Sony richt zich dit jaar met zijn high-end Bravia-televisies vooral op miniled. Die beeldtechniek treffen we aan bij twee van de drie nieuwe Bravia-series voor 2024: de Bravia 7, die we onlangs hebben besproken, en de Bravia 9. Wie liever een gloednieuwe oled aanschaft, is bij Sony aangewezen op de Bravia 8. Dit nieuwe oledmodel wordt onder de superheldere XR A95L gepositioneerd, een QD-oledtelevisie die uitkwam in de herfst van 2023, en boven de Bravia A90K-oled uit 2022. Net als die A90K heeft de Bravia 8 geen quantumdotfilter, maar gebruikt witte oleds. Ook ontbreekt bij dit model micro lens array, ofwel mla, of een andere technologie om de helderheid te boosten.

We verwachten dan ook niet dat de Sony Bravia K-65XR80, zoals ons geteste model officieel heet, helderheidsrecords zal vestigen. Dat deed zijn voorganger, de degelijke maar niet bijzonder felle Sony A80L, namelijk ook niet en volgens Sony is de nieuwe Bravia 8 slechts zo'n 10 procent helderder. Op het moment van schrijven is het nieuwe model in de geteste maat van 65 inch 500 euro duurder dan de A80L van ruim een jaar geleden en 500 euro goedkoper dan de Sony Bravia K-65XRA95L, die inmiddels al bijna drie kwartalen te koop is. Als we kijken naar de rest van de markt, is de K-65XR80 met zijn 2749 euro aardig aan de prijs. Sony verkoopt trouwens ook 55"- en 77"-versies van de Bravia 8, met vanafprijzen van respectievelijk 1999 en 4499 euro.

Voor een eerlijke vergelijking moeten we de Bravia 8 niet afzetten tegen mla- of QD-oleds, maar tegen een model zoals de onlangs verschenen C4 van LG. De eerder door ons gereviewde 65"-versie van de LG OLED evo C4 kost op het moment van schrijven minimaal 1825 euro en is dus ruim 900 euro goedkoper. Is de nieuwe Bravia 8 dat forse prijsverschil waard? Dat gaan we uitzoeken in deze review.