Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 14-06-2023 06:00 115

LG OLED evo C3 Review

Misschien wel dé verkoophit van het najaar

14-06-2023 • 06:00

115

LG OLED C3

Samengevat

De nieuwe LG OLED evo C3 is duidelijk een evolutie van de populaire C2 van vorig jaar. De C3 biedt kleine verbeteringen, maar geen revolutionaire verschillen. De beeldkwaliteit van de tv is zeer goed, maar de helderheid blijft achter bij LG's eigen G3 en topmodellen van andere merken met QD-oledpanelen. Toch is de C3 een zeer interessante tv dankzij zijn relatief lage prijs, vier HDMI 2.1-poorten en uitstekende beeldkwaliteit.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

LG OLED evo C3 55" (C35) Zwart

Prijs bij publicatie: € 2.100,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (30)

De C-serie van LG is al jaren de populairste serie oledtelevisies in onze Pricewatch, en met een goede reden. De C-modellen combineren de beeldeigenschappen van oled met LG's beste beeldverwerkingsprocessor. Ze zijn bovendien voorzien van HDMI 2.1-poorten en hebben een relatief gunstige prijs, waardoor ze voor veel mensen een interessante keuze zijn. Dit jaar zet LG de bekende indeling van zijn oledprogramma door, waarbij de typeaanduiding van alle 2023-modellen eindigt op '3'. De A3 heeft een 60Hz-paneel en Alpha 7-processor. De B3 beschikt over diezelfde processor, maar dan in combinatie met een 120Hz-paneel, terwijl de C3-serie een beter 120Hz-paneel én de geavanceerdere Alpha 9-processor krijgt.

De topmodellen voor dit jaar zijn die van de OLED evo G3-serie, waarvan we onlangs een review hebben gepubliceerd. Die G3 Gallery OLED heeft een ander uiterlijk, omdat hij speciaal bedoeld is om te worden opgehangen. Belangrijker is dat die G3 het nieuwste, extra heldere oledpaneel met mla-technologie van LG Display gebruikt. De C3 die we in deze review bespreken, moet dat extra heldere paneel missen, maar verder lijkt hij technisch als twee druppels water op de G3.

LG OLED evo C3

De OLED evo C3, zoals de tv voluit heet, is dus niet zo helder als de G3, maar daardoor wel een stuk goedkoper, of zo je wilt: minder duur. De 55"-variant van de G3 kost op het moment van schrijven minimaal 2600 euro, de 55"-C3 die we in deze review bespreken, is te koop vanaf 2100 euro. Dat blijft natuurlijk een smak geld, zeker als je weet dat de LG OLED C2 van vorig jaar in juni 2023 nog altijd goed verkrijgbaar is en in diezelfde beeldmaat voor minder dan 1350 euro bij jou thuis kan staan. Vraag is dus of de C3 voldoende vernieuwing biedt om zijn hogere prijs te rechtvaardigen.

Uiterlijk en aansluitingen

Waar de C3 in ieder geval niet verschilt van zijn voorganger, is aan de buitenkant. De nieuwe C3 ziet er namelijk precies hetzelfde uit als de C2. Dat betekent dus dat de tv dunne bezels heeft, op een vrij smalle centrale voet staat en heel dun is, met uitzondering van het gedeelde waar de elektronica en aansluitingen zich achter het scherm bevinden.

LG C3LG C3LG C3LG C3

Alle aansluitingen zijn aan de linkerzijkant achter op de tv ondergebracht. We vinden van boven naar onder gezien eerst drie USB-poorten en vervolgens vier HDMI 2.1-aansluitingen, die allemaal geschikt zijn voor 4K120Hz-signalen, vrr tot 120Hz en allm. De tweede HDMI-connector is voorzien van een (enhanced) audio return channel, waarmee geluid met de hoogste kwaliteit naar een soundbar of AV-receiver te sturen is. Onder de HDMI-aansluitingen zien we een RJ45-lanpoort, een optisch digitale uitgang, aansluitingen voor de ingebouwde DVB-C-, DVB-T- en DVB-S-tuners en een IR-blasterpoort. Een 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang ontbreekt helaas.

Smart-tv

De C3 gebruikt precies dezelfde processor en hetzelfde smart-tv-platform als de G3. Lees vooral dus wat we in onze review van de G3 schreven over webOS 2023. Heel kort samengevat is webOS23 een iets vlotter werkende versie van het inmiddels bekende besturingssysteem. Nieuw voor dit jaar zijn 'kaarten' die apps en functies thematisch groeperen. Een aardig idee, maar de uitwerking kan beter, vooral omdat je als gebruiker zelf geen apps kunt toevoegen of verwijderen. Over het algemeen werkt webOS 2023 prima, apps van alle grote streamingdiensten zijn aanwezig en LG heeft de ondersteuning voor DTS-audio dit jaar heringevoerd, nadat het vorig jaar juist uit de televisies van LG was verdwenen. Dat is fijn als je (gedownloade) content met DTS-audio via de interne mediaspeler weergeeft of als je het geluid van externe bronnen met DTS-audio via arc wilt doorsturen naar een soundbar of receiver.

LG G3 webOS 23
Het nieuwe homescreen van LG webOS 23

Gaming

De LG C3 is net als zijn voorganger uitstekend geschikt om mee te gamen. De tv biedt ondersteuning voor 4k120Hz-weergave en ook HDMI VRR, AMD FreeSync Premium en Nvidia G-SYNC worden ondersteund. LG's Game Dashboard, dat als overlay in beeld getoond kan worden, laat de gebruiker kiezen tussen verschillende presets en toont informatie over de huidige framerate, vrr en lowlatencystatus. De functionaliteit van het gamedashboard is verder sinds vorig jaar gelijkgebleven.

De inputlag van de C3 is gelijk aan die van andere recente LG-televisies, wat betekent dat de vertraging waarmee 60Hz-HDMI-signalen worden weergeven, ongeveer 9ms bedraagt, terwijl 120Hz-signalen een vertraging van circa 5ms hebben. Dat is uitstekend en hiermee behoort de C3 tot de beste televisies op dit vlak. Onderstaande grafiek en de grafieken op de volgende pagina's tonen de LG C3 in het rood, de C2 van vorig jaar met een grijze balk, recente high-end lcd-televisies in zalmkleur, andere woledmodellen in het geel en QD-oledtelevisies in turquoise.

