar monitors. Samsung kwam vorig jaar al met de eerste kleine QD-oledpanelen; de eeuwige concurrent volgde dit jaar met woledpanelen met de populaire 27"-beeldmaat. Daarmee kwamen er eindelijk wat oledmonitors in de winkels te liggen, ook al is lcd, net als bij televisies, nog steeds dominant.

Op lcd-gebied waren de ontwikkelingen misschien niet zo spannend, ook al krijg je letterlijk en figuurlijk steeds meer waar voor je geld: verschillende fabrikanten introduceerden dit jaar extra grote televisies van 80 tot zelfs 100 inch, die minder duur zijn dan je misschien zou denken. Een miniledbacklight zorgt ervoor dat deze modellen ook op hdr-gebied kunnen meekomen met de oledconcurrentie. Dezelfde oplossing zien we ook steeds vaker op monitors, ook op de wat goedkopere exemplaren.

We hebben de belangrijkste ontwikkelingen op televisie- en monitorgebied van 2023 in dit artikel op een rijtje gezet, voorzien van benchmarks en data die we uit de Pricewatch hebben gehaald om de ontwikkelingen nader te duiden.

Televisieontwikkelingen: oledstrijd en miniledzones

Nadat Samsung Display vorig jaar met QD-oled op de markt kwam en daarmee voor het eerst direct de concurrentie aanging met LG Display, was er dit jaar op het eerste gezicht wat minder vuurwerk op tv-gebied. Maar als we wat verder kijken, hebben we wel degelijk (grote) stappen gezien, zowel op het gebied van oled als lcd.

Oledstrijd

LG Display, dat met zijn woledtechnologie de afgelopen jaren de enige fabrikant van oledpanelen voor televisies was, kreeg vorig jaar dus concurrentie uit de hoek van aartsrivaal Samsung Display. Hoewel de tv-fabrikanten die de woledpanelen gebruikten, LG Display trouw zijn gebleven en niemand overstapte naar Samsung, koos Sony ervoor om zowel de panelen van LG als de nieuwe panelen van Samsung te gebruiken in zijn televisies. Het positioneerde daarbij de QD-oledpanelen van Samsung hoger in de range. Dat was niet onlogisch, maar het zal bij LG ongetwijfeld niet met gejuich zijn ontvangen. De QD-oledpanelen die Samsung vorig jaar introduceerden, hadden twee voordelen boven LG's technologie. QD-oledpanelen boden door hun andere opbouw een groter kleurvolume en een hogere helderheid dan LG's woledpanelen uit 2022. Dat verschil in kleurvolume kan LG niet zomaar oplossen, maar de concurrentie van Samsung heeft er waarschijnlijk wel voor gezorgd dat LG zijn mla-technologie versneld op de markt heeft gebracht. Zeker weten doen we dat niet, maar volgens eerdere geruchten zou mla eigenlijk op zijn vroegst in 2024 geïntroduceerd worden.

Mla is een laag binnen het scherm, bestaande uit miljarden minuscule lensjes die het licht van de oleds bundelen om lichtverlies door verstrooiing binnen het paneel te voorkomen. Het resultaat is een netto hogere lichtopbrengst, zonder dat daar een hoger energiegebruik tegenover staat. Het toevoegen van mla maakt schermen duurder en daarom hebben we het dit jaar alleen in de topmodellen van LG Electronics, Panasonic en Philips TV gezien. Bij onze test zagen we dat mla inderdaad de beloofde helderheidsboost bracht. De voor 2023 nieuwe OLED G3 van LG Electronics die wij reviewden, noteerde een piekhelderheid van ruim 1000cd/m², terwijl de G2 van vorig jaar bleef steken op ongeveer 900cd/m².

Als LG Display had gedacht Samsung door de toevoeging van mla weer de baas te zijn, dan moet dat een kleine tegenvaller zijn geweest. Samsung Display kwam begin dit jaar met zijn tweede generatie QD-oledpanelen, die door Samsung Electronics gebruikt zouden worden in de S95C-televisie en bij Sony onderdak kregen in de A95L. Over wat Samsung precies verbeterde bij die tweede generatie panelen, was het niet bijzonder loslippig. Het enige wat bekend was, was dat de efficiëntie van de gebruikte blauwe oleds verbeterd was, met als resultaat dus ook een hogere helderheid. Het resultaat is dat de nieuwe high-end oleds met panelen van beide fabrikanten een flinke stap hebben gemaakt en elkaar wat helderheid betreft niet of nauwelijks ontlopen. Samsungs QN95C bleek in onze tests namelijk net wat helderder dan de LG G3 bij een fullscreenmeting, terwijl de piekhelderheid van de G3 juist iets hoger lag. Sony's A95L die aan het eind van 2023 uitkwam en momenteel in ons testlab bivakkeert, noteert, nipt, de hoogste waarden van alle oledtelevisies die wij tot nu toe getest hebben.

  • Max helderheid hdr 5% window
  • Max helderheid hdr full screen
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung QN95B 55" LCD
2.183,98
Samsung QN90C 55" LCD
2.145,00
TCL C845 65" LCD
1.589,18
Sony X95L 65" LCD
1.529,82
Sony A95L 65" QD-OLED
1.448,43
Panasonic MZW2004 65" OLED
1.441,95
LG G3 65" OLED
1.349,09
Samsung S95C 55" QD-OLED
1.242,22
TCL C835 55" LCD
1.082,33
Sony A95K 55" QD-OLED
993,37
Samsung S95B 55" QD-OLED
963,28
Panasonic LZW2004 55" OLED
962,16
Samsung S90C 55" QD-OLED
960,04
LG G2 65" OLED
891,35
Sony A90J 55" OLED
838,56
LG C3 55" OLED
815,00
LG C2 55" OLED
803,37
Philips 808 55" OLED
769,07
Philips 807 55" OLED
743,44
Sony X85L 55" LCD
718,50
Panasonic HZT1506 55" OLED
712,23
Panasonic HZW984 55" OLED
675,83
Sony A80L 55" OLED
672,41
Panasonic MZW984 42" OLED
662,20
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C845 65" LCD
896,63
TCL C835 55" LCD
748,01
Samsung QN95B 55" LCD
743,35
Samsung QN90C 55" LCD
729,00
Sony X95L 65" LCD
644,19
Sony X85L 55" LCD
552,04
Sony A95L 65" QD-OLED
278,97
Samsung S95C 55" QD-OLED
251,81
Sony A95K 55" QD-OLED
233,44
Panasonic MZW2004 65" OLED
216,42
LG G3 65" OLED
207,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
205,24
Sony A90J 55" OLED
199,13
Samsung S95B 55" QD-OLED
195,42
Philips 807 55" OLED
184,51
Philips 808 55" OLED
173,29
LG C2 55" OLED
169,66
Panasonic LZW2004 55" OLED
168,90
LG G2 65" OLED
162,44
LG C3 55" OLED
160,20
Panasonic HZT1506 55" OLED
151,47
Panasonic HZW984 55" OLED
140,57
Sony A80L 55" OLED
138,34
Panasonic MZW984 42" OLED
123,59

(Piek)helderheid van recente high-end televisies met tweede generatie QD-oledmodellen in blauw en tv's met mla-panelen in rood

Veel meer zones

Ook in het, veel grotere, segment van lcd-televisies heeft de ontwikkeling dit jaar niet stilgestaan. En dan hebben we het niet zozeer over de ontwikkeling van de panelen; op dat vlak hebben we geen spannende vernieuwingen gezien. Als televisiefabrikant heb je de keuze uit een handvol paneelleveranciers die de keuze bieden uit ips- en VA-panelen. Die panelen worden groter en goedkoper. Voor VA-panelen geldt dat de kijkhoeken, van oudsher de achilleshiel van deze technologie, steeds beter worden en met speciale coatings die onder andere Samsung toepast in zijn topmodellen, zelfs gewoon goed te noemen zijn. Ook zijn we op het punt aangekomen dat de meeste lcd-televisies in het midden- en hogere segment inmiddels voorzien zijn van native 100-120Hz-panelen en we ook hogere refreshrates steeds vaker terugzien.

Dat zijn allemaal kleine stappen die over de laatste jaren verspreid genomen zijn. Als er iets is dat zich dit jaar sterk heeft ontwikkeld, dan is het de aansturing van de backlight van duurdere lcd-televisies. Miniledbacklights, waarbij het lcd-paneel van achteren belicht wordt door een grid van honderden of soms zelfs duizenden leds, zijn niet nieuw, maar de 'resolutie' waarin die backlights aangestuurd worden, gaat steeds verder omhoog. Tot nu toe werden die leds vaak in clusters van vier of meer leds aangestuurd, waardoor het aantal zones veel lager was dan het aantal leds, maar dit jaar zagen we bij verschillende fabrikanten leds in kleinere clusters of die individueel werden aangestuurd.

Backlight vergelijking tcl tvs

Backlights van verschillende TCL-televisies. Vlnr: fald 12x10 zones, miniled 24x12 zones, miniled 48x12 zones, referentiemonitor, miniled 95x54 zones

Samsung kwam begin dit jaar met de QN95C, het topmodel voor 2023 van de qled-lcd-televisies. De voornaamste vernieuwing van die tv ten opzichte van zijn voorganger was de (bijna) verdubbeling van het aantal zones waarin de backlight verdeeld was, naar ongeveer 1500 zones bij de grootste beeldmaat. Ook Hisense gaf het UXK-topmodel van dit jaar tot 1500 zones. TCL spande dit jaar de kroon: de 85"- en 98"-X955 beschikken over iets meer dan 5000 leds, die allemaal individueel aangestuurd worden. Die race naar meer zones heeft direct impact op de beeldkwaliteit van deze tv's. Zeker bij de TCL X955 is de aansturing van de backlight zo fijnmazig, dat van zichtbare blooming nauwelijks sprake is. De helderheid van high-end miniledtelevisies maakt ook sprongen, waarbij TCL de hoogste waarden laat noteren: tijdens een hands-onsessie met de X955 maten wij een piekhelderheid van bijna 5000cd/m².

