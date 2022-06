Gamereviews ook over op Awards

Op 1 september 2020 kondigden we een flink aantal wijzigingen aan, die voortkomen uit het samenvoegen van de redacties van Tweakers en Hardware Info en de nieuwe koers die Tweakers vanaf dat moment vaart. Een van de wijzigingen had te maken met onze reviews: we stopten met het geven van cijfers en stapten over op het Award-systeem waaraan je inmiddels wellicht al gewend bent. Op dat moment waren we er nog niet van overtuigd dat dit ook de beste keuze zou zijn voor onze gamereviews. Volledige transparantie: er moest ondertussen in de aanloop naar de start van Tweakers 2.0 op 1 september veel voorbereid worden en er was op dat moment geen tijd meer beschikbaar om een nieuw systeem te bedenken voor de gamereviews. Bovendien hebben de gamereviews in de geschiedenis van Tweakers wel vaker een ‘status aparte’ gehad, als het gaat om de manier waarop beoordeeld werd. Om die redenen werd besloten de cijfermatige beoordelingen voorlopig aan te houden voor games, met het voornemen om daar ‘zo snel mogelijk’ alsnog naar te kijken.

Inmiddels hebben we een najaar vol reviews afgerond en hebben we dit onderwerp opnieuw op de (virtuele) tafel gelegd, met een opvallende conclusie: we trekken de gamereviews nu alsnog gelijk met alle overige reviews, voorzien van hetzelfde systeem. Daarbij is de wens om niet langer twee verschillende beoordelingssystemen te hanteren een belangrijke factor. Ook blijft wat we op 1 september al schreven een argument: wat voor de één een 9 is, kan voor de ander een 6 zijn. En wat zegt nu eigenlijk het verschil tussen een 8 en een 8,5? Daarmee wordt zo'n cijfermatige beoordeling minder interessant. Alternatieve systemen zijn bekeken, maar bleken in de praktijk vooral vaak een cijfermatige beoordeling in een ander vormpje. Daarom hebben we er voor gekozen gamereviews nu toch gelijk te trekken met de rest van de site.

Hoewel we voor gamereviews dezelfde Awards zullen gebruiken die je kent van reviews van producten uit andere categorieën, is de achterliggende betekenis niet altijd één op één hetzelfde. Zo letten we bij veel fysieke producten ook op de prijs. Die is bij games vaak redelijk standaard. Uiteraard kan een opvallende goedkope of dure game een keer voorkomen, maar de afweging tussen wat je krijgt en hoeveel je ervoor betaalt is uiteraard heel anders dan bij een telefoon of een televisie. Een gunstige prijs kan een factor zijn om een product Excellent te noemen: we zeggen daarmee dat je dat product zonder twijfel kunt aankopen en nauwelijks kans hebt op teleurstelling. In games zal de kwaliteit daarin wellicht meer leidend zijn: de prijs zal in veel gevallen immers geen factor van de beoordeling zijn.

Voor de volledigheid is dit hoe we de toepassing van de bestaande Awards voor ons zien als je ze toepast op gamereviews:



Ultimate: dit zijn de allerbeste games. Dit zijn games die je als bezitter van een platform waarop dat spel draait eigenlijk móet spelen. Want zou niet elke Nintendo Switch-gamer The Legend of Zelda: Breath of the Wild gespeeld moeten hebben? Dat soort games kun je in deze categorie verwachten.

Excellent: dit zijn de games die we sterk aanraden, zonder dat het direct must-haves zijn voor alle gamers. Er zijn veel wegen die naar Excellent leiden. Er zijn uiteraard games die ‘gewoon heel goed zijn’ maar ook games die iets bijzonders hebben zonder over de hele linie top te zijn.

Innovation: er zijn weinig games écht vernieuwend, maar er zijn uitzonderingen. Een duidelijke was Mario Kart: Home Circuit, waarin je een radiografisch bestuurbare kart door je eigen huis liet rijden, terwijl je stuurde met je Nintendo Switch. Uiteraard is dat wel een vreemde eend in de bijt: opvallende, goed werkende, nieuwe gameplay-elementen kunnen ook naar deze Award leiden.

Great Value: zoals gezegd speelt de prijs zelden een rol, want voor veel games wordt een standaardprijs gehanteerd. Toch zijn ook games die je voor minder dan dat bedrag kunt kopen, terwijl ze wel de waarde van een volledige game op tafel leggen. Dat zijn games die wellicht aanspraak kunnen maken op deze Award.

Voor alle bovenstaande Awards geldt dat in de conclusie van reviews steeds uitgelegd zal worden waarom wij er voor hebben gekozen deze Award te geven. De kans is echter ook groot dat een game geen enkele Award verdient. Sterker nog: dat is waarschijnlijk een meerderheid van de games het geval. Bij die games zal je uiteraard nog wel de conclusie en de plus- en minpunten vinden, die een snel beeld kunnen geven van wat wij van die game vinden.