Anonieme melder waarschuwt Máxima Medisch Centrum voor datalek patiëntengegevens

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven is door een anonieme melder geïnformeerd over een datalek van patiëntgegevens. De melder zegt dat hij of zij een overzicht van patiëntgegevens in handen heeft van een kleine groep patiënten.

Het gaat om vertrouwelijke gegevens van patiënten die een periode op een afdeling van het ziekenhuis hebben gelegen. Het is volgens het ziekenhuis nog niet duidelijk hoe de melder de informatie in handen heeft gekregen, en of er bijvoorbeeld een lek zit in de computersystemen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis beschouwt de situatie wel als een datalek. Het zegt niet welke gegevens van de patiënten gelekt zijn.

Het ziekenhuis heeft de patiënten op de hoogte gebracht van het lekken van hun gegevens. Ook is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook heeft het een intern onderzoek ingesteld naar het datalek.

In augustus lekten er accountgegevens van het Radboudumc in Nijmegen. Die gegevens bleken toen gelekt via een voormalig medewerker van het ziekenhuis die bestanden uit een researchomgeving, waar onder meer inloggegevens, telefoonnummers en mailadressen van medewerkers en partnerorganisaties in stonden, op GitHub had geplaatst. Ook bleek er vertrouwelijke informatie uit de IT-omgeving van het ziekenhuis in te vinden.