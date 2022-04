PowerColor-website noemt onaangekondigde AMD Radeon RX 6600-gpu's voor desktops

PowerColor noemt onaangekondigde AMD Radeon RX 6600-videokaarten voor desktops op zijn website. Dat doet vermoeden dat deze gpu's binnenkort worden aangekondigd. De website noemt geen specificaties van de videokaarten.

De PowerColor-website noemt geen concrete Radeon RX 6600-modellen, maar vermeldt wel categorieën voor RX 6600- en RX 6600 XT-videokaarten. Dat werd opgemerkt door techwebsite VideoCardz. Er is verder weinig informatie over de gpu-serie bekend, hoewel er al langer geruchten rondgaan over de videokaarten.

Naar verwachting krijgen de videokaarten een Navi 23-gpu. De Radeon RX 6600 XT voor desktops zou een dergelijke chip met 32 compute units krijgen, wat goed is voor 2048 stream processors. Diezelfde videokaart zou beschikbaar komen met 8GB GDDR6-geheugen met een 128bit-geheugenbus en een snelheid van 16Gbit/s. Dat is goed voor een bandbreedte van 256GB/s. De videokaart zou ook voorzien zijn van 32MB Infinity Cache, schrijft VideoCardz. De Radeon RX 6600 zou op zijn beurt een Navi 23-gpu met 28 compute units en 1792 stream processors krijgen.

De RX 6600-videokaarten voor desktops werden aanvankelijk in de eerste helft van dit jaar verwacht. Er doen al langer geruchten de ronde over de gpu's en AMD introduceerde recentelijk al wel laptopvarianten in de RX 6600-serie. Het bedrijf kwam ook al met een Radeon Pro W6600-gpu voor workstations en autofabrikant Tesla zou een soc met Navi 23-gpu gebruiken in zijn vernieuwde Model S en X. Het is nog niet bekend wanneer AMD zijn RX 6600-gpu's voor desktops aankondigt.

Bron: PowerColor