  • Inputlag 1080p 120Hz
  • Inputlag 1080p 60Hz
  • Inputlag 2160p 60Hz
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Televisie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
LG OLED C3 55
4,6
Samsung OLED55S90C
4,6
Samsung OLED55S95B
4,7
LG OLED C2 55
4,8
LG OLED G2 65
4,8
LG OLED G3 65
4,9
Samsung OLED55S95C
5,0
Samsung QLED 55Q74T
5,0
TCL 55C835
5,1
TCL 55C728
5,1
Panasonic TX-55LZW2004
5,7
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
5,9
Samsung Neo QLED QE55QN85A
6,0
Samsung Neo QLED QE55QN85B
6,4
LG OLED C1 55
6,4
Philips 55OLED807
6,5
Sony Bravia XR 55A80J
8,0
Sony Bravia XR-55A95K
8,3
Sony Bravia XR-55A80K
8,3
Inputlag 1080p - Gamemodus
Televisie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
LG OLED C3 55
9,0
Samsung OLED55S95C
9,0
LG OLED G3 65
9,0
Samsung OLED55S95B
9,1
Samsung OLED55S90C
9,3
Panasonic TX-55LZW2004
9,4
LG OLED G2 65
9,4
LG OLED C2 55
9,5
LG OLED A1 55
9,6
Samsung Neo QLED QE55QN85A
9,9
Samsung QLED 55Q74T
9,9
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
10,1
Samsung Neo QLED QE55QN85B
10,4
Sony Bravia KD-55X80J
11,2
LG OLED C1 55
12,5
TCL 55C835
13,3
TCL 55C728
13,3
Philips 55OLED807
15,2
Sony Bravia XR-55A95K
16,0
Sony Bravia XR-55A90J
16,0
Sony Bravia XR 55A80J
16,1
Sony Bravia XR-55A80K
16,7
Panasonic TX-55HZT1506
21,6
Philips 55PUS7906
25,2
Panasonic TX-55HZW984
29,3
Inputlag 2160p - Gamemodus
Televisie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Sony Bravia XR-55A95K
8,1
Panasonic TX-55LZW2004
8,6
LG OLED C3 55
9,0
Samsung OLED55S95C
9,0
LG OLED G3 65
9,1
Samsung OLED55S95B
9,2
Samsung OLED55S90C
9,3
LG OLED A1 55
9,3
LG OLED G2 65
9,4
Samsung Neo QLED QE55QN85A
9,5
LG OLED C2 55
9,6
Samsung QLED 55Q74T
9,6
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
10,2
Samsung Neo QLED QE55QN85B
10,4
Sony Bravia KD-55X80J
10,9
LG OLED C1 55
12,5
TCL 55C835
13,1
TCL 55C728
13,2
Philips 55OLED807
15,2
Sony Bravia XR 55A80J
15,9
Sony Bravia XR-55A90J
16,0
Sony Bravia XR-55A80K
16,1
Panasonic TX-55HZT1506
21,7
Philips 55PUS7906
26,1
Panasonic TX-55HZW984
29,3

Geluid

Het audiosysteem van de LG C3 bestaat uit twee naar onderen gerichte luidsprekers die een redelijk geluidsbeeld met een vrij goede kanaalscheiding opleveren. Maar, zoals ik in elke tv-review schrijf, om écht goed geluid uit de tv te krijgen, zijn externe luidsprekers of een soundbar noodzakelijk. LG stuurde ons (daarom) de SC9S-soundbar mee met het testexemplaar van de C3. Deze soundbar is speciaal ontworpen voor de C2 en C3 en vervangt de voet van de tv door een of twee metalen beugels die bij de soundbar geleverd worden. Wil je de tv ophangen, dan gebruik je alleen de voorste beugel, die dan als een metalen plank onder het scherm uitsteekt en de soundbar kan dragen. Wil je de tv gewoon neerzetten, dan monteer je ook de tweede beugel aan de achterzijde, waardoor een helemaal platte voet ontstaat waar de soundbar netjes op past.

LG C3 soundbar
LG C3 soundbarLG C3 soundbarLG C3 soundbarLG C3 soundbar

De LG OLED evo C3-televisie met optioneel verkrijgbare LG SC9S-soundbar

Het geluid van de soundbar en bijgeleverde subwoofer is uiteraard véél beter dan dat van de in de tv ingebouwde luidsprekers. Het geluid is helderder en ruimtelijker, waardoor stemmen beter verstaanbaar zijn en muziek en filmeffecten veel beter tot hun recht komen. De soundbar ondersteunt Dolby Atmos en heeft omhooggerichte luidsprekers, wat een extra ruimtelijk geluid oplevert. Ook, en wellicht vooral, de laagweergave is dankzij de subwoofer van een andere orde. Dat mag ook wel, want de SC9S kost net geen 1000 euro en dat vind ik best een hoop geld, want er zijn in de prijsklasse rond 800 euro soundbar-subwoofercombinaties die minimaal net zo goed klinken.

Paneel en energiegebruik

De C3 maakt gebruik van hetzelfde OLED.EX-paneel als zijn voorganger. Het is net als vorig jaar het 'instap'-OLED.EX-paneel zónder heatsink, waar de G2 van vorig jaar het duurdere paneel met heatsink gebruikte. Die heatsink voert warmte sneller af, waardoor een hogere maximale helderheid mogelijk wordt. De C3 heeft dit voordeel dus niet.

Wij meten het energiegebruik altijd nadat we de tv hebben ingesteld op 120 en 250cd/m², wat realistische scenario's zijn voor tv-gebruik 's avonds bij kunstlicht en in een helderdere omgeving overdag. Hoewel de tv een nieuwe processor heeft, is het energiegebruik in de praktijk vrijwel gelijk aan dat van de C2. De C3 is hiermee een van de zuinigere televisies met een woledpaneel.

  • Energiegebruik 250cd/m²-standaardmodus
  • Energiegebruik 120cd/m²-standaardmodus
Energiegebruik 250cd/m² standaardmodus
Televisie Schermdiagonaal Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung Neo QLED QE55QN85A 55"
68
Samsung QLED 55Q74T 55"
71
Samsung Neo QLED QE55QN85B 55"
75
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver 55"
79
TCL 55C835 55"
83
Sony Bravia KD-55X80J 55"
88
Philips 55PUS7906 55"
93
TCL 55C728 55"
117
LG OLED C3 55 55"
119
LG OLED C2 55 55"
121
LG OLED A1 55 55"
127
Sony Bravia XR-55A80K 55"
129
Sony Bravia XR-55A90J 55"
129
Philips 55OLED807 55"
133
Sony Bravia XR 55A80J 55"
140
Panasonic TX-55LZW2004 55"
140
LG OLED C1 55 55"
151
Panasonic TX-55HZW984 55"
151
Panasonic TX-55HZT1506 55"
153
LG OLED G3 65 65"
154
LG OLED G2 65 65"
160
Samsung OLED55S95C 55"
166
Sony Bravia XR-55A95K 55"
174
Samsung OLED55S95B 55"
189
Samsung OLED55S90C 55"
199
Energiegebruik 120cd/m² standaardmodus
Televisie Schermdiagonaal Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QLED 55Q74T 55"
49
Samsung Neo QLED QE55QN85A 55"
52
Philips 55PUS7906 55"
53
TCL 55C835 55"
57
Samsung Neo QLED QE55QN85B 55"
57
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver 55"
62
Sony Bravia KD-55X80J 55"
63
TCL 55C728 55"
70
LG OLED C2 55 55"
81
Philips 55OLED807 55"
82
LG OLED C3 55 55"
83
LG OLED A1 55 55"
84
Sony Bravia XR-55A80K 55"
88
Sony Bravia XR-55A90J 55"
90
LG OLED G3 65 65"
90
Panasonic TX-55LZW2004 55"
92
Sony Bravia XR-55A95K 55"
93
LG OLED G2 65 65"
95
LG OLED C1 55 55"
95
Panasonic TX-55HZW984 55"
96
Sony Bravia XR 55A80J 55"
100
Panasonic TX-55HZT1506 55"
102
Samsung OLED55S95C 55"
104
Samsung OLED55S95B 55"
115
Samsung OLED55S90C 55"
133

Beeldverwerking

De LG OLED C3 maakt net als de duurdere G3 gebruik van de verbeterde α9 Gen6-processor, de opvolger van de α9 Gen5, die vorige jaar onder de motorkap van de C2 en G2 zat. De mogelijkheden en beeldverwerkingsalgoritmes van de C3 zijn identiek aan die van de G3. Ook de nieuwe Wizard Gepersonaliseerd Beeld, die ik in de review van de G3 heb beschreven, is dus aanwezig bij de C3.

