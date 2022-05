Indiase regering wil ontwikkeling van lokaal mobiel besturingssysteem stimuleren

De Indiase regering denkt na over een beleid dat de ontwikkeling van een eigen mobiel besturingssysteem moet stimuleren. Volgens de Indiase minister van IT heeft de markt baat bij een derde speler als alternatief voor Android en iOS.

Rajeev Chandrasekhar, de Indiase minister van IT, vertelde tijdens een nieuwe beleidsverklaring dat zijn ministerie in gesprek is met verschillende partijen om na te gaan hoe het beleid de ontwikkeling van een eigen Indiaas besturingssysteem kan stimuleren en volgens The Register kijkt het ministerie dan vooral in de richting van start-ups en academici om deze klus te klaren.

Chandrasekhar stelt dat als er veel potentieel blijkt te zijn, zijn ministerie 'heel wat interesse' zal tonen om gunstig beleid op poten te stellen en op die manier mee wil helpen aan de ontwikkeling van een Indiaas alternatief voor iOS en Android.

India is niet het eerste land dat nadenkt over een eigen besturingssysteem. China doet al langer mee op dit front, met de ontwikkeling van Kylin. Dat is een Ubuntu-variant die in samenwerking met de Chinese overheid werd ontwikkeld en dient als referentieplatform voor een 'officieel OS'. De Russische overheid heeft ook een eigen besturingsysteem, genaamd Astra Linux. Dit OS wordt voornamelijk gebruikt in militaire Russische departementen.