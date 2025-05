Lcd-schermen met een miniledbacklight worden steeds goedkoper. Zo constateerden we vorig voorjaar al, toen we de AOC Agon Pro AG274QXM en de Cooler Master Tempest GP27U bespraken, die beide onder de 1000 euro doken, terwijl vroege miniledschermen meer dan 2000 euro konden kosten. Begin 2024 zijn beide fabrikanten terug met een nieuw model, waardoor een miniledscherm nu zelfs voor minder dan 500 euro bereikbaar wordt. De AOC AGON Q27G3XMN is tijdelijk slecht verkrijgbaar, maar heeft normaal gesproken een adviesprijs van 399 euro, terwijl hij de afgelopen maanden ook al voor zo'n 360 euro te koop is geweest. De Cooler Master Tempest GP2711 kost op het moment van schrijven 449 euro.

Beide monitors hebben een 27"-VA-paneel met wqhd-resolutie (2560x1440) en een refreshrate van 165Hz (Cooler Master) of 180Hz (AOC). Het miniledbacklight van de AOC-monitor is opgedeeld in 336 onafhankelijk dimbare zones, terwijl de Cooler Master Tempest GP2711 zelfs 576 dimmingzones biedt. Beide schermen beloven een piekhelderheid van 1000cd/m².

De belangrijkste belofte van deze twee betaalbare miniledschermen is een goede hdr-weergave. Vrijwel alle (gaming)schermen tot 500 euro doen het daarin matig tot slecht. Niet alleen is de helderheid te beperkt, bij lcd-schermen zonder miniledbacklight is het contrast ook veel te laag omdat de zwartwaarden niet goed zijn. Oledschermen hebben wel een goed contrast en een vrij hoge piekhelderheid, maar de goedkoopste 27"-wqhd-schermen beginnen pas vanaf 750 euro. Wie wel goede hdr wil, maar daar geen budget voor heeft, komt daarmee haast automatisch uit bij de Q27G3XMN en Tempest GP2711. Hoe bevallen deze schermen in de praktijk?

Design en aansluitingen

De AOC Q27G3XMN heeft een eenvoudige, maar doelmatige vormgeving. Het ietwat dikke paneel verraadt het gebruik van een miniledbacklight. De hele buitenkant is gemaakt van matzwart plastic met enkele rode accenten, ook de voet met zijn kruisvormige poot. Oerdegelijk voelt die niet aan, maar echt onstevig ook weer niet. Jammer is wel de enigszins beweeglijke aansluiting tussen poot en scherm, waardoor het geheel enigszins heen en weer kan wiebelen als je tegen het bureau stoot of de osd bedient. Praktisch is de mogelijkheid voor 13cm hoogteverstelling; ook kan het paneel roteren, kantelen en van links naar rechts draaien.

AOC Q27G3XMN

De bouwkwaliteit van de Cooler Master Tempest GP2711 staat op een hoger plan dan de AOC Q27G3XMN. Het matzwarte, iets dunnere paneel rust op een donkergrijze poot die zo te voelen helemaal van metaal is gemaakt, zowel de cilindervormige staander als de basis, die grappig genoeg de vorm heeft van het Cooler Master-logo. Dezelfde vorm komt ook terug rondom het bevestigingspunt tussen voet en scherm, die net als bij de AOC-monitor schroefloos is uitgevoerd. De hoogteverstelling had bij de GP2711 wat soepeler gemogen, en het scherm kan niet heel ver naar links en rechts zwenken. Net als bij de Q27G3XMN kun je het scherm ook nog kantelen en in portretmodus draaien.

Cooler Master Tempest GP2711

Beide schermen hebben een bredere onderste bezel, en links, rechts en bovenaan smalle randen die vlak liggen met het paneel, zodat het uitgeschakeld lijkt alsof er geen rand zit. Vanaf een normale kijkafstand is het hele scherm goed te overzien. Langs de randen vallen geen delen van het beeld weg, zoals bij sommige schermen met dit ontwerp wel het geval is.