LG claimt dat de upscaling van sd- en hd-materiaal naar 4k verder verbeterd is, maar de verschillen met de modellen van vorig jaar zijn op zijn best klein, wat overigens niet wil zeggen dat de C3 op dit punt niet goed scoort. In tegendeel, de upscaling van de α9 Gen6 in de C3 is uitstekend, al wordt de beeldscherpte van écht 4k-materiaal uiteraard niet geëvenaard.

Ik schreef het in de review van de G3 al; het indrukwekkendst vind ik de verbeterde dynamische tonemapping. Net als bij de G3 zorgt deze functie er ook bij de C3 voor dat hdr-beelden helderder worden weergegeven. Daarmee gaat de creative intent van de filmmaker weliswaar voor een deel verloren, maar het maakt vooral donkere scènes bij veel omgevingslicht een stuk zichtbaarder. Verder is de beeldverwerking van de G3 zoals we die van LG gewend zijn: goed. De tv slikt signalen met verschillende beeldsnelheden foutloos, deinterlaced PAL-beeldmateriaal is netjes en de tv heeft een fijne functie om banding in signalen met veel compressie tegen te gaan. De weergave van bijna-zwarte details is iets verbeterd ten opzichte van de C2. De bewegingsscherpte van de C3 is bovendien uitstekend en met Cinematic Movement ingeschakeld weet de tv ook filmbeelden met een snelheid van 24 of 25fps nét wat vloeiender weer te geven zonder dat het gevreesde soapopera-effect de kop opsteekt.

Helderheid

We hebben de beeldkwaliteit van de LG G3 gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.

De C3 deelt dus heel veel met de duurdere G3, maar niet alles. De G3 blinkt namelijk uit met zijn extreem hoge piekheldereid, die de tv te danken heeft aan zijn nieuwe mla-oledpaneel en heatsink. De C3 moet het doen met een normaal OLED.EX-paneel, waarbij het zoals gezegd gaat om de variant zonder heatsink. De helderheid van de C3 ligt dan ook een stuk lager en dat geldt vooral voor de piekhelderheid.

Gemeten op een 5%-wit vlak op een zwarte achtergrond komt de C3 namelijk tot 815cd/m² in de filmmodus, waarbij hij feitelijk niet helderder is dan zijn voorganger en een heel stuk achterbijft bij de 1345cd/m² van de G3. Bij weergave van een volledig wit scherm zien we een vergelijkbaar beeld. De C3 is hier met 160cd/m² zelfs marginaal minder helder dan de C2 die we vorig jaar hebben getest, en aanzienlijk minder helder dan de op G3 en QD-oled gebaseerde televisies.

  • Max helderheid HDR full screen
  • Max helderheid HDR 5% window
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL 55C835
748,01
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
743,35
Samsung Neo QLED QE55QN85A
684,67
Samsung Neo QLED QE55QN85B
630,87
Samsung QLED 55Q74T
535,64
Sony Bravia KD-55X80J
383,00
TCL 55C728
351,11
Philips 55PUS7906
264,85
Samsung OLED55S95C
251,81
Sony Bravia XR-55A95K
233,44
LG OLED G3 65
207,38
Samsung OLED55S90C
205,24
Sony Bravia XR-55A90J
199,13
Samsung OLED55S95B
195,42
Philips 55OLED807
184,51
LG OLED C2 55
169,66
Panasonic TX-55LZW2004
168,90
LG OLED G2 65
162,44
Sony Bravia XR 55A80J
160,96
LG OLED C3 55
160,20
Sony Bravia XR-55A80K
160,00
Panasonic TX-55HZT1506
151,47
Panasonic TX-55HZW984
140,57
LG OLED C1 55
116,60
LG OLED A1 55
112,21
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
2.183,98
LG OLED G3 65
1.349,09
Samsung OLED55S95C
1.242,22
Samsung Neo QLED QE55QN85A
1.141,95
TCL 55C835
1.082,33
Sony Bravia XR-55A95K
993,37
Samsung Neo QLED QE55QN85B
992,69
Samsung OLED55S95B
963,28
Panasonic TX-55LZW2004
962,16
Samsung OLED55S90C
960,04
LG OLED G2 65
891,35
Sony Bravia XR-55A90J
838,56
LG OLED C3 55
815,00
LG OLED C2 55
803,37
Philips 55OLED807
743,44
Panasonic TX-55HZT1506
712,23
Sony Bravia XR-55A80K
712,00
LG OLED C1 55
692,52
Panasonic TX-55HZW984
675,83
Sony Bravia XR 55A80J
651,48
Samsung QLED 55Q74T
536,84
LG OLED A1 55
457,10
Sony Bravia KD-55X80J
383,44
TCL 55C728
352,32
Philips 55PUS7906
264,85

Sdr-weergave

De kleurweergave van de C3 in sdr-modus is vrijwel perfect. De tv laat ΔE2000's van 1,1 en lager noteren voor de standaard grijs-, kleur- en colorcheckertests. Aangezien afwijkingen kleiner dan 3 voor de meesten niet of lastig zichtbaar zijn, zijn dat uitstekende cijfers.

