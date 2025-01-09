VLC is 6 miljard keer gedownload en toont AI-ondertitelingssysteem

Opensource videospeler VLC is inmiddels zes miljard keer gedownload. Ook groeit het aantal actieve gebruikers van de videospeler, zegt Jean-Baptiste Kempf, algemeen directeur van VLC-maker VideoLAN.

Kempf deelt de mijlpaal tijdens de techbeurs CES. Daar geeft hij aan dat het werkelijke aantal downloads mogelijk nog hoger ligt, aangezien VLC niet alle downloads bijhoudt. "Het is opensource en mensen kunnen het zelf gratis opnieuw delen", aldus de topman. Ook geeft hij aan dat het aantal maandelijks actieve gebruikers gestegen is naar ruim 500 miljoen.

VideoLAN toont tijdens de CES ook een nieuwe feature voor VLC, waarmee automatisch in real time ondertiteling gegenereerd wordt, weet TechCrunch. Die ondertiteling kan ook naar diverse talen vertaald worden. De feature gebruikt hiervoor opensource AI-modellen die lokaal op de apparaten van gebruikers draaien. Dat betekent dat hier geen internetverbinding of cloudservices voor nodig zijn. Wanneer de feature verschijnt, is nog niet bekend.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 15:06 109

09-01-2025 • 15:06

109

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Reacties (108)

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Ireyon 9 januari 2025 15:11
Sinds Plex en streaming kan ik mij de tijd niet meer heugen dat ik VLC heb gebruikt. Is VLC anno nu nog steeds een must-have op je computer?
com2,1ghz @Ireyon9 januari 2025 15:13
Ja, opent en streamt zowat van alles.
Wouterie @com2,1ghz9 januari 2025 15:30
Ondertiteling meestreamen is nog steeds een beetje een dingetje.
logisch @Wouterie9 januari 2025 16:22
Dit ja! Ben nog steeds op zoek naar een simpele oplossing om een video die ik download op mijn telefoon naar mijn chromecast te streamen (met ondertiteling). VLC beloof dit volgens mij al jaren, maar ze hebben net nog niet voor elkaar. Misschien automatisch ondertitelt met AI dan als deze feature live gaat? Maar ik vraag me af of dat ook werkt met streamen.

[Reactie gewijzigd door logisch op 9 januari 2025 16:23]

Ewivis @logisch9 januari 2025 16:27
BubbleUPNP werkt dan heel goed!
singingbird @logisch9 januari 2025 20:02
MX Player werkt goed bij mij. Heb wel de betaalde versie, maar moet ook werken met de ad versie.
preske @logisch9 januari 2025 20:56
Vroeger had je BSplayer die zelf naar ondertitels zocht, maar ben op een gegeven moment gestopt met het te gebruiken omdat het slechter en slechter ging en bepaalde codecs niet ondersteunde.
de "nieuwe" versie was nog brakker.
Namezz @preske10 januari 2025 13:07
Ik gebruik BSplayer al jaren. Nooit problemen mee gehad. Mag ik vragen wat er slechter en slechter ging?
Van 720p tot 4k doet het bij mij echt dikke prima.

VLC vroeger zelf weleens gebruikt totdat ik BSplayer tegen kwam. Later nog geprobeerd om VLC icm IPTV te gebruiken maar dit kreeg ik niet werkend.
preske @Namezz11 januari 2025 13:14
Ik zie net het platform niet vermeld had. Ik had de problemen op Android (tablet), en de problemen waren met (als ik me goed herinner) met de X/H.264 codec (mogelijks ook een audio codec).
Op een gegeven moment hebben ze dan een nieuwe versie gemaakt die de problemen oploste, maar andere in de plaats meebracht.
Het is *jaren* geleden, m'n geheugen is wat wazig.
Niema @logisch9 januari 2025 22:58
Chromecast gebruikt een closed source beperkt google cast systeem. Elke app die in staat is iets te doen met de Chromecast heeft of:
- code van google met beperkende licentie en een google account
- gekke workarounds om toch te kunnen gebruiken. Om uberhaupt beeld om je Chromecast te krijgen zet vlc praktisch een complete media server op en omdat Chromecast meeste formaten niet ondersteund wordt dit live omgezet.


