De LG OLED B4 is de goedkoopste serie oled-tv's die LG dit jaar heeft uitgebracht. Tot vorig jaar was die rol nog voorbehouden aan LG's OLED A-serie, maar in 2024 heeft de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant geen nieuw A-model meer uitgebracht. We testten de 48"-uitvoering van de OLED B4; rond Black Friday was deze al verkrijgbaar voor 777 euro, terwijl de 55" -variant toen nog 829 euro kostte. Inmiddels zijn deze prijzen weer gestegen, waardoor je nu minimaal 825 euro kwijt bent voor het 48"-model. Daarmee is de B4 alsnog de laagst geprijsde oledtelevisie van het moment. Wat lever je daarvoor in?

Quicktest Dit is een Quicktest, een kortere productbespreking. Aan sommige producten valt niet veel te testen, of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Uiterlijk, aansluitingen en afstandsbediening

De LG OLED B4 is een simpel, maar fraai vormgegeven tv met dunne bezels. De tv is nergens dikker dan 47mm. Hoewel enkele aansluitingen recht naar achteren wijzen, zijn deze in een nis geplaatst, zodat je de tv alsnog vlak aan de muur kunt hangen. De tv heeft vier HDMI 2.1-aansluitingen die allemaal geschikt zijn voor 4k-signalen tot 120Hz, met daarbij ook ondersteuning voor vrr en allm. De tv heeft ook aansluitingen voor lan, USB (2x) en optische digitale audio, plus ingebouwde tuners voor DVB-T, DVB-C en DVB-S. Verder heeft de B4 bluetooth en wifi aan boord en is er ingebouwde Chromecast- en Apple AirPlay 2-functionaliteit. Een hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt.

In vergelijking met zijn voorganger valt op dat de B4 niet meer op een centrale voet staat, maar op twee wigvormige, metalen pootjes, net als eerdere modellen uit LG's OLED A-serie. LG levert zijn welbekende MagicRemote bij de televisie. Deze fijn werkende afstandsbediening is gelijk aan de zapstok die we eerder uitvoeriger beschreven in onze uitgebreide review van de LG OLED EVO C4 en OLED EVO G4. Hij werkt op twee meegeleverde AA-batterijen en heeft geen toetsverlichting, maar beschikt wel over fysieke nummer- en kleurcodeknoppen. Media-afspeelknoppen zitten er echter niet op.

Smart-tv, gamefuncties en geluid

(In) de doos De LG OLED B4 wordt geleverd in een doos van ongebleekt karton. De tv is verpakt in een kunststof zak met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm met vast netsnoer en de voeten van de tv een afstandsbediening en een papieren handleiding. De handleiding van de B4 is ook online beschikbaar.

De B4 gebruikt hetzelfde webOS 24-smart-tv-systeem als de eerder besproken LG C4 en G4. Ook de gamefuncties zijn vergelijkbaar. Het grootste verschil is dat de B4 voor games de grens trekt bij maximaal 120Hz, waar LG's duurdere modellen tot 144Hz gaan. Wel zijn alle vier HDMI-poorten in staat om 4k-signalen met deze maximale refreshrate door te geven, waar veel tv's van andere fabrikanten beperkt zijn tot twee van zulke poorten. Verder is LG's webOS Re:New-programma ook van toepassing op de B4, wat betekent dat de smart-tv-software na het jaar van release nog vier jaar lang versie-upgrades krijgt. Voor een uitgebreidere beschrijving van de smart-tv- en gamefuncties verwijzen we je graag naar de review van de C4 en G4. Nieuw is dat er nu ook een Ziggo Go-app is voor webOS, al gaat het voorlopig nog wel om een bètaversie.

In tegenstelling tot de C4 en G4 heeft de B4 geen woofer aan boord om lage tonen van meer power te voorzien. Toch komt er een verrassend gedetailleerd en warm geluid uit de stereospeakers. Niet dat je bij explosies en geweervuur van je stoel trilt, maar blikkerig is het geluid zeker niet. Wel merkten we dat je het volume beter niet voluit kunt zetten, want dan treedt er een limiter in werking die het volume op en neer laat golven.

Beeldkwaliteit

De B4 is voor beeldverwerking uitgerust met de α8 AI Processor. Deze opvolger van de α7-processor is technisch gelijkwaardig aan de α9-processor van de C4, met uitzondering van de Brightness Booster-functie van het C-model. We verwachten dan ook dat de B4 ten opzichte van die C4 vooral wat inlevert aan helderheid, mede doordat de B4 een normaal oledpaneel heeft in plaats van het 30 procent helderdere OLED evo-paneel van de C4. Ook heeft het geteste model met zijn 48"-formaat kleinere subpixels dan de schermen die we doorgaans testen, wat ook zijn weerslag zal hebben op de helderheid. Verder is de beeldverwerking van de B4 echter van hetzelfde hoge niveau.

