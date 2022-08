NASA laat vastgelopen vleugel van Lucy-ruimtevaartuig alsnog ontvouwen

NASA heeft een vastgelopen vleugel met zonnepanelen van het Lucy-ruimtevaartuig verder doen ontvouwen. Daar waren eerder problemen mee. De organisatie besloot om zowel de hoofd- als de back-upmotor te gebruiken om een vastzittend sleutelkoord los te trekken.

In een blogpost schrijft NASA hoe het maandenlang onderzoek heeft gedaan naar het probleem van de vastgelopen vleugel en hoe men het kon oplossen. Er lag een scenario op tafel waarbij men het euvel zou negeren want beide vleugels genereerden naar verluidt meer dan 90 procent van de benodigde stroomvoorziening voor het ruimtevaartuig. In een tweede scenario zou er harder aan een vastgelopen sleutelkoord getrokken worden; dit door op hetzelfde moment gebruik te maken van zowel de hoofdmotor als de back-upmotor.

Dat hield volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een risico in want beide motoren waren niet bedoeld om samen te werken. Om potentiële schade te vermijden begon een team tests uit te voeren en eenmaal die achter de rug waren, werd er besloten om de vastgelopen sleutelkoord te proberen lostrekken. Dat plan is ook gelukt. NASA schat dat de vleugel bijna helemaal is ontvouwd en onder genoeg spanning staat waardoor het ruimtetuig stabiel de missie moet kunnen verderzetten.

NASA lanceerde in oktober 2021 het onbemande ruimtevaartuig, Lucy. De sonde moet de Donaldjohanson-asteroïde gaan bestuderen en vervolgens ook de Trojan-asteroïden die de baan van planeet Jupiter delen om de zon. De missie zal naar verluidt twaalf jaar duren. Kort na de lancering merkte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie op dat een van de twee vleugels met zonnepanelen zich niet helemaal had ontvouwd.