De stelling dat oled en lcd door deze ontwikkeling wat prestaties betreft vergelijkbaar worden, is wellicht wat prematuur, maar duidelijk is wel dat de zwakke punten van beide technologieën, de beperkte helderheid van oled en de matige kijkhoek en slechte zwartwaarde van lcd, steeds minder zwak worden en beide technologieën dus wel degelijk stap voor stap naar elkaar toegroeien wat beeldeigenschappen betreft.

Steeds groter

Met onze Pricewatch hebben we een uniek inkijkje in de markt voor televisies omdat we van honderden winkels inventariseren welke producten er verkocht worden. Door de data van de afgelopen jaren te vergelijken, zien we interessante trends.

Ten eerste zien we het aandeel van grote televisies steeds verder toenemen. Terwijl in 2019 25 procent van alle nieuwe modellen een beelddiagonaal van 65 inch of groter had, was dat aandeel dit jaar gegroeid tot 40 procent. Vooral het aanbod in het segment tussen 74,5 en 85 inch is hard gegroeid: steeds meer fabrikanten bieden meerdere toestellen met deze grote beeldmaten aan.

Als we kijken naar het aantal televisies per merk, dan steekt Samsung met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dat komt niet alleen omdat Samsung inderdaad veel verschillende modellen uitbrengt, maar ook omdat het Koreaanse merk er sterk in is om van technisch dezelfde televisies meerdere varianten uit te brengen, die bij verschillende winkeliers te koop zijn. Buiten het enorme aanbod van Samsung valt op dat ook in de televisiemarkt de Chinese merken aan een opkomst bezig zijn, waarbij vooral TCL zijn aanbod in ons land sterk uitbreidt.

Hoewel oledtelevisies voor de liefhebbers het meest tot de verbeelding spreken, is het aantal verschillende oledmodellen beperkt en groeit het niet hard. Wat aanbod betreft blijft lcd veruit de overheersende technologie.

In de televisiemarkt is het al jaren 4k dat de klok slaat en daar veranderde de afgelopen vijf jaar niet veel in. Opvallend is dat 720p, populair in het goedkoopste segment, full hd heeft ingehaald wat aantal aangeboden modellen betreft, terwijl 8k niet doorbreekt.

Monitors: het jaar van oled

Ook op monitorgebied was 2023 het jaar van oled, waarbij woledpanelen en QD-oledpanelen om de gunst van de consument vochten. De oledtechniek heeft een aantal belangrijke voordelen boven het gangbare lcd: een uitstekend contrast, zeer goede kijkhoeken, een vaak betere uniformiteit en zeer snelle responstijden. Televisies met een oledscherm bestaan al een jaar of tien en je kunt al zo'n vijftien jaar oledsmartphones vinden, terwijl pc-beeldschermen met een oledpaneel lange tijd niet leverbaar waren.

Vorig jaar begonnen LG Display en Samsung Display eindelijk de productie van oledpanelen voor monitors, waardoor er dit jaar 24 nieuwe oledschermen verschenen in onze Pricewatch. Relatief aan het totaal van ongeveer 900 monitors dat dit jaar werd geïntroduceerd, is dat natuurlijk niet zoveel, maar het is alsnog meer dan het totaal aantal oledmonitors dat eerder verscheen. Er is bovendien een grotere variëteit aan schermen beschikbaar, met meer verschillende maten, verhoudingen, resoluties en soorten oledpanelen. Zelfs het ter ziele gaan van Joled, het Japanse consortium dat inzette op inkjetgeprinte rgb-oledpanelen voor beeldbewerking, kon het oledfeestje niet meer verstoren.

De QD-oledpanelen van Samsung Display werden ook al in 2022 geleverd in de 34"-maat met 21:9-verhouding en 3440x1440 pixels. In 2023 kwam daar vervolgens een 49"-paneel bij, voorzien van 5120x1440 pixels, wat een 32:9-beeldverhouding oplevert. LG Display levert woledpanelen met, naast monitorvarianten op de 48"- en 42"-4k-panelen voor in televisies, panelen van 45"-ultrawide (3440x1440 pixels) en 27"-wqhd (2560x1440 pixels).

Samsung Odyssey OLED G9
Samsung Odyssey OLED G9 (G95SC), een van de nieuwe QD-oledmonitors met het 5120x1440-paneel

Op de televisiemarkt heeft woled een jarenlange voorsprong opgebouwd op QD-oled, dat pas in de afgelopen twee jaar werd geïntroduceerd. Op monitorgebied is eerder QD-oled de bovenliggende techniek. De eerste QD-oledmonitors verschenen in 2022, gelijk met de televisies. Grote woledmonitors op basis van televisiepanelen waren er ook toen al, maar het duurde nog tot dit voorjaar voor de eerste 27"-woledschermen in de winkels zouden liggen. Als we kijken naar de reviews die we dit jaar schreven over beide soorten schermen, blijkt dat QD-oledmodellen over het algemeen feller gaan dan woledschermen, waarvan de maximale fullscreenhelderheid niet best is. Sommige monitors komen nauwelijks aan de helderheid van 150cd/m², waarop we standaard onze tests uitvoeren. ASUS' ROG Swift OLED PG27AQDM is de enige woledmonitor die wat helderheid betreft mee kan komen met QD-oledmonitors, die over het algemeen een helderheid wit van ongeveer 250cd/m² bereiken als het hele beeld wit moet zijn. Naast een hogere helderheid hebben QD-oledschermen bovendien nog betere kijkhoeken dan de woledschermen die we hebben getest, waarbij het kleurbereik nog wat groter kan zijn.

  • Maximale helderheid wit sdr
  • Maximale helderheid wit hdr (2% window)
Maximale helderheid wit
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
262,29
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
253,25
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
244,85
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
241,80
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
238,20
LG UltraGear OLED 27GR95QE-B 2560x1440 OLED
200,12
Corsair Xeneon 27QHD240 2560x1440 QD-OLED
146,17
Window 2%
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
1.037,66
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
994,36
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
942,56
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
940,51
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
889,40
Corsair Xeneon 27QHD240 2560x1440 QD-OLED
744,24
LG UltraGear OLED 27GR95QE-B 2560x1440 OLED
589,63

QD-oled is geen perfecte techniek: een nadeel dat QD-oledschermen delen met QD-oledtelevisies is de mindere omgang met reflecties en invallend omgevingslicht. Waar woledschermen er bij omgevingslicht ongeveer zo uitzien als (semiglossy) lcd's, wordt het paneeloppervlak van een QD-oledscherm grijs wanneer er licht invalt, haast zoals een oude plasmatelevisie. Daarmee kunnen QD-oledschermen er overdag juist minder contrastrijk uitzien dan de gemiddelde lcd-monitor, ook al straalt een zwart scherm geen licht uit.

Zowel QD-oled- als woledschermen hebben ten opzichte van een 'normale' lcd-monitor een andere subpixelindeling. Woledschermen, waarbij de subpixels in de volgorde rood-wit-blauw-groen naast elkaar zitten, zien er daardoor al wat minder scherp uit dan lcd's met de standaard rood-groen-blauwindeling. Bij QD-oledschermen zitten de pixels niet op een rijtje, maar zit de groene subpixel boven de rode en blauwe exemplaren. Daardoor zijn er op zo'n scherm als je goed kijkt wat paarse en groene randjes te zien aan de boven- en onderkant van contrastrijke overgangen. In tekst is die color fringing vooral te zien bij witte tekst op een donkere ondergrond. De wat vierkantere vorm van de pixels van de QD-oledpanelen uit 2023, ten opzichte van de eerstegeneratieschermen van 2022, verhelpt dat effect niet compleet.

Verschillende soorten subpixel-rangschikkingenVerschillende soorten subpixel-rangschikkingenVerschillende soorten subpixel-rangschikkingen

Verschillende soorten subpixel-rangschikkingen, van links naar rechts: QD-oled, woled, lcd

In de woledschermen die tot nu toe uitkwamen, zien we tot slot meer variatie in kromming dan bij QD-oledpanelen. QD-oledmonitors die tot nu toe verschenen, zijn allemaal 1800R gekromd, terwijl woledschermen verkrijgbaar zijn in een platte variant (de 27"-wqhd-schermen), maar ook als superscherp gekromd 800R-paneel, zoals de LG UltraGear OLED 45GR95Q-E. In de nadagen van 2022 testten we zelfs al een woledscherm dat je kon buigen, terwijl LG dit jaar een monitor en televisie uitbracht met gemotoriseerde buigfunctie: de LG OLED TV 4k Flex 42LX3Q6LA.

Ips blijft stabiel, wqhd vlakt af

Oledmonitors domineerden in 2023 het nieuws, maar het aantal nieuwe lcd-monitors dat dit jaar uitkwam, is zoals gezegd veruit groter. Ongeveer 97 procent van de in 2023 aan de Pricewatch toegevoegde schermen had een lcd-paneel. Net als voorgaande jaren gaat het daarbij meestal om ips-panelen, die voor veel gebruiksdoelen geschikt zijn: voor beeldbewerking en op kantoor zijn de brede kijkhoeken fijn, voor gaming zijn de tegenwoordig prima responstijden een pre.

Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) - Halo-effectenSamsung Odyssey Neo G8 (32BG85) - Halo-effecten

Miniledmonitors als deze Samsung Odyssey Neo G8 kunnen bij sommige beelden wat last hebben van halo-effecten, maar de hdr-weergave is veel beter dan op lcd-monitors met simpele edgelitdimming.

