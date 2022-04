AMD Radeon Pro W6400-videokaart voor workstations krijgt 4GB GDDR6-geheugen

AMD heeft drie nieuwe videokaarten aangekondigd in de Radeon Pro W6000-serie: de Radeon Pro W6400, W6500M en W6300M. De W6400 is voorzien van een 6nm Navi 24-gpu en 4GB GDDR6-geheugen. De mobiele W6500M en W6300M hebben tot 8MB AMD Infinity Cache-geheugen

De Radeon Pro W6400 wordt in de markt gezet als entry-level workstation-gpu voor professionele gebruikers, zoals CAD-ontwerpers en engineers, en is voorzien van meer dan de helft van het aantal cores dat de Radeon Pro W6600 die in juni 2021 aangekondigd is had. Ook heeft de W6400 minder geheugen en een lagere maximale rekenkracht. De kaart heeft een tdp van 50W, wat de kaart zuiniger maakt dan zijn grote broer. Dat is te zien in de specs van de kaart.

AMD hintte zondag al naar de komst van een nieuwe videokaart. Op dat moment waren er nog geen details bekend, behalve dat het zou gaan om een kaart met een Navi 24-gpu. Die 6nm-chip wordt ook gebruikt in de Radeon RX 6500 XT, waar Tweakers woensdag een review van heeft gepubliceerd. Volgens VideoCardz moet de Pro 6400W concurreren met de Nvidia T600.

AMD schrijft dat de Pro 6400W voorzien is van 768 stream processors, 4GB GDDR6-geheugen, en een PCIe 4.0-slot, waarvan vier paden aangesloten zijn op de gpu. De kaart heeft een maximale FP32-rekensnelheid van 3,5 teraflops en een boostkloksnelheid van 2300MHz. De Radeon Pro W6400 is in het eerste kwartaal van 2022 te koop, en heeft een adviesprijs van omgerekend 244 euro inclusief btw.

Behalve deze desktopkaart, heeft AMD ook twee gpu's aangekondigd voor mobiele workstations, de Pro W6500M en W6400M. Deze kaarten zijn voorzien van respectievelijk 4GB en 2GB GDDR6-geheugen en hebben 8 en 16MB AMD Infinity Cache-geheugen. Deze kaarten komen beschikbaar in voorgebouwde systemen en zullen niet los te koop zijn. Het is nog niet bekend of deze pre-builts ook in Nederland te koop zullen zijn.

Stream Processors TFLOPS GDDR6 AMD Infinity Cache Geheugencapaciteit Geheugen-interface Display-outputs AMD PRO W6400 768 (12 CUs) 3,54 (FP32) 4GB bij 16Gbit/s 16MB 128GB/s 64-bit 2x DisplayPort 1.4 met DSC en audio AMD Radeon PRO W6500M 1024 (16 CUs) 5,30 (FP32) 4GB bij 16Gbit/s 16MB 128GB/s 64-bit OEM-afhankelijk AMD Radeon PRO W6300M 768 (12 CUs) 3,37 (FP32) 2GB bij 16Gbit/s 8MB 64GB/s 32-bit OEM-afhankelijk

Update 15.00 - prijs toegevoegd en specs-tabel toegevoegd naar aanleiding van een persbericht van AMD.