Samsung Neo QLED QN90C

De afgelopen maanden brachten we jullie reviews van Samsungs nieuwe S90C- en S95C-QD-oledtelevisies, maar Samsung heeft naast zijn oledmodellen ook nog altijd high-end lcd-televisies in het aanbod. Een van de topmodellen van dit jaar is de Neo QLED QN90C, een televisie met een miniledbacklight met fijnmazige local dimming en een quantumdotfilm. Die laatste zorgt voor een groot kleurbereik en een extreem hoge helderheid, waarmee de QN90C oledtelevisies ver overtreft. Het is niet het absolute topmodel uit Samsungs Neo QLED-range. Die eer gaat naar de QN95C, die we op een later moment hopen te testen. Het belangrijkste verschil tussen de QN95C en de Q90C die ik in deze review bespreek, is het aantal localdimmingzones, dat ligt bij de QN95C naar verluidt ongeveer een factor twee hoger. Voordeel van de QN90C is dat deze uiteraard een schappelijkere prijs heeft. De door ons geteste 55"-versie koop je op dit moment voor iets minder dan 1500 euro. Is het daarmee een goede deal?

De QN90C lijkt in heel veel opzichten op de QN95B, het topmodel van vorig jaar. Die tv was nog voorzien van Samsungs externe One Connect Box, terwijl de QN90C het gewoon met aansluitingen achter op het scherm zelf moet doen. Onze metingen, waarover verderop meer, laten echter zien dat beide schermen elkaar wat prestaties betreft niet of nauwelijks ontlopen. Speerpunt van deze tv is zijn extreem hoge helderheid. Wij meten pieken van meer dan 2000cd/m² in hdr-modus en, indien gewenst, wordt ook bij weergave van sdr-beelden ruim 900cd/m² aangetikt. Het is daarmee in potentie een ideale televisie voor ruimten met veel omgevingslicht.

Uiterlijk

De QN90C heeft, zoals we dat van high-end televisies gewend zijn, dunne bezels rond het scherm en een aluminium omlijsting. De tv is aan de randen ongeveer anderhalve centimeter dik, met een achterpaneel dat licht bol is om in het midden meer ruimte te bieden aan alle ingebouwde elektronica. Het opvallendste kenmerk aan de voorzijde is de langwerpige 'druppel' met het Samsung-logo rechtsonder waarin de lichtsensor, statusled en IR-ontvanger voor de afstandsbediening zijn ondergebracht.

De QN90C staat op een platte, metalen voet die naar achteren toe breder uitloopt en de mogelijkheid biedt om een soundbar met een maximale hoogte van ongeveer zeven centimeter voor het scherm te plaatsen.

Aansluitingen

Aan de achterkant van de tv vinden we rechts alle aansluitingen bij elkaar. Ze zijn opzij gericht, zodat de QN90C netjes vlak tegen de muur opgehangen kan worden. De tv beschitkt over twee USB-A-poorten, een optisch-digitale uitgang, een LAN-poort, twee aansluitingen voor de dubbele DVB-S- (satelliet-) tuners en één gecombineerde antenne-ingang voor de ingebouwde DVB-C- (kabel)- en DVB-T- (digitenne-) tuners. De QN90C heeft daarnaast vier HDMI 2.1-poorten die alle geschikt zijn voor 4k120Hz-signalen. Alle poorten bieden daarnaast ondersteuning voor HDMI VRR en AMD FreeSync Premium Pro, en zijn compatibel met Nvidia G-SYNC.

Smart-tv

De QN90C maakt gebruik van Tizen als smart-tv-systeem. De look-and-feel en werking hiervan zijn bij dit model (vrijwel) identiek aan die van de modellen van vorig jaar; Samsung heeft geen grote veranderingen doorgevoerd. Het starten van apps gaat vlot en over het algemeen voelt Tizen op de QN90C lekker responsief aan. Net als in de afgelopen jaren geldt dat Samsung apps biedt voor alle grote internationale en Nederlandse streamingdiensten en indien gewenst kun je Samsungs stemassistent Bixby gebruiken om spraakgestuurd te zoeken en commando's uit te voeren. De ingebouwde mediaspeler kan overweg met de meeste gangbare audio- en videoformaten, inclusief Dolby Atmos, maar ondersteuning voor DTS-geluid en Dolby Vision HDR ontbreekt.

Afstandsbediening

Samsung levert zijn high-end televisies de afgelopen jaren met een compacte afstandsbediening met een ingebouwde accu en aan de achterzijde een zonnepaneel, waarmee de afstandsbediening opgeladen kan worden. Het betreft een afstandsbediening met een beperkt aantal knoppen, een keuze waar ik persoonlijk maar slecht aan kan wennen. Numerieke toetsen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot het instellingenmenu, zijn zo immers niet direct beschikbaar.

