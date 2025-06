Schilderij of televisie?

De Internationale Funkausstellung begon honderd jaar geleden, zoals de naam aangeeft, als een beurs voor radioapparatuur. Daar kun je tegenwoordig lang naar zoeken, maar televisies zijn nog steeds goed vertegenwoordigd. Samsung vult zoals gebruikelijk een van de grootste hallen met zijn complete productaanbod, terwijl eeuwige rivaal LG elders is vertegenwoordigd. De Koreaanse televisiefabrikanten hebben hun kruit al op de CES begin dit jaar verschoten, dus echt nieuwe modellen zijn er niet op de beurs.

TCL en Hisense, twee Chinese fabrikanten die graag een plek willen veroveren op de Europese televisiemarkt, presenteren over het algemeen meer nieuws op de IFA. Deze merken moeten het hebben van hun lcd's met goede prijs-prestatieverhouding. Als het om beeldkwaliteit gaat, is oled vanaf het hogere middensegment redelijk onverslaanbaar. Daarom ligt de focus bij beide bedrijven vooral op segmenten waar de concurrentie minder groot is, zoals het segment onder de 1000 euro, waarvoor oledschermen nog te duur zijn. TCL en Hisense maken ook indruk met zeer grote schermen. We zagen dat al op de CES begin dit jaar, en ook op de IFA staan op beide stands televisies met een diagonaal van 100", of zelfs meer.

Dit jaar introduceren beide fabrikanten bovendien een ander soort lcd-televisie in een segment waar oled niet is vertegenwoordigd: designtelevisies met een mat scherm, die je als schilderij aan de muur kunt hangen. Het bekendste voorbeeld van zo'n televisie is Samsungs The Frame, waarvan het eerste model al in 2017 verscheen. TCL zet daar zijn Nxtframe tegenover, terwijl de tegenhanger van Hisense CanvasTV heet. In dit artikel werpen we een eerste blik op beide toestellen.

Hisense CanvasTV

De Hisense CanvasTV, modelnummer 55S7N (55") en 65S7N (65"), lijkt het vooral van zijn prijs te moeten hebben. Het toestel komt begin 2025 uit in de Benelux, in eerste instantie alleen in de 55"-maat, zo zegt een vertegenwoordiger. Wat hij in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. Voor de Verenigde Staten stelde Hisense eerder een vanafprijs van 999 dollar in het vooruitzicht. Daarmee is de prijs net wat lager dan bij de 55"-versie van Samsungs The Frame, die in een 55"-beeldmaat nu 1129 euro kost.

De CanvasTV is ook in andere opzichten vergelijkbaar met het toestel van Samsung. Ook deze televisie heeft een verwisselbare lijst, iets platter en breder dan die van Samsung, die in sommige varianten lijkt op echt hout. Hoewel je de CanvasTV strak aan de muur kunt monteren, precies zoals de televisies van Samsung en TCL, viel het ons op dat de Hisense-televisie wel een stuk dikker is, wat de illusie van een schilderij minder effectief maakt. Misschien is het ingebouwde 2.0.2-surroundsoundsysteem daar de oorzaak van.

De CanvasTV draait net als andere Hisense-televisies VIDAA-os. Het systeem op de CanvasTV is uitgebreid met de Art Mode, die wanneer de televisie uit staat een collectie van 1200 kunstwerken kan weergeven die opgeslagen zijn. Uiteraard kun je ook eigen foto's tonen of nieuwe kunst kopen in de appstore.

Het scherm van de CanvasTV heeft een extra matte afwerking, door Hisense 'Hi-Matte' genoemd, waardoor de weergave meer moet overeenkomen met die van een echt schilderij. De rgb-lichtsensor draagt hier ook aan bij, waarmee het scherm zijn helderheid en kleurtemperatuur kan aanpassen aan de omgeving. Via de aanwezigheidssensor schakelt het display zichzelf uit als er niemand in de ruimte is. Samsungs The Frame-televisie heeft die features overigens ook. Misschien lag het aan de afstelling of de relatief donkere demoruimte waarin Hisense het apparaat toonde, maar het was op het oog nog te zien dat er licht van het scherm kwam, terwijl de Samsung-televisie vrij overtuigend kan lijken op een echt schilderij.