Wat ondertiteling betreft heb je nog steeds googles beperkende casting systeem en zijn er iets als 3 onderstende formaten van iets als 50 verschillende die bestaan


Vlc is open source. Elke functie die je werkend krijgt met een Chromecast casting is sowieso al vrij uniek

[Reactie gewijzigd door Niema op 9 januari 2025 22:58]

thatsit @logisch10 januari 2025 05:48
dit werkt wel.
Draaksteker @logisch10 januari 2025 10:54
Web Video Caster is ook een handige app om (ook vanaf je device) te streamen naar je Chromecast.
alienfruit @Wouterie9 januari 2025 18:37
Elmedia Media Player icm open subtitles.com werkt goed :)
iew @com2,1ghz9 januari 2025 18:08
Klopt, helaas blijft het gedoe met Dolby Digital/DTS etc etc.
Gebruik ik de video player in/van win11 is het geen probleem die pakt het allemaal gewoon op.

Het ligt dus niet zoals ik zelf eerst dacht aan mijn on board geluidskaart.
Nu ben ik niet echt een wizzkid of audio techneut maar ik krijg het met VLC niet voor elkaar om Dolby etc aan de praat te krijgen.

Ja er staan wel tutorials op internet hoe je dat dan zou moeten doen in VLC maar ook dat werkt niet.
Verder een goede 'player'.
Bender @Ireyon9 januari 2025 15:14
Ja, want hoe wil je anders eigen video op je computer bekijken?

(en Plex daarvoor inrichten op je eigen computer is niet heel loigsch)
BramVroy @Bender9 januari 2025 15:20
Ik kijk zelf enkel af en toe een keertje YouTube op mijn computer. Eigen opgenomen video's gaan via de telefoon of stream ik naar de televisie. Voor ander beeldmateriaal gebruik ik streamingsdiensten of Plex. Door het bericht van lreyon besefte ik dat ik VLC eigenlijk ook al een tijd niet meer gebruikt heb, simpelweg omdat ik mijn computer niet echt meer gebruik voor mediaconsumptie.

Hoe de tijden toch veranderen.
Zoijar @BramVroy9 januari 2025 16:04
Zelfde hier. Installeer wel altijd meteen vlc, maar sinds Emby weinig gebruikt. Je wilt gewoon over je netwerk naar een Shield of TV streamen. Heb ook geen media computer in de huiskamer meer (nouja, de nvidia shield dan, eigenlijk ook gewoon eentje)
Tirinium @Bender9 januari 2025 16:03
Potplayer
Verwijderd @Ireyon9 januari 2025 15:19
Naar mijn mening wel. Ik kom wel eens wat HEVC bestanden tegen, die bijvoorbeeld mijn telefoon schiet (Pixel 8a en Pixel 9, ben er inmiddels achter dat je dat kan uitschakelen op Android). Die kan de default Windows Media Player niet afspelen. Ik moet dan een of andere HEVC extensie kopen ofzo. Natuurlijk grote onzin om even een filmpje te kunnen schieten en af te spelen.

VLC werkt echter gewoon prima. Wel handig nu steeds meer Android telefoons standaard opnames als HEVC opslaan.