LG OLED evo C3 SDRLG OLED evo C3 SDRLG OLED evo C3 SDRLG OLED evo C3 SDR
  • Grayscale - gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde ΔE Colorspace
  • Gemiddeld ΔE-colorchecker
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung OLED55S95B QD-OLED
0,70
LG OLED G2 65 OLED
0,70
LG OLED G3 65 OLED
0,90
Panasonic TX-55LZW2004 OLED
0,90
Panasonic TX-55HZW984 OLED
0,90
LG OLED C3 55 OLED
1,00
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver LCD
1,00
Panasonic TX-55HZT1506 OLED
1,10
Samsung OLED55S95C QD-OLED
1,30
LG OLED C1 55 OLED
1,60
Samsung Neo QLED QE55QN85A LCD
1,70
Samsung QLED 55Q74T LCD
1,70
Philips 55OLED807 OLED
1,90
Samsung OLED55S90C QD-OLED
2,00
Sony Bravia KD-55X80J LCD
2,00
LG OLED C2 55 OLED
2,60
Samsung Neo QLED QE55QN85B LCD
2,90
TCL 55C728 LCD
2,90
TCL 55C835 LCD
3,00
Sony Bravia XR-55A90J OLED
3,00
LG OLED A1 55 OLED
3,00
Sony Bravia XR 55A80J OLED
3,10
Sony Bravia XR-55A80K OLED
3,90
Philips 55PUS7906 LCD
3,90
Sony Bravia XR-55A95K QD-OLED
5,20
Gemiddelde kleurafwijking
Televisie Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 55OLED807 OLED
0,80
Panasonic TX-55LZW2004 OLED
0,90
Panasonic TX-55HZT1506 OLED
0,90
LG OLED G3 65 OLED
1,00
Samsung OLED55S95B QD-OLED
1,00
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver LCD
1,00
Panasonic TX-55HZW984 OLED
1,00
LG OLED C3 55 OLED
1,10
Samsung OLED55S95C QD-OLED
1,10
Samsung OLED55S90C QD-OLED
1,20
LG OLED C1 55 OLED
1,20
LG OLED G2 65 OLED
1,30
Sony Bravia XR-55A80K OLED
1,40
Samsung Neo QLED QE55QN85A LCD
1,40
LG OLED A1 55 OLED
1,40
Sony Bravia XR-55A95K QD-OLED
1,50
Sony Bravia KD-55X80J LCD
1,70
Samsung QLED 55Q74T LCD
1,80
Samsung Neo QLED QE55QN85B LCD
1,90
Sony Bravia XR-55A90J OLED
1,90
TCL 55C728 LCD
1,90
TCL 55C835 LCD
2,20
Sony Bravia XR 55A80J OLED
2,20
Philips 55PUS7906 LCD
2,30
LG OLED C2 55 OLED
4,30
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Televisie Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung OLED55S95B QD-OLED
0,60
Panasonic TX-55LZW2004 OLED
0,80
LG OLED C3 55 OLED
0,90
Samsung OLED55S95C QD-OLED
0,90
LG OLED G3 65 OLED
0,90
Panasonic TX-55HZW984 OLED
0,90
Panasonic TX-55HZT1506 OLED
0,90
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver LCD
1,00
LG OLED G2 65 OLED
1,20
Philips 55OLED807 OLED
1,30
Sony Bravia KD-55X80J LCD
1,60
Samsung OLED55S90C QD-OLED
1,70
Samsung QLED 55Q74T LCD
1,90
Samsung Neo QLED QE55QN85A LCD
2,00
LG OLED C1 55 OLED
2,00
LG OLED A1 55 OLED
2,20
Sony Bravia XR-55A80K OLED
2,50
Samsung Neo QLED QE55QN85B LCD
2,60
TCL 55C835 LCD
2,60
Philips 55PUS7906 LCD
2,60
TCL 55C728 LCD
2,80
LG OLED C2 55 OLED
3,10
Sony Bravia XR-55A90J OLED
3,10
Sony Bravia XR-55A95K QD-OLED
3,20
Sony Bravia XR 55A80J OLED
3,20

Hdr-weergave

In de filmmodus laat de C3 standaard een heel lichte blauwgroenige zweem zien bij heldere grijstinten, waardoor de ΔE ITP van het grijsverloop bijna 7 punten hoger ligt dan wat we bij veel andere high-end tv's zien. De belangrijkere colorchecktertest laat waarden zien die meer in lijn liggen met andere topklassetelevisies en de C3 doet het ook in hdr gewoon uitstekend.

LG OLED evo C3 HDRLG OLED evo C3 HDRLG OLED evo C3 HDRLG OLED evo C3 HDR
  • Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
  • Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Televisie Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
LG OLED G2 65
1,77
LG OLED C1 55
2,37
Samsung OLED55S95B
2,52
Panasonic TX-55LZW2004
2,80
Philips 55OLED807
2,96
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
3,49
LG OLED C2 55
3,79
Sony Bravia XR-55A90J
4,08
LG OLED G3 65
4,38
Samsung Neo QLED QE55QN85B
4,41
Sony Bravia XR-55A80K
4,51
Samsung OLED55S90C
4,60
Samsung OLED55S95C
4,84
Sony Bravia XR-55A95K
5,75
LG OLED C3 55
6,68
Samsung Neo QLED QE55QN85A
8,91
Philips 55PUS7906
13,92
TCL 55C835
18,20
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Televisie Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Panasonic TX-55LZW2004
1,69
LG OLED C3 55
2,95
Samsung OLED55S95C
3,13
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
3,22
Samsung OLED55S95B
3,48
LG OLED G2 65
4,05
Samsung Neo QLED QE55QN85B
4,17
Samsung OLED55S90C
4,24
Sony Bravia XR-55A90J
5,07
Sony Bravia XR-55A95K
5,22
Philips 55OLED807
5,67
LG OLED C2 55
5,92
LG OLED G3 65
6,15
LG OLED C1 55
8,28
Sony Bravia XR-55A80K
9,97
TCL 55C835
15,83
Samsung Neo QLED QE55QN85A
16,05
Philips 55PUS7906
26,82
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie
Televisie Gemiddelde kleurafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Panasonic TX-55LZW2004
3,68
Sony Bravia XR-55A95K
4,66
LG OLED G3 65
5,22
LG OLED G2 65
5,79
LG OLED C3 55
6,92
Samsung Neo QLED QE55QN85B
7,71
LG OLED C2 55
8,23
Samsung OLED55S90C
8,68
Sony Bravia XR-55A90J
9,48
Samsung OLED55S95C
9,66
Sony Bravia XR-55A80K
10,35
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
10,90
Samsung OLED55S95B
11,39
Philips 55OLED807
12,79
LG OLED C1 55
14,31
TCL 55C835
15,64
Samsung Neo QLED QE55QN85A
29,49
Philips 55PUS7906
53,07
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Televisie Gemiddelde kleurafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Philips 55OLED807
2,58
Panasonic TX-55LZW2004
2,70
LG OLED G2 65
2,70
LG OLED C3 55
2,78
LG OLED G3 65
3,09
Samsung OLED55S95C
3,21
Samsung OLED55S95B
3,50
Samsung OLED55S90C
3,52
LG OLED C2 55
3,64
Sony Bravia XR-55A95K
4,42
LG OLED C1 55
4,95
Sony Bravia XR-55A80K
5,33
Samsung Neo QLED QE55QN85B
6,17
Samsung Neo QLED QE55QN85A
7,20
Samsung Neo QLED 55QN95B Zilver
7,42
Sony Bravia XR-55A90J
7,74
Philips 55PUS7906
9,21
TCL 55C835
15,47

Conclusie

De LG OLED evo C3 is het nieuwste model in de hogere middenklasse van LG's oledaanbod en de verwachtingen voor dit nieuwe model waren hooggespannen, want de C2, C1 en CX waren de afgelopen jaren grote verkoopsuccessen. Als we alles overwegen, kunnen we gerust stellen dat LG met de C3 weer een prima oledtelevisie heeft gebouwd. Wie echter op grote veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de C2 had gehoopt, moeten we teleurstellen. Uiterlijk, wat aansluitingen en wat audio betreft is de C3 gelijk aan zijn voorganger, met als enige verschil dat de C3 opnieuw ondersteuning biedt voor DTS-audio, wat de C2 vorig jaar moest missen.

De C3 gebruikt hetzelfde oledpaneel als zijn voorganger en hoewel de tv gebruikmaakt van de licht verbeterde 2023-versie van webOS en een íets betere beeldverwerking biedt, zijn de verschillen in prestaties tussen de C3 en zijn voorganger erg klein. Waar de G3 een grote stap in helderheid maakt ten opzichte van de G2 van vorig jaar, is van eenzelfde stap bij de C3 geen sprake; deze is precies even helder als de C2. Door verbeterde dynamische tonemapping kunnen vooral donkerdere hdr-scènes wel iets helderder getoond worden, maar dat is geen verbetering van dag en nacht.