Oleds staan bekend om hun perfecte zwartwaarden en dito kijkhoeken, maar bij de C4 viel ons op dat het beeld onder een hoek van 45 graden toch wat groenig werd. We hebben kunnen zien dat de B4 hiervan ook een beetje last heeft, al valt dat ongewenste effect bij dit goedkopere model iets minder op. Verder is de B4 met zijn inputlag niet de snelste oledtelevisie, maar de scores van 5ms op 120Hz en 13,2ms op 60Hz zijn rap genoeg om probleemloos te gamen, ook als je graag snelle actiegames speelt. De tv is door de bank genomen de energiezuinigste oled-tv die we ooit hebben getest, maar de vergelijking met de rest van het testveld loopt wel wat mank; het is namelijk met zijn 48" ook de kleinste tv in het verbruiksoverzicht.

De weergavekwaliteit van sdr-beelden is erg goed. Zodra we de Filmmodus instellen, zien we dat de grijs-en kleurafwijkingen ruim onder de zichtbare grens van 3ΔE2000 blijven. Met donkere grijstinten heeft ons testmodel iets meer moeite, maar zwart is ook op deze oledtelevisie echt zwart. In vergelijking met de C4 zijn de grijs- en kleurafwijkingen bij de B4 slechts marginaal groter. Wel is de B4 zoals verwacht duidelijk minder helder. De maximale helderheid in de Filmmodus ligt pakweg 20 procent lager dan bij de C4. Dat verschil is te zien, maar met zo'n 220cd/m² staat de B4 ook overdag en 's avonds in een matig verlichte woonkamer prima zijn mannetje.

Ook in hdr doet de B4 het zeker niet slecht. De tv straalt wel duidelijk minder fel dan duurdere oledmodellen. Zo is de maximale helderheid bij weergave van een volledig wit scherm met 128cd/m² de laagste van alle tv's die we recentelijk hebben gemeten; LG's topmodel voor dit jaar, de G4, scoort daar bijna het dubbele. Ook highlights komen niet zo fel uit de test als we van andere oleds gewend zijn. Toch weet de B4 hdr-highlights er voldoende uit te laten springen. Zo geeft hij highlights ter grootte van 5 procent van het schermoppervlak weer met 654cd/m², dat is bijna vijf keer zo helder als een volledig wit scherm. Ook hierin scoort de LG G4 met 1460cd/m² echter ruim het dubbele, terwijl de C4 met ruim 1050cd/m² bijna 60 procent helderder piekt. Hdr-content oogt dus lang niet zo meeslepend als op een G4 of C4, maar is alsnog behoorlijk indrukwekkend. De weergavenauwkeurigheid van grijs- en kleurtinten in de hdr-modus is ondertussen goed tot zeer goed.

Hieronder vind je een overzicht van al onze metingen met de televisie. In deze grafieken heeft de B4 steeds een rode kleur, terwijl we concurrerende oledmodellen een turquoise tint hebben gegeven, zodat je ze eenvoudig kunt vergelijken.

Inputlag

Energiegebruik

Helderheid, grijs- en kleurweergave sdr-modus

Maximale helderheid hdr-modus

Hdr: grijs- en kleurweergave

Conclusie

De 48" LG OLED B4 is de goedkoopste oledtelevisie die je op het moment van schrijven kunt kopen. Daarvoor lever je duidelijk iets in aan helderheid, waardoor we dit model niet zouden aanraden voor felverlichte of zonovergoten woonkamers. Door de lagere piekhelderheden ogen hdr-beelden minder indrukwekkend dan op concurrerende modellen. Toch slaagt de B4 erin om hdr-beelden met de nodige impact weer te geven, omdat kleine highlights aanzienlijk feller zijn dan grotere heldere vlakken in beeld. Verder is de weergave van grijs- en kleurtinten prima, zowel in sdr- als hdr-modus. Ook de ingebouwde speakers hebben meer in hun mars dan je in zo'n dun en compact scherm zou verwachten. Bovendien ondersteunt de B4 weliswaar geen gaming in 144Hz, maar kun je wel via alle vier HDMI-poorten spelen in 120Hz. Dat maakt de LG OLED B4 een interessante allround oledtelevisie voor wie wel wil genieten van de prachtige zwart- en kleurweergave van oled, maar geen zin heeft om daarvoor duizend euro of meer neer te tellen.