Om lcd-schermen geschikt te maken voor hdr-weergave passen fabrikanten steeds vaker een miniledbacklight toe. Het afgelopen jaar testten we bijvoorbeeld de ASUS ProArt PA32UCR-K, Cooler Master GP27U en AOC AG274QXM. Er zijn nog steeds niet veel van dit type schermen en in tegenstelling tot bij televisies zien we geen grote ontwikkeling in het aantal zones. Het lijkt er eerder op dat fabrikanten focussen op het betaalbaarder maken van de techniek, en dat juichen we alleen maar toe. Als er een punt is waarop betaalbare lcd-monitors van het afgelopen jaar niet konden overtuigen, is het de hdr-weergave. Een miniledbacklight met enkele honderden onafhankelijk dimbare zones kan daarin een groot verschil maken.

Op basis van de gegevens uit de Pricewatch hebben we voor de afgelopen vijf jaar op een rijtje gezet welk paneeltype de nieuw toegevoegde monitors hadden. Waar ongeveer 60 procent van in 2023 toegevoegde schermen een ips-paneel heeft, is net als voorgaande jaren ongeveer 30 procent van de nieuwe monitors gebaseerd op een paneel uit de VA-familie. Die zijn vaak iets goedkoper dan ips-panelen, waarmee ze vaker terechtkomen in betaalbaardere schermen, maar het is niet alleen maar een 'budgetoptie'. VA-panelen zijn in staat tot een flink hoger contrast dan andere soorten lcd-panelen. Zelfs het beste alternatief, de IPS Black-panelen, die in 2022 werden geïntroduceerd en in 2023 met nieuwe maten en resoluties verschenen, komt wat contrast betreft hooguit in de buurt van de 2000:1, gelijk aan de minst scorende VA-schermen.

Het aantal nieuwe TN-schermen is de afgelopen vijf jaar scherp gedaald. De betaalbaarheid van dit type paneel blijkt geen groot voordeel meer, nu zelfs goedkope schermen vaak een ips- of VA-paneel hebben. Wat overblijft als voordeel aan TN, zijn de uitstekende responstijden. Dat is blijkbaar genoeg om een aandeel van 3 procent te behouden, want we zien het aandeel nieuwe TN-schermen niet verder dalen in 2023. Op het gebied van snelheid wordt TN nog steeds doorontwikkeld; in 2023 kwam ASUS met de ROG Swift Pro PG248QP, het eerste scherm met 540Hz-refreshrate. We hebben de monitor recent binnengekregen, dus een review kun je begin 2024 verwachten.

De meeste monitors die dit jaar werden toegevoegd, hebben nog een veel lagere refreshrate. Gamingschermen lijken zich zo tussen de 160Hz en 180Hz te clusteren, ten koste van 144Hz-panelen die een paar jaar geleden nog veel voorkwamen. We zien ondertussen dat zelfs goedkopere schermen, kantoorschermen en monitors voor beeldbewerking vaker een wat hogere refreshrate hebben dan 60Hz, bijvoorbeeld 75Hz of 100Hz. Die categorie komt tegenwoordig het meeste voor, gelet op het aantal nieuw toegevoegde schermen.

Nog altijd hebben veruit de meeste nieuw toegevoegde monitors de oude, vertrouwde ful-hd-resolutie (1920x1080 pixels). We zien het aandeel full-hd-schermen de afgelopen jaren wel licht dalen, vooral ten koste van 4k-schermen (3840x2160 pixels) en ultrawides met uwqhd-resolutie (3440x1440 pixels). Opvallend is dat het aandeel nieuw toegevoegde wqhd-monitors (2560x1440 pixels) in 2023 niet is toegenomen. Evengoed zien we wel dat dit type scherm in 2023 goedkoper is dan ooit, zelfs als je een riant 27"-model wilt hebben. Een budgetexemplaar, zoals de dit voorjaar door ons geteste AOC Q27B3MA, kost nog minder dan 150 euro. In recente Best Buy Guides kunnen we voor 250 euro een scherm aanraden dat niet alleen een 27"-ips-wqhd-paneel heeft, maar ook luxe extra's als hoogteverstelling en USB-C-docking inclusief power delivery. Ben je meer een gamer? Dan heb je voor 300 euro een puike wqhd-gamingmonitor op je bureau met een fijne beeldkwaliteit en rappe responstijden, zo bleek uit onze recente test van vijf exemplaren.

Dell UltraSharp U3224KBADell UltraSharp U3224KBA

Dell UltraSharp U3224KBA

Minder dan tien procent van de nieuw toegevoegde schermen heeft niet een van de hierboven genoemde vier resoluties. Zo werden er in 2023 nog 17 monitors toegevoegd met 1920x1200 pixels, ooit een gewilde resolutie voor de betere kantoorschermen. Waar een 16:10-beeldverhouding bij laptopschermen weer helemaal terug lijkt van weggeweest, is dat bij losse monitors (nog) niet het geval. In 2023 kwamen er wel wat monitors uit met een extra hoge resolutie en daardoor extra hoge scherpte. Dell en Samsung kondigden op de CES van 2023 pc-monitors aan met een Apple-achtige 220ppi. Over het 6k-scherm van Dell, de UltraSharp U3224KBA, schreven we deze zomer een uitgebreide review. Die is ook nog om een andere reden interessant: het is de eerste DisplayPort 2.1-monitor die we hebben getest. DisplayPort 2.1 maakt ten opzichte van versie 1.4 een hogere doorvoersnelheid mogelijk, waarmee beeld met een hogere resolutie en refreshrate kan worden doorgestuurd zonder dat compressie noodzakelijk is.

Samsung is het merk dat de meeste nieuwe monitors introduceerde in 2023, volgens de gegevens in onze Pricewatch althans. Ook Acer, LG en HP brachten het afgelopen jaar veel schermen uit, waarbij Iiyama in 2023 veel meer nieuwe monitors introduceerde dan een jaar geleden: het waren er niet minder dan 111. ASUS, Lenovo en MSI zijn vaste spelers in de top 10 van monitormerken in de Pricewatch, waarbij Philips en AOC, onderdeel van hetzelfde moederbedrijf, het lijstje completeren. Misschien verrassend is dat Dell ontbreekt; dat is gemeten in aantallen de nummer 11, al zien we dat Dell-schermen zich wel kunnen verheugen in een grote populariteit onder onze bezoekers.

Wat brengt 2024?

Over de nieuwe tv's die in de tweede week van januari tijdens de CES-beurs aangekondigd gaan worden, is nog verrassend weinig uitgelekt. We weten door lekken dat LG Electronics met de C4- en G4-serie zal komen, maar daar was geen glazen bol voor nodig. Het lijkt erop dat de C4 geen mla-paneel zal krijgen, wat aangeeft dat deze panelen te duur blijven voor 'mainstream' oledtelevisies en ook in 2024 dus toch tot het high-end segment beperkt zullen blijven. Welke ontwikkelingen LG Display verder doorvoert in zijn oledpanelen, is nog gissen, maar er gaan geruchten dat LG weer een grote stap in helderheid heeft weten te maken. Daarnaast zouden LG's nieuwe oledtelevisies ook ondersteuning voor 144Hz-weergave bieden, waar de grens tot nu toe op 120Hz lag. Of dat echt zo is, weten we dus over een paar weken.

Ook over de 2024-QD-oledpanelen van Samsung is nog weinig bekend. Samsung zal waarschijnlijk weer een stap in helderheid maken. De verwachting is dat de helderdere tweedegeneratiepanelen die dit jaar alleen in de high-end modellen zaten, sowieso ook in de goedkopere QD-oledtelevisies van Samsung Electronics gebruikt gaan worden, waardoor ook die modellen een stap in helderheid maken. Mogelijk gaat Samsung volgend jaar pholeds gebruiken voor zijn rgb-oledpanelen voor smartphones en tablets en QD-oledpanelen voor televisies. Dit fosforescerende oledmateriaal wordt al gebruikt voor de rode en groene subpixels bij rgb-oledpanelen, maar voor blauwe oledsubpixels wordt fluoriserend materiaal gebruikt omdat het tot nu toe lastig was stabiel presterend blauw fosforescerend oledmateriaal te produceren. Dat probleem lijkt nu getackled en het voordeel van fosforescerend oledmateriaal is dat het veel efficiënter met energie omgaat en dus minder warmte en méér licht produceert. Vooral voor QD-oledschermen, waar alle subpixels bestaan uit blauw oledmateriaal, zou dit in potentie een grote sprong in helderheid kunnen brengen.

Printed oled

Een andere technologie die we al jaren in demomodellen op beurzen tegenkomen, is printed oled. In tegenstelling tot het huidige productieproces waar oleds door opdamping op een glazen substraat worden geplaatst, worden printed oleds, zoals de naam doet vermoeden, met een inkjetproces geprint. Dat productieproces is eenvoudiger en goedkoper, maar tot voor kort waren er problemen met de snelle veroudering van oledmateriaal dat vloeibaar gemaakt kan worden voor printing. TCL zegt nu echter klaar te zijn om in de tweede helft van 2024 in beperkte oplage printedoledpanelen te gaan produceren in zijn 8.5G-fabriek in Guangzhou. Het zou gaan om schermen met een diagonaal van 55, 65 en 75 inch. TCL claimt dat het met printed oled tot 2000cd/m² aan (piek)helderheid kan behalen en een kleurbereik biedt dat nog groter is dan QD-oled. Of de eerste consumentenproducten met printedoledschermen daadwerkelijk al in 2024 op de markt zullen komen of dat we tot 2025 moeten wachten, is nog de vraag.