Dat klinkt wellicht wat mopperig, maar de C3 valt zeker niet tegen. Het is een prachtige oledtelevisie die dankzij solide beeldverwerking en vier HDMI 2.1-poorten met vrr uitstekend allround inzetbaar is. Op dit moment, circa twee maanden na de introductie, wil de C3 nog niet erg in prijs zakken, waardoor hij een heel stuk duurder is dan de C2, die ook nog altijd te koop is. Daardoor zal die laatste, zolang de voorraad strekt, voor veel mensen een aantrekkelijkere keuze zijn. Als de C2 over een paar maanden langzaam uit de winkelschappen gaat verdwijnen, zal de nieuwe C3 naar verwachting ook in prijs dalen en daarmee ongetwijfeld weer dé verkoophit van het najaar worden voor LG.


Lees meer

LG OLED evo C3

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Niet de helderste, wel de goedkoopste

11 dec 2024

Niet de helderste, wel de goedkoopste

LG OLED B4-tv Quicktest

71
Helderder en met steengoede kleuren

17 mei 2024 | met video

Helderder en met steengoede kleuren

LG C4- en G4-oled-tv Review

102
De helderste oledtelevisie tot nu toe

8 jan 2024 | met video

De helderste oledtelevisie tot nu toe

Sony Bravia XR A95L Review

184
LG OLED evo C3 65" (C35) Zwart Review Productreview door lvm98 9
+1 5 van 5 sterren
LG OLED evo C3 55" (C35) Zwart Review Productreview door jangroen42 4
0 2 van 5 sterren
Samsung S95C-tv Review

26 mei 2023 | met video

Samsung S95C-tv Review

Tweede generatie QD-oled legt de lat nóg hoger

117
LG OLED evo G3 Review

12 mei 2023

LG OLED evo G3 Review

De helderste oledtelevisie tot nu toe

204
Samsung S90C-QD-oled-tv Review

1 mei 2023

Samsung S90C-QD-oled-tv Review

Een top-tv, maar zijn voorganger is de betere deal

92
LG OLED C3 en G3 Preview

6 jan 2023 | met video

LG OLED C3 en G3 Preview

Mla als antwoord op Samsungs QD-oled?

224
LG C2- en G2-oled-tv Review

19 mei 2022

LG C2- en G2-oled-tv Review

Oled weer beter, maar ook duurder

164
LG introduceert 1080p-webcam voor gebruik met webOS-televisies voor 100 dollar
LG introduceert 1080p-webcam voor gebruik met webOS-televisies voor 100 dollar Nieuws van 29 juni 2023
Meer producten en artikelen
Televisies LG OLED evo

Reacties (115)

-Moderatie-faq
115
114
38
1
0
71
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
JDx 14 juni 2023 07:07
Toch is de C3 een zeer interessante tv dankzij zijn relatief lage prijs, vier HDMI 2.1-poorten en uitstekende beeldkwaliteit.
Maken die 4 poorten hem echt zo veel interessanter? Heb je zo veel ingangen nodig en heb je met zo'n dure TV ook geen versterker eraan met 1 uitgang en meerdere HDMI ingangen?
Ectra @JDx14 juni 2023 07:38
Bij veel andere tv's Ijn het 2 ports waarvan vaak 1 de E-Arc port is. Dus als je een geluidssysteem op arc hebt zitten heb je er nog maar 1. Wat niet genoeg is als je bijvoorbeeld een xbox en PlayStation hebt.
ApexAlpha @Ectra14 juni 2023 10:12
Maar als je zo een geluidssysteem hebt op E-Arc dan sluit je andere apparaten toch meestal op dat geluidssysteem aan ipv direct op de TV?
t_o_c @ApexAlpha14 juni 2023 10:29
Dat is ARC, E-ARC zou (in theorie) juist het hele gemekker van ondersteunde video formaten (HDR, 120fps, vrr etc.) op je versteker/soundbaar moeten vermijden door alleen het geluid door te sturen.

In het geval van E-ARC sluit je dus alles op je TV aan.

Voor de rest vind ik het wel jammer dat het design van de TV er niet beter op word. Ik heb een C9 en ik vind de lange metalen voet en het beter geïntegreerde IR/Power led gedeelte veel mooier. Dit lijk meer een B series.
cmegens @t_o_c14 juni 2023 12:14
in het geval van E-ARC kun je alles op je TV aansluiten. Maar dat hoeft niet.

Sterker nog, wanneer ik mijn windows PC via HDMI aan de C1 hang krijg ik wel netjes 4k120hz met HDR, maar geen Surround sound. De TV geeft een stereo signaal door naar de versterker (marantz cinema 70s). Echt onder geen beding krijg ik 5.1, DTS of Atmos door naar de versterker. Wanneer ik de PC op de versterker aansluit krijg ik 4k120 met HDR en DTS:X.

Overigens werkt dat dan met een Apple TV weer wel. Your mileage may vary.

Ik gebruik e-Arc dus vooral om ook de versterker te laten werken met de Apps op de C1, maar alle randapparatuur zit aangesloten aan de versterker. Als extra voordeel ook dat ik niet zoveel kabels aan de TV heb hangen, waardoor deze mooi 'blind' aan de muur hangt.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 13:35]

Nightan @cmegens14 juni 2023 19:00
Ik heb een C1 waar ik mijn game-PC met rtx4090 op aangesloten heb. Receiver een oudere Onkyo 4k60 Dolby Atmos ARC. Om beste van beide werelden te halen heb ik er een eARC-kastje tussengehangen.

Dus 4090 direct op C1 hdmi 2.1 voor 4k120 10 bit. De ARC receiver > eARC kastje > andere hdmi-poort. Ik heb dan Dolby Atmos over eARC en optimaal beeld.
Enige nadeel is vermoedelijk geen DTS-passthrough, maar die content gebruik ik nooit.
ADT_Phantom @cmegens15 juni 2023 10:53
Je TV geeft aan je PC door dat hij alleen stereo kan, hij houdt geen rekening met passthrough via de e-ARC. Het is dus alleen mogelijk met een receiver/versterker om meerkanaals geluid te krijgen, of met zo'n kastje als @Nightan zegt, je kan dan het geluid eruit filteren/splitten. Dat had ik ook, voordat ik een nieuwe versterker had gekocht met 4k120hz support.
OruBLMsFrl @t_o_c14 juni 2023 12:34
Eens, en blijft daarbij teleurstellend dat LG nog altijd niet aan HDR 10+ doet, waar Panasonic wel alle HDR standaarden tegelijk support. De conclusie is ook wel heel mild want feitelijk moet je vooral een C2 kopen als het goedkoper kan, ipv een C3. Dat is toch altijd een teleurstelling in de technologie sector, waarschijnlijk waren we beter af geweest als ze de C2 waren blijven maken, en we meteen naar de opvolger hiervan zouden springen, ondertussen genieten van de lekker lage prijs. Als de C2 straks uit de markt verdwijnt, zijn we als consument eerder slechter dan beter af.
De G3 is dan een heel ander beest, daar ga je in meedere opzichten vooruit ten opzichte van de G2.
OmgItsKoen @ApexAlpha14 juni 2023 10:20
*kuch* Sonos Beam/Arc *kuch*
B127 @ApexAlpha14 juni 2023 15:17
Ja, maar dan heb je een receiver die 4k 120hz ondersteunt nodig en die zijn niet goedkoop. Een TV met 4 keer hdmi 2.1 betekent dat je gewoon je oude versterker kan blijven gebruiken, ook met 2 consoles of console en PC. Mijn huidige receiver kan maximaal 1080p60, maar dat maakt voor het geluid over ARC niet echt uit.
Denktank @B12716 juni 2023 11:37
Ik zit ook nog met een 1080p receiver die géén ARC ondersteund. Ik stream met een RaspberryPi 4K beeld naar HDMI op TV, en geluid DTS-HD en DD+ per HDMI naar de receiver. Doe dit middels een HDMI audio extractor/splitter. Wordt dus gevoed met HDMI RP->Splitter die om zijn beurt 2 HDMI uitgangen voedt.
Uitgang 1: 4K beeld en geluid naar TV
Uitgang 2: Enkel geluid (HD) naar de receiver
Was enige optie om op LG content met DTS geluid te kunnen streamen.
youridv1 @JDx14 juni 2023 07:40
Settopboxje, streaming kastje omdat built in altijd zuigt, gaming console en een voor de hdmi eArc verbinding met je externe geluid. Dan kom ik op 4.