Gamefuncties

De QN90C beschikt over versie 3.0 van Samsungs Game Bar-menu. Het menu, dat onder in beeld verschijnt, laat je presets voor verschillende gametypes kiezen, waarbij het beeld steeds iets anders wordt afgesteld. Daarnaast krijg je in één oogopslag info over resolutie, framesnelheid, hdr en vrr. Nieuw voor 2023 zijn opties om in te zoomen op een deel van het beeld om zo een eventuele onscreenminimap groter weer te geven en het is mogelijk om dat deel van het scherm te mirroren naar een ander apparaat, zoals een tablet. Daarnaast heeft Samsung de optie toegevoegd om een 'virtueel richtpunt' in beeld weer te geven, ofwel een crosshair die over het inkomende beeldsignaal heen wordt gelegd.

Anders dan de S90C- en S95C-QD-oledtelevisies van dit jaar, kan de QN90C niet overweg met 144Hz-signalen, althans de varianten van 55" en groter kunnen dit niet. De kleinere 50"- en 43"-varianten kunnen wél 144Hz-signalen weergeven.

Inputlag

Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. Een lage 'inputlag', het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en het moment dat het daadwerkelijk wordt getoond, is dus belangrijk bij gaming.

Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. We doen dat in 1080p60-, 1080p120- en 4k60-beeldmodi. De QN90C heeft een heel lage ingangsvertraging. Wij meten bij 60- en 120Hz-signalen respectievelijk 9 en 5ms.

Onderstaande grafiek en de grafieken op de volgende pagina's tonen QN90C in rood, andere recente high-end lcd-televisies in zalmkleur, woled-televisies in het geel en QD-oledtelevisies in turquoise.

Energiegebruik

We meten het energiegebruik van televisies al jaren in de standaardmodus, bij weergave van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Sinds kort voeren we deze test ook uit in de filmmodus, waarbij de kleurbalans nauwkeuriger is, en daarnaast hebben we een nieuwe dynamische test toegevoegd waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. Van die laatste twee tests hebben we op dit moment nog beperkte data.

Zowel onze oude als de nieuwe tests laten zien dat de QN90C érg zuinig met energie omspringt, zoals we inmiddels gewend zijn van Samsungs qled-lcd-televisies. De efficiency van deze schermen is, afhankelijk van de test, aanzienlijk beter dan die van televisies met white-oled- en QD-oledpanelen.

Geluid

Het geluid van de Samsung QN90C is heel behoorlijk. De tv maakt gebruik van twee naar onderen gerichte luidsprekers onder het scherm, maar heeft ook twee hoog achter het scherm geplaatste luidsprekers die hun geluid door middel van reflectie via de muur achter de tv laten horen. Deze 'hoogte'-luidsprekers geven een ruimtelijker geluid, dat in de praktijk prettig klinkt. Zelfs de basweergave is vrij redelijk voor een platte tv, al is het uiteraard aan te bevelen om een externe soundbar of een los speakersysteem te koppelen voor betere geluidsweergave.

Paneel en local dimming

De Europse 55"-QN90C die wij hebben getest, is voorzien van een VA-lcd-paneel met een speciale coating die het scherm een bredere kijkhoek geeft. Elders op de wereld lijkt de QN90C ook geleverd te worden met ips-panelen. De kijkhoeken van de QN90C die wij hebben getest, zijn inderdaad erg goed en het scherm is ook vrij goed ontspiegeld.

Achter het scherm zit een backlight dat bestaat uit blauwe minileds met daarvoor een quantumdotfilm die dat blauwe licht deels omzet in rood en groen, wat resulteert in wit menglicht met een groot kleurbereik. De backlight van de 55"-versie die wij hebben getest, lijkt opgedeeld te zijn in 36 horizontale en 14 verticale segmenten, wat het totale aantal zones op 504 brengt. Dat is minder dan bij het topmodel uit de qled-serie van dit jaar, want de QN95C heeft naar verluidt ruim tweemaal zoveel zones.

De localdimmingfunctie werkt goed en kan in drie niveaus ingesteld worden: laag, standaard en hoog. Local dimming helemaal uitschakelen kan niet, tenzij je het servicemenu van de tv in duikt. De localdimmingfunctie werkt wat ons betreft het best in de 'standaard' stand. Bij die instelling levert de tv de beste combinatie van hoge helderheid, goed contrast en beperkt zichtbare blooming bij witte objecten op een donkere achtergrond. Bij de maximale backlightinstelling zijn het zwartniveau, witniveau en contrast voor sdr-weergave als volgt:

Zwart Wit Contrast Local dimming laag 0,11cd/m² 665cd/m² 6045:1 Local dimming standaard 0,09cd/m² 672cd/m² 7467:1 Local dimming hoog 0,09cd/m² 1028cd/m² 11422:1