Nog meer oledmonitors, nu ook in 4k

Of printed oled ook weer terugkomt voor monitors, en zo ja wanneer, is ook nog de vraag. Fabrikanten lijken voorlopig nog een voorraadje van de oude Joled-panelen te hebben achtergehouden, waardoor er nog een aantal van dit soort schermen wordt verkocht. Die zijn vooral interessant voor beeldbewerking met hun 4k-resolutie, (relatief) hoge fullscreenhelderheid en rgb-subpixelindeling, al gaat de ontwikkeling op het gebied van andere soorten oledpanelen snel.

Hoogstwaarschijnlijk zullen er op de CES van 2024 de nodige nieuwe oledmonitors worden gepresenteerd. Zowel Samsung Display als LG Display heeft een 32"-4k-paneel in de pijplijn, zo meldden de fabrikanten deze maand al. Het eerste vlakke QD-oledmonitorpaneel van Samsung heeft een 240Hz-refreshrate; onder meer ASUS, Alienware en MSI hebben monitors aangekondigd die van dit paneel gebruikmaken en volgens de geruchten zullen er op de CES nog meer fabrikanten een 32"-QD-oledmonitor demonstreren.

Het LG-woledpaneel ondersteunt eveneens een 240Hz-refreshrate op de volledige 4k-resolutie, maar uniek is de truc om te wisselen naar 1080p met 480Hz. TCL en Philips kwamen eerder al met televisies waarbij je kunt kiezen tussen een hogere resolutie en een hogere refreshrate, al waren dat lcd-modellen. Nog zo'n truc die we kennen uit televisieland is de mogelijkheid om het scherm te laten trillen om geluid te produceren, in plaats van losse speakertjes die naar de zijkant wijzen. LG noemt het de Pixel Sound-technologie, maar bijvoorbeeld Sony paste het al eens toe op televisies.

Samsung heeft eveneens een 27"-QD-oledschermpaneel met 2560x1440 pixels en een 360Hz-refreshrate in productie, een mooie concurrent voor de huidige 27"-woledschermen. LG komt op zijn beurt met een alternatief voor de 34"-QD-oledultrawides met 3440x1440 pixels, naast een 39"-woledpaneel met dezelfde resolutie.

Lcd's: (nog) hogere resoluties en refreshrates?

Bij lcd-monitors verwachten we dat de beweging naar (nog) hogere resoluties en refreshrates in 2024 zal doorzetten. Of er volgend jaar een scherm zal zijn met een nog hogere refreshrate dan de 540Hz die ASUS afgelopen jaar bereikte, valt te bezien; in ieder geval zijn er wel meerdere fabrikanten die ook een scherm met 500Hz of meer hebben aangekondigd, waaronder Dell en BenQ.

Schermen met hogere resoluties, zoals '5k2k'-ultrawides (5120x2160 pixels) en 16:9-monitors met resoluties van 5k of hoger, zullen mogelijk vaker voorkomen omdat laptops en desktops beschikken over betere aansluitingen. Tot een paar jaar geleden waren laptops bijvoorbeeld niet in staat 5k- of 6k-beeld uit te sturen op een prettig bruikbare 60Hz via één kabeltje. Op een desktop kun je twee kabels gebruiken, maar veel laptops hebben niet twee aparte beeldaansluitingen. Dankzij betere (i)gpu's met modernere aansluitingen kunnen nieuwe Intel- en AMD-laptops wel omgaan met monitors met een zeer hoge resolutie. Intels nieuwe Meteor Lake-processors hebben een gpu met HDMI 2.1 of DisplayPort 2.1, wat nog hogere schermresoluties mogelijk maakt.

Als het gaat om beeldkwaliteit, verwachten we in 2024 vooral een groter aantal miniledschermen, ook in het lagere segment onder de 500 euro. Daarmee komt een fatsoenlijke hdr-beeldkwaliteit eindelijk binnen bereik als je geen duur oledscherm kunt betalen; betaalbare lcd's beschikten tot nu toe vrijwel altijd over simpele edgelitdimming met maar enkele zones, wat voor hdr-weergave simpelweg niet voldoet.

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PdeBie 27 december 2023 08:00
Fijne samenvatting. Leest lekker weg.

Ook ik ga in 2024 weer eens rondsnuffelen wat er aan tv’s te koop is, maar ik blijf bij LG panelen weg. Ik heb 6 jaar geleden een LG OLED gekocht (uitvoering: LG OLED55C7V Zwart) en dat paneel begon ineens (buiten de garantieperiode) allerlei strepen en kleur problemen te vertonen. Uit “coulance” wilde LG het paneel vervangen voor een bedrag waar ik bijna een nieuwe TV kon kopen. Kijkend naar de reviews hier ben ik niet de enige. Nee, geen LG meer voor mij.

Ik ben ook benieuwd of er nog tv’s op de markt komen die niet smart zijn. Het zorgt alleen maar voor versnelde veroudering.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 23 juli 2024 00:27]

habbekrats @PdeBie27 december 2023 10:19
Ik heb ook onlangs afscheid genomen van mijn 2017 LG OLED 55 inch, rare groene vlek middden in het beeld. Beschamend slecht voor een TV van bijna 3000 euro! En van LG krijg je gewoon 0 informatie en over een vergoeding val helemaal niet te praten.
lilmonkey @habbekrats27 december 2023 15:14
Beroep je op de wettelijke garantie, die geldt in Nederland zolang je redelijkerwijs mag verwachten dat een product naar behoren functioneert (en dat is dus ook afhankelijk van de relatieve prijs, die in jou geval erg hoog is), en loopt via de verkoper in plaats van de fabrikant (kan natuurlijk dezelfde partij zijn als je direct bij LG gekocht hebt).
evers97 @lilmonkey27 december 2023 16:13
Zal waarschijnlijk niets opleveren, gebruikersduur van een tv van >1000 euro is 6 jaar.

https://www.consumentenbond.nl/tv/tv-reparatie
lilmonkey @evers9727 december 2023 17:03
Zowel de Consumentenbond als de branchevereniging waarnaar zij verwijzen zijn geen overheidsorganen en bepalen dus niets. Sterker nog, de ACM zegt hier specifiek over:
De branchevereniging Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) heeft een tabel met de gemiddelde verwachte gebruiksduur van veel apparaten. De tabel geeft geen wettelijke garantietermijnen. Het is een hulpmiddel. Gebruik de duur uit die tabel dus samen met alle andere eigenschappen van uw product. En maak een inschatting van hoe lang uw product mee moet gaan.
https://www.consuwijzer.n...pot/wat-zijn-mijn-rechten

Laat je dus niet zo gemakkelijk afschepen. Van een 55 inch tv van 3000 euri mag je redelijkerwijs meer verwachten.
Gelomidor1 @lilmonkey27 december 2023 20:57
Van een 3.000 of 1.000€ kostende TV verwacht ik echt niet dat de ene langer leeft dan de andere hoor.
magician2000 @Gelomidor127 december 2023 22:03
Van iedere TV verwacht ik dat die technisch makkelijk 10 jaar mee mag gaan. Een jaar of 15 geleden was dat namelijk nog heel normaal.

Een TV van 1000 euro moet zeker minimaal 10 jaar mee gaan en één van 3000 mag je van verwachten dat die zonder problemen de 20 jaar haalt. Uitgaande van vergelijkbare formaten.
lilmonkey @Gelomidor127 december 2023 21:03
Maar dat mag je wel verwachten en daar gaat het om.
Señor Sjon @habbekrats27 december 2023 14:47
Berucht probleem uit die jaren. Pas rond 2020 opgelost. Oorzaak was dat de hitte in het midden van het scherm niet goed weg kon en daarom het paneel in het midden sneller verouderd. Stom genoeg bij witte beelden (sneeuw e.d.) heb je er geen last van, maar bv bij geel en paars beeld kon je zo de verkleuringen zien.
Beeldbuisje @Señor Sjon29 december 2023 19:31
is dat niet wat pessimistisch? Heb nog geen panelen met dat fenomeen gezien vanaf eind 2018. Werk er bijna dagelijks aan, maar doe wel geen LG televisies.
Philips, Panasonic en Loewe gebruiken dezelfde panelen ook.
Señor Sjon @Beeldbuisje30 december 2023 11:43
Purple spot problem is een uitgebreid topic op AV forums voor dit type scherm.

Philips e.d. hebben een ander frame & elektronica erachter. Dit is eigenlijk een LG ontwerpfout i.v.m. gebrekkige paneelkoeling.
Beeldbuisje @Señor Sjon30 december 2023 12:04
Wellicht hebben zij het dan aangepakt vanaf 2018.
Bij Philips kwam het veelvuldig voor bij modellen tot halverwege 2018, bij Loewe heb ik er zelfs geen meer gezien tot begin 2018 (kan nog komen).

Panasonic zijn de besten: die plaatsten in den beginne al extra koeling om helderder beeld te kunnen geven, denkelijk is dat hun redding, want ik heb nog nooit een Panasonic gezien met dat issue.
PdeBie @habbekrats27 december 2023 11:38
Nou dat inderdaad. Alleen daarom al geen LG meer. Hoe zuur dat ook klinkt
mduijm @habbekrats28 december 2023 00:39
Hetzelfde probleem hier. LG loste dit niet op maar de winkel heeft me een nieuwe TV gegeven. Volgens mij van een c7 naar een CX gegaan.

Dus neem contact op met je winkel. En idd bestel je op onderstaande vermelde punten.
Venix1990 @habbekrats28 december 2023 09:17
Waarom denk je dat die langer mee gaat dan een tv van 1000 euro?

Je kan altijd pech hebben helaas.. zelfde met een auto.. die techniek was toen redelijk nieuw en daarom zo duur gok ik.

