VideoCardz: Nvidia komt binnenkort met RTX 2000-workstationvideokaart

Nvidia komt binnenkort met een nieuwe workstationvideokaart: de RTX 2000 Ada. Dat schrijft de redactie van VideoCardz. Deze gpu beschikt naar verluidt over 8GB aan GDDR6-geheugen en moet ongeveer 550 dollar kosten.

VideoCardz claimt dat er twee modellen van de RTX 2000 Ada zullen verschijnen: een reguliere variant die ongeveer 600 dollar moet kosten en een E-variant. Die laatste variant zou zich richten op enterprise-gebruikers, langere ondersteuning meekrijgen en moet tussen de 500 en 630 dollar kosten.

De workstationvideokaart werd opgemerkt in een webwinkel en uit die listing blijkt dat het apparaat over PCIe 4.0-ondersteuning met 16 lanes beschikt. VideoCardz vermoedt dat de videokaart over een AD104-chip zal beschikken. De tpd van de gpu zou volgens de redactie op 70W liggen en de kaart zou dankzij zijn relatief bescheiden afmetingen geschikt zijn voor compacte workstations. Nvidia heeft de workstationvideokaart nog niet aangekondigd, maar de techwebsite vermoedt dat het bedrijf volgende week met een aankondiging komt.

Workstationvideokaarten zijn ontworpen voor gebruik in zakelijke omgevingen en in professionele toepassingen. De drivers van deze gpu’s bevatten vaak optimalisaties waardoor ze in sommige workloads efficiënter kunnen presteren.