Beeldverwerking

Samsung heeft de beeldverwerking van zijn topmodellen licht verbeterd ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Wie daarbij hoopt op toevoeging van Dolby Vision HDR, komt helaas van een koude kermis thuis. Samsung heeft wel een nieuwe Active HDR Tone Mapping-optie toegevoegd. Deze functie, die standaard uitgeschakeld is, zorgt ervoor dat hdr-beelden in het geheel helderder worden weergegeven. We hebben het dan niet over een hogere piekhelderheid, maar juist over de middentonen die opgekrikt worden. Het resultaat is dat het beeld in zijn geheel een helderheidsboost krijgt. Hierdoor oogt het beeld sprankelender en is het beter te bekijken in helder verlichte ruimten, maar gaat het hdr-effect juist voor een deel verloren. Bovendien clipt de tv de highlights vrij agressief als Active Tone Mapping is ingeschakeld. Wil je een zo realistisch mogelijke hdr-weergave? Laat deze nieuwe functie dan uitgeschakeld.

Wat verdere beeldverwerking betreft heeft Samsung voor zover wij kunnen zien geen verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de 2022-modellen. Motioncompensation werkt naar behoren, al zullen puristen deze functie ongetwijfeld uitschakelen, waarbij de tv zowel 24p- als 50p- en 60p-beeldmateriaal altijd netjes juddervrij weergeeft. In vergelijking met bijvoorbeeld Sony, Panasonic en LG biedt Samsung nog altijd minder mogelijkheden om het beeld te finetunen op het gebied van motioncompensation, ruisonderdrukking en debanding.

Metingen

We hebben de beeldkwaliteit van de tv gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.

We testen voor zowel onze sdr- als hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leveren een intensere kleurbeleving op, maar ook verzadigingsfouten.

We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan in hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien, voor ΔE ITP ligt dat ongeveer een factor 3 hoger.

ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar kunnen zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling vergelijkbaar.

Sdr-weergave

In de filmstand is de backlightsterkte standaard ingesteld op 24 op een schaal van 50, wat resulteert in een maximale helderheid van ongeveer 300cd/m², maar de tv kan véél helderder, zoals ook in de tabel hierboven te zien is, indien gewenst kan de QN90C ruim 1000cd/m² aantikken in sdr-modus, wat de tv uitstekend geschikt maakt om overdag in een heldere ruimte tv te kijken.

De beeldkwaliteit van de tv in sdr-modus is bovendien gewoon goed. Onderstaande grafieken laten de ΔE2000-afwijkingen zien in vergelijking met andere high-end tv's en hoewel de QN90C zeker niet de nauwkeurigste kleurweergave laat zien, zijn de afwijkingen heel beperkt en voor het blote oog niet of slechts lastig zichtbaar.

Hdr-weergave

Ook voor hdr-weergave is de QN90C uitstekend geschikt. De tv heeft een zeer hoge helderheid. Bij meting van een 5%-groot wit vlak op een zwarte achtergrond laat de QN90C bijna 2150cd/m² noteren, waarbij hij alleen de QN95B, Samsungs topmodel van vorig jaar, nét voor moet laten gaan.

Ook de kleurweergave in hdr-modus is goed. De QN90C laat hier weer niet de laagste afwijkingen zien, maar wetende dat ΔE ITP-afwijkingen lager dan 9 lastig zichtbaar zijn, doet de QN90C het ook hier gewoon prima.

Conclusie

De Samsung QN90C is een uitstekende allround televisie die prima geschikt is voor gaming en een goede beeldkwaliteit biedt in zowel sdr- als hdr-modus. De QN90C blinkt echter vooral uit door zijn zeer hoge helderheid. Wil je een tv waarbij het beeld echt van het scherm af spat? Dan is de QN90C een van de beste keuzes van dit moment. Kijk je daarentegen vooral in een donkere kamer, dan is een (QD-)oledtelevisie wat mij betreft een betere keuze. Want hoewel de localdimmingfunctie goed werkt, is blooming rond lichte objecten zeker voor kritische kijkers duidelijk zichtbaar. Niet wanneer je overdag kijkt bij voldoende omgevingslicht, maar in het donker zeker wel.

Dat maakt de tv dus niet allround de allerbeste keuze, maar wel zeer geschikt voor heldere ruimten. Concurrentie voor de QN90C is er uiteraard en vooral uit eigen gelederen. Wat zowel mogelijkheden als prestaties betreft lijkt de QN90C namelijk sterk op de QN95B van vorig jaar. Dat model heeft bovendien een externe One Connect Box en is inmiddels te koop voor iets meer dan 1100 euro voor het 55"-model. Hoelang die tv nog te koop zal zijn, is echter de vraag. En hoewel de QN90C op dit moment nog een paar honderd euro duurder is, is het wat ons betreft een prima keuze als je op zoek bent naar een allround televisie.