Naar mijn mening dus de beste "it just works" video player.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 9 januari 2025 15:25]

LongJoy1980 @Verwijderd9 januari 2025 16:00
Mijn s23 sloeg ook in hevc op....totdat ik erachter kwam dat je gewoon ouderwets op h.264 kon opslaan....Ruimtebesparing was nihil...ook al schiet ik 4k60..
logisch @LongJoy19809 januari 2025 16:27
Maar is de videokwaliteit ook hetzelfde? Een hevc video met vergelijkbare framerate en resolutie zou bij een vergelijkbare bestandsgrootte (veel) betere beeldkwaliteit moeten hebben dan h.264 (minder zichtbare compressieverliezen).
LongJoy1980 @logisch12 januari 2025 01:11
Persoonlijk durf ik dat niet te zeggen....die h.264 is not compressed if correct dus zou volgens mij hetzelfde moeten zijn.
Hoe dan ook kies ik liever voor de breed geaccepteerde optie wat dus h.264 is..
Toen ik hevc in mijn videoeditor exporteerde kwam ik erachter dat ie frames oversloeg...had geen zin om de codec aan te schaffen dus gewoon h.264 en achteraf in hevc exporteren.
youridv1 @Ireyon9 januari 2025 15:21
Ik installeer het direct na iedere windows installatie. Het werkt gewoon en het ondersteunt ontzettend veel formaten.
hoepstoep @Ireyon9 januari 2025 15:22
Een must-have mogelijk niet, maar ik gebruik het nog regelmatig om naar de regionale radio te luisteren bij uitwedstrijden van de door mij gesupporte voetbalclub. Een directe url naar de stream vind ik persoonlijk fijner werken dan dit te moeten streamen via een website.
lezzmeister @Ireyon9 januari 2025 15:24
Wat mij betreft wel. Of een andere videospeler die meer opent dan wat Windows uit zichzelf doet.

Alternatief is codecs kopen in de MS Store (maar niet alles), of anders een codec pack (met veel meuk erin), of anders alles omcoderen voordat je het afspeelt (Handbrake bijvoorbeeld).
denios @Ireyon9 januari 2025 15:39
Ik heb heel wat andere (vaak niche maar goed beoordeelde) videospelers gebruikt, en kom toch altijd weer terug bij VLC. Het voelt als de meest allround speler zonder bloat, die zo goed als alle functies heeft die ik prettig vind en echt gebruik.

Het heeft ook zwakke punten, zoals de offset opties voor ondertitels die halfbakken werken (ik gebruik zelf alleen subs bij niet engelse content, relatief weinig), maar overall vind ik het een top programma.
freeco @Ireyon9 januari 2025 16:05
Een must zou ik het niet noemen. Er zijn nog wel andere mediaplayers die zowat alles wat je het voert kan afspelen. Persoonlijk gebruik ik liever MPC-HC.
Maar ik heb VLC ook wel staan. Soms kan die beter overweg met embedded subs tov losse subs.
SmexyMachamp @Ireyon9 januari 2025 16:29
Ik piraat hier en daar een beetje, zodoende is het wel handig. VLC ondersteunt zelfs DVD rips!
Luchtbakker @Ireyon9 januari 2025 17:00
Gezien Windows Media Player nog amper formaten ondersteunt, zal VLC altijd wel een must-have zijn, al is het voor de meeste maar voor 3x per jaar.
Gubbel @Ireyon9 januari 2025 23:30
VLC kan ook binnen apps als Stremio draaien als de video player.
Indifstublatia @Ireyon10 januari 2025 00:17
Heh, niet iedereen gebruikt Plex. Ik in elk geval niet.
Ik gebruik VLC vrijwel elke dag. Gebruik het voor allerlei doeleinden.
Heb tot 2022 Winamp gebruikt voor het afspelen van muziek, nu doe ik dat via VLC.
Old habits die slowly...
firest0rm @Ireyon10 januari 2025 02:48
ja, want plex en streaming kunnen geen lokaal gemaakte of gedownloade bestanden af spelen.
Dat zijn andere tools met andere doelstellingen.
jiraxi @Ireyon10 januari 2025 22:47
Grappig dat je dat zegt, ik maak zelf ook gebruikt van bijv kodi enzo, maar toch gebeurt het eens in de zoveel tijd dat ik een media player nodig heb waar ik gewoon een file afspeel, zij het een video van een game opname, of iets van vrienden, maar ik ga geen windows media player gebruiken, dat gaat me dan te ver.
hichelay 9 januari 2025 15:16
Ik begrijp nog steeds niet waarom juist deze speler zo populair is ten opzichte van Media Player Classic. Ik vind die veel fijner in gebruik. Alleen al dat je een video op pauze kunt zetten door een muisklik, wat niet kan in VLC.

