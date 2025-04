Sony onthult Pictures Core, rebrand Bravia Core voor PS4 en PS5

Sony brengt het Pictures Core-filmplatform voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 uit in bepaalde markten. Gebruikers kunnen via Pictures Core films kopen en er zijn gratis films beschikbaar voor PlayStation Plus-afnemers. Het is niet duidelijk waar de dienst precies beschikbaar komt.

Sony Pictures Core is een streamingplatform waar gebruikers bij de release op 5 oktober zo'n 2000 films kunnen huren en kopen. Het bedrijf noemt onder meer Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train en Ghostbusters: Afterlife. Bepaalde nieuwe films van de uitgever Sony Pictures Entertainment kunnen daarnaast vroegtijdig via het platform aangeschaft worden, voordat de content op andere digitale platformen beschikbaar wordt gemaakt. Verder is er voor afnemers van een PlayStation Plus Premium- of Deluxe-abonnement de mogelijkheid om een selectie van grofweg 100 films 'gratis' te streamen.

Volgens Sony is de dienst vanaf vandaag in 23 markten beschikbaar als rebrand van wat tot dusver Bravia Core heette. Het bedrijf noemt slechts enkele specifieke markten, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het is niet duidelijk of Pictures Core ook in de Benelux beschikbaar is. Sony was niet bereikbaar om hier meer informatie over te geven. Overigens was Bravia Core tot dusver wel in de Benelux verkrijgbaar, al was deze dienst alleen beschikbaar op Sony-tv's.