Ik zou nu pas misschien ergens mijn eerste oled kopen
Zerokuni @PdeBie27 december 2023 08:39
Als het smart platform van je tv verouderd is dan kun je een extern apparaat gebruiken als smart platform zoals die van Apple TV, Google Chromecast of nVidea Shield
PdeBie @Zerokuni27 december 2023 08:45
Dat kan ook op een niet-smart toestel. Kunnen de kosten ook omlaag voor het toestel, omdat er geen compleet besturingssysteem voor gemaakt en onderhouden hoeft te worden.
engessa @PdeBie27 december 2023 08:57
Denk dat die kosten helemaal niet omlaag gaan maar juist omhoog. Fabrikanten verdienen aan de advertenties die je steeds vaker in het smart gedeelte ziet en alle afstandsbedieningen hebben speciale knoppen voor streamingdiensten die ook geld opleveren.
PdeBie @engessa27 december 2023 09:28
Denk dat die kosten helemaal niet omlaag gaan maar juist omhoog. Fabrikanten verdienen aan de advertenties die je steeds vaker in het smart gedeelte ziet en alle afstandsbedieningen hebben speciale knoppen voor streamingdiensten die ook geld opleveren.
Precies de rommel die ik dus niet op mijn toestel wil en daarom dus geen smart tv wil. :)

Dan wellicht wel iets duurder uit voor het toestel zonder “smart” functionaliteit of een smart toestel, maar geen internetverbinding.
The Zep Man
@PdeBie27 december 2023 08:52
Dat kan ook op een niet-smart toestel.
Welk niet-smart toestel?

Het ingebouwde smartprutje kan je gewoon negeren. Ik heb ervaring met een CX en een C1 die nooit een internetverbinding gehad hebben. De enige bediening van die TV's is aan/uit (via een universele afstandsbediening), dus zelfs de originele afstandsbediening wordt niet gebruikt. Als een firmware upgrade gewenst is, dan kan dat ook met een USB-geheugendrager.

Elk toestel is voorzien van een Nvidia Shield TV (eventueel via een HDMI receiver). Beter ondersteuning dan LG's smartprul (Kodi-ondersteuning, alternatieve YouTube client, streaming services ondersteunen Android TV eerder/alleen...).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 00:27]

LtMarx @The Zep Man27 december 2023 09:40
Heb hier ook een LG oled staan en een shield al jaren. Die helemaal niets meer met de shield. Het gedoe met kodi, HDR, schakelen in framerates, etc etc werd ik helemaal zat.

De apps in de LG zelf van alle streamingdiensten en Plex werken hier al jaren perfect, snel en met minder gedoe.
The Zep Man
@LtMarx27 december 2023 09:44
Heb hier ook een LG oled staan en een shield al jaren. Die helemaal niets meer met de shield. Het gedoe met kodi, HDR, schakelen in framerates, etc etc werd ik helemaal zat.
Geen gedoe hier. Kodi en HDR (inclusief Dolby Vision) werkt, framerate schakelt automatisch... en nul reclame, uiteraard. Want als ik aan één ding een hekel heb om te zien op mijn eigen apparatuur...

Verder is van mijn configuratie meerdere malen aangetoond dat die een hoge WAF heeft, dus prima. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 00:27]

OLED @The Zep Man27 december 2023 09:58
en nul reclame, uiteraard
Je weet dat de Nvidia Shield TV op Google Android draait he? |:(
The Zep Man
@OLED27 december 2023 10:18
Ja. En ik weet Android TV naar mijn hand te zetten zodat er geen reclame getoond wordt.
MiskentTalent @LtMarx19 januari 2024 17:37
ben ook van plan een lg tv te kopen de 65Qned8666RE miniled
en daar zit ook plex op werkt het goed zoals u zegt, want heb nu een philips 65pml9008 en die gaat retour alleen al om hun eigenbesturingsysteem saphi maar die kent geen plex of jellyfin, de lg wel.

Stream namelijk ook veel via plex, kan de app ook directstreaim enz....

[Reactie gewijzigd door MiskentTalent op 23 juli 2024 00:27]

the-body @The Zep Man27 december 2023 13:55
Ga voor de gein eens de beeldkwaliteit van bv YouTube direct op je LG vergelijken met die van de Shield. Je zult misschien schrikken hoeveel beter de LG is op dat vlak...
The Zep Man
@the-body27 december 2023 14:21
Ga voor de gein eens de beeldkwaliteit van bv YouTube direct op je LG vergelijken met die van de Shield. Je zult misschien schrikken hoeveel beter de LG is op dat vlak...
De content op YT is van dusdanige kwaliteit (qua inhoud) dat ik niet het maximale uit de beeldkwaliteit daarvoor hoef te halen. Serieuzere streamingdiensten vind ik belangrijker, en die ondersteunen allemaal gewoon HEVC.
batteries4ever @The Zep Man27 december 2023 15:23
Ik en mijn broer hebben ook een LG OLED met Shield eraan: het beeld via de LG van b.v. Netflix en Prime via de LG app is bij ons duidelijk mooier dan via de Shield; die laatste gebruik ik alleen voor KODI, met name voor muziek blijft de TV dan uit. Ik zou als ik jou was, weleens vergelijken…
JAHRASTAFARI @batteries4ever27 december 2023 17:25
Is dat echt zo? Hoe zou dat te verklaren zijn? Gebruik je wel dezelfde beeldmodus / instellingen?
batteries4ever @JAHRASTAFARI29 december 2023 10:45
Dat is inderdaad een probleem: het is mogelijk dat op de Shield een of andere optie verkeerd heb staan. Het probleem is dat de Shield probeert het beeld van b.v. Netflix wat scherper te maken, waardoor b.v. een foto van een film van een man met een 3-daagse baard er onguur uitziet, omdat de contrasten wat overdreven worden. Heb als ik me goed herinner dat al op minimum gezet, maar wellicht nog ergens anders. Ik heb er via KODI geen last van.
vhal @PdeBie27 december 2023 09:01
Er is altijd nog wettelijke garantie, geen idee hoe oud je tv destijds was maar het was wellicht mogelijk om toentertijd je televisie kosteloos te laten repareren (al kost het wellicht wat moeite met heen & weer mailen)
batteries4ever @vhal27 december 2023 15:25
Recht hebben en recht krijgen zijn wel 2 verschillende dingen… echt een rechtszaak is nauwelijks te doen…
magician2000 @batteries4ever27 december 2023 22:00
Dat is precies waar die bedrijven op gokken, dat die "achterlijke geldezels" toch geen rechtszaak gaan beginnen. Dat is namelijk het enige hoe veel bedrijven ons consumenten nog zien. De "ezels" die hun toch wel geld blijven brengen.

Gelukkig zijn er mensen die vervolgens weg blijven van dergelijke merken.

Ik weet dat een rechtszaak veel tijd en energie kost, maar indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt, zou ik zeker aanraden zoiets op te starten.
Get!em @PdeBie27 december 2023 08:55
Dan kun je dus ook een hoop andere merken overslaaan, gezien die ook LG panelen gebruiken. Waaronder Philips/ tp vision.
PdeBie @Get!em27 december 2023 09:21
Klopt, dus het vereist wel het nodige onderzoek. En misschien word het wel weer een LCD in plaats van OLED.
cmegens @PdeBie28 december 2023 08:56
Sorry maar dat is gewoon onzinnig. Dit is als zeggen: ik koop weer een paard en wagen, want mijn auto heeft het begeven. OLED is gewoon een ver superieure techniek aan LCD. Als je rond de 1000-1200 euro gaat uitgeven voor een 55 inch TV ben je gek als je geen OLED koopt. Zie ze zelfs af en toe onder de 1000 euro gaan.
jongetje @PdeBie27 december 2023 09:07
Het is gewoon de praktijk dat 99,9 procent van de consumenten wel graag een smart tv wilt en anders deze tv links laat liggen en die van de concurrent koopt die wel apps kan draaien.
Uiteindelijk heb je sowieso software draaien om de tv te laten werken en dat is nu wat uitgebreider. Het is duurder om voor dat handjevol mensen dat geen apps op zijn tv wilt een andere versie van het OS te maken.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 23 juli 2024 00:27]

laptopleon @jongetje28 december 2023 13:30
Hele volksstammen kijken nog steeds alleen live tv op hun televisie, via het kastje van Ziggo/Delta/KPN/etc. Niet zo vreemd als je bedenkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders 50+ is.

Ook heeft die settopbox van de provider steeds vaker ook al apps voor youtube, netflix etc.

Daarnaast is er een groep die heel bewust kiest voor de modulaire aanpak: Beter een ‘los scherm’ en een losse AppleTV / Chrome box / whatever die precies doet wat je wil dan een TV met een vaak matig werkende set apps. Waarbij je er halverwege de levensduur van je tv achter komt dat er toch geen updates meer beschikbaar komen. Zat ik dan met een Samsung tv van € 2000 die na 3 jaar al geen nieuwe streamingdiensten meer aan kon, want geen app. En steeds meer apps die niet of niet goed meer werkten.
WillySis @PdeBie27 december 2023 12:00
Problemen worden juist vaak gemeld, maar iemand die een TV 10 jaar lang met tevredenheid gebruikt zal dat zeer zelden op een forum plaatsen. Als 100 schermen verkocht worden en er zijn er drie met problemen is het mogelijk dat je twee posts met een klacht kan vinden, terwijl 97 mensen het scherm probleemloos gebruiken. Klachten zijn dus altijd oververtegenwoordigd.

