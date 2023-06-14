LG OLED evo C3

De C-serie van LG is al jaren de populairste serie oledtelevisies in onze Pricewatch, en met een goede reden. De C-modellen combineren de beeldeigenschappen van oled met LG's beste beeldverwerkingsprocessor. Ze zijn bovendien voorzien van HDMI 2.1-poorten en hebben een relatief gunstige prijs, waardoor ze voor veel mensen een interessante keuze zijn. Dit jaar zet LG de bekende indeling van zijn oledprogramma door, waarbij de typeaanduiding van alle 2023-modellen eindigt op '3'. De A3 heeft een 60Hz-paneel en Alpha 7-processor. De B3 beschikt over diezelfde processor, maar dan in combinatie met een 120Hz-paneel, terwijl de C3-serie een beter 120Hz-paneel én de geavanceerdere Alpha 9-processor krijgt.

De topmodellen voor dit jaar zijn die van de OLED evo G3-serie, waarvan we onlangs een review hebben gepubliceerd. Die G3 Gallery OLED heeft een ander uiterlijk, omdat hij speciaal bedoeld is om te worden opgehangen. Belangrijker is dat die G3 het nieuwste, extra heldere oledpaneel met mla-technologie van LG Display gebruikt. De C3 die we in deze review bespreken, moet dat extra heldere paneel missen, maar verder lijkt hij technisch als twee druppels water op de G3.

De OLED evo C3, zoals de tv voluit heet, is dus niet zo helder als de G3, maar daardoor wel een stuk goedkoper, of zo je wilt: minder duur. De 55"-variant van de G3 kost op het moment van schrijven minimaal 2600 euro, de 55"-C3 die we in deze review bespreken, is te koop vanaf 2100 euro. Dat blijft natuurlijk een smak geld, zeker als je weet dat de LG OLED C2 van vorig jaar in juni 2023 nog altijd goed verkrijgbaar is en in diezelfde beeldmaat voor minder dan 1350 euro bij jou thuis kan staan. Vraag is dus of de C3 voldoende vernieuwing biedt om zijn hogere prijs te rechtvaardigen.

Uiterlijk en aansluitingen

Waar de C3 in ieder geval niet verschilt van zijn voorganger, is aan de buitenkant. De nieuwe C3 ziet er namelijk precies hetzelfde uit als de C2. Dat betekent dus dat de tv dunne bezels heeft, op een vrij smalle centrale voet staat en heel dun is, met uitzondering van het gedeelde waar de elektronica en aansluitingen zich achter het scherm bevinden.

Alle aansluitingen zijn aan de linkerzijkant achter op de tv ondergebracht. We vinden van boven naar onder gezien eerst drie USB-poorten en vervolgens vier HDMI 2.1-aansluitingen, die allemaal geschikt zijn voor 4K120Hz-signalen, vrr tot 120Hz en allm . De tweede HDMI-connector is voorzien van een (enhanced) audio return channel, waarmee geluid met de hoogste kwaliteit naar een soundbar of AV-receiver te sturen is. Onder de HDMI-aansluitingen zien we een RJ45-lanpoort, een optisch digitale uitgang, aansluitingen voor de ingebouwde DVB-C-, DVB-T- en DVB-S-tuners en een IR-blasterpoort. Een 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang ontbreekt helaas.

Smart-tv

De C3 gebruikt precies dezelfde processor en hetzelfde smart-tv-platform als de G3. Lees vooral dus wat we in onze review van de G3 schreven over webOS 2023. Heel kort samengevat is webOS23 een iets vlotter werkende versie van het inmiddels bekende besturingssysteem. Nieuw voor dit jaar zijn 'kaarten' die apps en functies thematisch groeperen. Een aardig idee, maar de uitwerking kan beter, vooral omdat je als gebruiker zelf geen apps kunt toevoegen of verwijderen. Over het algemeen werkt webOS 2023 prima, apps van alle grote streamingdiensten zijn aanwezig en LG heeft de ondersteuning voor DTS-audio dit jaar heringevoerd, nadat het vorig jaar juist uit de televisies van LG was verdwenen. Dat is fijn als je (gedownloade) content met DTS-audio via de interne mediaspeler weergeeft of als je het geluid van externe bronnen met DTS-audio via arc wilt doorsturen naar een soundbar of receiver.

Het nieuwe homescreen van LG webOS 23

Gaming

De LG C3 is net als zijn voorganger uitstekend geschikt om mee te gamen. De tv biedt ondersteuning voor 4k120Hz-weergave en ook HDMI VRR, AMD FreeSync Premium en Nvidia G-SYNC worden ondersteund. LG's Game Dashboard, dat als overlay in beeld getoond kan worden, laat de gebruiker kiezen tussen verschillende presets en toont informatie over de huidige framerate, vrr en lowlatencystatus. De functionaliteit van het gamedashboard is verder sinds vorig jaar gelijkgebleven.

