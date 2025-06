Samengevat De OLED evo G3 van LG heeft de hoogste piekhelderheid van alle oledschermen die we tot nu toe in ons lab getest hebben. Bij weergave van een klein wit vlak komt de tv tot ongeveer 1500cd/m², wat een grote stap vooruit betekent. De fullscreenhelderheid is met iets meer dan 200cd/m² aanzienlijk lager, maar voor oled ook erg goed. Hdr-weergave op deze tv is dan ook prachtig. De tv ook is zeer geschikt om mee te gamen, met zijn vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 120Hz-weergave, vrr en een lage inputlag. Net als zijn voorgangers wordt de LG G3 geleverd met een muurbeugel waarmee het scherm vlak tegen de muur te hangen is, maar krijg je er geen voet bij. De G3 is het topmodel van LG en dat zien we in de prijs terug. De tv is pas net op de markt en wordt op dit moment nog niet onder de adviesprijs aangeboden. Even wachten lijkt dus het devies. Heb je het budget er nu wel al voor beschikbaar, dan is de G3 een van de beste tv's die je kunt kopen. Pluspunten Zeer hoge helderheid

Goede beeldverwerking Uitstekende gamefuncties Minpunten Relatief duur

De helderheid van oledtelevisies ging de afgelopen jaren met kleine stapjes omhoog, maar dit jaar belooft LG met de nieuwe OLED evo G3 een grote sprong te maken. Niet vanwege een doorbraak in de gebruikte oledtechnologie zelf, maar door een laag die vóór het panel zit. De nieuwste oledschermen van LG Display hebben namelijk een micro-lens array voor het paneel, bestaande uit miljarden minuscule lensjes. Die zorgen ervoor dat er minder licht verloren gaat aan verstrooiing in de buitenste lagen van het scherm. Het resultaat? Aanzienlijk meer lichtopbrengst dan voorheen bij gelijkblijvend energiegebruik. In deze review zoeken we uit of deze nieuwe mla-techniek écht alleen maar voordelen heeft, of dat er toch een addertje onder het gras zit.

De LG OLED evo G3, zoals de tv officieel heet, is het nieuwe topmodel van LG Electronics voor 2023. Net als voorgaande jaren is dit model uit de G-serie bedoeld om met de meegeleverde ophangbeugel naadloos tegen de muur gehangen te worden. De tv is net geen 2,5cm dik en omdat de meegeleverde beugel in een uitsparing achter in de tv wegvalt, hangt de G3 als een schilderij aan de muur. Neerzetten kan ook, maar dan zul je, opnieuw net als bij voorgaande G-modellen, een losse voet moeten kopen voor ongeveer 150 euro.

De G3 is beschikbaar in 55", 65", 77" en 83" met vanafprijzen in onze Pricewatch die op het moment van schrijven uiteenlopen van 2599 euro voor de 55"-variant tot 7299 euro voor het grootste model. De 83"-versie krijgt overigens geen mla-paneel, omdat paneelfabrikant LG Display de mla-panelen (nog) niet in deze maat produceert.

De G3 biedt echter meer dan alleen een oledpaneel met mla. De tv beschikt over een nieuwe versie van LG's webOS-smart-tv-systeem, verbeterde systeemmenu's, een nieuwe wizard om het beeld in jouw persoonlijke smaak af te stellen en een krachtigere versie van LG's Alpha 9-processor, die onder andere betere dynamische tonemapping mogelijk maakt.