Evan Blass deelt specificaties van Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6

Smartphoneleaker Evan Blass heeft vrijwel alle specificaties en marketingmaterialen van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 gedeeld. Beide opvouwbare telefoons worden onder meer lichter en krijgen een langere accuduur dan hun voorgangers, aldus Blass.

De Galaxy Z Fold6 krijgt een 7,6"-scherm aan de binnenkant en een 6,3"-scherm aan de buitenkant, meldt The Verge op basis van de gelekte informatie. De helderheid van dat scherm kan een stuk hoger worden ingesteld dan bij zijn voorganger, namelijk op 2600cd/m2, in tegenstelling tot de 1750cd/m2 op de Fold5. Ook is de resolutie van het hoofdscherm iets aangepast. Op de Fold5 was de resolutie 2176x1812, terwijl de nieuwe resolutie 2160x1856 is.

Het toestel krijgt in opengeklapte stand afmetingen van 153,5 x 68,1 x 12,1mm en weegt 239 gram. Daarmee is het apparaat 1,4mm korter, 2,7mm breder en 0,5mm dunner, en 14 gram lichter dan de Fold 5. Wanneer de telefoon is opgevouwen, is deze 1mm breder en 1,3mm dunner.

Hoewel de accucapaciteit onaangepast blijft op 4400mAh, zou de accu wel een uur langer moeten meegaan bij enkel internetgebruik en twee uur langer bij het kijken van video's. Binnenin zit verder een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

De genoemde specificaties komen overeen met de eerdergenoemde specificaties van de Fold6 die door SmartPrix werden gelekt. Volgens die informatie krijgt de Fold6, net als de Fold5, 12GB aan geheugen en opslagopties van 256GB, 512GB en 1TB.

Samsung Galaxy Z Fold6. Bron: Evan Blass

De Flip6 krijgt vooral upgrades wat de camera en accu betreft. De telefoon krijgt een 50-megapixelcamera, terwijl de Flip5 een 12-megapixelcamera kreeg. De accu was op de Flip5 nog een 3700mAh-variant, maar die wordt nu 4000mAh. Binnenin zit verder een Snapdragon 8 Gen 3-processor en 12GB aan ram-geheugen, terwijl dat eerder 8GB was.

De vormfactor van de telefoon blijft verder vrijwel gelijk. De Flip6 krijgt dezelfde schermafmetingen als de Flip5, namelijk een 6,7"-hoofdscherm en een secundair scherm van 3,4 inch. Dat secundaire scherm is nu echter een ips-scherm, in plaats van een oled. Ook de afmetingen zijn vrijwel ongewijzigd. Alleen in opgevouwen stand is de telefoon 0,2mm dunner dan zijn voorganger.

Beide telefoons worden vermoedelijk op 10 juli aangekondigd in Parijs tijdens het Unpacked-evenement van Samsung.