Europese privacytoezichthouders willen strengere regels voor delen medische data

Europese privacytoezichthouders raden aan om een wet rondom het delen van gezondheidsgegevens aan te passen. De toezichthouders willen dat de regels meer rechtgetrokken worden met de AVG en willen duidelijkheid over wat er met die gegevens gebeurt.

Het advies is opgesteld door de European Data Protection Board en de European Data Protection Supervisor. Dat zijn respectievelijk de koepelorganisatie van privacytoezichthouders en de Europese toezichthouder zelf. De instanties hebben beide een advies geschreven over de European Health Data Space, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Dat bepaalt wat er met gezondheidsgegevens mag gebeuren. De EC wil de mogelijkheden oprekken van waar die gegevens voor mogen worden gebruikt en door wie. Het wetsvoorstel bepaalt dat medische data ook kan worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en voor behandelingen van andere personen binnen Europa.

De toezichthouders zeggen in de eerste plaats tevreden te zijn met het wetsvoorstel. Wel vinden ze dat het voorstel op sommige punten verbeterd moet worden.

In de eerste plaats vinden de toezichthouders de wet te verwarrend in relatie met andere lokale of Europese privacywetten, zoals de AVG. "Met het wetsvoorstel wordt weer een nieuwe laag aangebracht in de toch al complexe wetgeving op het gebied van de verwerking van gezondheidsgegevens", schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens, een van de leden van de EDPB. "Daarom is het belangrijk dat de relatie tussen de European Health Data Space en de AVG, de nationale wetgeving in Europese lidstaten en andere Europese wetsvoorstellen duidelijk is. Dat is nu niet het geval."

Een ander punt is dat het niet altijd even duidelijk naar voren komt uit de wet voor welke doelen de gegevens mogen worden gebruikt. Dat zou helderder moeten worden opgeschreven. Tot slot willen de toezichthouders in de wet laten vastleggen dat de gegevens alleen binnen de EU worden verwerkt en niet buiten het continent.

In verschillende Nederlandse ziekenhuizen lopen al experimenten met het gebruik van patiëntdata. Die worden geanonimiseerd gedeeld met andere instellingen. Tweakers sprak eind 2020 met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares over dat plan.