Je kan ook een hele surround receiver in je tv kastje zetten ja, maar dat doet maar een klein deel van de klanten.
Die dingen beginnen zo’n beetje bij 500 euro en dan moet je de luidsprekers nog kopen. Veel mensen hebben dan liever een soundbar. Ik behoor niet tot die mensen, maar ik snap het opzich wel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:35]

geeMc @youridv114 juni 2023 09:37
En niet te vergeten dat receivers ook snel verouderen. Ik heb al jaren receivers, maar mag als ik video passthrough wil gebruiken bij elke nieuwe TV ook weer een nieuwe receiver kopen. Omdat ik weinig zin heb om telkens weer 1000 euro extra uit te geven voor een nieuwe receiver ben ik nu ook overgestapt naar eARC, want het gaat mij te ver om mijn receiver die verder nog perfect functioneert te upgraden puur om mijn 4k/120hz te kunnen halen (receiver heeft hdmi 2.0 poorten, dus max 4k/60hz).
Bliksem B @geeMc14 juni 2023 09:47
Precies mijn gedachte. Gelukkig is er geen noodzaak om je Streambox (in mijn geval een Nvidia Shield) aan te sluiten op 2.1 poort. Dus enkel voor games zal ik Arc nodig hebben. Dus een receiver gekocht (Marantz 1710> die e-arc ondersteund, dan kan ik daar de komende jaren mee vooruit.

2 2.1 HDMI is inderdaad karig. Zeker wanneer je er 1 voor arc moet gebruiken (voor je soundbar).
Cid Highwind @geeMc14 juni 2023 10:01
Dat is inderdaad een sterk punt. Het zijn met name de interfaces van versterkers die snel verouderd zijn. Geluid is immers geluid, daar doet zich niet zoveel tenzij je per sé over wilt naar Atmos of gebruik wilt maken van een nieuwe vorm van ruimtecorrectie, nu Dirac Live niet maar aan de extreem dure merken is voorbehouden.

Heb zelf nog een Denon X4000 in gebruik, heb er qua geluid en vermogen niks mee te klagen en deze zal waarschijnlijk in gebruik blijven tot sint juttemis. Maar met HDMI 1.4 ondersteuning (max 4k/30hz dus) vervalt de hub-functie wanneer het om moderne apparaten gaat. Dan is het fijn extra aansluitingen te hebben op de TV, zodat deze dat over kan nemen en er enkel audio naar de AVR hoeft.

En vergeet niet dat HDMI 2.1 heel lang een hoofdpijndossier is geweest voor Denon / Marantz, de populairste AVR bouwers.
youridv1 @geeMc14 juni 2023 10:02
Heb je helemaal gelijk in. Ik zou graag zien dat er meer simpele versterkers komen met eARC. Ik heb geen hele receiver nodig, maar alleen iets dat het geluid regelt. Als je meer kanalen dan 2.1 wilt zit je sowieso aan een surround apparaat vast, maar ook dan zou ik content zijn met 1 hdmi poort voor eArc. Voor stereo is er de uitvoering: Bluesound Powernode Edge (N230) maar het zou zo tof zijn als er ook betaalbaardere opties zouden zijn. Chifi-land biedt bijvoorbeeld dit ding https://www.arylic.com/pr...luetooth-stereo-amplifier maar die schijnt een beetje zozo te zijn qua versterker en heeft geen lineout. Argon audio kan wel eArc inbouwen op hun actieve speakers, maar de rest van hifi land kan het niet op hun versterker inbouwen?

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:35]

emn13 @youridv114 juni 2023 12:48
De meeste TVs hebben wel 4 poorten.

Ze hebben niet perse 4 HDMI 2.1 poorten; maar soms 2x 2.1 en 2x 2.0 poorten. Maar... wie heeft echt 3 of meer apparaten die echt die 2.1 poorten nodig hebben? Merk op dat 4k 60Hz aan een 2.0 poort genoeg heeft, en met chroma-subsampling (voor video toch vrij normaal) kom je zelfs op 4k 120Hz.

Dus dat de LG C3 (en 2023 concurrenten zoals bijv. de samsung s90c) wel 4x HDMI 2.1 hebben is nice-to-have, maar ik denk dat oudere TVs met 2 tragere poorten in praktijk voor vrijwel iedereen bijna net zo goed zijn - 't is natuurlijk nice to have, maar IMHO niet iets om een boeiende meerprijs voor te betalen.
youridv1 @emn1314 juni 2023 13:03
Het is ook inderdaad geen must have.

Daar moet ik wel bij zeggen dat ik het nogal anti-consumer vind om verschillende HDMI versies te leveren op 1 TV. Ik snap dat dat puur een kosten afweging is, maar het is gewoon klote voor de gebruiker omdat het dan ineens uitmaakt in welke poort je hem prikt ookal past het wel. Dan koop je later een PS5 en dan is de enige 2.1 poort al bezet en moet je dingen gaan omprikken etc. Als je uberhaupt tech savvy genoeg bent om te weten dat dat uitmaakt.
Of je iets minder tech savvy familielid staat een middag te hannessen met zn nieuwe soundbar omdat er maar 1 poort ARC ondersteunt en hij dat niet weet en dus de verkeerde pakt. Eigenlijk zou dat allemaal gelijk moeten zijn. /rant

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:35]

emn13 @youridv115 juni 2023 00:13
Het is idd een valkuil. Schijnt dat o.a. de oudere (pre-2023) mediatek chipsets geen 4x hdmi 2.1 aan konden, en dat gebruiken de meeste fabrikanten. Maar goed, kosten besparing zal vast een reden zijn, idd.
loki504 @youridv114 juni 2023 13:10
Wat bied je settopboxje dat niet over HDMI 2.0 kan? Of zelfs 1.4? Zelfde als Streaming kastje. Kan ook prima over HDMI 2.0. alleen Gaming consoles maken echt gebruik van HDMI 2.1.

En een niet tech savvy zal gewoon het boekje er bij passen. In de handleiding van mijn tv staat gewoon duidelijk welke apparatuur je het best op welke HDMI poort kan plaatsen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:35]

youridv1 @loki50414 juni 2023 13:15
Ik heb nog nooit iemand met zijn tv problemen geholpen waarbij het probleem niet voorkomen was door het boekje te lezen. In geen van deze gevallen stond de informatie verder dan de eerste 10 pagina's.

