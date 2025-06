Microsoft lijkt workaround voor gebruik Windows 11 zonder account te blokkeren

Microsoft heeft mogelijk een populaire, maar onofficiële manier stopgezet waarmee gebruikers Windows 11 konden installeren zonder Microsoft-account. Die omzeiling werkt niet meer, waardoor Windows 11-gebruikers verplicht een account moeten gaan gebruiken.

Windows Central merkte op dat die installatiemethode sinds kort niet meer mogelijk is. Het is niet bekend hoe lang dat al is; Microsoft heeft die 'bug' vermoedelijk recent gepatcht.

Het gaat om de populairste manier om Windows 11 op een nieuw systeem te installeren zonder daarvoor in te loggen met een Microsoft-account. Tijdens de installatie van Windows 11 is het verplicht om een werkende internetverbinding te hebben, maar ook om in te loggen. Tot voor kort was er altijd een omweg beschikbaar. Gebruikers moesten dan proberen in te loggen met een e-mailadres dat op een zwarte lijst stond, zoals example@example.com. In dat geval werden gebruikers naar een scherm omgeleid om een lokaal account aan te maken.

Windows Central schrijft nu dat gebruikers die deze methode proberen, worden doorgestuurd naar een pagina waar ze een Microsoft-account kunnen aanmaken. Het is niet meer mogelijk een lokaal account aan te maken. Er zijn nog andere methoden om Windows 11 alleen lokaal te gebruiken. Dat zijn echter vaak ingewikkeldere omwegen, bijvoorbeeld door de internetverbinding via de commandprompt uit te schakelen. Gebruikers zullen die techniek in de praktijk niet zo vaak toepassen.