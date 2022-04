Oekraïne: we hebben bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor cyberaanval

Het Oekraïense ministerie van Digitale Ontwikkeling heeft zondag laten weten dat het bewijs heeft dat Rusland achter de recente aanval door hackers zit. Die aanval legde verschillende overheidssites van Oekraïne plat. Rusland ontkent nog altijd enige betrokkenheid.

Allerlei media zoals The Guardian maken melding van een korte verklaring die het Oekraïense ministerie zondag heeft gegeven. Daarin wordt gezegd dat 'al het bewijs naar Rusland wijst' als het land dat achter de recente cyberaanval zit. Oekraïne zegt daarbij dat 'Moskou doorgaat met het voeren van hybride oorlog'.

Op basis van eerste bevindingen zegt Oekraïne dat hackergroep die bekendstaat als UNC1151 uit Wit-Rusland achter de operatie zou kunnen zitten. Dit zou een nauwe Russische bondgenoot zijn. Eerder hintte het land al op betrokkenheid van Rusland; de Oekraïense overheid wees op het feit dat er sprake is van een 'lange geschiedenis van Russische cyberaanvallen tegen Oekraïne'.

Volgens Oekraïne was de aanval niet alleen bedoeld om de maatschappij te intimideren, maar ook om de situatie in Oekraïne te destabiliseren, onder meer door het vertrouwen van inwoners in hun overheid te ondermijnen. De aanval vond vrijdag plaats. Er werden meerdere Oekraïense overheidswebsites aangevallen door hackers.

Ook werd een dreigboodschap op getroffen websites geplaatst waarin onder meer tegen Oekraïners werd gezegd dat alle informatie over hen publiekelijk bekend is geworden en dat alle persoonlijke gegevens naar een algemeen netwerk zijn geüpload. Het digitale ministerie heeft Oekraïners inmiddels laten weten dat er geen reden is tot paniek en dat hun persoonlijke informatie beschermd was.

Het Microsoft Threat Intelligence Center heeft inmiddels bewijs gevonden voor een 'destructieve malware-operatie' die tegen meerdere organisaties in Oekraïne is gericht. De eerste malware dook donderdag voor het eerst op in getroffen systemen. Volgens het centrum is de kans aanwezig dat de impact groter zal zijn en dat niet alleen systemen van verschillende overheden, non-profitorganisaties en informatietechnologieorganisaties in Oekraïne zullen zijn of worden getroffen.

Microsoft zegt dat het onderzoek nog loopt en dat er vooralsnog geen banden zijn gevonden tussen de geobserveerde hackersactiviteiten en bekende groepen. Volgens Microsoft gaat het om malware die ontworpen is om er als ransomware uit te zien, maar een gijzelelement zou ontbreken; de bedoeling is om doelsystemen uit te schakelen en niet zozeer om er geld mee te verdienen.

Rusland sprak eerder de beschuldigingen al tegen en een woordvoerder herhaalde dat tegenover CNN. Een woordvoerder gaf aan dat zijn land er niets mee te maken heeft en dat Oekraïne Rusland voor alles verantwoordelijk houdt, 'zelfs het slechte weer in hun land'.