Er is een verschil tussen intuitief ontwerp en goede documentatie.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:35]

loki504 @youridv114 juni 2023 13:20
Dan zou ik ze beter opvoeden ;)

De mensen die ik heb geholpen komen daadwerkelijk echt met een probleem en niet die random welk apparaat moet ik waar in steken?
Segafreak83 @JDx14 juni 2023 08:08
Versterkers met HDMI 2.1 zijn vrij duur nog en naar mijn idee niet meer van deze tijd.

Zat altijd te hannesen met een Xbox Series X en PS5 en ARC soundbar op andere tv's, hoeft nu niet meer.

En je kan/kon de C3 55" nu al voor €1499 krijgen met de cashback er al af.
Xander.M @Segafreak8314 juni 2023 21:49
Klopt.
Een echt goede tv kan je krijgen voor +-1500, een goede versterker is makelijk het dubbele en dan als je er ook nog speakers bij wil doen kijk je snel naar 6k+.

Dus nee, ik heb 2 oled tv's, geen versterker :p
Metian @JDx14 juni 2023 08:30
Ja, en ik zie liever nog meer HDMI-poorten komen. Met een PS5, Switch, TV Box en Soundbar (E Arc) zit het al vol, nu heb ik sinds kort ook een Google Chromecast met Google TV, dus kwam ik al een poort te kort.
d3x @Metian14 juni 2023 09:45
uitzonderlijk, velen gebruiken er maar 1 of 2.....

het komt altijd met een kost, een kost die dan iedereen moet dragen.
je kan ook je soundbar gebruiken als input als je een deftige hebt (tv-box-chromecast)

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 13:35]

Segafreak83 @d3x15 juni 2023 10:25
Helemaal niet uitzonderlijk, zou gewoon de norm moeten zijn.

En een soundbar met een extra input levert maar alleen maar meer problemen op, dan dat je er voordeel van hebt.
yorroy @JDx14 juni 2023 09:03
Ik kom al een heel eind met soundbar, ps5, switch en Apple TV.
Ik snap alleen dan weer niet waar je 3 usb poorten voor nodig hebt. Eventueel voeden van een chromecast en een usb stick voor vakantiefoto’s en ….
Segafreak83 @yorroy14 juni 2023 12:52
Dat dacht ik dus ook, Chromecast voeden met USB, maar die vlieger gaat niet op, te weinig stroom om de chromecast op te starten, dus zit weer in de muur :).
Ruben26 @JDx14 juni 2023 09:25
Ik heb een PS5 rechtstreeks op mijn TV aangesloten en n AVR (wel 4K/geen 120Hz) op de ARC, dus van mij mogen er ook minder HDMI-poorten op zitten. Maar fabrikanten doen er verstandig aan om niet de minimale eisen als standaard te nemen maar meer richting de maximale eisen te gaan.

OT:
Ben er sinds kijken filmpje overigens achter gekomen dat de volgende TV geen C2 moet zijn ivm ontbrekend DTS-ondersteuning. Volgende TV heeft VRR, e-ARC en die DTS-ondersteuning.
JDx @Ruben2614 juni 2023 09:29
Ik heb onlangs voor 50 euro een grote Sony Bravia gehaald van Marktplaats, die heeft nog een supersnelle ouderwetse mediaspeler (net zoals de huidige Salora's en varianten daar van).

Die heeft zelfs geen Dolby Digital ondersteuning en ik moet dus elke serie eerst door Handbrake halen om het x264 en PCM te maken voordat het op USB stick gaat. Voordeel is weer dat ze het dan ook doen op de TV in de slaapkamer.
oef! @JDx14 juni 2023 09:42
Voor gamers wel. Ik heb een PS5, XSX en een game PC, een vierde poort is gewoon toekomstbestendigheid.
Alles via een versterker switchen en doorsturen geeft alleen maar meer latency en mogelijke problemen.
Rossi46 @JDx14 juni 2023 13:36
Hier geen versterker. Wel een Xbox, Playstation, Switch en Chromecast. En vol zijn de HDMI poorten al. Wil je een laptop aansluiten ofzo dan moet weer kabeltjes gaan verwijderen enzo.
JDx @Rossi4614 juni 2023 13:56
Hopelijk kan je al die kabels wel een beetje netjes wegwerken ;)
EnigmaNL @JDx14 juni 2023 16:01
Ik heb aan 4 niet eens genoeg.
denonman1 @JDx14 juni 2023 17:16
Ik had al 4 HDMI 2.1 poorten op mijn B9 uit 2019....
Verwijderd 14 juni 2023 06:14
Mooie review. Alleen jammer dat de evo c3 55 inch zoveel duurder geprijsd is dan de c2 uitvoering.
uitvoering: LG C2 55" (zilveren voet) Zwart

De verbetering zijn dermate kleine dat dit niet de hogere prijs goed kan verantwoorde. Indien er niks veranderd met de prijzen verwacht ik eerder dat de C2 het beste blijft verkopen.
loki504 @Verwijderd14 juni 2023 06:38
Is hij wel zoveel duurder? Hij is eerder goedkoper als de c2 als je kijkt naar release prijs. Ik verwacht dan ook dat deze over een jaar ook iets meer als 1000 euro kost.(55 Inc variant). Maar zolang de c2 gunstig geprijsd blijft is de c2 de betere keuze.

Dit zag je ook met de c1 tijdens de c2 release.
review: LG C2- en G2-tv - Oled weer beter, maar ook duurder

Ook daar was de c2 65 Inc 2400 en de c1 65 Inc 1400 euro.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:35]

ReVision. @loki50414 juni 2023 07:53
Klopt inderdaad, ik kocht destijds de C1 toen de C2 net was uitgekomen en ik betaalde toen voor het 55" model maar 939 euro incl levering.
maniace @ReVision.14 juni 2023 15:16
Precies hetzelfde gedaan, de C2 leverde niet heel veel extras dan de C1 en toen besloten de 65" variant te kopen voor 1150.
Heav_y_Fun @ReVision.14 juni 2023 15:53
Zelfde hier, net toen de C2 uitkwam voor 930€, die weliswaar 250€ duurder koste dan de C1! :D
Eldunari @loki50414 juni 2023 16:01
De G2 is op vrijwel alle punten beter dan de C3, maar ook goedkoper op het moment. (alleen niet beschikbaar onder 55")
CorbataGames @Verwijderd14 juni 2023 08:14
Het is voor je portemonnee altijd verstandiger om de editie van het voorgaande jaar te kopen. En tenzij er echt een revolutionaire verbetering is geweest, vallen de verschillen ook nog wel mee.

