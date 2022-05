YouTube stopt in augustus met lichtgewicht Go-app

De YouTube Go-app zal vanaf augustus niet meer te gebruiken zijn. Deze app was bestemd voor goedkope telefoons en landen met langzame netwerken, en liet gebruikers video's downloaden en delen. De app is nooit in de Benelux uitgebracht.

YouTube zegt dat de gewone YouTube-app en de webversie inmiddels beter werken op budgettelefoons en langzamere netwerken. Ook wordt er nog gewerkt aan extra instellingen om het mobiele dataverbruik te beperken, iets waar de ontwikkelaars later meer over gaan vertellen. Daarom is de Go-app overbodig geworden, stelt het bedrijf.

De Go-app werd in 2016 geïntroduceerd en was vooral bedoeld voor opkomende landen als India en Indonesië. Thumbnails, video-informatie en previews worden sterk gecomprimeerd, waardoor deze beter geschikt zijn voor landen zonder krachtige smartphones en snelle netwerken. In de app kunnen gebruikers video's downloaden om die later te bekijken en deze video's konden als .yt-bestanden doorgestuurd worden naar andere telefoons.

De app is beschikbaar in ruim 130 landen, maar niet in bijvoorbeeld Nederland en België, misschien vanwege de mogelijkheid om video's te downloaden. Dit is binnen de reguliere YouTube-app en webversie alleen mogelijk met een abonnement. Binnen Go zijn abonnementen niet mogelijk. Dat geldt ook voor functies als reacties plaatsen en video's uploaden, en voor een donkere modus.