Het paneel in de CanvasTV is voorzien van een quantumdotbacklight voor een breder kleurbereik en draait op maximaal 144Hz. Vrr-ondersteuning is er voor wie de tv voor gaming wil gebruiken. Net als bij de andere 'schilderijtelevisies' is er geen miniledverlichting aanwezig, waardoor de hdr-weergave waarschijnlijk minder goed zal zijn dan op een 'normale' televisie. Dat geldt ook voor de concurrentie van Samsung en TCL. Een ander punt dat Hisense gemeen heeft met andere merken: de CanvasTV lijkt een VA-paneel te hebben, te oordelen aan de kijkhoeken, hoewel medewerkers op de stand dat niet wilden of konden bevestigen. Een rood of oranje schilderij ziet er vanuit een hoek duidelijk wat fletser uit, terwijl de kleurverzadiging op een gemiddelde oled- of ips-televisie onder een hoek beter op peil blijft. Omdat de concurrentie van Samsung en TCL ook dit soort panelen gebruikt, doet de CanvasTV het in dit opzicht niet slechter.

TCL Nxtframe

TCL heeft voor zijn Nxtframe A300 (Pro) interessantere keuzes gemaakt dan Hisense. Deze televisie wordt gemaakt in maten van 55", 65", 75" en 85". De grootste maat komt hier niet beschikbaar; overige modellen liggen vanaf medio november in de winkel. De adviesprijzen zijn als volgt:

Beeldmaat Model Prijs 55" Nxtframe A300W € 999,- Nxtframe A300 Pro € 1299,- 65" Nxtframe A300W € 1299,- Nxtframe A300 Pro € 1599,- 75" Nxtframe A300W € 1699,- Nxtframe A300 Pro € 1999,-

Het verschil tussen de Pro- en non-Pro-versies van de Nxtframe is het meegeleverde audiosysteem bij het Pro-model, bestaande uit een relatief dunne soundbar en draadloze subwoofer van Bang & Olufsen. Net als de Hisense-televisie belooft de non-Pro versie van de Nxtframe goedkoper te worden dan de The Frame-televisie van Samsung in dezelfde beeldmaat. De concurrent is overigens wel in 85" en ook in een kleinere 43"-maat beschikbaar.

De naam van de televisie verwijst naar de NXTPaper-technologie die TCL al een aantal jaren in verschillende apparaten gebruikt, tot nu toe vooral tablets en smartphones. Op IFA 2024 kondigde TCL weer een paar nieuwe apparaten aan. Dat de televisie extreem mat is afgewerkt, is in vergelijking met de andere 'schilderijtelevisies' niet zo bijzonder. Op het oog was het op de beurs lastig om grote verschillen te ontdekken in de manier waarop de Nxtframe omgaat met omgevingslicht ten opzichte van het model van Hisense, ook omdat de concurrent zijn CanvasTV's tegenover enkele van zijn miniledhelderheidskanonnen had geplaatst, terwijl ze bij TCL in een apart hoekje van de stand waren geplaatst waar het licht gelijkmatiger was.

Evenals de schilderijtelevisies van Samsung en Hisense is de Nxtframe niet gericht op het leveren van de hoogste beeldkwaliteit, al was een full-arraylocaldimmingbacklight met hoge hdr-piekhelderheid gezien de dikte van de televisie wellicht te veel gevraagd. Het VA-paneel van TCL lijkt niet over zeer goede kijkhoeken te beschikken, zelfs in vergelijking met de televisies van de andere twee merken, die ook dat soort panelen hebben. TCL biedt wel een 144Hz-refreshrate en vrr-ondersteuning voor gaming.

