De Samsung Odyssey-serie van gamingmonitoren kende in 2020 een spectaculair begin. De 49"-Odyssey G9 LC49G95T was alleen al door zijn formaat een blikvanger, maar ook de 27"-Odyssey G7 LC27G75T stal de show. Net als het grote model had hij paneeleigenschappen die tot dan toe nog niet voorkwamen op een andere monitor: een zeer sterke 1000R-kromming, een VA-paneel met een 240Hz-refreshrate en op papier behoorlijke hdr-ondersteuning, en zoals blijkt uit onze testresultaten responstijden die sneller waren dan bij vrijwel ieder ander lcd-display. Nu nog komen er nieuwe high-end schermen uit die op dat gebied niet aan de Odyssey G7 kunnen tippen.

Het was misschien onvermijdelijk dat met het verbreden van de line-up in de jaren daarna, ook wat van de kracht ervan verloren zou gaan. De Odyssey Neo G9, tot op heden de enige 49"-superwide met een 240Hz-refreshrate en miniledbacklight, was nog een highlight, maar aan Samsungs eerste 4k-gamingmonitor uit 2021, de Odyssey G70A, bleek weinig bijzonder. Het was niet per se een slecht scherm, maar het had ten opzichte van de concurrentie ook geen unieke eigenschappen. Dat heeft Samsung kennelijk ook ingezien, want de G70A wordt op korte termijn vervangen door een variant die wel wat speciaals kan: de G70B met ingebouwd Tizen-smart-tv-platform.

4k-topmodel met unieke eigenschappen

In de vorm van de Odyssey Neo G8 (32BG85) heeft Samsung nu bovendien weer een waardig 4k-topmodel in het assortiment, dat met zijn sterke kromming herinnert aan de illustere G7. Hoewel de 32"-monitor alweer een halfjaar in de winkels ligt, is er nog altijd geen ander 4k-scherm verkrijgbaar met dezelfde hoge refreshrate van 240Hz. Veruit de meeste concurrenten hebben een ips-paneel, maar bij de Neo G8 houdt Samsung vast aan VA. Dat is een paneeltechniek die traditioneel flink tragere responstijden oplevert dan ips, maar juist bij high-end Odyssey-schermen weet Samsung de responstijden vaak perfect af te stellen. Ook de hdr-ondersteuning is op papier een absolute highlight bij de Odyssey Neo G8: geen simpele 8-zone-edgelitdimming en gebrekkige helderheid, zoals bij het gros van de concurrentie, maar een 1196-zoneminiledbacklight en beloofde piek van maar liefst 2000cd/m².

De unieke eigenschappen indachtig is de Odyssey Neo G8 allicht niet goedkoop. In de Pricewatch vind je hem nu voor ongeveer 1300 euro. Tegelijkertijd zijn er genoeg 32"-4k-gamingschermen zonder goede hdr en met een lagere 160Hz-refreshrate die niet veel minder kosten. De zeldzame andere miniledopties met deze diagonaal en resolutie, zijn nog véél duurder.

Op voorhand de beste keus voor wie de ultieme gamingmonitor van dit moment wil hebben, is de Odyssey Neo G8 evengoed niet. Om te beginnen heeft Samsung een concurrent in de vorm van de Odyssey Neo G7, die behalve een andere vormgeving en ietwat lagere 165Hz-refreshrate op papier nauwelijks van de Neo G8 verschilt, maar wel 250 euro goedkoper is. Helaas hebben we dit scherm nog niet kunnen testen. Als je niet per se op zoek bent naar een 32"-scherm of 4k-resolutie, vormt een oledscherm een interessant alternatief. Ook daar ondervindt de Neo G8 concurrentie uit eigen stal, in de vorm van de Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850). Voor (minder dan) 1300 euro kun je verder een 27"-woledscherm met wqhd-resolutie en 240Hz-refreshrate op je bureau zetten of een 42"-woledtelevisie met 4k-resolutie en 120Hz-verversing.