Zelf ook lang rondgekeken en toevallig afgelopen weekend de 77" c2 besteld. Stuk betaalbaarder dan de 77" c3. Hij moet helaas wel nog bezorgd worden.
_nethack @CorbataGames14 juni 2023 20:33
Dat inderdaad. Tuurlijk is die van dit jaar weer een beetje beter dan de C2 en de C1... Maar hoe lang gaat het ding mee... Of je nou nu die C3 koopt of nog een ouder model... Over een jaar of 5 is de dan uitkomende C8 toch echt stukken beter dan wat je hebt hangen, en of dat dan de C1, C2 of C3 is zal in verhouding niet extreem verschillen :)

(Ben zelf nog steeds prima tevreden met mijn 55C1, die ik als uitlopend model met open doos voor onder de 1000 euro kocht een jaartje terug)
Segafreak83 @Verwijderd14 juni 2023 12:54
€1399, en je hebt een oude tv. De C3 55" was afgelopen week te krijgen voor €1499 inclusief cashback, voor die 100 extra heb ik liever een jaar nieuwer.
maniace @Segafreak8314 juni 2023 15:17
Denk dat je wat beter moet kijken waar nu echt verschil zit met het vorige model en het nieuwe model. Vaak is het nieuwe model zeker wel 500 euro duurder.
Segafreak83 @maniace14 juni 2023 15:59
Als je nog geen OLED hebt, dan ben je toch gek als je een oud model koopt voor €100 minder. Als het verschil nu €500 zou zijn, dan is het wellicht een ander verhaal.
denonman1 @Segafreak8314 juni 2023 17:19
Als je nog geen OLED hebt is ieder model een vooruitgang, of het nu model van vorig jaar is of de allernieuwste.
Ik zou dan de portemonnee de doorslag laten geven. Ik mijn geval het oudere model.
Sterker nog: Als ik nog geen OLED had zou ik de A serie kopen... meer dan goed genoeg
swhnld 14 juni 2023 07:11
Enig idee hoe het zit met de kleurtjes rond de grafieken met energie verbruik?
De omschrijving erbij is Lager is beter. Echter de modellen met de hoogste waarden hebben een groene balk, de middenmoot is geel, en de laagste waardes zijn oranje.
Voor mij voelt dat tegenstrijdig, want in de winkels zijn de energielabels precies andersom.
JDx @swhnld14 juni 2023 07:28
En een rode en een grijze. Zie het verband ook niet zo snel.
swhnld @JDx14 juni 2023 10:09
Rood en grijs waren de contrasten van de besproken modellen, dat was wel duidelijk voor mij.
overigens zou ik dan ook een contrastkleur buiten het energielabel kleurenpallet kiezen van de energie labels, maar dat ter zijde.
Twixie @swhnld14 juni 2023 07:33
De kleuren staan voor het paneeltype al is dat inderdaad maar uit 1 grafiek duidelijk. Ik vond het in elk geval ook verwarrend.
rodgaa 14 juni 2023 11:17
Wat is eigenlijk de reden dat bij de inputlag metingen alleen 1080p 120hz en 60hz gemeten wordt en 2160p alleen 60hz? Ik gebruik de C2 nu als monitor vind inputlag bij 2160p 120hz dus wel interessant.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @rodgaa14 juni 2023 17:05
Wij gebruiken de Leo Bodnar 4K lag tester en die kan helaas geen 4K120 signaal genereren. In de praktijk zien we overigens bij de meeste moderne tv's dat de resolutie (vrijwel) geen impact heeft op de inputlag gemeten met een 60Hz signaal, dus je zou kunnen aannemen dat dit ook geldt voor 4k, maar wij kunnen dat op dit moment helaas dus nog niet testen.
Verwijderd @rodgaa14 juni 2023 20:23
Bij 120hz doen alle tv's de helft van de tijd bij 60hz.
Alle LG oled tv's doen ongeveer 5-6 ms bij 120hz.
Hulleman 14 juni 2023 08:27
Kan wel eens de opvolger van mijn LG C7 worden :) Nu de prijs nog doormidden. Of toch gewoon een C2 gezien de wel zeeeer minimale verschillen.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 13:35]

dmantione
@Hulleman14 juni 2023 09:58
Persoonlijk ga ik het nog uitstellen: Ik acht de kans reëel dat LG MLA zal willen uitrollen over de hele lijn en dus ook de C-serie het MLA-paneel zal kunnen krijgen. LG zal het lagere energieverbruik namelijk goed kunnen gebruiken. Mijn C7 is van februari 2018, ik denk dat 'ie nog wel 2 á 3 jaar meekan.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 13:35]

Hulleman @dmantione14 juni 2023 10:22
MLA is wel interessant inderdaad. Die van mij is van nov 2017 en begint nu wat ongelijkmatige slijtage te vertonen. Alleen zichtbaar op bepaalde reclame content (veel rood/oranje), dus met gewoon gebruik niet zichtbaar. Maar dat zal in loop der tijd wel erger gaan worden.
Von Henkel 14 juni 2023 10:00
Wat ik mis in de video is de reflectie in het beeld, dit zou bij de C3 verbeterd zijn tov de C2.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Von Henkel14 juni 2023 10:52
We hebben op het moment helaas geen C2 meer staan, dus die vergelijking kan ik helaas niet meer maken, maar ik heb niet het idee dat er iets veranderd is op dat vlak. De G3 met het mla paneel heeft wél een verbeterd antireflectiefilter.
pannalicour @Eric van Ballegoie15 juni 2023 08:52
Bijzonder, hoe kun je als reviewer weten of het beeld beter, slechter of zelfde is dan van de voorganger.

[Reactie gewijzigd door pannalicour op 22 juli 2024 13:35]

AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @pannalicour26 juni 2023 07:29
Dat kan niet op alle punten, maar voor zaken als (hdr) kleurweergave, grijsverloop, contrast en reactietijd hebben we gewoon objectieve data.
vanooijen8 14 juni 2023 08:10
In het 48 inch model is het verschil in uiterlijk wel aanwezig. 48 inch C2 heeft een lagere voet waardoor ik er geen soundbar (Sonos Beam) voor kon zetten omdat deze dan voor het beeld kwam. Met het C3 model is dit veranderd en kan dit wel.
Cryostorm 14 juni 2023 09:02
Zo te zien hetzelfde verhaal als met de release van de C2. Waar de C1 de beste keuze was in prijs en de upgrade het niet waard was. Zelfs nu zou de C1 een goede keuze zijn. Ik denk dat het pas waard wordt om te upgraden met de C serie als je toestel wat ouder is en echt aan vervanging toe is, of wanneer LG de MLA techniek eindelijk introduceerd in de lagere lijnen dan de G.
dmantione
14 juni 2023 09:45
In de recensie van vorig jaar werd ook gemeld dat er geen analoge geluidsuitgang op zat. De OLED55C24LA had inderdaad geen analoge uitgang, maar de OLED55C25LA en OLED55C26LA hadden wél een analoge uitgang. Dit heb ik kwa modelnummering nooit begrepen, want dit cijfertje wordt normaal voor de landcode gebruikt, maar allen werden in Nederland verkocht.

Kan het zijn dat LG dit jaar hetzelfde gaat doen? Recensiemodel geen analoge uitgang, maar wel verkrijgbaar? Overigens niet dat het mij heel logisch overkomt om voor zo'n goedkoop onderdeeltje een ander modelnummer te introduceren.
Da Queen 14 juni 2023 10:32
Ik lees (weer) niets over de Ethernet port ... weer 100Mbps zeker?
OruBLMsFrl @Da Queen14 juni 2023 12:48
Staat wel zo in de specs van de pricewatch ja. Als ook geen nieuwe wi-fi support, nog geen 6Ghz band.
uitvoering: LG OLED evo C3 55" (C35) Zwart

Zelfs de G3 heeft dat niet zo te zien trouwens, dus dat lijkt nog wel verder weg, eer de connectivity een upgrade krijgt. wi-fi 6GHz is dan misschien nog wel belangrijker ook al is 100 Mbps ethernet haast belachelijk inmiddels. 2.4 GHz en 5 GHz toch steeds voller worden in een gemiddeld Nederlandse wijk / flatgebouw en het almaar lastiger is om daar goede performance te garanderen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.