Mis ik iets?
FijneKnul @hichelay9 januari 2025 15:19
Is het niet zo dat VLC 99% van de videofiles afspeelt. Zelfs als de bestanden corrupt zijn, bijvoorbeeld.
Volgens mij doet MPC dat niet zonder verdere plug-ins/instellingen.
Verwijderd @FijneKnul9 januari 2025 15:43
Misschien in theorie wel, maar voor 99% van de mensen speelt MPC volgens mij hetzelfde af.
Als je inderdaad gaat richting de exotische codecs of corrupte bestanden dan heeft VLC een voordeel, maar hoeveel mensen spelen dit nu daadwerkelijk af op hun PC?

Ik ben zelf iets van 5 a 6 jaar geleden afgestapt van VLC en naar MPC gegaan en eigenlijk nooit meer terug gekeken. Ook nog nooit een bestand gehad wat hij niet kon afspelen, dus dat scheelt :)
peeceej @Verwijderd9 januari 2025 16:12
Hoeveel het er zijn weet ik niet, maar liefhebbers van Aziatische tv en film zijn ongetwijfeld bekend met downloads waarvan de subs alleen in VLC goed getoond worden.

Misschien zijn er tegenwoordig alternatieven, maar dit is heel lang zo geweest.
wica @FijneKnul9 januari 2025 15:31
Dit vooral, geen gezeur omtrent codecs.
Ge Someone @FijneKnul9 januari 2025 17:17
MPC doet dat in principe ook, inclusief hardware ondersteuning, waar aanwezig.
We hebben het hier dan wel over de versies die nog (enige) ondersteuning krijgen: MPC-HC en MPC-BE (Home Cinema en Black Edition).
Commendatore @hichelay9 januari 2025 15:20
Media Player Classic is Windows-only.
Sup4rdurt @Commendatore9 januari 2025 15:24
Dit inderdaad vooral. VLC is o.a. voor Windows, Linux, OSX & Android te downloaden.
pannalicour @hichelay9 januari 2025 15:22
Spatie op je toetsenbord zou ook moeten werken voor vlc. Imo makkelijker dan een muisklik.

Ik vond vlc altijd fijn omdat het de mogelijkheid gaf om ondertitelingen downloaden en toe te passen. Ik weet niet of mpc dat ook kan trouwens.

[Reactie gewijzigd door pannalicour op 9 januari 2025 15:23]

Kozz @pannalicour9 januari 2025 15:31
Ja met MPC kan je ook ondertitels downloaden.
Lamith @pannalicour9 januari 2025 15:39
Dat werkt ook voor VLC? Is zelfs de standaard hot key voor Play/Pause. Als je liever een andere hotkey wilt, kan dat ook.
Gogoe @hichelay9 januari 2025 16:45
Ik vraag me hetzelfde af maar dan voor mpv gebaseerde spelers. Zelf ben ik al jaren tevreden gebruiken van SMPlayer (met de meegeleverde zwart witte minimalistische skin dan wel).
De laatste keer dan ik een video tegenkwam dat vlc wel maar mpv niet kon afspelen kan ik me niet meer herinneren.
Ook hier kan je click instellen voor pauze (en meer van dit soort dingen).

