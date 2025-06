Een gamingmonitor met goede hdr: het blijft een lastig verhaal. Als je nu naar de Pricewatch gaat, vind je precies 300 verkrijgbare schermen met enige vorm van hdr-ondersteuning, waarbij de goedkoopste optie slechts 159 euro kost. Helaas blijft de ondersteuning bij dat soort betaalbare modellen vaak beperkt tot het snappen van het signaal. Als je een lcd-monitor wil maken dat de hoge contrasten van een hdr-beeld goed kan laten zien, is daarvoor een fullarraylocaldimmingbacklight, ofwel fald-backlight, nodig, dat delen van het beeld waar nodig helderder of donkerder kan maken.

De eerste lcd-monitoren met hdr en fald-backlight stammen uit 2018. Dat waren 27"-modellen op basis van een 4k-paneel, met daarachter 384 losse ledjes. Minileds maken een efficiëntere productie en nog fijnmazigere local dimming mogelijk. Op de CES van 2019 werd al de eerste monitor met miniledbacklight gepresenteerd, die de jaren daarna langzaam de winkels binnendruppelden. Zo bespraken we in 2021 bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift PG32UQX en de Samsung Odyssey Neo G9.

Eindelijk niet extreem duur

Nu steeds meer miniledschermen de markt bereiken, zijn er langzamerhand ook een paar exemplaren die niet zo extreem duur zijn als de eerdere schermen van ASUS en Samsung. Terwijl voor de PG32UQX bijvoorbeeld liefst 3499 euro moest worden neergeteld, telt de Pricewatch nu al meer dan 10 miniledschermen onder de 2000 piek, met meer modellen op komst. In dit artikel werpen we een blik op twee van de goedkoopste miniledmonitoren van dit moment, die zelfs minder dan 1000 euro moeten kosten: de AOC Agon Pro AG274QXM en de Cooler Master Tempest GP27U. Daarmee zijn ze goedkoper dan de oledmonitoren voor gaming die door diverse fabrikanten werden aangekondigd op de CES en zouden ze ook interessant kunnen zijn als je op zoek bent naar een monitor met uitstekende hdr-weergave.

AOC Agon Pro AG274QXM

De Tempest GP27U verscheen eind november vorig jaar voor precies 999 euro, al lijkt hij nu even uitverkocht. Daarvoor krijg je een 27"-4k-monitor (3840x2160) met een 160Hz-refreshrate en de verwachte HDMI 2.1-aansluitingen voor je console. Deze specificaties lijken op het kwartet dat we eerder bekeken, maar achter het ips-paneel van het Cooler Master-scherm zit een miniledbacklight met 576 zones, dat een helderheid rond de 1000cd/m² moet kunnen leveren.

Het scherm van AOC werd in het najaar van 2021 al aangekondigd en is nu ongeveer een jaar op de markt. De startprijs was 1049 euro, maar inmiddels is hij verkrijgbaar voor slechts 678 euro bij de goedkoopste aanbieder. Daarmee concurreert hij met de Cooler Master Tempest GP27Q, het zustermodel van de GP27U die we in dit artikel bekijken. De AG274QXM en GP27Q hebben een 27"-wqhd-paneel (2560x1440), wat in ieder geval een wat minder scherpe weergave oplevert dan bij de GP27U, maar veel van de overige specificaties zijn gelijk. Ook de AG274QXM heeft een ips-paneel met local dimming met 576 zones en een helderheid van 1000cd/m², waarbij de refreshrate met 170Hz nog iets hoger ligt.

Gelet op de verschillen in resolutie en prijs zijn de AG274QXM en GP27U niet direct vergelijkbaar, maar op papier heb je aan allebei een geavanceerde monitor voor een relatief scherpe prijs. Om te beoordelen of deze 'miniledschermen voor minder' in de praktijk ook een goede koop zijn, doorlopen ze ons uitgebreide testparcours.