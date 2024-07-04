Evan Blass deelt specificaties van Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6

Smartphoneleaker Evan Blass heeft vrijwel alle specificaties en marketingmaterialen van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 gedeeld. Beide opvouwbare telefoons worden onder meer lichter en krijgen een langere accuduur dan hun voorgangers, aldus Blass.

De Galaxy Z Fold6 krijgt een 7,6"-scherm aan de binnenkant en een 6,3"-scherm aan de buitenkant, meldt The Verge op basis van de gelekte informatie. De helderheid van dat scherm kan een stuk hoger worden ingesteld dan bij zijn voorganger, namelijk op 2600cd/m2, in tegenstelling tot de 1750cd/m2 op de Fold5. Ook is de resolutie van het hoofdscherm iets aangepast. Op de Fold5 was de resolutie 2176x1812, terwijl de nieuwe resolutie 2160x1856 is.

Het toestel krijgt in opengeklapte stand afmetingen van 153,5 x 68,1 x 12,1mm en weegt 239 gram. Daarmee is het apparaat 1,4mm korter, 2,7mm breder en 0,5mm dunner, en 14 gram lichter dan de Fold 5. Wanneer de telefoon is opgevouwen, is deze 1mm breder en 1,3mm dunner.

Hoewel de accucapaciteit onaangepast blijft op 4400mAh, zou de accu wel een uur langer moeten meegaan bij enkel internetgebruik en twee uur langer bij het kijken van video's. Binnenin zit verder een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

De genoemde specificaties komen overeen met de eerdergenoemde specificaties van de Fold6 die door SmartPrix werden gelekt. Volgens die informatie krijgt de Fold6, net als de Fold5, 12GB aan geheugen en opslagopties van 256GB, 512GB en 1TB.

Samsung Galaxy Z Fold6. Beeld via Evan Blass
Samsung Galaxy Z Fold6. Bron: Evan Blass

De Flip6 krijgt vooral upgrades wat de camera en accu betreft. De telefoon krijgt een 50-megapixelcamera, terwijl de Flip5 een 12-megapixelcamera kreeg. De accu was op de Flip5 nog een 3700mAh-variant, maar die wordt nu 4000mAh. Binnenin zit verder een Snapdragon 8 Gen 3-processor en 12GB aan ram-geheugen, terwijl dat eerder 8GB was.

De vormfactor van de telefoon blijft verder vrijwel gelijk. De Flip6 krijgt dezelfde schermafmetingen als de Flip5, namelijk een 6,7"-hoofdscherm en een secundair scherm van 3,4 inch. Dat secundaire scherm is nu echter een ips-scherm, in plaats van een oled. Ook de afmetingen zijn vrijwel ongewijzigd. Alleen in opgevouwen stand is de telefoon 0,2mm dunner dan zijn voorganger.

Beide telefoons worden vermoedelijk op 10 juli aangekondigd in Parijs tijdens het Unpacked-evenement van Samsung.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 10:42 41

04-07-2024 • 10:42

41

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Reacties (41)

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KilljoyNL 4 juli 2024 10:49
Alhoewel een Fold mij een hartstikke leuk toestel lijkt om te gebruiken is de prijs voor mij een te grote horde om te nemen :D
Llopigat
@KilljoyNL4 juli 2024 10:54
Ja dat blijft toch de olifant in de kamer. Ik had gehoopt dat dit na 2 a 3 generaties wel een beetje omlaag zou zakken maar ze blijven het als een 'premium' produkt marketen. Helaas. Ik had wel graag een midrange versie gezien (zeker omdat het toch ook echt iets is dat nog niet zo robuust is als een gewone smartphone).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:22]

Mizgala28
@Llopigat4 juli 2024 11:07
Blijkbaar gaan de prijzen zelfs omhoog, terwijl er zo weinig aan de toestellen is aangepast qua hardware.

https://m.gsmarena.com/th...redecessor-news-63260.php

https://m.gsmarena.com/ne..._in_europe-news-63403.php

https://telsat.az/en/news...-price-revealed-2200-euro

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 13:22]

watercoolertje
@Mizgala284 juli 2024 11:42
terwijl er zo weinig aan de toestellen is aangepast qua hardware.
Daar mag je Qualcomm voor bedanken, die blijven de prijzen ophogen en dat is zeker 1 van de oorzaken dat telefoons steeds duurder (moeten) worden:

Snapdragon 8 Gen2 was ~160 dollar, Gen3 is ~200 dollar, Gen4 wordt waarschijnlijk ~250 dollar...

https://wccftech.com/snap...-3-estimated-to-cost-200/
SunnieNL @watercoolertje4 juli 2024 11:59
Aan de andere kant worden de resources die nodig zijn voor die snapdragon natuurlijk ook steeds duurder. Dus zo gek is het niet.
Of-Aaargh
@SunnieNL5 juli 2024 09:52
Ik denk dat een fiks deel van die steeds duurder wordende resources liggen in shareholder value (dividenduitkering per aandeel is in de laatste vier jaar verdubbeld) en beloning van topmanagers :) .
Mizgala28
@watercoolertje4 juli 2024 11:59
Dat de hogere prijs van de chips een rol meespeelt is logisch.