Op het vlak van aansluitingen biedt de AOC Q27G3XMN niet veel meer dan het hoogstnoodzakelijke: twee HDMI 2.0-poorten en een DisplayPort 1.4-ingang. Naast de poorten zit nog een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, plus een standaard C13-aansluiting voor de stroomvoorziening.

De Cooler Master GP2711 heeft geen ingebouwde voeding, dus een alternatieve stroomaansluiting is vereist. Naast een 3.5mm-koptelefoonpoort, twee HDMI 2.0-poorten en een DisplayPort 1.4-ingang heeft dit scherm ook een USB-C-poort geschikt voor DisplayPort Alternate Mode, zodat je gemakkelijk je laptop aansluit. Die wordt dan niet tegelijk opgeladen, zoals bij sommige kantoorschermen en duurdere gamingschermen, want de GP2711 ondersteunt slechts 15W power delivery. Aardig is dat Cooler Master een tweede USB-B-upstreampoort heeft toegevoegd, zodat de USB-hub met twee 5Gbit/s-Type-A-poorten automatisch kan worden geschakeld tussen twee aangesloten pc's als je van input verandert.

Osd en bediening

Van alle schermen die ik het afgelopen jaar heb bekeken, heeft de AOC Q27G3XMN een bijzonder onprettige osd-bediening. De knopjes rechtsonder het paneel voelen goedkoop aan en reageren erg slecht. Regelmatig schoot ik een stukje te ver door in het menu of moest ik een tweede keer harder drukken. De vormgeving is wat anders dan gebruikelijk, met een dubbele verticale rij iconen waarachter opties schuilgaan. Beeldmodi staan verdeeld over de Game- en Luminance-menu's, terwijl de kleurruimte-instelling in het Color-menu is te vinden. Het scherm beschikt over de gebruikelijke opties voor een gamemonitor om de schaduwen helderder te maken of een fps-teller of een richtkruis over het beeld weer te geven.

Osd AOC Q27G3XMN

Cooler Master kiest bij de Tempest GP2711 voor de traditionele vijfwegjoystick rechts achter het paneel met daarboven een enigszins verzonken powerknop, een combinatie die prima werkt om het logisch in verticale tabbladen vormgegeven menu te bedienen. De mogelijkheden komen grotendeels overeen met die van de Q27G3XMN, met een paar extra's. Zo biedt de kleurruimte-instelling ook opties voor AdobeRGB en BT.2020, zit er naast een overdrive-instelling ook een functie voor motionblurreduction in het menu en biedt de GP2711 zoals gezegd een kvm-functie. Hoewel de GP2711 net als de Q27G3XMN drie verschillende localdimminginstellingen heeft, levert het aanpassen van de stand lang niet zo'n duidelijk verschil in contrast op als bij de AOC-monitor.

Osd Cooler Master Tempest GP2711

Testmethode en testveld

Verpakking De AOC Q27G3XMN wordt geleverd in een full colour bedrukte doos, terwijl de verpakking van de Cooler Master Tempest GP2711 van zwart bedrukt karton is. Beide schermen worden op hun plek gehouden door piepschuim en niet door milieuvriendelijk karton, zoals bij sommige duurdere monitors wel het geval is. Rondom de schermen zit het gebruikelijke foamzakje, en de kabels en voeding zijn verpakt in plastic zakjes voor verdere bescherming.

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm niet alleen door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert; we stellen het scherm ook in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB, waarbij we zo nodig aanpassingen doen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. In dit kortere artikel staan alleen de metingen waarbij het scherm is ingesteld voor sRGB en Display P3. De overige scores vind je op de productpagina.

De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Het testveld in deze review is ontleend aan dat van onze eerdere test van 27"-gamingmonitors. Net als de twee schermen in dit artikel hebben die een resolutie van 2560x1440 pixels en een refreshrate tussen de 165Hz en 180Hz. Het paneeltype verschilt: dat is voor deze schermen ips en geen VA. We hebben ook nog wat andere wqhd-ips- en -VA-monitors toegevoegd die ongeveer evenveel kosten als de Cooler Master Tempest GP2711 en AOC Q27G3XMN.