VLC heeft bij mij altijd hoog cpu gebruik gehad voor hevc, maar ik moet toegeven dat ik het al jaren niet meer geprobeerd heb
shady61 @Gogoe9 januari 2025 19:29
Ik ben recent ook overgestapt op SMPlayer (ziet er verschrikkelijk uit) maar het werkt. Bij VLC hapert de audio bij muziek en films na even pauzeren. Er zijn topics hierover die jaren teruggaan maar ik heb het niet op kunnen lossen. Voor muziek gebruik ik Rhytmbox en daar heb ik ook geen haperingen.
Magic Power @shady619 januari 2025 19:59
Heb ook al jaren de (onderliggende) Mplayer als media player in gebruik. Vroeger, voordat VLC er was (denk ik), gebruikte ik al Mplayer (op Linux) om video's te kunnen bekijken. Toen viel me al op dat ik alles op Mplayer kon spelen zonder problemen. Het doet gewoon wat het moet doen, zonder problemen of haperingen.

Nu heb ik de afgeleide SMplayer in gebruik. Dit mede zodat ik dezelfde mediaplayer in zowel Linux als Windows kon gebruiken. Speelt nog steeds alles af. De interface is eigenlijk niks anders dan het videoscherm met een klein regeltje onderaan voor plaatsbepaling in de video en volumeregeling. Maar dat vind ik juist fijn, want de toetsenbord besturing maakt dat ik heel snel door video's heen kan bladeren. F voor fullscreen toggle, pijltjes voor snel achteruit/vooruit bladeren, Q/Esc afsluiten. En VLC heeft ook keyboard shortcuts, maar die van Mplayer vind ik toch net iets fijner en sneller te gebruiken.

Ik denk dat er best weinig verschil is tussen al die media players van tegenwoordig, volgens mij spelen VLC, Mplayer en (denk) MPC ook gewoon alles af wat ze krijgen. Het is maar net welke feature je belangrijker vind, of wat er standaard op je PC staat.
Gogoe @shady6110 januari 2025 08:16
Het standaard thema vind ik ook verschrikkelijk lelijk. Probeer eens options, interface en dan skinnable gui en black skin, dat is minimalistisch en past mooi samen met de vaak zwarte ronden rond videos owv aspect ratio.
AJayFasho @hichelay9 januari 2025 15:27
VLC heeft natuurlijk de bekendheid, het is al sinds jaar en dag bekend als de swiss army knife videospeler. Dat gaat echt al een hele lange tijd terug. VLC wordt op veel systemen nog steeds geïnstalleerd (uit gewoonte?), terwijl de standaard videospeler in Windows tegenwoordig waarschijnlijk voor veel mensen ook prima is.

Ik vond MPC(-HC) ook altijd de fijnere speler, maar wat voor mij destijds een deal breaker was en nog steeds is, is dat MPC-HC alleen beschikbaar is voor Windows. Ik gebruik liever dezelfde software tussen verschillende besturingssystemen, en zodoende op een gegeven moment toch de switch gemaakt naar VLC.
AcidBanger @AJayFasho9 januari 2025 15:38
Je had vroeger ook zo een pakket, ik ben de naam even kwijt.
Iets van ACE Mega Codec Pack en nog een paar andere soorten daar zat volgens mij ook al VLC op een gegeven moment in en die speelde dan idd echt alles af. Vooral in de tijd van torrents was dat een godsgeschenk met al die obscure formaten op een gegeven moment.
martijnmaas @AcidBanger9 januari 2025 17:21
K lite
hoepstoep @hichelay9 januari 2025 15:27
VLC draait in ieder geval ook op Linux en iPhone. Media Player Classic doet dit niet.
se77en @hichelay9 januari 2025 16:10
Ik herken dat wel. Bepaalde functies kan ik in VLC nog steeds niet zo blindelings vinden als ik in Media Player Classic ooit kon. Toch ben ik nadat ik in Linux VLC ben gaan gebruiken ook in Windows nooit meer teruggegaan. VLC is nog meer 'it just works' met ingebakken codecs, Media Player Classic maakt(e) wel gebruik van codecs. Potentieel kan je dan wel het programma maar niet (meer) de juiste codec hebben. Dat er inmiddels een origineel, een MPC-HC en een MPC Black Edition bestaan helpt ook niet.

