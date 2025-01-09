VLC is 6 miljard keer gedownload en toont AI-ondertitelingssysteem

Opensource videospeler VLC is inmiddels zes miljard keer gedownload. Ook groeit het aantal actieve gebruikers van de videospeler, zegt Jean-Baptiste Kempf, algemeen directeur van VLC-maker VideoLAN.

Kempf deelt de mijlpaal tijdens de techbeurs CES. Daar geeft hij aan dat het werkelijke aantal downloads mogelijk nog hoger ligt, aangezien VLC niet alle downloads bijhoudt. "Het is opensource en mensen kunnen het zelf gratis opnieuw delen", aldus de topman. Ook geeft hij aan dat het aantal maandelijks actieve gebruikers gestegen is naar ruim 500 miljoen.

VideoLAN toont tijdens de CES ook een nieuwe feature voor VLC, waarmee automatisch in real time ondertiteling gegenereerd wordt, weet TechCrunch. Die ondertiteling kan ook naar diverse talen vertaald worden. De feature gebruikt hiervoor opensource AI-modellen die lokaal op de apparaten van gebruikers draaien. Dat betekent dat hier geen internetverbinding of cloudservices voor nodig zijn. Wanneer de feature verschijnt, is nog niet bekend.