De Samsung Fold 4 heeft een zelfde klacht en die vind je honderden keren op het internet terug. Bij de reparatie centra van Samsung hebben ze echter nog geen 0.1% van de toestellen met die klacht terug gekregen. Grootste deel was voorzien van een scherm uit wat achteraf een slechte batch bleek te zijn. Kan voorkomen. Samsung levert zijn foldable telefoons overigens met één gratis vervanging van het scherm, ongeacht de garantie periode.
mr.Millenarian @PdeBie27 december 2023 12:03
Wat ik mis in dit overzicht is wat voor een invloed de nieuwe ontwikkelingen hebben op het stroomverbruik. Dat is tegenwoordig toch echt een belangrijk punt als ik voor een nieuwe tv ga kijken. Nu een 55" LG OLED uit 2019 en dat vind ik al een energieslurper in HDR. Dus een nieuwe mag niet meer verbruiken vind ik. Zelfs niet veel meer als ik overstap naar een 65" model. Kortom houden TV fabrikanten hier rekening mee?
laptopleon @mr.Millenarian28 december 2023 13:39
Als je kijkt naar het energieverbruik van de diverse modellen (staat erbij in de pricewatch), zie je dat het energieverbruik stukken lager is dan bijvoorbeeld tien jaar geleden (en de meeste mensen kopen natuurlijk pas een nieuwe als de oude kapot gaat).

Fabrikanten houden hier zeker rekening mee want de technieken die uitkomen zijn steeds efficiënter. CRT-schermen zijn 20 jaar geleden verdrongen door LCD met CCFL. Cold cathode fluorescent light is verdrongen door LED. Backlight wordt verdrongen door OLED en mini led. Dimbare zones zijn hard in opkomst. Schermen met beter contrast hebben uiteraard ook minder felle verlichting nodig om hetzelfde effect te bereiken.
yatogami28 @PdeBie27 december 2023 20:27
Sony geeft je de optie of je android tv wilt gebruiken of gwn een kale sony tv
lilmonkey @PdeBie27 december 2023 15:11
Beetje rare reactie. Je kunt bij elk merk natuurlijk pech hebben.

Zoal @vhal al zei, je had je gewoon kunnen beroepen op je wettelijke garantie. Dat is in Nederland sowieso eigenlijk altijd de betere optie, want die is praktisch zonder uitzondering veel sterker dan fabrieksgarantie. Wettelijk garantie in Nederland is niet aan een harde periode gebonden maar geldt zolang je redelijkerwijs van een product mag verwachten dat het naar behoren functioneert, en loopt via de verkoper in plaats van de fabrikant (kan natuurlijk dezelfde partij zijn).
berryberry @PdeBie27 december 2023 20:15
Hier ook LG met overal inbrandingen te zien wanneer licht bruin gele achtergronden te zien zijn
RTL 4 Logo komt dan in het groen zichtbaar met grote groen strepen horizontaal in het beeld
Oled is fantastisch maar ze moeten wat vinden op dat inbranden!
peke @berryberry28 december 2023 21:47
Ik heb eens gelezen dat de modellen vanaf 2021 5x minder snel last hebben van inbranden.
De technieken verbeteren dus steeds.
Voor pc monitoren zou ik nog enkele jaren wachten tot de techniek daar ook meer op punt staat.
davevleugel @PdeBie28 december 2023 10:54
Idemdito, Logo van npo+ en de play knop van deze applicatie is gewoon bij bepaalde kleuren groen. Dit zijn de oranje felle kleuren die bij mij erin gebrand staat. Tv wordt gemiddeld 2 uur per dag gebruikt afgelopen 6 jaar. Lg oled , voor de rest fijne tv en doet het nog perfect 4K HDR etc.
TiezZ_BE @PdeBie28 december 2023 13:41
Koop dan ook zeker maar geen Samsung tv's meer. De rate fratsen die zij al jaren uithalen zijn nog erger. O.a. extreem goedkope elco's op voedings pcb's plaatsen waardoor deze vaak stuk gingen vlak binnen 3-6j

Zelf ook mee mogen maken...
Aerophobia1 @PdeBie29 december 2023 22:42
Heb nu 5 jaar een 55 inch LG oled, die echt de hele dag bijna aan staat.
Alleen bij heel donker egaal grijs zie ik een wat marginaal donkerder vlak.
Bij gewoon beeld niet te zien.
Als je een willekeurig ander fabrikant met een OLED paneel neemt krijg je ook strepen, vroeger of later.
Mocht deze echt lelijk worden of stuk gaan?
De TV geeft zulk geweldig beeld vergeleken met LCD.
Koop meteen weer een nieuwe OLED.

OLED gaat gewoon wat minder lang mee, maar maakt dat ruimschoots goed met geweldige beeld en beleving.
erikloman 27 december 2023 09:27
4K @ 240Hz - Daar heb je DisplayPort 2.1 voor nodig.

NVIDIA RTX 4000 kaarten hebben geen DisplayPort 2.1.
AMD Radeon RX 7000 kaarten hebben wel DisplayPort 2.1.

Zouden de RTX 4000 SUPER kaarten wel ondersteuning krijgen voor DisplayPort 2.1?
atthias @erikloman27 december 2023 10:34
AMD kaarten doen niet de volledige DP 2.1 las ik ergens slechts 10Gbps meer dan HDMI2.1 geen idee of dat nog uitmaakt
Wolfos @erikloman27 december 2023 13:30
Denk dat we voor die info op CES moeten wachten.
honey 27 december 2023 09:36
Er zijn massaal monitoren te koop van matige kwaliteit, maar ik hoop dat er eindelijk eens één goede monitor op de markt komt met goede eigenschappen onder de €3000.
Dus:
* Hardware/interne LUT
* 10-bit
* Gemeten contrast 1:1000 (of hoger)
* Wide Gamut en goede kleuren.
* Fatsoenlijke refresrate (gamen is ook soms leuk).

We zullen zien wat 2024 brengt.
atthias @honey27 december 2023 10:35
de prijs is nog niet bekend maar dit lijkt me een leuke

https://allboutgaming.com...32-inch-4k-qd-oled-240hz/
honey @atthias28 december 2023 09:36
Ziet er goed uit. Geen Hardware matige calibratie, maar voor de rest netjes. Even afwachten of 2024 wat gaat brengen. Op dit moment is alleen een Eizo CG2700X aardig, maar is extreem traag.
atthias @honey28 december 2023 10:11
zelf mis ik dan weer de glossy (helaas semi glossy ) maar ja hardware kalibratie zou zeker fijn zijn
laptopleon @atthias28 december 2023 13:46
Ik zit ook te wachten op zoiets. In de praktijk hebben de – op papier – beste schermen vaak toch weer een nare eigenschap, zoals strepen bij de hoogste framerate, naast ook de hoogste prijskaartjes.
atthias @laptopleon28 december 2023 15:33
was dat niet vooral Samsungs VA panelen?
PaulHelper @honey27 december 2023 10:35
Ben het hier wel mee eens. Wat ik zelf er nog aan toe zou voegen is lage latency. Want zeker bij niet dure IPS panelen is dat nog wel eens richting de 5ms. Nou is dat niet dramatisch maar ook niet optimaal voor een competitieve gamer.
En ja er zijn TN en VA panelen maar daar zijn de kleuren ook weer bij niet dure panelen niet super wat ik nou juist wel wil.
Psychilles 27 december 2023 10:07
Waar blijven de normale monitoren met goeie specs? 27-32” 16:9 4K - maar dan oled of miniled.
Alleen maar van die vage resoluties en rare maten met hoge refresh gericht op gamers. Verklaring is uiteraard dat daar het geld te verdienen is, maar ik vind het jammer.
Meer concurrentie bij de panelen voor beeldbewerking zou fijn zijn. Allemaal nog erg prijzig in die hoek.
atthias @Psychilles27 december 2023 10:36
deze lijkt me dan wat u zoekt https://allboutgaming.com...32-inch-4k-qd-oled-240hz/
-Dream @atthias27 december 2023 11:15
Currently, we plan to make this monitor available for sale early in 2024.
Zoals in dit artikel staat worden er naar verwachting meedere van dit soort schermen verwacht op CES. Op basis van verschillende W-OLED en QD-OLED panelen.
atthias @-Dream27 december 2023 11:51
correct
Wolfos @Psychilles27 december 2023 11:05
Ik heb voor programmeren een display gekocht met hogere refresh rate en moet zeggen dat het ook voor niet gamen wel prettig is. Muisbewegingen en scrollen zijn ook lekker vloeiend vergeleken met een 60Hz scherm.
Deze was dan ook niet op gamers gericht.

Voor gamen zoek ik eigenlijk nog een 1440p 29" ultrawide maar ben bang dat die er nooit zullen komen. Dat formaat is op 1080p blijven hangen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 00:27]

Xfade @Wolfos27 december 2023 14:11
Is een 34" UW echt geen optie dan ?
Wolfos @Xfade27 december 2023 15:36
Ik heb nu een (oude met mankementen) 25" ultrawide staan naast een 24" 16:9 monitor. Eén maatje groter lijkt me mooi want dan komen de monitoren qua hoogte overeen. 34" lijkt me echt veel te groot hier.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 00:27]

laptopleon @Wolfos28 december 2023 13:51
Een groot scherm went heel snel, als de resolutie maar hoog genoeg is. Eerste dag achter een 40” 4K scherm ben je regelmatig je muiscursor kwijt :+ maar na een week wil je m niet meer kwijt en begin je je af te vragen waarom ze niet populairder zijn. Komt volgens mij vooral door dat ze lang heel duur waren.
Van der Berg 27 december 2023 07:54
Leuke ontwikkelingen en leuke vooruitzichten. Goed om te lezen dat LG mogelijk 144Hz refresh rate gaat ondersteunen i.p.v 120Hz bij de C4 en de G4. Volgens mij alleen invloed op gamen.

Het gaat voor mij een grote stap zijn als ik mijn huidige televisie ga upgraden. Niet alleen de grotere diagonaal naar mogelijk 65-inch.

