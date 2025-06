Microsoft stopt met ondersteuning Dolby Digital-AC-3-codec in Windows 11

Microsoft gaat met Windows 11-versie 24H2 de AC-3-codec, ook wel bekend als de Dolby Digital-codec, niet langer ondersteunen. Mediaspelers van derden, zoals VLC, kunnen de codec nog wel ondersteunen. Daarnaast kunnen systeembouwers de AC-3-codec nog wel meeleveren.

Microsoft zegt in een ondersteuningsdocument de codecondersteuning te stoppen, zonder nadere toelichting te geven. Het is dan ook niet duidelijk waarom Microsoft de ondersteuning stopt en of dit alleen gevolgen heeft voor gebruikers die Windows 11 nieuw installeren, of dat gebruikers die updaten naar 24H2 de codec ook verliezen.

Het vervallen van de ondersteuning heeft alleen gevolgen voor software die alleen gebruikmaakt van codecs die door het besturingssysteem worden ondersteund, zoals Windows Media Player. Apps van derden, zoals de VLC-mediaspeler, kunnen met extra codecs geleverd worden. Microsoft bracht vorige week een Release Preview-testversie uit van de 24H2-update, die later dit jaar officieel moet verschijnen.