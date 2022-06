Vikingsurvivalgame Valheim is 2 miljoen keer verkocht in Early Access

Ontwikkelaar Iron Gate heeft meer dan twee miljoen exemplaren van Valheim verkocht op Steam. De game werd een kleine twee weken geleden uitgebracht via Early Access. Afgelopen weekend speelden 360.000 mensen het spel tegelijkertijd.

Valheim is momenteel een van de populairste games op Steam. Alleen PUBG, Dota 2 en CS:GO hebben meer gelijktijdige spelers, blijkt uit cijfers van SteamDB. De vikingsurvivalgame is sinds 2 februari beschikbaar op Steam voor 16,79 euro. Het gaat nog om een vroegtijdige versie.

Het spel maakt gebruik van procedureel gegenereerde omgevingen waarin 1 tot 10 spelers moeten zien te overleven. Het doel is om Asgaard te bereiken. Dat is volgens de Noorse mythologie de plaats waar de goden wonen. Spelers kunnen in Valheim samenwerken aan het maken van voorwerpen en gebouwen, gebouwen en vechten tegen monsters.

Iron Gate wil de game minimaal een jaar in Early Access houden en verder afmaken. Het spel is wat features betreft voor drie kwart compleet en wat inhoud betreft voor de helft. De uiteindelijke versie moet meer omgevingen, vijanden en eindbazen bevatten en meer materialen waar spelers mee aan de slag kunnen. De makers zeggen binnenkort meer bekend te maken over hun plannen met de game.