Ik wilde dit jaar mijn huidige OLED televisie vervangen door een nieuwe model van LG OLED 2023. Ik heb nu een 55-inch de LG 55EG910V Full-HD model uit 2015 (2024 heb ik hem al 7 jaar). Ik ga in 2024 dit weer overwegen en rondkijken welke modellen er zijn.

Als computer monitor gebruik ik al 2 jaar een GIGABYTE M32U 32-inch monitor 4K 144Hz refresh rate HDMI 2.1. Ik gebruik mijn monitor via een Displayport 1.4. Deze GIGABYTE heeft een speciale ontworpen SS-IPS HDR400 paneel en dat zijn snellere panelen dan de reguliere IPS paneel.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 23 juli 2024 00:27]

Nas T @Van der Berg27 december 2023 10:38
Ik wilde dit jaar mijn huidige OLED televisie vervangen door een nieuwe model van LG OLED 2023. Ik heb nu een 55-inch de LG 55EG910V Full-HD model uit 2015 (2024 heb ik hem al 7 jaar).
Op welke afstand zit je van je televisie?
Opvallend is dat 720p, populair in het goedkoopste segment, full hd heeft ingehaald wat aantal aangeboden modellen betreft, terwijl 8k niet doorbreekt.
Dat had ik niet verwacht, waarschijnlijk zijn er nog een aantal 720P productielijnen over en zijn de redenen van aankoop 'er moet een scherm zijn', ongacht kwaliteit.

Dat van de trage groei van 8K had ik niet verwacht, maar is ergens ook logisch. Ik ben van 55" naar 65" gegaan, op een afstand van drie meter van de televisie. 55" voelde als "ja, scherper dan full-HD, maar ik wil dichterbij, omdat 4K bij 55" beter tot zijn recht komt. Met 65" heb ik dat niet.

Is 8K scherper? Ja, in de winkel heb ik het bekeken en het is net wat scherper. Denk aan 5-10% voor mijn gevoel. En dat terwijl de scherpte 100% meer is (in breedte en hoogte). Dus: het zou zonde zijn om daar een scherm <100" voor aan te schaffen. En eigenlijk is 130" bij mij thuis meer logisch. Maar dat is veel en veel te groot, misschien over 5 tot 10 jaar als grote schermen beter geaccepteerd zijn.

Lang verhaal kort: zolang enorme schermen geen gemeengoed zijn, hebben 8K schermen nauwelijks meerwaarde.
centr1no @Nas T27 december 2023 12:41
Dat van de trage groei van 8K had ik niet verwacht
Ik had niet verwacht dat er nog zoveel 8K tv's gemaakt zouden worden. Naast het feit dat het op de meest gangbare formaten en kijkafstanden overkill is, gaat er ook de komende jaren geen content komen waarbij 8K misschien een meerwaarde heeft omdat de hardware en infrastructuur op veel vlakken nog niet op dat niveau zit en er simpelweg ook niet genoeg afnemers zijn die er de meerprijs voor over hebben.

Je ziet ook dat zowel fabrikanten als contentmakers zich meer focussen op beeldbeleving d.m.v. bijv. HDR i.p.v. het aantal beeldpuntjes. Net zoals je bij GPU's ziet dat extra rekenkracht ingezet wordt voor meer realistische verlichting e.d..

Ik zie het ook niet gebeuren dat schermen groter dan 65" over 5 jaar beter 'geaccepteerd' zijn tenzij er iets drastisch verandert.
Ik zou persoonlijk een 100-120" tv ideaal vinden om bijv. films in 21:9 te kijken, maar ik hoef de presentator van het nieuws of actualiteitenprogramma, of wat voor normaal tv-programma dan ook niet op 16:9 100" te hebben. Laat staan dat ik daar het stroomverbruik voor wil betalen.
En hoewel ik er persoonlijk geen probleem mee heb dat een tv die uit staat niet per se mooi is kan ik me voorstellen dat mensen niet zitten te springen om een inflexibel 85" groot zwart gat aan de muur te hangen of op een 2 meter brede kast te zetten.
De 'smart -tv' functies zijn nog steeds beperkt tot wat apps voor voornamelijk streamingdiensten maar hebben er tot nu toe niet toe geleid dat tv-kijken interactiever wordt. Zelfs met alle mogelijkheden voor smart-home toepassingen zie ik nooit iets dat de tv daadwerkelijk daarin kan integreren, slimmer maakt.
Ik ben op dit moment meer benieuwd naar wat de ontwikkelingen van UST laser projectoren gaan doen dan die van de tv-fabrikanten.
laptopleon @centr1no28 december 2023 14:04
cc @Nas T

8K heeft, net als 4K lang had, last van het kip/ei-probleem: Geen 8K content dus geen toegevoegde waarde voor een 8K scherm. En doordat er geen 8K-schermen staan, weinig aanleiding om 8K-content te gaan maken/aanbieden, terwijl dat juist relatief duur is.
Ik zie het ook niet gebeuren dat schermen groter dan 65" over 5 jaar beter 'geaccepteerd' zijn tenzij er iets drastisch verandert.
Ik zie dit wel gebeuren, omdat a) er een doelgroep is die dit wel degelijk mooi vindt en b) omdat die schermen lang niet bestonden, tot nu toe niet of nauwelijks gemaakt werden en veel te duur waren. Kortom er is al iets drastisch veranderd / aan het veranderen en dat zet voorlopig nog door.

Als onze huidige 55” de geest geeft, koop ik voor hetzelfde bedrag dat deze gekost heeft, een 75” tv. Nu er volop 4K content is en onze ogen de komende jaren waarschijnlijk niet beter worden, ziet zelfs mijn vrouw dat zitten. En die vond ooit 42” al aan de grote kant. Maar na een weekje in een vakantiewoning met een 55” was ze er al aan gewend.
centr1no @laptopleon29 december 2023 14:32
kip/ei-probleem
Voor 4K is dat langzaam verbetert (en nog steeds niet de standaard, want bioscopen zitten nog op 2K en de bitrate van streaming content is vaak nog abominabel slecht) omdat het verschil met FHD/2K/1080p op een 65" tv op een afstand van 3 meter duidelijk zichtbaar is.
Met 8K moet het scherm aanzienlijk groter worden dan wat mensen nog acceptabel achten voor een tv om dat verschil te kunnen zien.
Zelfs als 8K door fabrikanten gepushed zou worden zoals bij 4K dan is er nog steeds de kwestie dat de hele lijn, van camera's, bewerkingssoftware en de benodigde hardware daarvoor, alle infrastructuur en alle apparatuur bij mensen thuis allemaal 8K moet kunnen verwerken.
Voor de kip wordt het nut minder en de prijs steeds hoger om nog een ei te leggen.
na een weekje in een vakantiewoning met een 55” was ze er al aan gewend
Ja het wendt vrij vlug, maar het verschil tussen 42 en 55" is niet hetzelfde als van 55 naar 75".
Alles groter dan 55" (wat niet voor niets het gemiddeld meest verkochte formaat is) wordt gezien als 'te dominant' en 'lelijk' omdat het wel erg veel van van muur begint te bedekken in een gemiddelde Nederlandse woonkamer.
Als je naar de statistieken kijkt dan zie je dat het gemiddelde formaat van tv's ongeveer een inch per jaar omhoog gaat. Als je die lijn door trekt zijn we 20 jaar verder voor 75" gemiddeld is.

Grote 4K schermen (>65") zijn al een tijdje zeer betaalbaar en toch heeft dat niet geleid tot enorm toegenomen verkopen ervan.
Bovendien zal die ontwikkeling voor OLED tv's nog wel wat jaren uitblijven en er is wel degelijk een verschuiving bezig naar beter beeld i.p.v. simpelweg meer beeld.
Er zijn best redenen te verzinnen waarom een enorm scherm met 8K of meer wel binnen 10 jaar in ieder huishouden te vinden zou kunnen zijn, maar naar mijn idee zal de 'tv' dan toch echt meer moeten kunnen zijn dan die statische rechthoek waar we domweg een programma op afspelen.
laptopleon @centr1no29 december 2023 15:15
Met 8K moet het scherm aanzienlijk groter worden dan wat mensen nog acceptabel achten voor een tv om dat verschil te kunnen zien.
Dat hangt inderdaad helemaal af van wat mensen acceptabel vinden en dat kan snel veranderen. Toen wij deze 55" kochten, jaar of acht geleden, was dat echt nog heul groot en niemand van onze buren, familie en kennissen had dat. Toen was dat ook het argument: 'Ik weet niet of ik dat wel wil, zo groot.' 'Past niet meer in de huiskamer' 'Je zit er te dicht bij'. Etc. Intussen is 55" niets bijzonders meer en zie ik al 65" en 75" (77"?) schermen opduiken.
Als je die lijn door trekt zijn we 20 jaar verder voor 75" gemiddeld is.
OK, maar GEMIDDELD is iets heel anders dan populair. In het crt-tijdperk had ook lang niet iedereen een tv van 70 cm, maar ze waren wel populair.
Grote 4K schermen (>65") zijn al een tijdje zeer betaalbaar en toch heeft dat niet geleid tot enorm toegenomen verkopen ervan.
Als ik naar de goedkoopste 65" in de pricewatch kijk, was die tv vorig jaar nog € 900 en nu € 550. Ik kan overigens zo 1, 2,3 geen verkoopcijfers of grafieken vinden van tv's, qua grootte. Het zou me niets verbazen als de verkopen van 65"-ers de laatste jaren elk jaar meer dan verdubbeld zijn. Het is ook maar net wat je veel vindt. We zijn laatst bij MediaMarkt gaan kijken hoe de diverse 65 en 75" schermen er in het echt uit zagen. Toen viel me op dat er veel meer keuze in dat soort grote maten is dat nog maar een jaar of 3, 4 geleden, naast veel lagere prijzen.
maar naar mijn idee zal de 'tv' dan toch echt meer moeten kunnen zijn dan die statische rechthoek waar we domweg een programma op afspelen.
Sommige mensen kijken hun vakantiefoto's / video's al terug, gamen, spelen spotify er op af. Waar denk je nog meer aan?