De inputlag van de C3 is gelijk aan die van andere recente LG-televisies, wat betekent dat de vertraging waarmee 60Hz-HDMI-signalen worden weergeven, ongeveer 9ms bedraagt, terwijl 120Hz-signalen een vertraging van circa 5ms hebben. Dat is uitstekend en hiermee behoort de C3 tot de beste televisies op dit vlak. Onderstaande grafiek en de grafieken op de volgende pagina's tonen de LG C3 in het rood, de C2 van vorig jaar met een grijze balk, recente high-end lcd-televisies in zalmkleur, andere woledmodellen in het geel en QD-oledtelevisies in turquoise.

Geluid

Het audiosysteem van de LG C3 bestaat uit twee naar onderen gerichte luidsprekers die een redelijk geluidsbeeld met een vrij goede kanaalscheiding opleveren. Maar, zoals ik in elke tv-review schrijf, om écht goed geluid uit de tv te krijgen, zijn externe luidsprekers of een soundbar noodzakelijk. LG stuurde ons (daarom) de SC9S-soundbar mee met het testexemplaar van de C3. Deze soundbar is speciaal ontworpen voor de C2 en C3 en vervangt de voet van de tv door een of twee metalen beugels die bij de soundbar geleverd worden. Wil je de tv ophangen, dan gebruik je alleen de voorste beugel, die dan als een metalen plank onder het scherm uitsteekt en de soundbar kan dragen. Wil je de tv gewoon neerzetten, dan monteer je ook de tweede beugel aan de achterzijde, waardoor een helemaal platte voet ontstaat waar de soundbar netjes op past.

De LG OLED evo C3-televisie met optioneel verkrijgbare LG SC9S-soundbar

Het geluid van de soundbar en bijgeleverde subwoofer is uiteraard véél beter dan dat van de in de tv ingebouwde luidsprekers. Het geluid is helderder en ruimtelijker, waardoor stemmen beter verstaanbaar zijn en muziek en filmeffecten veel beter tot hun recht komen. De soundbar ondersteunt Dolby Atmos en heeft omhooggerichte luidsprekers, wat een extra ruimtelijk geluid oplevert. Ook, en wellicht vooral, de laagweergave is dankzij de subwoofer van een andere orde. Dat mag ook wel, want de SC9S kost net geen 1000 euro en dat vind ik best een hoop geld, want er zijn in de prijsklasse rond 800 euro soundbar-subwoofercombinaties die minimaal net zo goed klinken.

Paneel en energiegebruik

De C3 maakt gebruik van hetzelfde OLED.EX-paneel als zijn voorganger. Het is net als vorig jaar het 'instap'-OLED.EX-paneel zónder heatsink, waar de G2 van vorig jaar het duurdere paneel met heatsink gebruikte. Die heatsink voert warmte sneller af, waardoor een hogere maximale helderheid mogelijk wordt. De C3 heeft dit voordeel dus niet.

Wij meten het energiegebruik altijd nadat we de tv hebben ingesteld op 120 en 250cd/m², wat realistische scenario's zijn voor tv-gebruik 's avonds bij kunstlicht en in een helderdere omgeving overdag. Hoewel de tv een nieuwe processor heeft, is het energiegebruik in de praktijk vrijwel gelijk aan dat van de C2. De C3 is hiermee een van de zuinigere televisies met een woledpaneel.

Beeldverwerking

De LG OLED C3 maakt net als de duurdere G3 gebruik van de verbeterde α9 Gen6-processor, de opvolger van de α9 Gen5, die vorige jaar onder de motorkap van de C2 en G2 zat. De mogelijkheden en beeldverwerkingsalgoritmes van de C3 zijn identiek aan die van de G3. Ook de nieuwe Wizard Gepersonaliseerd Beeld, die ik in de review van de G3 heb beschreven, is dus aanwezig bij de C3.

LG claimt dat de upscaling van sd- en hd-materiaal naar 4k verder verbeterd is, maar de verschillen met de modellen van vorig jaar zijn op zijn best klein, wat overigens niet wil zeggen dat de C3 op dit punt niet goed scoort. In tegendeel, de upscaling van de α9 Gen6 in de C3 is uitstekend, al wordt de beeldscherpte van écht 4k-materiaal uiteraard niet geëvenaard.