Maar bedrijven verhogen prijzen ook om hele andere redenen, soms gewoon "omdat het kan, de consument koopt het toch".

upgrades van hardware anders dan de chip kan ook de prijzen opvoeren, maar hier geldt dat in mindere mate

Overigens is het dan raar dat ondanks de prijsverhogingen van Qualcomm, de start prijzen voor de S24 series in de US (die de Snapdragon chips gebruiken op alle 3 modellen) hetzelfde zijn voor de basis S24 en S24+, als de jaar ervoor voor S23 en S23+.

Alleen de S24 Ultra kreeg een verhoging van 100 dollar, wat ik niet door upgrades van de hardware of de prijs van de chips kan verklaren, immers de S24+ heeft hetzelfde prijs behouden als de S23+ in de US terwijl de nieuwere model een betere scherm en meer RAM kreeg, maar zelfde Snapdragon chip (nogmaals, in de US) heeft als de S24 Ultra.

Terwijl bij de S24 Ultra minder is aangepast maar men wel een verhoging doorvoerde.

Ik ga geen alu hoedje opzetten, maar er zit meer achter prijs verhogingen dan alleen duurdere onderdelen, dat laatste is logisch maar men verhoogt de prijzen om meer redenen dan dat.

https://www.gsmarena.com/..._breakdown-news-57410.php

https://www.gsmarena.com/..._breakdown-news-61263.php

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 13:22]

Stoepie1 @Llopigat4 juli 2024 15:24
Ja idd. Mijn vrouw heeft de flip 3 nu ongeveer 2,5 jaar en die is al 3 keer terug geweest voor een scheur op de vouwlijn in het scherm. Dat verwacht je niet in die prijsklasse. Voor hetzelfde geld heb je denk ik veel betere telefoons.
ben2513 @KilljoyNL4 juli 2024 10:56
Dit is Samsung. Binnen no time na release (of zelfs daarvoor al) krijg je snel heel veel korting. Even goed op letten. Maar de officiele prijs hoef je echt nooit te betalen.
Benjamin- @ben25134 juli 2024 11:47
Ik vermoed dat hij dit ook weet. In dit artikel zijn ook geen prijzen genoemd.

Ook met een lagere prijs is deze telefoon nog steeds enorm duur, of dit onterecht is laat ik in het midden, maar het is nou eenmaal een bedrag die de meeste niet willen betalen.

Een budget versie zie ik niet zo snel gebeuren, zonder het Fold gedeelte heb je eigenlijk een S24, als je dan het prijsverschil ziet, dan kan je wel proberen te beknibbelen op de SoC, camera e.d., maar dan ga je een Fold verkopen voor 1000 die bagger hardware heeft.
Tomhap @ben25134 juli 2024 16:32
Yep, je kan je al van tevoren aanmelden als member oid voor een aanbieding bij de release op 10 juli.
Leverde mij de vorige keer 50% korting op een horloge, een geheugenupgrade en extra inruilwaarde op.
MartijnH333 @KilljoyNL4 juli 2024 12:52
Ik heb nu 6maanden een flip 5 512gb daar heb ik €840 voor betaald.
djunicron @KilljoyNL4 juli 2024 13:06
De prijs is één horde, maar verder zie ik vooral eigenlijk 50+ers gebruik maken van de Fold toestellen...
Dat verklaard dan ook wel weer een beetje waarom ze niet zo heel erg op de prijs ervan zitten.
Of waarom ze geen grote aanpassingen aan de specs doen en vooral op de software ervan inzetten. Hoewel het ook logisch is omdat daar de meeste winst te behalen is.

Dunner en lichter, terwijl de meeste gebruikers er dan toch weer een case omheen doen en zo'n ring / popsocket erop hangen wegens het gewicht.

Blijft toch echt een beetje een niche product.

