Renders tonen Samsung Galaxy Tab S10+ en S10 Ultra

Android Headlines heeft nieuwe renders van de Samsung Galaxy Tab S10-serie bemachtigd. Op foto's zijn de Galaxy Tab S10+ en S10 Ultra zichtbaar, wat volgens de website de enige modellen in de serie worden.

De twee tablets lijken qua uiterlijk veel op elkaar. Het enige verschil dat tot nu toe zichtbaar is, is dat de Galaxy Tab S10+ geen notch in het scherm heeft, waar de S10 Ultra deze wel heeft, aldus Android Headlines. De S10 Ultra heeft in de notch naar verluidt twee selfiecamera's. Achterop zitten twee camera's die de S10+ ook heeft.

Verder is het uiterlijk vrijwel hetzelfde als de Galaxy Tab S9+ en Tab S9 Ultra. Uit een eerder lek blijkt bovendien dat de nieuwe S10 Ultra nauwelijks dunner is dan zijn voorganger. Het apparaat krijgt afmetingen van 326,4x208,6x5,45mm, waarmee deze 0,05 millimeter dunner is dan de S9 Ultra. Verder zou gekozen worden voor een 14,6"-display en vier stereospeakers.

Beide tablets zullen beschikbaar zijn in de kleuren zilver en grafiet en verschijnen naar verluidt in oktober. Naar verwachting wordt dan ook de Galaxy S24 FE aangekondigd.