Het zou zomaar kunnen dat er over tien jaar eindelijk een betere integratie van alle 'slimme' apparaten is, via Matter. Over langzame veranderingen gesproken, dàt gaat pas traag. Maar misschien is het straks meer de VR-bril die daar mee gaat lopen.
centr1no @laptopleon29 december 2023 23:04
Toen was dat ook het argument: 'Ik weet niet of ik dat wel wil, zo groot.' 'Past niet meer in de huiskamer' 'Je zit er te dicht bij'. Etc. Intussen is 55" niets bijzonders meer
Zoals ik al zei: "het verschil tussen 42 en 55" is niet hetzelfde als van 55 naar 75" ".
Men gaat daadwerkelijk aanlopen tegen het probleem dat het niet meer past. Dat het de halve muur in beslag neemt.
GEMIDDELD is iets heel anders dan populair
Klopt. Maar 55" is ondertussen wel het meest verkochte formaat en er zijn redenen waarom dat misschien voor 75" nooit gaat gelden.
Ik kan overigens zo 1, 2,3 geen verkoopcijfers of grafieken vinden van tv's, qua grootte.
https://www.statista.com/...s-average-tv-screen-size/
Het zou me niets verbazen als de verkopen van 65"-ers de laatste jaren elk jaar meer dan verdubbeld zijn.
Er zijn tijdens de Covid-periode meer grotere formaten verkocht inderdaad.
Sommige mensen kijken hun vakantiefoto's / video's al terug, gamen, spelen spotify er op af. Waar denk je nog meer aan?
Meer flexibiliteit en meer interactiviteit. Zowel voor het apparaat zelf als voor content.
Zoals ik al zei zitten we vast aan diezelfde zwarte rechthoek die veelal gebruikt wordt voor de vaste tv-programma's, series en films. En ondertussen heeft iedereen een telefoon en/of laptop/PC. Iedereen heeft ondertussen wel een idee wat de mogelijkheden zijn, maar tv's blijven domme afspeelapparaten.
Kees BOFH 27 december 2023 09:57
Het blijft toch vreemd dat monitoren al zo lang stil staan, of zelfs achteruit gaan qua resoluties. Juist bij een monitor waar je in het algemeen vrij dicht op het scherm zit zijn hoge resoluties wenselijk, maar blijkbaar komen die als eerste naar televisies.

Met de riva tnt2 kon ik mijn 19" crt monitor al aansturen op 1600x1200 op 60Hz, diezelfde resolutie had ik ook op mijn eerste laptop. Maar mijn volgende monitor was een 21" 'full hd' met een verticale resolutie van 1080, dat was dus gewoon een stap terug in zowel ppi als verticale ruimte.

En in de afgelopen 25 jaar zijn vrijwel alle computeronderdelen tientallen keren sneller en beter geworden behalve monitoren. Begin 2000 zaten we al op dik 11k pixels per inch^2, met een 24" full-hd monitor zakt dat naar 8k ppi^2. Er is wel wat verbetering; een 27" 4k monitor zit op 26 ppi^2, maar ik hoop toch echt op monitoren met meer dan 200k ppi^2. Mijn ideale monitor zou een monitor zijn die 2x 34" 4k schermen naadloos naast elkaar heeft met een resolutie van 8 keer 4k: 30720 bij 8640.

Ja, dat heeft wat meer bandbreedte nodig, maar in diezelfde tijd zijn we ook van 10mbit netwerken naar 10gbit netwerken gegaan, dus het kan vast wel.
Lapa @Kees27 december 2023 11:17
Dat is dan voor productiviteit neem ik aan? Want voor gaming heeft zo'n resolutie weinig zin. Op "gewoon" 4k heb je al de absolute top videokaarten nodig om een modern spel met een aardige framerate te kunnen spelen. Nog los van de vraag of die door jouw gewenste ppi iets toevoegt in games.
Kees BOFH @Lapa28 december 2023 09:06
Klopt, voornamelijk productiviteit. Ook voor gaming kan het wel voordelen hebben, maar dan moet je wel (net als vroeger vaak werd gedaan) de game op een lagere resolutie renderen en het door de monitor laten upscalen. Daar zijn ook nog wel genoeg truckjes voor.
OLED 27 december 2023 09:45
Ik wist niet dat QD OLED zoveel beter was.
Overigens als ik het scherm van mijn iPad of MacBook Pro van 2021 vergelijk met mijn 2023 LG C3, dan moet ik concluderen dat mini led betere en fellere HDR heeft. Ik start op allebei Apple TV+ met een Dolby Vision, en dan de MacBook op schoot met de TV op 2 meter erachter/erboven zodat de schermen even groot zijn en ik snel kan vergelijken. Ook de beweging oogt veel prettiger op de mini led schermen, op mijn C3 schokt het enorm met alle beeldverwerking uit, en ik krijg het nooit zo natuurlijk als de mini led. De winkel zei dat ik maar de Sony had moeten kopen (die bijna de helft duurder was) omdat die wel natuurlijke beweging hebben zonder dat het als een soap opera uitziet , of aan de andere kant schokt.

Hoe is de beweging van QD OLED voor films, is het even ‘slecht’ als op de oude OLED schermen zoals van LG?
sdekker @OLED27 december 2023 11:38
Ik heb al jaren een LG OLED 65EF950V en ben erg tevreden met de kwaliteit en de vormgeving. Voor SmartTV functies maak ik al jaren gebruik van AppleTV en dat werkt perfect. De helderheid van de LG is geen probleem (wellicht ook omdat we geen hele lichte huiskamer hebben). Wel vond ik na 8 jaar dat ik toe was aan een nieuwe en had bij HelloTV de Sony Bravia XR-65A95L besteld.

Om te testen of de verschillen ècht zo groot waren heb ik diverse Netflix HDR series tegelijkertijd afgespeeld op de 2 OLEDs met een vergelijkbare beeldmodus. En tot mijn verbazing was de helderheid en kwaliteit van mijn 'oude' LD OLED bijna net zo goed (subjectief gezien) als de Sony QD OLED. Ik snap dat met metingen anders uitpakt - voor dagelijks gebruik was de meerwaarde beperkt.

De smoothness was wel beter bij de Sony, maar GoogleTV kon me weer niet bekoren. Een heel chaotisch tv OS. Daarop besloten de Sony te retourneren, ook omdat de vormgeving van zo'n toptoestel 'goedkoop' aandoet. Hij staat op twee pootjes en dat is eerlijk gezegd geen porum.

Als vervolgactie een Philips HUE AmbiLight set gekocht en nu heb ik soms het gevoel dat het beeld tè fel is. In ieder geval zei de familie die met kerst op bezoek kwam dat het wel erg helder was.

Mijn vervolg tv zou een 70" OLED moeten zijn. 77" is echt te groot als je van 65" komt. Dat zou een interessante toevoeging zijn @Eric van Ballegoie en @deepvreezo voor dit artikel. Heeft LG daar nog plannen voor?
OLED @sdekker27 december 2023 12:30
LG heeft zeker goede televisies en als je een beetje aan het ‘vloeiende’ beeld gewend bent dan begrijp je waarom miljoenen mensen er extreem tevreden mee zijn. Die Sony is op papier dus veel feller maar in de praktijk merkte je het niet begrijp ik? Dat is iets om in gedachte te houden bedankt
sdekker @OLED27 december 2023 15:21
Dat klopt inderdaad.
Tosti Ham-Kaas245 @sdekker27 december 2023 18:09
Daar koop je in mijn optiek dit scherm ook niet voor. Ben het met je eens dat de helderheid t.o.v. een (MLA) OLED een tikje beter is, maar als je purist bent schroef je de helderheid volledig terug. Heb ik ook gedaan. Als ik in een bak licht wil kijken kies ik wel voor een LCD scherm. De Sony koop je voor de kleuren en motion handling.

Ik heb hem aan de muur hangen trouwens, geen last van voetjes 😉
KKose 27 december 2023 09:43
Welke nu, Sony of Panasonic? En met Samsungscherm ipv Lg? Dank u.
oli4100 27 december 2023 10:50
Jammer dat er nog steeds geen hoge dpi (>160 ppi, liever 200ppi+) + hoge refresh rate OLED panelen beschikbaar komen. Dat blijft toch (kennelijk) een zwak punt van OLED. Idealiter komt er een 27" 4K/5K 120Hz+ OLED (of 32" 8K 120Hz+) op de markt. Dat zou een perfecte office én gaming monitor kunnen zijn, waarbij de typische OLED text fringing dan eigenlijk min of meer opgelost wordt door de hoge DPI. Nu is OLED (naar mijn mening) onbruikbaar voor office werk, (helaas) terwijl de algehele beeldkwaliteit zoveel beter is dan IPS.
pjdijkema 27 december 2023 11:29
De ontwikkeling van miniled vind ik reuze interessant. Ik heb zelf een Samsung miniled tv uit 2021 (neo qled 85a) en ben erg tevreden met het beeld. Deze tv’s konden toen echter net niet tippen aan oled, simpelweg omdat ze nog niet genoeg dimbare zones hebben. Maar tegenwoordig, zeker de tcl met 5000 zones, kunnen ze de concurrentie echt wel aan met oled. Ik denk dat we dit toch wel te danken hebben aan Samsung aangezien zij destijds als enige niet zijn overgestapt op oled en zijn blijven doorontwikkelen met hun eigen qled (of led) technologie.

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