Ik schreef het in de review van de G3 al; het indrukwekkendst vind ik de verbeterde dynamische tonemapping. Net als bij de G3 zorgt deze functie er ook bij de C3 voor dat hdr-beelden helderder worden weergegeven. Daarmee gaat de creative intent van de filmmaker weliswaar voor een deel verloren, maar het maakt vooral donkere scènes bij veel omgevingslicht een stuk zichtbaarder. Verder is de beeldverwerking van de G3 zoals we die van LG gewend zijn: goed. De tv slikt signalen met verschillende beeldsnelheden foutloos, deinterlaced PAL-beeldmateriaal is netjes en de tv heeft een fijne functie om banding in signalen met veel compressie tegen te gaan. De weergave van bijna-zwarte details is iets verbeterd ten opzichte van de C2. De bewegingsscherpte van de C3 is bovendien uitstekend en met Cinematic Movement ingeschakeld weet de tv ook filmbeelden met een snelheid van 24 of 25fps nét wat vloeiender weer te geven zonder dat het gevreesde soapopera-effect de kop opsteekt.

Helderheid

We hebben de beeldkwaliteit van de LG G3 gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.

De C3 deelt dus heel veel met de duurdere G3, maar niet alles. De G3 blinkt namelijk uit met zijn extreem hoge piekheldereid, die de tv te danken heeft aan zijn nieuwe mla-oledpaneel en heatsink. De C3 moet het doen met een normaal OLED.EX-paneel, waarbij het zoals gezegd gaat om de variant zonder heatsink. De helderheid van de C3 ligt dan ook een stuk lager en dat geldt vooral voor de piekhelderheid.

Gemeten op een 5%-wit vlak op een zwarte achtergrond komt de C3 namelijk tot 815cd/m² in de filmmodus, waarbij hij feitelijk niet helderder is dan zijn voorganger en een heel stuk achterbijft bij de 1345cd/m² van de G3. Bij weergave van een volledig wit scherm zien we een vergelijkbaar beeld. De C3 is hier met 160cd/m² zelfs marginaal minder helder dan de C2 die we vorig jaar hebben getest, en aanzienlijk minder helder dan de op G3 en QD-oled gebaseerde televisies.

Sdr-weergave

De kleurweergave van de C3 in sdr-modus is vrijwel perfect. De tv laat ΔE2000's van 1,1 en lager noteren voor de standaard grijs-, kleur- en colorcheckertests. Aangezien afwijkingen kleiner dan 3 voor de meesten niet of lastig zichtbaar zijn, zijn dat uitstekende cijfers.

Hdr-weergave

In de filmmodus laat de C3 standaard een heel lichte blauwgroenige zweem zien bij heldere grijstinten, waardoor de ΔE ITP van het grijsverloop bijna 7 punten hoger ligt dan wat we bij veel andere high-end tv's zien. De belangrijkere colorchecktertest laat waarden zien die meer in lijn liggen met andere topklassetelevisies en de C3 doet het ook in hdr gewoon uitstekend.

Conclusie

De LG OLED evo C3 is het nieuwste model in de hogere middenklasse van LG's oledaanbod en de verwachtingen voor dit nieuwe model waren hooggespannen, want de C2, C1 en CX waren de afgelopen jaren grote verkoopsuccessen. Als we alles overwegen, kunnen we gerust stellen dat LG met de C3 weer een prima oledtelevisie heeft gebouwd. Wie echter op grote veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de C2 had gehoopt, moeten we teleurstellen. Uiterlijk, wat aansluitingen en wat audio betreft is de C3 gelijk aan zijn voorganger, met als enige verschil dat de C3 opnieuw ondersteuning biedt voor DTS-audio, wat de C2 vorig jaar moest missen.

De C3 gebruikt hetzelfde oledpaneel als zijn voorganger en hoewel de tv gebruikmaakt van de licht verbeterde 2023-versie van webOS en een íets betere beeldverwerking biedt, zijn de verschillen in prestaties tussen de C3 en zijn voorganger erg klein. Waar de G3 een grote stap in helderheid maakt ten opzichte van de G2 van vorig jaar, is van eenzelfde stap bij de C3 geen sprake; deze is precies even helder als de C2. Door verbeterde dynamische tonemapping kunnen vooral donkerdere hdr-scènes wel iets helderder getoond worden, maar dat is geen verbetering van dag en nacht.

Dat klinkt wellicht wat mopperig, maar de C3 valt zeker niet tegen. Het is een prachtige oledtelevisie die dankzij solide beeldverwerking en vier HDMI 2.1-poorten met vrr uitstekend allround inzetbaar is. Op dit moment, circa twee maanden na de introductie, wil de C3 nog niet erg in prijs zakken, waardoor hij een heel stuk duurder is dan de C2, die ook nog altijd te koop is. Daardoor zal die laatste, zolang de voorraad strekt, voor veel mensen een aantrekkelijkere keuze zijn. Als de C2 over een paar maanden langzaam uit de winkelschappen gaat verdwijnen, zal de nieuwe C3 naar verwachting ook in prijs dalen en daarmee ongetwijfeld weer dé verkoophit van het najaar worden voor LG.



