Samengevat De Samsung Galaxy Buds Pro zijn geheel draadloze oordoppen in het hogere prijssegment. Ze bieden veel slimme features, hebben een goede geluidskwaliteit en een fijne omgevingsgeluidmodus. De actieve noisecancelling valt helaas wat tegen. Als dat niet het belangrijkste is, zijn dit oordoppen om te overwegen, mits ze binnen je budget liggen en je het liefst een Samsung-smartphone hebt. Pluspunten Fijne omgevingsgeluidmodus met vier volumeniveaus

IPX7-classificatie voor waterdichtheid

Hoge geluidskwaliteit

Voice Detection is handig

Prima accuduur Minpunten Belkwaliteit niet altijd op niveau

Noisecancelling moet beter voor deze prijs

Bediening niet uitgebreid in te stellen Getest Samsung Galaxy Buds Pro (Zwart) Prijs bij publicatie: € 219,- Vanaf € 98,95 Vergelijk prijzen

Samsung laat er geen gras over groeien wat volledig draadloze oordoppen betreft. De eerste Galaxy Buds werden ongeveer twee jaar geleden op de markt gebracht. Een jaar later werden ze opgevolgd door de Galaxy Buds+, die onder meer een betere bas hadden en een betere accuduur. Wat nog altijd ontbrak, was actieve noisecancelling.

Dat werd in augustus van hetzelfde jaar toegevoegd met de Galaxy Buds Live, maar viel enorm tegen. De lage tonen werden een klein beetje weggefilterd, maar daarmee hield het op. Tot nu toe kon je voor goede noisecancelling dan ook beter naar Apple of Huawei kijken. Relatief gezien dan, want oordopjes sluiten minder goed af dan koptelefoons. Met die laatste kunnen achtergrondgeluiden in de praktijk dan ook beter worden weggefilterd. Als de nieuwe Galaxy Buds Pro het echter even goed doen als de FreeBuds Pro en AirPods Pro, is dat een aanzienlijke stap vooruit voor Samsung.

De Samsung Galaxy Buds Pro hebben echter meer trucjes achter de hand. Zo zetten ze het volume zachter en schakelen ze naar de omgevingsgeluidmodus als ze je horen praten. Die omgevingsgeluidmodus is volgens Samsung natuurlijker geworden en windruis is als het goed is, geen probleem meer. Schakelen tussen twee Samsung-apparaten is eenvoudiger geworden, naar het schijnt. Bovendien zijn ze een stuk waterdichter dan voorgaande Samsung-oordoppen en hebben ze een losse woofer en tweeter, die dus een tweewegsysteem vormen. Dat moet de geluidskwaliteit ten goede komen. Op papier zijn deze oordoppen een aardige stap vooruit, maar is dat ook zo in de praktijk?

Inderdaad, we hebben ons gezicht in de sneeuw geplant, speciaal voor deze foto.