[Reactie gewijzigd door se77en op 9 januari 2025 16:11]

Xfade @hichelay9 januari 2025 16:20
mpc is een tijdje gestopt met ontwikkelen totdat de forks kwamen. Wellicht in de tussentijd wat mensen overgestapt? Ik draai ze zelf beide.
Vind zelf VLC met wat dingen omslachtig. Ook werkte (weet niet of dit nu nog zo is) super resolution bij mpc-hc wel maar VLC lukte me dit niet. Kan user error zijn.
HijDieAllesWeet @hichelay9 januari 2025 21:29
Ik had toevallig laatst sinds jaren weer eens een media speler op mijn laptop nodig. MPC is volgens de website sinds 2017 niet meer in ontwikkeling? https://mpc-hc.org/
hichelay @HijDieAllesWeet9 januari 2025 21:41
MPC wordt door enthousiastelingen bijgewerkt, van updates voorzien. Die versie gebruik ik.
toekie @hichelay10 januari 2025 10:52
Ik heb door de jaren heen regelmatig gehad dat MPC een video niet accepteert om welke reden dan ook. Open het vervolgens met VLC en alles doet het prima. Met name bij mijn studie als de prof weer vage gifs of korte videos in formats die niemand kende ergens van het internet had geplukt, VLC speelde die gewoon af.
VLC is voor mijn gevoel een van de weinig nog bestaande 'one size fits all' software.

Overigens ook prettig te zien dat 'ouderwetse' (geen abbo voor functie xyz) software het zo goed doet.

[Reactie gewijzigd door toekie op 10 januari 2025 10:54]

StGermain @hichelay10 januari 2025 04:36
Je kan pauzeren door op de spatiebalk te duwen.
hichelay @StGermain10 januari 2025 11:25
Dat klopt, maar ik wil dit met mijn muis doen. Regelmatig sluit ik de laptop aan op de televisie en speel iets af, dan is het irritant als ik niet simpelweg op de bank met de muis kan klikken om te pauzeren.

First world problems, ik weet het.
Peter Triac @hichelay10 januari 2025 19:37
https://github.com/nurupo/vlc-pause-click-plugin

Muisklik-pauzeknop voor VLC
Ik heb er zelf geen ervaring mee.
nasdude 9 januari 2025 15:12
1 miljard extra downloads in 10 maanden tijd, van 5 miljard naar 6 miljard
Dat is indrukwekkend te noemen!

nieuws: VLC is 5 miljard keer gedownload en krijgt een nieuw startscherm
Satangel @nasdude9 januari 2025 15:56
500 miljoen maandelijkse gebruikers ook, dat is dus 1 op 17 vd mensen die je tegenkomt (+-)
DDX @nasdude9 januari 2025 16:15
Met 2 updates afgelopen jaar en iedereen van de actieve gebruikers die het netjes download kom je daar dan wel aan.
Dus breng je 4 updates uit komend jaar zit je snel op 7 miljard.

