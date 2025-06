3x Sony: fald vs. miniled vs. oled

Sony's line-up bevat dit jaar meerdere high-end modellen, die gebruikmaken van heel verschillende beeldtechnologieën. De X85L-serie gebruikt een lcd-paneel in combinatie met 'klassieke' full array local dimming, terwijl de X95L een lcd-paneel met een fijnmaziger miniledbacklight heeft. Die tv belooft daarmee een hogere lichtopbrengst én een beter contrast. De A80L tapt uit een ander vaatje en heeft een oledpaneel van LG Display, waarmee perfecte zwartweergave mogelijk is, maar met een minder hoge helderheid. Binnenkort zal ook de A95L op de markt komen, een tv met een QD-oledpaneel van Samsung. Die laatste tv hebben wij nog niet getest, de X85L, X95L en A80L wél.

In deze review vergelijken we deze drie modellen, die gebouwd zijn rond hetzelfde smart-tv-platform, dezelfde engine en die elkaar wat processing en instellingen betreft niet of nauwelijks ontlopen. Een interessante vergelijking dus, waarbij de panels en backlights de onderscheidende factoren zijn, terwijl de beeldverwerking en mogelijkheden verder grotendeels gelijk zijn.

Wat prijs betreft vallen alle drie de modelseries in het hogere segment. De Sony Bravia X85L is te koop in 55, 65 en 75 inch met vanafprijzen die op het moment van schrijven uiteenlopen van 1200 tot 1850 euro, afhankelijk van de beeldmaat. De Bravia XR X95L met miniledbacklight is nog aanzienlijk prijziger. Deze tv is niet te koop in 55"-formaat, maar alleen in 65, 75 en 85 inch, met vanafprijzen van 2900 tot 5500 euro. De Bravia XR A80L-oled, ten slotte, is verkrijgbaar in 55, 65, 77 en 83 inch met prijzen die in de Pricewatch beginnen bij 1899 euro voor de 55"-versie en oplopen tot een kleine 6500 euro voor het 83"-model.