Rusland verlaat ISS toch pas op zijn vroegst in 2028

Rusland zegt dat het het International Space Station waarschijnlijk toch niet meteen in 2024 verlaat. Het land wil dat pas doen als zijn eigen ruimtestation operationeel is, maar dat gaat naar verwachting nog vele jaren duren. Rusland heeft het over 2028 op zijn vroegst.

Rusland krabbelt daarmee terug van wat het dinsdag zei. Het land dreigt al sinds de invasie van Oekraïne om zich uit het International Space Station terug te trekken, maar op dinsdag werd dat plan officieel bevestigd. De nieuwe Roscosmos-baas Joeri Borisov bevestigde toen in een gesprek met Vladimir Poetin dat 'de beslissing om te stoppen met het ISS na 2024 is gemaakt'. Al vrij kort daarna bleek die soep minder heet te worden gegeten dan die werd opgediend: NASA zei van niks te weten en ook Roscosmos gaf geen officiële bevestiging.

Russische ruimtevaartwerkers hebben nu tegen NASA gezegd dat Rusland kosmonauten naar het ISS wil blijven sturen, totdat Rusland een eigen operationeel ruimtestation heeft gebouwd en gelanceerd. Dat zegt een NASA-medewerker tegen Reuters. "We hebben geen aanwijzingen dat er iets is veranderd", zegt NASA.

Rusland wil na het International Space Station verder met een eigen ruimtestation, het Russian Orbital Service Station, of ROSS. Die plannen liggen al zeker vijftien jaar klaar, maar zijn nooit verder gekomen dan de tekentafel. In een interview op de website van Roscosmos zei Vladimir Solovyov, verantwoordelijk voor het Russische deel van het ISS, al dat het ROSS op zijn vroegst pas rond 2028 klaar is. Experts betwijfelen dat: een dergelijk station zou erg duur zijn en door de westerse sancties zou het lastig worden een dergelijk hoogtechnologisch project op te zetten. Solovyov zei in dat interview al dat Rusland tot die tijd, dus zeker 2028, actief zou willen blijven in het ISS. "We moeten er rekening mee houden dat als we een paar jaar met bemenste vluchten stoppen, het heel moeilijk wordt om te herstellen wat we tot nu toe hebben opgebouwd."