Al heb ik het idee dat ze updates niet meetellen, anders is 5 miljard wel weer laag icm hoeveelheid gebruikers.
samren 9 januari 2025 15:10
Miljard of miljoen?
Bender @samren9 januari 2025 15:11
Miljard volgens het eigen bericht op Linkedin
Verwijderd @samren9 januari 2025 15:11
Ze geven zelf miljard aan (billion), dus dat zal hem wel zijn :)
Muncher @samren9 januari 2025 15:12
Miljard aldus het bron artikel: https://www.linkedin.com/...vity:7282533937812258816/
Sup4rdurt @samren9 januari 2025 15:22
Systeem wordt maandelijks door 500 miljoen actieve gebruikers gebruikt dus dan is het waarschijnlijk vaker dan 6 miljoen keer gedownload.
inf3rno89 @samren9 januari 2025 15:17
6 miljoen miljard om precies te zijn.
Room42 @inf3rno899 januari 2025 15:34
Je kreeg een -1 maar ik vind 0 redelijker. Ik snap de referentie naar de 100 miljoen miljard van Kabouter Wesley en moest grinniken. Dat was erg grappig.
PCG2020 @Room429 januari 2025 15:43
'En wat denk je met het geld te gaan doen?'
'Ik denk dat ik dat wel weet!'
Rubber Duck 9 januari 2025 15:12
6 000 000 000 gedownload
500 000 000 actief per maand
Gropah 9 januari 2025 15:13
VideoLAN toont tijdens de CES ook een nieuwe feature voor VLC, waarmee automatisch in real time ondertiteling gegenereerd wordt
Interessant systeem. Maar als ik zie wat speech to text (ook op basis van AI) er van bakt, zou ik denk ik liever een systeem hebben wat bestaande subtitles live kan synchroniseren.
lasharor @Gropah9 januari 2025 15:28
Live niet, maar voor je eigen library heeft bazarr (https://github.com/morpheus65535/bazarr) ondersteuning voor Whisper (https://github.com/openai/whisper)

Dan kan je dus zelf met AI ondertitels omzetten van Engels naar bijvoorbeeld Nederlands.
n0elite @lasharor9 januari 2025 15:36
handig dankjewel
ArawnofAnnwn @lasharor9 januari 2025 17:47
Oh dat Whisper is wel heel handig, om bijvoorbeeld hoorcollege's en lezingen om te zetten naar tekst.
JanFrituurpan @lasharor21 januari 2025 16:26
Hoe stel je dit precies in? Zover ik dit heb geprobeerd met bazarr kan alles alleen naar engels
shredder 9 januari 2025 15:27
Als je een donatie wil doen: https://www.videolan.org/contribute.html
yorroy @shredder9 januari 2025 21:33
Ik vraag me oprecht af hoe VLC na al die jaren nog steeds zo’n fijne speler kan uitbrengen en up to date kan houden zonder dat er verplicht betaald wordt.
Zo’n donatie zal misschien een keer 0,01% gebruik van maken?
Misschien toch maar eens doen uit dankbaarheid. Als ze er 3 euro voor gevraagd hadden voor onbeperkt gebruik op onbeperkt aantal devices had ik het ook gedaan.
t mac 9 januari 2025 15:39
In de video lijkt het per zin te vertalen ipv per woord. Dat kijkt wel fijner dan wat Samsung en Youtube doen.
Verwijderd @t mac9 januari 2025 15:47
Dat per woord vind ik inderdaad ook heel vervelend, dan kijk ik liever zonder ondertiteling.

Aan de andere kant kost denk ik per zin een stuk meer resources als je het realtime doet, of maakt het in ieder geval een complexer systeem. Ergens moet namelijk de audio een stukje vooruit lopen om de nog te komen woorden te ondertitelen en daarna moet hij een logisch moment vinden om er ook echt een zin van te maken.
Als je dat gaat doen moet denk ik je buffer die vooruit loopt wel een stukje groter zijn. Vast niet onmogelijk (ik ben niet beperkt door enige kennis op dit vlak :p), maar kan me voorstellen dat het wel wat complexer is.
bewerkers 9 januari 2025 15:42
Als die AI-ondertiteling van dezelfde kwaliteit is als wat ik op social media zie wordt ik niet blij. Dat is echt om te janken. Vooral als iemand een accent heeft werkt het niet.
Server.1968 9 januari 2025 17:03
En wat VLC als één van de weinige players doet is rechtstreeks DVD iso's spelen. Baal ervan dat Plex dat niet ondersteund.

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