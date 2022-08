WinFuture: Samsung Galaxy Buds2 Pro krijgen Bluetooth 5.3 en kosten 229 euro

De komende draadloze Galaxy Buds2 Pro-oortjes gaan 229 euro kosten. Dat schrijft het Duitse WinFuture. De Samsung-oortjes zouden beschikken over Bluetooth 5.3, 10mm-drivers en tweeters van 5,3mm. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal de oortjes aankondigen op 10 augustus.

De redactie van WinFuture kreeg naar eigen zeggen marketingmateriaal van de Buds2-oortjes in zijn bezit waardoor het technische informatie over de draadloze oortjes kan vrijgeven. De oortjes krijgen een mat ontwerp mee in vergelijking met de huidige Buds Pro-oortjes van Samsung die glanzend zijn. De Zuid-Koreaanse fabrikant koos er volgens WinFuture ook voor om de actieve ruisonderdrukking te verbeteren. Die functie zou dit jaar de naam Intelligent Active Noise Cancellation meekrijgen en in staat zijn om het omgevingsgeluid met 33dB te verlagen.

Volgens WinFuture krijgen de Bud2 Pro 10mm-woofers mee in plaats van de 11mm-woofers die in de huidige generatie Buds Pro zijn geplaatst. De tweeters zouden 5,3mm groot zijn, in plaats van de 6,5mm-tweeters die in de huidige Buds Pro zitten. De oordoppen zouden via de IPX7-rating bestand zijn tegen onderdompeling van water. Dit voor maximaal 30 minuten en tot een diepte van 1 meter.

De Buds2 Pro-oortjes zouden Bluetooth 5.3 ondersteunen en over een accu beschikken waardoor ze maximaal 8 uur meegaan. Via de meegeleverde case kan er volgens WinFuture in totaal 29 uur naar muziek geluisterd worden. Het is niet duidelijk of dit zo is als de active noise cancellation aan staat. WinFuture schrijft overigens dat de oortjes snelladen ondersteunen. Na vijf minuten in de case kan er 55 minuten geluisterd worden naar muziek.

Uit de beelden moet blijken dat Samsung de Galaxy Buds2 Pro-oortjes in een grijze, paarse en witte kleur zal uitbrengen. WinFuture schrijft dat de Zuid-Koreaanse fabrikant 229 euro zal vragen voor de Buds2 Pro-oordoppen. Ze worden naar verluidt aangekondigd op het eerstvolgende Unpacked-event dat op 10 augustus om 18u00 plaatsvindt. Vanaf 26 augustus moeten ze in meeste landen verkrijgbaar zijn.