Leerling hackt laptop Friese docent waarna data 1150 leerlingen uitlekken

De persoonlijke gegevens van 1150 leerlingen, hun ouders en het personeel van een Friese school zijn vorige week uitgelekt op internet. Een leerling had een laptop van een docent geleend en vervolgens gehackt. Daarna werden de gegevens onder leerlingen verspreid via Discord.

Volgens de Leeuwarder Courant mocht de leerling in kwestie eind november een laptop lenen van een docent van de scholengemeenschap Liudger Raai in Drachten om een schoolopdracht te maken, terwijl hij zijn eigen laptop niet bij zich had. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om heimelijk software te installeren, waardoor hij later toegang kon krijgen tot de gegevens van het toestel, van de lokale afdeling van de scholengemeenschap en tot het onlineplatform van de scholengemeenschap. Dit blijkt uit een verdere reconstructie van de Leeuwarder Courant.

Die gegevens waren onder andere namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van zowel leerlingen en ouders als het personeel van de lokale school. Ook gevoelige informatie, zoals over leerstoornissen, werd buitgemaakt. Volgens de Leeuwarder Courant werden de gegevens vorige week gepubliceerd via Discord en, volgens de school, actief met andere leerlingen gedeeld.

Nadat de scholengemeenschap op de hoogte werd gesteld van het lek, werden volgens directeur Joop Vogel de nodige maatregelen getroffen. Zo zou de laptop van de betrokken docent onderzocht zijn en werd deze opgeschoond. Er werd contact opgenomen met de politie en de ouders; de scholengemeenschap heeft het lek naar verluidt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De leerling en een andere betrokken student werden geschorst.

Update, 18u10: verduidelijkt dat de leerling ook toegang had tot het onlineplatform van de school.