Elektronicabeurs CES gaat dag eerder dicht vanwege toename coronabesmettingen

De aankomende elektronicabeurs CES 2022, die vanaf 5 januari in Las Vegas plaatsvindt, zal een dag eerder stoppen. Die stap neemt de organisatie vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen in de VS. De beurs vindt behalve fysiek, ook deels online plaats.

Volgens de organisatie is het inkorten van de beurs een aanvullende veiligheidsmaatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bezoekers moeten al volledig gevaccineerd zijn, en het verplicht bezoekers vooraf te testen op Covid-19, minder dan 24 uur voor zij het evenement bezoeken. Bezoekers krijgen een zelftest van de organisatie. Daarnaast zijn mondgezichtmaskers verplicht en internationale bezoekers kunnen een pcr-test doen bij het evenement voor zij terug naar huis vliegen.

Wat ongetwijfeld ook meespeelt is dat veel grote bedrijven niet fysiek aanwezig zullen zijn bij de beurs. Afgelopen dagen zegden onder meer AMD, MSI, Microsoft, Google, Intel, Lenovo, Amazon, Meta, T-Mobile, General Motors en Hisense af. Ook veel techmedia, waaronder Tweakers, zullen niet aanwezig zijn bij het evenement in Las Vegas. Desondanks zegt de organisatie dat 2200 standhouders bevestigd hebben voor de beurs. Grote namen die nog niet hebben afgezegd zijn Samsung, Sony en LG.

De organisatie is vooralsnog niet van plan om de beurs af te zeggen, omdat het denkt dat de beurs veilig kan plaatsvinden met de genomen veiligheidsmaatregelen en omdat het niet zoveel bezoekers verwacht als voorgaande jaren. Gary Shapiro, ceo van organisator Consumer Technology Association, zegt in het persbericht dat de organisatie 'standvastig is in zijn belofte om een ontmoetingsplaats te zijn waar producten getoond worden en ideeën besproken worden die uiteindelijk ons leven beter maken.'

Voor wie niet naar Las Vegas af kan reizen zal het evenement, net als afgelopen jaar, ook digitaal plaatsvinden. Er zijn meer dan veertig sessies, keynotes en persconferenties gepland. Onder meer Nvidia en AMD organiseren een virtuele keynote-presentatie. OnePlus, die zelf niet aanwezig zou zijn tijdens CES, zal parallel aan CES een persconferentie organiseren, waar mogelijk ook meer informatie gedeeld wordt over de OnePlus 10 Pro. Ceo Pete Lau bevestigde anderhalve week geleden dat de telefoon 'in januari' aangekondigd wordt.