Net als de televisies van Samsung en Hisense wordt de TCL-variant geleverd met de nodige hardware om hem aan de muur te monteren, maar bij de Nxtframe kun je ook een voet bijbestellen om hem als 'normale' tv op een kastje neer te zetten. Er is ook een verrijdbare 'ezel'-standaard, die de televisie minder statisch laat zijn dan een normaal exemplaar, zo legt een medewerker uit. Hoewel Samsung een standaard voor The Frame-televisie verkoopt, zitten daar geen wieltjes onder; bij Hisense zagen we überhaupt geen standaard. De verrijdbare standaard van TCL biedt plaats aan de soundbar, maar de subwoofer moet wel op de grond worden gezet.

Met een dikte van 27mm is de TCL Nxtframe-televisie duidelijk dunner dan het model van Hisense, maar nog iets dikker dan Samsungs The Frame-tegenhanger, die 24mm meet. Zoals een medewerker op de TCL-stand opmerkt, zitten er op de Samsung-televisie geen aansluitingen om op die dikte uit te komen. Alle stekkers moeten worden ingeplugd op de aparte One Connect Box, die je ergens rondom de televisie moet wegwerken. Dat is niet het geval bij TCL, waar je HDMI- en andere kabels direct achter de tv kunt inpluggen, zoals gebruikelijk.

Evenals bij de andere merken is de rand van de Nxtframe-televisie te vervangen door een bezel in een andere kleur of afwerking. De vier delen klikken magnetisch rondom het scherm vast. De 'houten' rand is ook hier niet echt van hout. Bij verschillende demomodellen viel het op dat de hoekjes niet zo netjes aansloten als bij de televisies van Hisense en Samsung die ik op de beurs zag, iets wat voor de uiteindelijke winkelmodellen hopelijk is verbeterd. Linksonder op de bezel zit bij de Nxtframe-televisie een kleine uitstulping met daarop de powerknop en de lichtsensor.

De Art Mode van de TCL Nxtframe-televisie, die draait op Google TV, biedt toegang tot kunstwerken uit een lijst van internationale musea die in 'uitgeschakelde' toestand op het scherm kunnen worden getoond. De Nxtframe heeft ook een AI-stand waarin je kunstwerken kunt laten genereren in de stijl van een bepaalde kunstenaar, zoals Monet of Van Gogh. Goed gelukte 'kunst' kun je opslaan in een persoonlijke bibliotheek op het toestel.

Voorlopige conclusie

Zowel TCL als Hisense laten op IFA 2024 een televisie zien die sterk lijkt op Samsungs The Frame: een mat lcd-scherm met een verwisselbare lijst en een relatief dunne vormgeving, die je als een schilderij aan je muur kunt ophangen. Als hij niet in gebruik is, verschijnt er kunst op het scherm, zodat je geen lelijk zwart gat in je woonkamer hebt. Het nadeel is wel dat de tv in deze modus (flink) energie blijft gebruiken.

Beide merken kiezen ervoor om hun televisies scherper te prijzen dan Samsung, zoals het er nu naar uitziet. TCL heeft interessantere keuzes gemaakt dan Hisense, zoals de mogelijkheid om het scherm op een verrijdbare standaard te plaatsen. Aan de muur oogt het product met zijn dunnere afmeting meer als een echt schilderij. Wie had gehoopt op een schilderijtelevisie die op het gebied van beeldkwaliteit volledig kan meekomen met een normaal model, lijkt ook met de Nxtframe en CanvasTV achter het net te vissen. Ons volledige oordeel reserveren we uiteraard tot de televisies hun ronde door ons testlab hebben gemaakt.

Update 10-9: TCL liet ons de lokale adviesprijzen en het introductiemoment voor de Nxtframe weten. Die informatie is toegevoegd aan het artikel.