Amsterdam UMC gaat AI gebruiken om beter ziekten te diagnosticeren

Het Amsterdam Universitair Medische Centrum gaat kunstmatige intelligentie toepassen om beter ziekten te kunnen diagnosticeren bij patiënten. Het Technology for People-project moet in de 'komende jaren' worden toegepast.

De kunstmatige intelligentie kan verbanden zien tussen onder meer patiëntkenmerken, leefpatronen, ziekten en uitkomsten van de zorg, zo meldt het ziekenhuis. Hierdoor moet het gemakkelijker worden om vroeg ziekten te diagnosticeren en om sneller te analyseren welke behandelmethode al dan niet zou werken. Ook zou AI helpen bij het inschatten van drukte, bijvoorbeeld bij de Spoedeisende Hulp. Het Amsterdam UMC wil patiëntengegevens op een 'verantwoorde manier benutten', maar geeft hier verder geen details over prijs.

Technology for People is een gezamenlijk project van verschillende instanties uit de regio. Onder meer de 'stad Amsterdam, verscheidene kennisinstellingen, ziekenhuizen en ondernemingen uit de regio' werken hieraan mee. Het programma werd in 2019 gestart en moet over een periode van tien jaar een miljard euro aan investeringen krijgen. Dit geld wordt geïnvesteerd in de verbetering van toepassingen van kunstmatige intelligentie binnen de gezondheidszorg, maar ook binnen de bedrijvensector en bij ondersteuning van burgers.