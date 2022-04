AMD kondigt 19 januari nieuwe workstation-gpu aan, mogelijk Radeon Pro W6400

AMD kondigt op 19 januari een nieuwe videokaart voor workstations aan. Dat laat het bedrijf weten op Twitter. AMD meldt niet om welke kaart dat gaat, maar volgens techwebsite VideoCardz betreft het een Radeon Pro W6400 met een Navi 24-gpu.

AMD publiceert een teaservideo op Twitter, waarin het een kroon met blauwe juwelen toont en de aankondigingsdatum van 19 januari noemt. De fabrikant noemt daarbij geen verdere details. Anonieme bronnen melden echter aan techwebsite VideoCardz dat het een Radeon Pro W6400 betreft. Het zou daarmee een 'budgetvideokaart' voor workstations worden, die over een Navi 24-gpu beschikt. Die 6nm-chip wordt momenteel al gebruikt in bijvoorbeeld de recent aangekondigde Radeon RX 6500 XT.

Volgens VideoCardz gaat de Radeon Pro W6400 concurreren met de Nvidia T600, een entry-level workstationvideokaart die is gebaseerd op de Turing-architectuur en bijvoorbeeld is bedoeld voor 2d-modellering en videobewerking. Verdere details over de vermeende Radeon Pro W6400 zijn echter nog niet bekend. Zo is het nog niet duidelijk over hoeveel geheugen de workstationkaart beschikt. Ook de hoeveelheid compute units is nog niet bekend, maar de huidige Radeon RX 6500 XT beschikt over 16 cu's.