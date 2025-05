Prima tv voor mensen zonder veel wensen

Samengevat De Sony X75WL wordt geleverd met twee afstandsbedieningen, draait op Android TV en behoort tot de instapklasse van Sony's smart-tv's. Het is een prima televisie, maar fanatieke gamers zullen de maximale framerate van 60fps en het ontbreken van vrr niet waarderen. De hdr-weergave laat te wensen over, maar voor gewoon televisiekijken is hij zeer geschikt. Pluspunten Goede kijkhoeken

Prima sdr-kleurweergave Minpunten Geen vrr en maximaal 60fps

Matige hdr-weergave Getest Sony Bravia KD-55X75WL Zwart Prijs bij publicatie: € 790,- Vanaf € 699,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (5)

Wie toe is aan een nieuwe tv moet een paar keuze's maken voordat er op zoek kan worden gegaan. Eerst moet je bedenken hoe groot het scherm moet worden. Een grotere televisie kijkt nu eenmaal prettiger dan een kleine, maar groter is natuurlijk ook duurder en niet iedereen kan of wil een grote tv in de woonkamer kwijt.

Natuurlijk wil je een zo goed mogelijke beeldkwaliteit, maar de beste schermtechnieken zoals oled, QD-oled en lcd-tv's met een fald -backlight zijn logischerwijs een stuk duurder dan modellen met een gewone lcd. De tv in deze review, de Sony X75WL, behoort tot de instapklasse van het Japanse merk en is voorzien van een direct-led-lcd. Hij draait, net als zijn duurdere broers, op Android TV 10 van Google. Hij is beschikbaar in de maten 43, 50, 55 ,65 en 75 inch waarvan wij de 55"-versie bekeken.

Uiterlijk

Als je de X75WL van een afstandje bekijkt, ziet hij er ongeveer hetzelfde uit als de meeste duurdere modellen. Rond het scherm smalle bezels, onder het scherm een Sony-logo en daaronder zien we een smalle uitstulping waarin de statusled en de infraroodontvanger zijn ondergebracht. Bekijk je de tv van een wat kleinere afstand, dan valt op dat er op de gebruikte materialen is bespaard. Alles is gemaakt van plastic en hoewel de bezels zijn voorzien van een structuur die op geborsteld metaal moet lijken, is het duidelijk te zien dat het dat niet is.

Ook als je de tv optilt, valt het op dat het apparaat maar weinig massa heeft en dat doet duidelijk afbreuk aan het 'kwaliteitsgevoel'. De behuizing wordt gedragen door twee voetjes die aan weerskanten onder het scherm zijn bevestigd. Mocht je niet beschikken over een tv-meubel dat breed genoeg is voor deze tv, dan kunnen de pootjes ook dichter bij het midden worden gemonteerd. Ook het onderstel is gemaakt van plastic waardoor het geheel niet echt een luxe uitstraling heeft.

Aansluitingen

Het netsnoer is voorzien van een standaard IEC 60320 C7-stekker waardoor het eenvoudig te vervangen is als het meegeleverde exemplaar niet lang genoeg is. Rechtsboven aan de achterkant zit een nis waarin een CI+-module geplaatst kan worden. Omdat het slot naar boven is gericht, wordt er een stuk plastic meegeleverd dat moet voorkomen dat er stof in de connector komt als je hem niet gebruikt. Aan de rechterkant vinden we de rest van de aansluitingen. Alle connectors zijn onder een hoek van negentig graden geplaatst zodat je er ook bij kan als de tv aan de muur hangt. Bovenaan zitten twee USB-aansluitingen, één USB 2-variant en een USB 3-poort, die we tegenwoordig eigenlijk USB 3.1 Gen 1x1 moeten noemen, en die bedoeld is voor opnames op harde schijf of ssd.

Daarnaast vinden we een optische digitale audio-uitgang van Toslink en een ingang voor analoge composietvideo met stereogeluid. Het is een 3,5mm-connector waardoor je een break-outkabeltje nodig hebt als je hem zou willen gebruiken. Dit zul je dan eventueel moeten aanschaffen, want Sony levert het niet mee. Daaronder zitten vier HDMI-aansluitingen waarvan de derde is voorzien van een (enhanced) audio return channel. Daar weer onder zit een netwerkaansluiting en helemaal onderaan zit een f-connector voor satelliet en de antenneaansluiting die ook voor kabel geschikt is.

Smart-tv

Sony's X75WL draait op Android TV van Google. Zoals bij alle televisies die op Android TV draaien, is er gebruikgemaakt van een soc van MediaTek: de MT5895. Deze is voorzien van vier Cortex-A73-cpu-cores op maximaal 1,8GHz en een Mali-G52-gpu. De look-and-feel en werking van Android TV zijn bij alle modellen (vrijwel) identiek doordat Google maar weinig speelruimte biedt aan de fabrikanten om de interface aan te passen. Android TV heeft het grootste appaanbod van alle besturingssystemen op televisies, maar omdat de meeste mensen slechts een beperkt aantal streamingservices gebruiken, is dat niet voor iedereen een voordeel. De tv reageert vlot op commando's van de afstandsbediening en de interface voelt soepel aan. Leuke extra's van Android TV zijn de ingebouwde Chromecast-functionaliteit en de mogelijkheid om gesproken zoekopdrachten te geven aan Google Assistent.

Afstandsbedieningen

Sony doet helaas mee met de trend om steeds minder knoppen op de afstandsbediening van zijn tv's te stoppen. Het voordeel daarvan is dat de afstandsbediening er lekker overzichtelijk van wordt; het nadeel is dat je door knoppen weg te halen, knoppen mist. Sony's nieuwe afstandsbediening laat het numerieke keypad en de kleurgecodeerde knoppen weg, net als de forward-, reverse- en stopknop voor mediabediening. De nieuwe afstandsbediening heeft, geheel volgens de huidige trend, zes customknoppen voor Sony's Bravia Core, Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube en Crunchyroll. Gebruik je één of meerdere van die diensten niet, dan zitten die knoppen er dus voor niets op. De afstandsbediening beschikt ook over een ingebouwde microfoon waarmee je spraakcommando's kunt geven. De microfoon in de afstandsbediening wordt geactiveerd na een druk op de knop; deze staat dus niet altijd aan.

Omdat Sony inziet dat gebruikers soms wel graag een numeriek keypad gebruiken, krijg je bij de X75WL een tweede afstandsbediening die wel over deze knoppen beschikt, maar geen microfoon aan boord heeft. Die tweede afstandsbediening doet wat design betreft bovendien wat gedateerd aan, ligt niet zo fijn in de hand en heeft sponzige knoppen. Bovendien zijn er nogal veel knoppen op een klein oppervlak gepropt waardoor het bedieningsgemak afneemt.