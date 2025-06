Samsung S90C QD OLED TV

Samsung Display gooide vorig jaar de knuppel in het hoenderhok door een QD-oledpaneel voor televisies op de markt te brengen en daarmee rechtstreeks de concurrentie aan te gaan met de oledschermen van LG Display. Dat lukte aardig, gezien de populariteit van de Samsung S95B (review), het toestel dat Samsung Electronics met dat paneel uitrustte. Dit jaar zet Samsung verder in op QD-oled en komt Samsung Electronics met twee nieuwe QD-oledtelevisies: de S95C-QD-oled die een extra helder paneel krijgt en de goedkopere S90C-QD-oled die wij in deze review bespreken.

De extra heldere S95C met zijn nieuwe generatie QD-oledpaneel hopen we binnenkort te testen, maar voor die tijd werpen we een blik op de S90C, de nieuwe 'instap-oled' van Samsung. Net als de QD-oledtelevivies van vorig jaar beloven ook de nieuwe modellen een aantal voordelen ten opzichte van traditionele woledpanelen die in tv's gebruikt worden: een hogere piekhelderheid, een betere kleurverzadiging bij hoge helderheid en nog betere kijkhoeken. Hoewel ook de ontwikkeling van woled niet stil staat, zagen we eerder dat QD-oled die beloftes inderdaad waarmaakt, daarom gaven we de Samsung S95B van vorig jaar een Ultimate Award en werd die tv erg populair onder beeldliefhebbers.

De vraag is natuurlijk of Samsung met de S90C een vervolg aan dat succes kan geven. Wat uiterlijk betreft lijkt de nieuwe S90C als twee druppels water op de S95B van vorig jaar, maar Samsung heeft onder de kap meerdere veranderingen doorgevoerd. Zo is de tonemapping bij hdr-weergave aangepast, heeft Samsung de gamefunctionaliteit uitgebreid, wordt 144Hz nu officieel ondersteund, heeft de tv een nieuwe afstandsbediening en is het apparaat voorzien van een ingebouwde SmartThings-hub met ondersteuning voor Zigbee en Tread. Ook nieuw is een extra beeldmaat. Terwijl de S95B van vorig jaar alleen in 55 en 65 inch te koop was, zal de S90C ook in 77 inch beschikbaar komen. Komen, want op het moment van schrijven vinden we alleen de 55"- en 65"-varianten van het nieuwe model in de Pricewatch terug.

De door ons geteste 55"-versie is op het moment van schrijven te koop vanaf ongeveer 1850 euro. Dat is aanzienlijk goedkoper dan wat de S95B vorig jaar vlak na introductie kostte, maar op dit moment is het nieuwe model uiteraard aanzienlijk duurder dan de nog altijd verkrijgbare S95B. Na bijna een jaar gestaag in prijs gedaald te zijn, koop je die tv nu vanaf ongeveer 1250 euro. Wij zoeken daarom uit of die verbeteringen de moeite waard zijn, of dat je net zo goed een S95B uit 2022 op de kop kunt tikken zolang die nog te koop is.