Xiaomi vertrouwen veel mensen toch niet heel erg meer met hun gegevens en consensus was toch wel dat voor de Europese markt de Oneplus Open niet heel geslaagd was. Honour heeft een optie, maar valt als merk ook direct voor velen af. (En ook terecht)

En dan nog een horde om te nemen, hoewel die voor mij persoonlijk is. (Naast imago, I guess...)
25W laden? Met zo'n groot toestel? Met zo'n SoC en scherm? Of misschien nu dan 45W? Samsung blijft daarmee toch wel erg achter. Concurrenten hebben 65-80-100-125 of zelfs 133W laden. Soms ook netjes via PD3.0 standaarden. M'n OnePlus 12 hangt eens per 36 a 48u even 20 minuten aan de lader en dat was het. Hier moet je het ding nog iedere nacht aansluiten.
Joggum 4 juli 2024 11:37
Ik ben heel benieuwd hoe het hele systeem van telefoon, horloge en ring gaat werken. M'n Note20 valt nu zo'n beetje, letterlijk, uitelkaar en ben dus van plan voor de Fold6, Watch Ultra en Ring te gaan. Tenminste, als er dan wel ergens een combi voordeel uit te halen valt....
gwystyl @Joggum4 juli 2024 11:45
Als je je aanmeldt voor Samsung members, kan je vaak een leuke deal krijgen, en anders vast een inruil-actie of iets met ING (punten of via ING de Samsung webshop in)
watercoolertje
@Joggum4 juli 2024 11:53
Even goed opletten wat de preorder promotie gaat worden dus, meestal krijg je nog wat erbij (als je dat nodig hebt kan dat leuk zijn, anders verkopen voor wat 'korting'), en de tips van @gwystyl, extra inruil-waarde en via de member/ing, dan kom je vaak al rond de helft uit van de 'adviesprijs'.
iqcgubon 4 juli 2024 10:56
Wat is dat toch met die ✨-emoji en AI
ASNNetworks @iqcgubon4 juli 2024 10:59
omdat het 'magisch' en uit het 'niets' moet voelen.
Neon Noodle 4 juli 2024 10:53
Hopelijk gaat Samsung het heel moeilijk krijgen met de opkomende foldables van Xiaomi en Honor (en de bestaande Oneplus). Ik gebruik nu al 2,5 jaar de Z fold 3 en zie buiten de standaard spec bump niet de nodige innovatie om mij over te halen om voor de Z fold 6 te gaan.
danda @Neon Noodle4 juli 2024 12:01
Tja wat zal je moeten veranderen/verbeteren wat thans zeer goed en stevig is.... ik vind het al heel knap dat ie nog dunner kan met dezelfde accucapaciteit, maar met huidige model valt daarover ook niet echt te klagen. Hopelijk is het alleen niet nadelig qua stevigheid van een foldable en scharnier. Ik mis nog de bevestiging of hij van titanium is gemaakt volgens de geruchten en of de fold 6 ook 45W ondersteund, waarbij ik opmerk dat er nu al weinig verschil is in de oplaadtijd tussen de huidige s24U (op 45W) en fold 5 (op 25W).

Ik zou qua foldable altijd wel voor een Samsung kiezen, want mooie hardware is niks zonder de bijbehorende foldable software, juist met de speciaal uitgebrachte goodlock app, die door Samsung Store zelf wordt ondersteund, kun je specifiek een Samsung foldable toestel geheel naar je eigen smaak en behoeften tweaken en dat heb je bij de andere foldable merken niet. Daarbij ben je toch puur afhankelijk van de software die de fabrikant met het toestel uitbrengt...
panterarosso @Neon Noodle4 juli 2024 12:41
die niet of nauwelijk in europa te krijgen zijn, tenzij je ze direct importeert uit china wat ook zijn nadelen heeft
KaiseRRuby 4 juli 2024 10:58
Kortom, exact dezelfde camera, die ook al op de Fold 4 zat. Waardeloos dus. Xiaomi Mix Fold 3 (4 komt er ook al aan) en de Honor Magic V3 (jammer genoeg heeft die geen draadloos opladen) zijn qua specs Samsung ver voorbij.

Qua software loopt Samsung wel weer voorop, met de foldables.
Van der Berg
4 juli 2024 11:05
Het valt me tegen dat de accucapaciteit steeds op het zelfde capaciteit blijft vooral bij de Fold. Ze hadden wat mij betreft makkelijk een 5000mAh in kunnen bouwen. De Flip 6 met 4000mAh is ook magertjes met een verhoging van 300mAh. Samsung zal weer als argument hebben dat de nanotechnologie verlaagd is waardoor er meer accuduur is.

Je zou denken dat op de Fold met 2 schermen, ieder 5000mAh links en rechts.

Verder zijn het leuke toestellen vooral de Fold. Mijn vriendin heeft de Flip4 gehad, ze was er niet blij mee o.a. door de accuduur en ze vond het scherm te klein, scherm buitenkant nooit gebruikt. Nu heeft ze sinds januari de Galaxy S24 Ultra.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 13:22]

Donstil
@Van der Berg4 juli 2024 13:52
Het valt me tegen dat de accucapaciteit steeds op het zelfde capaciteit blijft vooral bij de Fold. Ze hadden wat mij betreft makkelijk een 5000mAh in kunnen bouwen. De Flip 6 met 4000mAh is ook magertjes met een verhoging van 300mAh. Samsung zal weer als argument hebben dat de nanotechnologie verlaagd is waardoor er meer accuduur is.

Je zou denken dat op de Fold met 2 schermen, ieder 5000mAh links en rechts.
Haha, het is vechten voor elke vierkante centimeter bij zulke toestellen. 2x 5000 mAh past er absoluut niet in. Of hij moet een veelvoud dikker en zwaarder worden en dat wil vervolgens weer nagenoeg niemand kopen.
Miyazono 4 juli 2024 11:37
Ik was vrij dichtbij om over te stappen op de Fold 5 en eigenlijk was de grootste reden dat ik dat niet heb gedaan de ronduit slechte camera (naast dat ik iOS toch ook iets fijner vind ;) ). Om nu te zien dat er bij de 6 nog steeds geen verandering in gaat zitten is dan toch wel jammer. Als er nu eens een Fold komt met camera (en processing) van de Ultra dan zou dat echt tof zijn.
MazeWing @Miyazono4 juli 2024 12:50
"slechte" camera is wel heel overdreven. Over het algemeen komt ie prima mee met de gewone S23 serie.

Danny Winget heeft een goede vergelijking gemaakt en het verschil is zeer klein en in sommige gevallen heeft de Fold 5 een betere processing.

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 22 juli 2024 13:22]

Miyazono @MazeWing4 juli 2024 13:06
Opzich niks mis mee natuurlijk, maar met zo'n duur toestel verwacht je toch wel iets meer dan camera kwaliteit die je bij reguliere telefoons vind voor de helft van de prijs
NeWSJuNK 4 juli 2024 12:07
Samsung innoveert niet echt betreft de Folds. Heb zelf de Fold 4 gehad. Verschil met de 6 is minimaal. Gemiste kans.
panterarosso @NeWSJuNK4 juli 2024 12:39
deels mee eens, al zie ik gezien de staat van de techniek niet waar de verbeteringen moeten komen, ik zou eerder hopen op een mid market model, een lichtere soc zou gezien de kleinere batterij ook wel helpen
FeareX @NeWSJuNK4 juli 2024 12:48
Gehad zeg je. Waarom ben je er weer vanaf gestapt? Of heb je nu een andere foldable?

Ik heb de indruk dat deze toestellen niet hun software-support tijd overleven :p
jabberwock @NeWSJuNK4 juli 2024 15:38
Dat kun je ook zeggen van de gewone S serie. Leg die laatste 3 modellen naast elkaar en ik raak niet onder de indruk van de verschillen..
SuHwak @NeWSJuNK4 juli 2024 16:26
Maar welke fabrikant dan wel? Ik ben ipv te upgraden van de iPhone 12 pro naar de 15 pro, maar voor dezelfde prijs naar de Fold 4 gegaan, juist vanwege het uitblijven van innovatie bij Apple...
Pukson 4 juli 2024 13:19
Same same but different. Camera's zijn hetzelfde gebleven, AI functies heeft de Fold 4 en hoger ook inmiddels.
Kiswum
4 juli 2024 14:34
Ik ben wel benieuwd naar de kwaliteit van de foto's die uit de Flip6 zullen rollen.
De camera van de Flip3 liep op dat moment zo'n 2-3 jaar achter op normale flagship smartphones en dit is daarna niet veel beter geworden. Als de Flip6 niet beter of net zo goed is als bijvoorbeeld de oudere Galaxy S22, dan ga ik voor een andere compacte high-end smartphone (met Qualcomm processor).

De Galaxy S24 EU versie (Exynos) was helaas net wat minder goed dan de variant met een Qualcomm processor, waardoor ik voor dat bedrag liever wacht op een andere telefoon. Ik weet niet of Asus nog een reguliere Zenfone 11 uitbrengt, want anders zou dat een mooie optie kunnen zijn.

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